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Новини
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Депутати "ОПЗЖ" влаштували бійку в міськраді Маріуполя, щоб отримати доступ до фінансових потоків, - Бортник

Зіткнення під час засідання міської ради та блокування сесії, які відбулися в Маріуполі в середу, 23 грудня, мають фінансове підгрунтя.

Як передає Цензор.НЕТ, у цьому переконаний директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник, передає "5 канал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влаштували бійку і трощили меблі: в Маріуполі депутати від ОПЗЖ намагалися зірвати голосування за бюджет

За його словами, бажання представників "Опозиційної платформи – За життя" отримати преференції з бюджету міста – змусили їх до таких дій. У результаті чого в залі були пошкоджені меблі та мікрофони.

Експерт наголошує: "На кону - бюджет Маріуполя в обсязі 4 млрд грн! Що в 4 ж рази перевищує кошторис такого міста як Вишневе. Тож різні політичні сили змагаються за контроль над такими коштами".

Негативна тенденція блокування опозицією роботи міськрад може розповсюдитись і на інші регіони України, попереджає Руслан Бортник. Що своєю чергою стане загрозою для життєдіяльності цілих міст та громад.

Нагадаємо, напередодні у Маріупольській міськраді "ОПЗЖ" влаштувала бійку, намагаючись зірвати ухвалення бюджету. Попри це – кошторис на 2021 рік все ж був проголосований.

