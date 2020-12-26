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Білорусь маніпулює темою контрабанди зброї з України. Жодних підтверджень словам Лукашенка немає, - речник Держприкордонслужби Демченко

Білорусь маніпулює темою контрабанди зброї з України. Жодних підтверджень словам Лукашенка немає, - речник Держприкордонслужби Демченко

Заяви "президента" Білорусі Олександра Лукашенка про нібито "тонни зброї" з України не знаходять підтвердження.

Навіть більше, останнім часом білоруська сторона маніпулює темою контрабанди зброї. Про це розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Ми в останні роки бачимо, як Білорусь намагається маніпулювати темою контрабанди зброї з України, яка нібито переміщується від нас до них. Це відбувається в тому числі на рівні Олександра Лукашенка. Жодних підтверджень цьому ми не отримуємо", - зазначив він.

За його словами, вчорашня заява Лукашенка теж не знаходить підтвердження.

"Державна прикордонна служба України не отримує жодної інформації від білоруської сторони по лінії прикордонно-представницького апарату. Водночас  ми постійно в останні роки вказували на зниження потоку зброї, яку знаходять на кордоні з Білоруссю", - підкреслив Демченко.

Він уточнив, що з початку року на кордоні з Білоруссю виявили 48 одиниць зброї. При цьому вона переважно пневматична, мисливська або холодна, а не вогнепальна, а з цієї кількості 10 одиниць намагалися ввезти до України.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання нібито групи терористів, які, за словами Лукашенка, везли тонни зброї через територію України. МЗС України зі свого боку  відповів, що такі слова Олександра Лукашенка не відповідають дійсності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) Лукашенко Олександр (2655) зброя (7477)


