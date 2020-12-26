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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
32 981 179

"За#бали!": 28 грудня під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!"

На понеділок, 28 грудня, в центрі Києва запланована акція, учасники якої хочуть домогтися справедливого покарання для заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці заходу в фейсбуці.

Організатори нагадують, що 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід, однак в ніч з 23 на 24 грудня Генпрокуратура Венедіктової передала справу Татарова від НАБУ до СБУ, керівник якого — давній друг Зеленського Баканов. НАБУ заявило про безпрецедентне втручання ГПУ у свою роботу.

Детективи НАБУ були готові вручити Татарову підозру ще 1 грудня. Генпрокурорка Венедіктова, дізнавшись про це, терміново змінила групу прокурорів у справі, перешкодивши врученню підозри. У відповідь на це 3 грудня НАБУ внесло провадження щодо втручання Венедіктової в роботу правоохоронних органів.

Такі дії генпрокурорки Венедіктової, її заступника Олексія Симоненка свідчать про регулярні спроби "відмазати" Татарова від відповідальності за розкрадання 81 мільйона гривень на квартирах для нацгвардійців.

28 грудня о 12:00 ми прийдемо до Вищого антикорупційного суду (вул. Хрещатик 42-А), аби домогтися справедливого покарання для Татарова.

Після цього ми відвідаємо Офіс Президента з вимогою відставки Венедіктової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" роздали ефірні тези у справі Татарова: "Він захищатиметься як приватна особа", - ЗМІ

Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

акція (1456) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+73
Нет, дорогой. Пусть твари чувствуют, что у них под ногами земля горит. Юлиус Фучек сказал, что все самые страшные преступления творятся с нашего молчаливого согласия. Чем больше мы молчим, тем больше нас обманывают, обворовывают, и продают . Нельзя молчать никогда, иначе оглянуться не успеете , и будете в рашке грызть берозку и выпускать газету в магадане-Солнце всходит и заходит. Или как раз вас такой вариант устраивает? И запомните, только малоросы верят в то, что за убеждения люди не выходят на улицу, а только за деньги. Т.к. по себе судят.
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26.12.2020 14:49
+69
По фейку Шеремета больше года сидят невиновные патриоты, а ворюги отмазывают друг друга хронически. Таки за#бали.
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26.12.2020 14:43
+46
Пора лишать гражданства всех рыгов - они мешают Украине идти к цивилизации
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26.12.2020 14:44
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30 гривень довбаний десяток яєць... Зате дешева радість зелених буратін - цибуля! Наїдайтесь..