міськрада (478) бійка (741) Маріуполь (3236) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+29
У князя Темнейшего в украинском Правительстве есть своя партия - это пропутинская партия «ОПЗЖ» (За жидтя), - отметил лидер «Народного Фронта» пан Арсений Яценюк. Фейковую партию капитуляции «За жидтя», «родил», по заданию ФСБ, рецидивист с украинской фамилией пан Вадим Рабинович (кличка в КГБ «ЖОЛУДЬ»). Тот самый тип, что в тюрьме «косил» под психа. Зараз украинофоб регулярно летает самолетами через Минск в страну-агрессор на переговоры о сепаратном мире с Залесьем. Имеет за плечами две судимости, как и пропановая принцесса и шапкокрад. Недостоверное декларирование, незаконное обогащение и двойное гражданство. Одно время им заинтересовалась Генпрокуратура, но с приходом на Банковую Правительства «95 квартала» израильтянин приобрел надежную «крышу» от своего земляка из Кривого Рога.
ФСБ РФ поручило аферисту выполнять функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз». Седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко, выступая под стенами Пещерного Суда, назвал это прикормленное Кремлем политическое сборище - «пятой колонной». «Оппозиционный блок - За жизнь» - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил Гетьман Украины и лидер «Европейской Солидарности» пан Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами.
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26.12.2020 13:03
+19
Депутаты "ОПЗЖ" устроили драку в горсовете Мариуполя, чтобы получить доступ к финансовым потокам, - Бортник - Цензор.НЕТ 2447
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26.12.2020 12:53
+17
Риги в своєму репертуарі.
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26.12.2020 12:47
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"И вновь продолжаеться бой...." !!!)))
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26.12.2020 12:46 Відповісти
Або продовжуєтЬся, або продолжается. Обери одне з двох, неук.
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26.12.2020 12:50 Відповісти
Дякую за пораду,розумнику !!))
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26.12.2020 12:53 Відповісти
У князя Темнейшего в украинском Правительстве есть своя партия - это пропутинская партия «ОПЗЖ» (За жидтя), - отметил лидер «Народного Фронта» пан Арсений Яценюк. Фейковую партию капитуляции «За жидтя», «родил», по заданию ФСБ, рецидивист с украинской фамилией пан Вадим Рабинович (кличка в КГБ «ЖОЛУДЬ»). Тот самый тип, что в тюрьме «косил» под психа. Зараз украинофоб регулярно летает самолетами через Минск в страну-агрессор на переговоры о сепаратном мире с Залесьем. Имеет за плечами две судимости, как и пропановая принцесса и шапкокрад. Недостоверное декларирование, незаконное обогащение и двойное гражданство. Одно время им заинтересовалась Генпрокуратура, но с приходом на Банковую Правительства «95 квартала» израильтянин приобрел надежную «крышу» от своего земляка из Кривого Рога.
ФСБ РФ поручило аферисту выполнять функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз». Седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко, выступая под стенами Пещерного Суда, назвал это прикормленное Кремлем политическое сборище - «пятой колонной». «Оппозиционный блок - За жизнь» - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил Гетьман Украины и лидер «Европейской Солидарности» пан Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами.
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26.12.2020 13:03 Відповісти
100%
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26.12.2020 13:08 Відповісти
а еще этот пИтух рабинович подарил народу еврейскому при кучме минору из золота весом 900 кг украденых у нас
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26.12.2020 13:10 Відповісти
На рахунок ваги менори є багато версій.Я чув про вагу від 270 до 700кг.Доводилося чути коментар від одного з соплемінників Ваді Рабиновича,що Вадя таки не лох і рижйо центнерами роздарювати не буде.Швидше за все там кілька десятків кг.
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26.12.2020 16:17 Відповісти
Вадим Рабіновіч(Давід) 1980 р. - ст. 86 УК України, знаходився на лікуванні в психлікарні. Симулював божевілля.
1982р. - ст. 81 Ч.2 УК України, знаходився на лікуванні в психлікарні. Симулював божевілля .
1983р. - ст. 86 ч. З УК України, засуджено на 14 років позбавлення волі...
Дострокове звiльнення у 1991 роцi.
В 1993р.очолив українське представництво австрiйської фiрми "Нордекс".Довкола "Нордекс" розгорiвся корупцiйний скандал в США. Пiсля чого Рабiновичу як представнику фiрми закрили в'їзд до США.
В 1997 р.Голова Торгово-Промислової Палати "Україна - Ізраіль".Iз1998 року є головою Всеукраїнського єврейського конгресу.Має iзраїльське громадянство.
В Єрусалимi бiля Стiни плачу є золота менора, яку виготовили за його грошi.
У червнi 1999-го СБУзаборонила Рабiновичу в'їзд до країни строком на п'ять рокiв (вiн маэ iзраїльський паспорт). за його причетнiсть "до дiяльностi, що завдає значних збиткiв українськiй економiцi, i в iнтересах забезпечення безпеки країни".У 2002р.фiгурант скандалу, пов'язаного з тiньовим ринком зброї, як постачальник зборої з українських складiв у гарячi точки. Нiмецьке видання "Der Spiegel" повiдомило, що Рабiнович постачав"Талiбану"танки Т-55 i Т-62. Ось такий цiкавий депутат.Та це ще не ВСЕ.!
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26.12.2020 13:14 Відповісти
