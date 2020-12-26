Білорусь маніпулює темою контрабанди зброї з України. Жодних підтверджень словам Лукашенка немає, - речник Держприкордонслужби Демченко

Заяви "президента" Білорусі Олександра Лукашенка про нібито "тонни зброї" з України не знаходять підтвердження.

Навіть більше, останнім часом білоруська сторона маніпулює темою контрабанди зброї. Про це розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми в останні роки бачимо, як Білорусь намагається маніпулювати темою контрабанди зброї з України, яка нібито переміщується від нас до них. Це відбувається в тому числі на рівні Олександра Лукашенка. Жодних підтверджень цьому ми не отримуємо", - зазначив він.

За його словами, вчорашня заява Лукашенка теж не знаходить підтвердження.

"Державна прикордонна служба України не отримує жодної інформації від білоруської сторони по лінії прикордонно-представницького апарату. Водночас ми постійно в останні роки вказували на зниження потоку зброї, яку знаходять на кордоні з Білоруссю", - підкреслив Демченко.

Він уточнив, що з початку року на кордоні з Білоруссю виявили 48 одиниць зброї. При цьому вона переважно пневматична, мисливська або холодна, а не вогнепальна, а з цієї кількості 10 одиниць намагалися ввезти до України.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання нібито групи терористів, які, за словами Лукашенка, везли тонни зброї через територію України. МЗС України зі свого боку відповів, що такі слова Олександра Лукашенка не відповідають дійсності.

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