"За#бали!": 28 листопада під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати! "та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 9164
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26.12.2020 15:30 Відповісти
За 30 років незалежності України ще не було такого щоби десяток яєць коштував поверх 30 гривен. Зеленські досягли.
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26.12.2020 16:09 Відповісти
Скажи это Сытнику, из-за которого агрофирмы Бахматюка начали закрываться...
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26.12.2020 16:17 Відповісти
А гречку по 42 грн. теж Бахматюк продає?))
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27.12.2020 11:25 Відповісти
Чтобы люди брали перловку, одни проходимцы и повысили цену на гречку! Яйца же не заменишь ничем...
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27.12.2020 18:11 Відповісти
В Марганце Днепр.область,сахар-20гр.,горох ***...-18гр. Это финиш
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28.12.2020 06:30 Відповісти
"За#бали!": 28 листопада під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 6468
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26.12.2020 16:26 Відповісти
Кавалєри кавалєри танцевалі на балу...
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26.12.2020 15:30 Відповісти
Клоун з шайкою вишле ВВшників і дасть кожному по*ьалу тим хто за*бали
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26.12.2020 15:34 Відповісти
кто такие ВВшники?
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26.12.2020 15:43 Відповісти
Кацапчик на свой рф манер о внутренних войсках бормочет.
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26.12.2020 16:17 Відповісти
Теперішня нацгвардія. До речі про це ви знали?
29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський вніс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Раду , з позначкою як невідкладний, законопроєкт про Національну гвардії. Цей законопроєкт передбачає виведення структури з підпорядкування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства Внутрішніх Справ та підпорядкування її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України . Також він передбачає те, що безпосереднє керування Нацгвардією здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Командувач національної гвардії України , якого призначає президент.
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27.12.2020 02:20 Відповісти
Надо называть понятия своими именами. СБУ тогда ЧК, ДПС это ГАИ, а твоя госдура Верховный совет
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27.12.2020 09:40 Відповісти
Це тих ВВшників, в яких Татаров гроші вкрав? Я би на їх місці п#здив Татарова.
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28.12.2020 13:57 Відповісти
Цей мерзотник, якого ми обрали президентом, дослужиться до того, що в решті-решт народ розірве його на шматки.
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26.12.2020 15:36 Відповісти
Азаров даёт в Вене пресс- конференцию и планирует возврат в Украину
Новые лица Зеленского...
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26.12.2020 15:37 Відповісти
Крепкие хозяйственники получше будут трускавецких ыканамистаф. Так шо баба Люба уже определилась кто ее следующий президент.
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26.12.2020 16:46 Відповісти
А почему Венедиктову в отставку ? Она топ-чиновница, которая первая же нарушает законодательство Украины. Ее место на той же зоне вместе с Татаровым
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26.12.2020 15:37 Відповісти
Венедиктова и Татаров участникам акции 28 декабря под ВАКС и ОП:
"Все забебаные - подмывайтесь! Подмывайтесь! Подмывайтесь!"
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26.12.2020 15:43 Відповісти
Баканов і Венедіктова повинні негайно подати в відставку, в раді створити комісію по перевірці правомірності прямого втручання цих осіб в розслідування корупції в особливо великих розмірах.
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26.12.2020 15:51 Відповісти
"За#бали!": 28 листопада під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 167
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26.12.2020 16:08 Відповісти
Але ж ти, на виборах 2024 знову проголосуєш проти Порошенка, за Зеленського.
А там тобі ***** і медальку дасть, за фотошопи на Порошенка, з кацапських сайтів.
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26.12.2020 17:59 Відповісти
шимпан--зе запишет видосик под диктовку дерьмака и скажет что петро ему мешает работать прокиздентом и воровал татаров до его избрания и я не я и дача не моя ---- моя в италии и дужэ всим дякую ....... ВЫБРАЛИ БАРАНЫ МУДАКА И КУДА ЭТО НИЧТОЖЕСТВО -- ТОЖЕ В РОСТОВ ДО ..ПРОФФЕСОРА..
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27.12.2020 07:19 Відповісти
Прекрасно, аферу устроил и наварил на 81 млн Микитась, а посадить требуют Татарова!
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26.12.2020 16:21 Відповісти
Посадить требуют обоих.
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27.12.2020 14:51 Відповісти
ПРЕЗЕРВАДЕНТ ЗЕ - НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ СОВЕРШЕННО НЕ КОМПЕТЕНТНЫЙ В ВОПРОСАХ ОБОРОНЫ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ПОДДАЮЩИЙСЯ ДУРНОМУ ВНЕШНЕМУ ВЛИЯНИЮ ( ЕРМАК И ПРОЧАЯ ТВАРЬ ) БЕЗОТВЕТТСТВЕННЫЙ ТРУСЛИВЫЙ МАЛЬЧИШКА . И ЧЁ ОТ НЕГО МОЖНО ХОТЕТЬ ?!........
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26.12.2020 16:22 Відповісти
Скільки можна говорити про НЬОГО,ЯК поддающегося вліянію Єрмака? ВОНО всього лиш застібка на цепурі рашистської агентури , але саме застібка й тримає цю цепуру на шиї України.
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26.12.2020 18:43 Відповісти
А што с шумом с бубенцами?
Так и будет греметь? Сегодня венедиктовой завтра бенедиктова.. Какая разница..
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26.12.2020 16:23 Відповісти
Режисери-постановники акції "Досталі" після всього цього можуть виявитися просто жалкімі, нічьтожнимі лічьностямі...
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26.12.2020 16:34 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.12.2020 16:42 Відповісти
Сколько можно коверкать смысл??? Какой к черту «мир» называйте впредь правильно руssкий Рейх!
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27.12.2020 01:18 Відповісти
И ещё щенок Алекс ты тоже за@бал. Сколько можно канючить - вы это зробылы.
Сейчас необходимо объединяться и ставить на место Вову, пока он ещё президент, а не канючить и сопли пускать.
28 декабря необходимо не только всем кто может прийти, но ещё и сагитировать и привести с собой по десятку человек, которых тоже за@бало. Давайте заниматься спасением ситуации, а не скыглыты.)
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27.12.2020 01:23 Відповісти
Алекс слово щенок дописал фейсбук, а его не писал. Так что выбачь.)
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27.12.2020 01:24 Відповісти
треба ЦЕ повторювати...ще довго, на жаль... ЦЕ як вакцина в політиці...щоб електорат почав включати мізки...
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27.12.2020 13:49 Відповісти
Алекс,якщо ти увімкнеш свої мізки, то зрозумієш, що Зеленський та Порошенко - це голови однієї російсько - української олігархічно-кланової гідри, яка діє виключно у своїх інтересах та в інтересах Ху#ла. Вони обидва українському народові не потрібні як і будь яка інша голова цієї гідри! Вибори проводяться політтехнологами з таким розрахунком, щоби у фіналі завжди залишався "вибір" між двух голів цієї істоти.
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28.12.2020 14:06 Відповісти
похоже так і є: кравчук і куЧмо, Вона і зек....але все одно не мішало б щоб "Зеленого Наполеона" посадили б на 2-3 роки, так-собі, па-пріколу.....
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28.12.2020 22:34 Відповісти
Ярош - Мы уже флагами не станем махать - наши и в СБУ, и в армии