А в начале было так. Закончил инженерно-строительный. Рвались выпускники из простых тогда на БАМ. Но в той стране была куча всяких РСУ. тырили там по скромному. Туда и двинуло это. А была депутатом в Верх совете от Харькова тогда бабушка В. Гризодубова--герой сов-союза лётчица. И папа её с Чкаловым летал. Жила то в Москве то в Харькове. Модно тогда было цветной линолеум стелить. И поехал гадик к бабушке в столицу мол в вашей кв ремонт кансамольцы сделать хотят. Комуняки делал из квартир музеи и жить можно было. И дала бабушка записку на заводик с итальянской линией под Москвой что. И купил метров с 500 . И продал по шустрому. Но вернулась бабушка домой. Всё по старому. Ментики словили быстро. Стал косить под дурака. Пару лет ушло на это. Вылез. И захотелось Волгу-24 и купил списаную в таксопарке леваком и поставил во дворе РСУ. Но не перевелись падлики морозовы. И опять давай косить. Но перестройка всем всё списала. Такое вот чмо. Есть и архивы и приговоры и протоколы и давно всё знали и прочее. Присмотритесь за поведением перед камерой когда у других берут интервью---там ясно всё. Но проходит номер. Ну вот где такое и такие могут вот так?
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26.12.2020 15:22 Відповісти
Я переконаний, що Президент Україні, не потрібен. Вихід один. Заборона вищеназваної партії.Парламентська республіка. Змінити систему. Шість президентів, і тільки один, розумів вдасну роль в історії- це Порошенко. Але він був виняток.
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26.12.2020 13:46 Відповісти
Риги в своєму репертуарі.
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26.12.2020 12:47 Відповісти
Воно то так...Але майже в кожному місті саме таке творять "депутати", щоб дорватися до фінансових потоків - причини того, чого вони в депутати лізли.
Чи ви до цього часу вважаєте, що вони стають депутатами, що ночей не спати, а про народ думати!
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26.12.2020 12:54 Відповісти
При Пете они "власть" делили под плинтусом .
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26.12.2020 12:48 Відповісти
Хоть и под плинтусом, но все же, при Пэте это у них неплохо получалось
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26.12.2020 12:51 Відповісти
А сейчас уже на людях рожи друг другу рихтуют за бабло . Есть разница .
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26.12.2020 12:53 Відповісти
Ой, да ладно! Они рихтовали рожи всегда. У Пэдры был шанс изменить все, но...он им не воспользовался.
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26.12.2020 13:08 Відповісти
Дык. педро и дал поднять головы ОПЗЖоппым.
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26.12.2020 13:35 Відповісти
он и не срубил головы этим мерзавцам, что теперь дало возможность их поднять
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26.12.2020 13:47 Відповісти
Оно их породило и не убило!
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26.12.2020 13:50 Відповісти
Тобто "педро" їх одноосібно призначив депутатами і мерами?Чи може мудрий нарід уже вкотре обирає до влади шахраїв і злодіїв,а потім тужить над своєю тяжкою долею?
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26.12.2020 16:24 Відповісти
Пэдро дал им возможность по вылазить из нор, распустить щупальца по всей стране.
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26.12.2020 16:37 Відповісти
При "педро" вони або ховалися за кордоном,або сиділи тихо,як миші.І не треба,будь ласка,про телеканали, буцімто продані Порошенком мертвечуку,застаріло вже.
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26.12.2020 17:19 Відповісти
Бойко- 4место в первом туре президентских выборов, заслуга пороха.
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26.12.2020 17:51 Відповісти
Порох змушував виборців вкидати бюлетені за рига Бойка?
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27.12.2020 06:52 Відповісти
Нет, порох не уничтожил эту ОПЗЖоппую нечисть, позволил ей окрепнуть, а не задавил в зародыше.
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27.12.2020 08:41 Відповісти
Тужить, бо вибирає чужих.
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26.12.2020 18:29 Відповісти
Депутаты "ОПЗЖ" устроили драку в горсовете Мариуполя, чтобы получить доступ к финансовым потокам, - Бортник - Цензор.НЕТ 2447
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26.12.2020 12:53 Відповісти
Так хотели снизить мудрому нариду комуналку шо дошло до мордобоя.
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26.12.2020 12:49 Відповісти
Нема там Свободи щоб набити ім морди.
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26.12.2020 12:51 Відповісти
Всі останні роки ви були прихильником Батьківщини, а виявляється ви Свободівець))
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26.12.2020 12:54 Відповісти
Головне-"Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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26.12.2020 13:08 Відповісти
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26.12.2020 13:17 Відповісти
Я констатую факт. Риганали розперезались в ВР і били депутатів. Тоді на виборах люди проголосували за Свободу. Свобода зайшла до парламенту і натовкла їм пики, після чого риги притихли.
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26.12.2020 13:15 Відповісти
били пики не тільки ригам. А й зрадникам штибу Донія чи Івченка (зараз в бюті).
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26.12.2020 13:40 Відповісти
Свобода знатно морди ригам товкла)
Депутаты "ОПЗЖ" устроили драку в горсовете Мариуполя, чтобы получить доступ к финансовым потокам, - Бортник - Цензор.НЕТ 2084
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26.12.2020 12:59 Відповісти
всяке було. І зараз щось подібне спостерігається. Депутатське життя - воно таке неоднозначне...
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26.12.2020 13:41 Відповісти
та все там однозначно, баблосы на бочку и точка....
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26.12.2020 14:19 Відповісти
Да ну нах.. брехня, то вони "за життя" бились.
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26.12.2020 12:53 Відповісти
"за своє життя"
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26.12.2020 13:00 Відповісти
ну никак не хотят местные князьки жить на зп...
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26.12.2020 12:53 Відповісти
Ну так не для того ж вони в депутати лізли!
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26.12.2020 12:55 Відповісти
https://twitter.com/*************