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Топ коментарі
+10
Повторюсь
Коммуняцка - фсбэшная система пропагандирует среди масс Беларусь , как страну с хорошими дорогами и медициной. А планктон в это верит , хотя не включает мозги и не думает , что В ЕС ДОРОГИ И МЕДИЦИНА ЛУЧШЕ , чем в Беларуси
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26.12.2020 13:54
+7
Не у той бік Лукава **** гавкає.
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26.12.2020 13:52
+7
А праклятоє НАТО вже облишило свої коварні плани по захопленню Гродно?
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26.12.2020 14:00
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Не у той бік Лукава **** гавкає.
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26.12.2020 13:52 Відповісти
А ларчик просто открывался- усссатый козел получил новую методичку от )(уйла,вот и отрабатывает.
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26.12.2020 14:30 Відповісти
Зе же опу лизал лукашу а тут как обично нежданчик
Зе даже среди диктаторов третих стран некотируется
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26.12.2020 16:03 Відповісти
Царь Картофель снизу , путло сверху . Не берите в голову бред . Укрепляйте границу .
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26.12.2020 13:53 Відповісти
Повторюсь
Коммуняцка - фсбэшная система пропагандирует среди масс Беларусь , как страну с хорошими дорогами и медициной. А планктон в это верит , хотя не включает мозги и не думает , что В ЕС ДОРОГИ И МЕДИЦИНА ЛУЧШЕ , чем в Беларуси
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26.12.2020 13:54 Відповісти
Мозгов у планктона нет и думать нечем 😀😀😀
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26.12.2020 13:55 Відповісти
Батько , самый мудрый Президент в Мире.
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26.12.2020 14:16 Відповісти
САМЫЙ СКОТ И ТВАРЬ И МРАЗЬ ДИКТАТОРСКАЯ КАК И ТЫ ....ДОР!
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26.12.2020 14:30 Відповісти
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26.12.2020 14:33 Відповісти
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26.12.2020 14:44 Відповісти
Да я эту сказку с 90-х годов слышал про райскую жизнь в соседней Беларуси, где как утверждали знатоки райская жизнь, все ,,как раньше" и высокие зарплаты .Вот куда мол нам нужно стремиться -обратно в совок! На мои реплики о том что в странах Балтии люди живут лучше чем в Беларуси и стремятся наоборот отдалиться от совка оппоненты уходили в какой то ступор или наоборот переходили к истерикам -прибалты ? Это же слуги Америки ! Они НАТО душу продали , вот и живут хорошо .нам бы водка по 3.10 и колбаса по 2.60 как у Луки
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26.12.2020 16:23 Відповісти
А МОЗГИ ТО ПРОМЫТЫ КАЦАПСКИМИ ТВ ПРОПАГАНДОНАМИ ТИПА СОЛОВЬЕВА КОСЕЛЕВА И СКАБЕЕВОЙ СЛИВНЫМ РТОМ!!!
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26.12.2020 14:29 Відповісти
А нам хоча б до Білорусі дотягнутися.
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26.12.2020 18:49 Відповісти
Чтобы жить нормально , НАДО ПЕРЕСТАТЬ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НА СОВКОВЫЕ СТРАНЫ ,
И начать учиться всему у европейцев
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26.12.2020 18:51 Відповісти
Обтекайте дальше
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26.12.2020 13:54 Відповісти
а все так дружненько алкашенко и поверили..
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26.12.2020 13:55 Відповісти
вірять або ні, це перше питання, а що мізки виносять - то це 100%
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26.12.2020 14:27 Відповісти
- Превышаете, товарищ водитель.
- Командир, понимаешь, я когда выпью, как крылья вырастают.
- ??? Выходите, пошли на освидетельствование.
Текст ничего не показывает. Ст. лейтенант удивлённо смотрит на инспектора.
- Вот, вот, вы его слушайте больше, он ещё расскажет что я и скорость превышал.
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26.12.2020 14:35 Відповісти
Що ***** накаже, те бацька і скаже.
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26.12.2020 13:55 Відповісти
Никогда не ищите изощрённого коварства там где присутствует обычная глупость.
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26.12.2020 14:37 Відповісти
А праклятоє НАТО вже облишило свої коварні плани по захопленню Гродно?
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26.12.2020 14:00 Відповісти
С моря ?
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26.12.2020 14:01 Відповісти
Саме так! З Білоруського моря.
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26.12.2020 14:04 Відповісти
може подкоп?
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26.12.2020 14:09 Відповісти
шо там с Норвегии того копалова...
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26.12.2020 14:14 Відповісти
НЕТ ОНИ НА ГРАНИЦЕ У БЕЛАРУСИ ЛЯЗГАЮТ ГУСЕНЬЮ И В ВОЗДУХЕ ВИСЯТ НАД БЕЛАРУСЬЮ!
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26.12.2020 14:26 Відповісти
Гусенью россиян снабжают беларусы под видом креветок.
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26.12.2020 14:38 Відповісти
Чей Крым и Донбасс ? Белорусы , ау ! Вы требуете от всего мира реакции , а украинцы вас насквозь видят . Мы это давно прошли , только иначе . Вы сами определитесь , свежий царь ,или прощай совок и раша .
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26.12.2020 14:07 Відповісти
Лукашенко полностью "слился" старшему брату! С потрохами, с последними нервными и мозговыми клетками, какие ещё у него остались! Пол Пот!
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26.12.2020 14:10 Відповісти
Українці мають усвідомити до чого веде гасло-"Акакаяразница!",до чого веде асиміляція московитами !!)))
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26.12.2020 14:12 Відповісти
У СОВКА НЕТ ПРОРЫВА ЕСТЬ ТОЛЬКО РАЗРЫВ!!!
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26.12.2020 14:25 Відповісти
Брехня.
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26.12.2020 18:50 Відповісти
Це називається наклеп. Треба подавати до суду та вводити проти цього русскаязичьнава санкції.
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26.12.2020 14:14 Відповісти
Русскій?
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26.12.2020 14:29 Відповісти
Москаль!! Це не нація,це діагноз !!)))
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26.12.2020 14:32 Відповісти
Та який москаль?! Кацап!!
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26.12.2020 14:35 Відповісти
Москаль не має ніяких національних ознак,це як трансгендер,потвора !!)))
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26.12.2020 14:38 Відповісти
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПАПА! БУЛЬБО ФЮРЕР! МРАЗЬ И ПОДОНОК! ЕЩЕ С УКРАИНЫ НЕФТЬ ТАНКЕРАМИ ПОЛУЧАЕТ **** ЛУКА!!!
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26.12.2020 14:22 Відповісти
Ага . Зато пэпа мальдивский (панамский) , обокравший и обманувший народ Украины, классный чувак.
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26.12.2020 14:25 Відповісти
Блін, сто років тебе не зустрічав ,але ти такий самий лишився ,упоротий !!))
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26.12.2020 14:31 Відповісти
ТАКИХ ЯК ТИ УПОРОТИХ ЗРОДУ НЕ БАЧИВ!!!
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26.12.2020 14:32 Відповісти
Купи окуляри на +5, чи подивись в дзеркало !!)))
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26.12.2020 14:34 Відповісти
ДИВИСЬ ТВАРИНА НА СВОЮ РОЖУ ТАМ МОСКАЛЬ СИДИТЬ!!!
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26.12.2020 14:39 Відповісти
ЗЕ-ПРЕЗЕВАТИВ ТЕБЕ ЧУВАК В ЖОПУ ТВОЮ!
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26.12.2020 14:31 Відповісти
Не допоможе ,це як Ваня, чувак упоротий !!)))
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26.12.2020 14:33 Відповісти
ДЖАМАЛ ТИ МОЖЕ З КРИМЛЯДСЬКИМ ПАШПОРТОМ ЧИ НI!!!
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26.12.2020 14:35 Відповісти
Джамал -умный человек с не засратыми соей мозгами.
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26.12.2020 14:38 Відповісти
ПАЛЬМОВИМ МОСЛОМ ЗАСРАНИЙ!!!
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26.12.2020 14:40 Відповісти
Вумний однака,тількі упоротий !!))
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26.12.2020 14:40 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ ДЕБИЛЫ УКРАИНЫ!!!
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26.12.2020 14:42 Відповісти
ДЖАМАЛ ПОЦ И РАШАТУДЭЙ!!!
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26.12.2020 14:41 Відповісти
Господи , яке ж ти дурне.
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26.12.2020 14:47 Відповісти
а хто умнєє - русскіі ілі єврєі?
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26.12.2020 18:17 Відповісти
єврєї умнее, а рускії -- злее.
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26.12.2020 18:59 Відповісти
ЗЕ-ПРЕЗЕРВАТИВ НIЧОГО НЕ ВКРАВ ТIЛЬКИ В АСФАЛЬТ ЗАКАТАВ 40 ЯРДIВ!!! ТА КОЛОМОЙСКОМУ З АХМЕТОВИМ ДОПОМIГ!!! ТО ПРО ЩО П...ЗДИШ ЯМАЛ!!!
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26.12.2020 14:50 Відповісти
Офіційним органам Влади в Україні слід підкреслено "звертати увагу" на висловлювання О.Г. Лукашенко, як на "думку приватної особи" в сусідній державі Білорусь і саме так (акцентувавши на "бувший президент" і "особиста думка приватної особи"), - коментувати! ЗІ: хай побіситься уССате чмо!
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26.12.2020 14:43 Відповісти
До цього часу Лукашенко завжди дружньо ставився до України і розпалювати ворожнечу проти Білорусі нам -- це як плювати в колодязь. Або насрати собі в штани. Хто б там у нас не був президентом, вони не втручалися до наших справ, і нам треба підтримувати дружні стосунки з їхньою владою.
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26.12.2020 19:07 Відповісти
Так это Слуги Народа катаются в Беларусь без проблем, и нахваливают этого упоротого Лукашенку. Они все оружие и возят, больше некому инфа 100%.
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26.12.2020 14:44 Відповісти
ЛУКАШЕСКУ ЖДЕТ ТОЖЕ ЧТО И ЧАУШЕСКУ!!!
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26.12.2020 14:46 Відповісти
https://twitter.com/lion4u_