https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0 https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0
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26.12.2020 16:45 Відповісти
А где делось всё то кодло шо визжало про свинарчуков на каждом углу?? Ауу патриоты? Шо там с Татаровым, а с решениями конституционного суда который считает шо наказание за коррупцию не конституционно..шо такое лялечки?? Всё нормально, проблем нету...ну давайте хоть заведите старую шарманку про свинарчуков...шоб можно было понять шо вы ещё не здохли..Или не проплатили??
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26.12.2020 16:46 Відповісти
Кстати, а где эти иуды Лещенко и Найем.? Борцы с коррупцией хреновые. Где всякие Рухи и прочие политсилы? Где Вы гады? Толку от вас немного, но хоть бы для приличия пришли пару флажков принесли. А то опять народу надо все. Брать в свои руки. Ладно нам не привыкать. Кстати, а где Гриценко? Тоже ж был несгибаемый борец с коррупцией. Собрались бы все со своими офисами и помощниками, уже бы дополнительная тысчонкам набралась. Ну и Михо! Этот самое то против чего ты борешься и всю жизнь боролся. Миша выйди поддержать народ в борьбе с коррупцией. Или опять двадцать пять?
Ладно 28-го посмотрим кто есть Ху....
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27.12.2020 01:33 Відповісти
Отакі як ти боти намагаються штучно поділити патріотів на "порохоботів" та "зелебобиків" - за олігархічним принципом "поділяй та володарюй". Ціль - відволікання свідомих громадян України від вирішення головної проблеми держави - позбавитися російсько-української олігархічно-кланової системи, представниками якої є порошенко, зеленський та риги, яких "сивочолий гетьман" повернув з небуття за свою каденцію, а зеленський взагалі дав їм зелене світло. Національні інтереси держави Україна потребують об'єднання зусиль ВСІХ українців у відстороненні цієї антиукраїнської гідри від влади!
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28.12.2020 14:27 Відповісти
кавєпролітци бунтують?
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26.12.2020 17:06 Відповісти
Та хіба тільки тут?
Бєня піар не проплачує.
Забули про бабушку.
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26.12.2020 18:01 Відповісти
При чем тут Татаов или Венидиктова? Беда в стране одна - сволочь зеленая.
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26.12.2020 17:38 Відповісти
Біда в країні набагато глибша. Це олігархічно-кланова система, яку трохи не додавив Майдан. Не має значення який представник цієї системи займає посаду президента - порошенко, зеленський чи інший колаборант. Іншого виборчі технології не дадуть.
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28.12.2020 14:15 Відповісти
"За#бали!": 28 листопада під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 861
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26.12.2020 17:39 Відповісти
Очень интеллегентная хода под очень благозвучными лозунгами ,достойными наших активистов!.Мозг нации!!
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26.12.2020 18:21 Відповісти
Мене дивує, чому неправомірна передача справи Татарова в СБУ здійняла галас у правозахисників та патріотичних політсил, а справу Мертвечука замовчує як раз те саме СБУ й усі мовчать похнюпившись... Сам Вовка анонсував діла про гроаші мертвечука та на його канали. ЧОМУ НА ЦЬОМУ ТАК МАЛО ГАЛАСУ ??? ЧОМУ АКЦІЯ 28-го БУДЕ ЛИШЕ ПО ТАТАРОВУ З ХАРКІВСЬКОЮ ЛