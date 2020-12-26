Депутати "ОПЗЖ" влаштували бійку в міськраді Маріуполя, щоб отримати доступ до фінансових потоків, - Бортник
Зіткнення під час засідання міської ради та блокування сесії, які відбулися в Маріуполі в середу, 23 грудня, мають фінансове підгрунтя.
Як передає Цензор.НЕТ, у цьому переконаний директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник, передає "5 канал".
За його словами, бажання представників "Опозиційної платформи – За життя" отримати преференції з бюджету міста – змусили їх до таких дій. У результаті чого в залі були пошкоджені меблі та мікрофони.
Експерт наголошує: "На кону - бюджет Маріуполя в обсязі 4 млрд грн! Що в 4 ж рази перевищує кошторис такого міста як Вишневе. Тож різні політичні сили змагаються за контроль над такими коштами".
Негативна тенденція блокування опозицією роботи міськрад може розповсюдитись і на інші регіони України, попереджає Руслан Бортник. Що своєю чергою стане загрозою для життєдіяльності цілих міст та громад.
Нагадаємо, напередодні у Маріупольській міськраді "ОПЗЖ" влаштувала бійку, намагаючись зірвати ухвалення бюджету. Попри це – кошторис на 2021 рік все ж був проголосований.
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ФСБ РФ поручило аферисту выполнять функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз». Седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко, выступая под стенами Пещерного Суда, назвал это прикормленное Кремлем политическое сборище - «пятой колонной». «Оппозиционный блок - За жизнь» - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил Гетьман Украины и лидер «Европейской Солидарности» пан Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами.
1982р. - ст. 81 Ч.2 УК України, знаходився на лікуванні в психлікарні. Симулював божевілля .
1983р. - ст. 86 ч. З УК України, засуджено на 14 років позбавлення волі...
Дострокове звiльнення у 1991 роцi.
В 1993р.очолив українське представництво австрiйської фiрми "Нордекс".Довкола "Нордекс" розгорiвся корупцiйний скандал в США. Пiсля чого Рабiновичу як представнику фiрми закрили в'їзд до США.
В 1997 р.Голова Торгово-Промислової Палати "Україна - Ізраіль".Iз1998 року є головою Всеукраїнського єврейського конгресу.Має iзраїльське громадянство.
В Єрусалимi бiля Стiни плачу є золота менора, яку виготовили за його грошi.
У червнi 1999-го СБУзаборонила Рабiновичу в'їзд до країни строком на п'ять рокiв (вiн маэ iзраїльський паспорт). за його причетнiсть "до дiяльностi, що завдає значних збиткiв українськiй економiцi, i в iнтересах забезпечення безпеки країни".У 2002р.фiгурант скандалу, пов'язаного з тiньовим ринком зброї, як постачальник зборої з українських складiв у гарячi точки. Нiмецьке видання "Der Spiegel" повiдомило, що Рабiнович постачав"Талiбану"танки Т-55 i Т-62. Ось такий цiкавий депутат.Та це ще не ВСЕ.!
Чи ви до цього часу вважаєте, що вони стають депутатами, що ночей не спати, а про народ думати!
https://twitter.com/************* Serg Wысоцкий
Купил Караулов в приличном московском магазине колбасу, привёз её в Сингапур и сдал в лабораторию на анализ. А его чуть не арестовали за ввоз на территорию государства опасного для жизни продукта.
https://twitter.com/i/status/1342540384552038402 https://twitter.com/i/status/1342540384552038402
Ветеринарный врач, работавший на рынке, поведал, что
«…Ветеринарным уставом СССР... пресловутая вареная колбаса в основном производилась с туберкулезного мяса...если при забое не диагностироваться туберкулез последней стадии (когда он уже в костях), то из такого мяса можно было делать колбасу...» Конец цитаты.
«Однажды, еще в советское время, когда начинал свою карьеру с кулинарного техникума и проходил практику на мясокомбинате, там в колбасном цеху стояла гигантская мясорубка. От остатков мяса после рабочего дня ее никто не мыл и не вычищал. Каждое в утро цеху начиналось с включения этой шайтан-машины и выбегающих из недр машины визжащих крыс. Местные нас практикантов успокоили: привыкните, сказали. Вероятно, между совком в головах и крысами в мясорубках присутствует некая корреляционная зависимость».
Примеси перца, тмина и др. добавок , а также больных животных не воспринимает.
а как же идеи и апрельские тезисы