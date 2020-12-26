"Слугам народу" роздали ефірні тези у справі Татарова: "Він захищатиметься як приватна особа", - ЗМІ

Аналітичний і інформаційний відділи фракції "Слуга народу" підготували для народних депутатів ефірні тези, де радять, як коментувати справу про заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії, в якій фігурує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Бабель".

Зокрема, депутатів запевнили, що НАБУ не має жодних звинувачень проти Татарова, які б стосувалися його роботи в Офісі президента, а скандальна справа стосується періоду 2017 року, коли він працював юристом.

Окрім цього, автори документа зазначають, що посадові обов’язки Татарова в Офісі президента не передбачають жодної можливості контролю за діяльністю правоохоронних органів та НАБУ.

"Тому не тільки некоректно, але і просто неправда — говорити, ніби Татаров може контролювати діяльність правоохоронців. Офіс президента — це допоміжний орган, основне завдання якого — забезпечувати діяльність президента України", — радять у тезах.

Також аналітики партії вказують, що Татаров написав заяву про тимчасове призупинення його посадових обов’язків як заступника керівника Офісу президента, щоб уникнути будь-яких звинувачень у конфлікті інтересів та у політичному тиску.

"Татаров захищатиметься як приватна особа. Призупинення посадових обов’язків означає, що на певний час, який необхідний для завершення цієї ситуації, знімається навіть гіпотетична підозра, що Татаров може використати своє службове становище для захисту себе від звинувачень НАБУ", — пояснили в партії.

До того ж в документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

"Пряму відповідальність за розвал "Укрбуду" несе Микитась, який керував компанією так, що вона збанкрутувала. Є багато повідомлень про те, що за рахунок "Укрбуду" Микитась оплачував своє розкішне життя та фінансував політиків з кола Порошенка, а можливо — давав гроші на вибори і самому Порошенку. Якби Микитась цього не робив, грошей на добудову житлових будинків вистачило б", — заявляють автори тез.

Також "слуг" запевнили, що оборудки Микитася були б неможливими, якби його не кришували тодішні посадовці держави, "і це не Татаров".

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Депутатам порадили говорити про можливу несправедливість, якщо Микитась "в обмін на вигідні НАБУ свідчення" уникне взагалі будь-якої відповідальності.

"Зізнання будь-якої людини не може бути царицею доказів щодо іншої людини. Якщо Микитась визнає винним себе — це добре. Але чи достатньо доказів у НАБУ проти Татарова або інших осіб... Пресрелізи, скріншоти та заяви з посиланням на "джерело у НАБУ" не можуть бути такими доказами", — додають у документі.

Наостанок "слуг" закликали висловлювати сподівання, що процес не буде затягуватись, бо якщо підозра "зависне", це дозволить опонентам НАБУ стверджувати, що бюро "використовує такі звинувачення для підтримки своєї медійної ваги".

Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".