https://twitter.com/lion4u_ Дмитрий



Лукашенко заметил "ввоз оружия тоннами" из Украины в Беларусь, но не заметил ввоз из рф на восток Украины. Политическая близорукость выглядит именно так
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26.12.2020 15:59 Відповісти
Білорусь маніпулює темою контрабанди зброї з України. Жодних підтверджень словам Лукашенка немає, - речник Держприкордонслужби Демченко - Цензор.НЕТ 8012
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26.12.2020 16:09 Відповісти
Один единственный вопрос: зачем спекулировать на тему Лукашенко?
Это человек захватил власть в Белорусии, он фактически, совершил военный переворот и никто кроме кацапов не признал его президентом.
На все его заявления, должен быть ответ: законная власть Белорусии, никаких претензий Украине не предъявляла.
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26.12.2020 16:30 Відповісти
Это *******, что лукашеску несёт, поток слов, без использования мозга!
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26.12.2020 17:11 Відповісти
Чого скиглите,це законно вибраний президент,народ віддав голоси,в своєму дворі хоч порядок наведіть....,що ви все через чужий забор норовите ...
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26.12.2020 17:25 Відповісти
бєлаРусскій?
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26.12.2020 18:16 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA&rlz=1C1SQJL_ruUA853UA855&sxsrf=ALeKk01RN7hnwKDsxuzN_xs60jHmrrCSKQ:1609062557929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiA4L6R8e3tAhWPk4sKHX-CB2gQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1536&bih=722 Посмотри на себя
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27.12.2020 11:50 Відповісти
подтверждений не требуется, бацька по методичке шпарит
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27.12.2020 00:32 Відповісти
 
 