https://twitter.com/************* Serg Wысоцкий



Купил Караулов в приличном московском магазине колбасу, привёз её в Сингапур и сдал в лабораторию на анализ. А его чуть не арестовали за ввоз на территорию государства опасного для жизни продукта.


https://twitter.com/i/status/1342540384552038402 https://twitter.com/i/status/1342540384552038402
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26.12.2020 12:57 Відповісти
https://www.facebook.com/starhoster?fref=nf Michael Savchenko https://www.facebook.com/starhoster
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26.12.2020 13:08 Відповісти
Ливерную колбасу при Советах изготовляли хорошего качества. В трудные годы коллективизации и освоения целины люди употребляли её в пищу. Ливерка, приправленная жареным луком, служила фаршем для вареников и пирожков. Но после того, как по телевизору показали репортаж из колбасного цеха, то выяснилось, что у мясников - безотходное производство. В фарш для колбасы сейчас идет все. Неприятно кушать онкологические опухоли больных животных приправленные чесноком и молотым перцем, перемолотые в цеховой мясорубке, шкуру свиней со щетиной, находить в колбасе крысиный зуб и волоски шерсти.
Ветеринарный врач, работавший на рынке, поведал, что
«…Ветеринарным уставом СССР... пресловутая вареная колбаса в основном производилась с туберкулезного мяса...если при забое не диагностироваться туберкулез последней стадии (когда он уже в костях), то из такого мяса можно было делать колбасу...» Конец цитаты.
«Однажды, еще в советское время, когда начинал свою карьеру с кулинарного техникума и проходил практику на мясокомбинате, там в колбасном цеху стояла гигантская мясорубка. От остатков мяса после рабочего дня ее никто не мыл и не вычищал. Каждое в утро цеху начиналось с включения этой шайтан-машины и выбегающих из недр машины визжащих крыс. Местные нас практикантов успокоили: привыкните, сказали. Вероятно, между совком в головах и крысами в мясорубках присутствует некая корреляционная зависимость».
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26.12.2020 13:09 Відповісти
Самый квалифицированный ветврач -- ваша собака, если она у Вас есть.
Примеси перца, тмина и др. добавок , а также больных животных не воспринимает.
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26.12.2020 13:41 Відповісти
Деньги с неба не падают, это не кирпичи. За них надо бороться. Правда методы удивляют...Драки - это вчерашний день. Пора переходить на что-то более тяжелое: гири, гантели, утюги, в общем что что может добросить до конкурента. Паяльники тоже сойдут, но это уже для эстетов. Но, думаю, такие тоже найдутся. А вообще, это пи...ец. Моральная катастрофа. С этого все начинается, затем все остальное.
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26.12.2020 12:58 Відповісти
Сейчас новичком супер модно.
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26.12.2020 13:03 Відповісти
Он доступен только для пуйла.
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26.12.2020 13:11 Відповісти
А паяльник чи праска - це нагадування, про їх бурхливу молодість для багатьох з "депутатів".
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26.12.2020 13:12 Відповісти
ОПЗЖ-детище Партии Регионов! Их место-по ту сторону раздела, туда, где воплотилась их идея, мечта! Все из ОПЗЖ-туда, вдовесок Е.Бондаренко из Киева и из Москвы Олейник, Килинкаров...
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26.12.2020 12:59 Відповісти
Це українські гниди від московських вошей !! Лялькі кремлівського балагана !!)))
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26.12.2020 13:04 Відповісти
Согласен, гниды и политические проститутки и продажные сволочи, предающие интересы Украины в угоду своему бизнесу!
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26.12.2020 14:17 Відповісти
эй рыги а шо вам мертвечук с рабиновичем и шуфричем мало бабла дают? ну так это не порядок! попросите больше.... или можете к х у йлу напрямую обратится....
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26.12.2020 13:00 Відповісти
лучше к зеле .
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26.12.2020 13:02 Відповісти
ну или так...
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26.12.2020 13:14 Відповісти
а писюнами померяться слабо??
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26.12.2020 13:00 Відповісти
