Депутати "ОПЗЖ" влаштували бійку в міськраді Маріуполя, щоб отримати доступ до фінансових потоків, - Бортник

Зіткнення під час засідання міської ради та блокування сесії, які відбулися в Маріуполі в середу, 23 грудня, мають фінансове підгрунтя.

Як передає Цензор.НЕТ, у цьому переконаний директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник, передає "5 канал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влаштували бійку і трощили меблі: в Маріуполі депутати від ОПЗЖ намагалися зірвати голосування за бюджет

За його словами, бажання представників "Опозиційної платформи – За життя" отримати преференції з бюджету міста – змусили їх до таких дій. У результаті чого в залі були пошкоджені меблі та мікрофони.

Експерт наголошує: "На кону - бюджет Маріуполя в обсязі 4 млрд грн! Що в 4 ж рази перевищує кошторис такого міста як Вишневе. Тож різні політичні сили змагаються за контроль над такими коштами".

Негативна тенденція блокування опозицією роботи міськрад може розповсюдитись і на інші регіони України, попереджає Руслан Бортник. Що своєю чергою стане загрозою для життєдіяльності цілих міст та громад.

Нагадаємо, напередодні у Маріупольській міськраді "ОПЗЖ" влаштувала бійку, намагаючись зірвати ухвалення бюджету. Попри це – кошторис на 2021 рік все ж був проголосований.