А женщинам пришлось бы меряться письками?))
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26.12.2020 13:12 Відповісти
Зеля победил коррупцию как обещал ? Так к чему эта битва "патриотов" ?
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26.12.2020 13:01 Відповісти
Не наші ж пики б`ють, а депутатськи. Чому переживаемо??
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26.12.2020 13:03 Відповісти
Пережовуваємо!Депутаты "ОПЗЖ" устроили драку в горсовете Мариуполя, чтобы получить доступ к финансовым потокам, - Бортник - Цензор.НЕТ 726Депутаты "ОПЗЖ" устроили драку в горсовете Мариуполя, чтобы получить доступ к финансовым потокам, - Бортник - Цензор.НЕТ 4103
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26.12.2020 13:15 Відповісти
Они не только драку - а и войну розвязали,затем прикрылись лозунгом -За життя - верх подлости к своему хай і недолугому ,та всеж народу....
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26.12.2020 13:18 Відповісти
красноперые за копеечку махач устроили?
а как же идеи и апрельские тезисы
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26.12.2020 13:27 Відповісти
Провили подонков мариупольцы блин к власти
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26.12.2020 13:31 Відповісти
Рабинчуки...., мля.....
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26.12.2020 13:36 Відповісти
эта говно-партия подобную тактику избрала повсеместно...а принцип деятельности: чем хуже, тем лучше
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26.12.2020 13:49 Відповісти
Принцип партии - один еврей создал авантюрный "проект". Гавкая на всех и вся, его раскачал и продал за очень дорого псевдоукраинцу. Затем они сообща поделились с начальником очистки, чтобы гавкал, но не на них, а на кого укажут они и его "честь охфицера". Так и живут, жиддя строят
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26.12.2020 14:24 Відповісти
Єто они надеялись, что их разгорячённые во время драки физиономии Путин по ТВ увидит.
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26.12.2020 14:24 Відповісти
Цікаво,ті,хто ходять на вибори,задумуються над тим для чого вони туди ходять? А от ті,кого вибирають дуже добре знають,чого прагнуть.На жаль їхні бажання не співпадають з бажаннями виборців.Ну та це проблема самих виборців.А от лоб у українців міцний, і розуму за тим лобом не багато,бо скільки раз битися головою об стіну,і щоб нічого не дойшло-як раз про це і свідчить.Ну нічого,вода камінь точить.Коли небудь черговий струс запустить нарешті процес мислення.
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26.12.2020 14:40 Відповісти
Бортник раніше не вилазив з каналів медведчука і вилизував йому цілими днями. Що змінилось? Чому він тепер критикує свого колишнього хазяїна? Перекупили?
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26.12.2020 15:28 Відповісти
Слідкуйте за його руками. Тепер буде базікати на каналах Ахмєтова.
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26.12.2020 16:16 Відповісти
"Дебили,б###дь!" (с)
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26.12.2020 18:45 Відповісти
хороший эксперД, сравнивает Вишневое какое то с Мариуполем )) и их бюджеты. Это ровно как Мариуполь с Киевом сравнить, естественно там бюджеты в разы разнится. Эксперд , кстати, не забыл добавить что опзж в мариуполе в меньшинстве, они местной мэрской партии проиграли крупно, вот и мягко говоря недовольны.
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26.12.2020 20:06 Відповісти
А для чего эта партия воров еще существует? Обворовывать дебилов, которые за них голосуют.
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26.12.2020 22:29 Відповісти
УБЕЙТЕ ИХ ПРОСТО !)
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27.12.2020 08:37 Відповісти
А ЛУЧШЕ УБИТЬ ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !!! ЧТОБЫ ЭТИ ВЫРОДКИ ЗДОХЛИ !!!
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27.12.2020 08:38 Відповісти
в печ кинуть в мартен пущайпогреются)
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27.12.2020 09:57 Відповісти
почему козацкие тройки козацкого комиссариата народных дел не лишают их зарплаты костюма и движимого и не движимого .(((я так чикануся
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27.12.2020 09:56 Відповісти
 
 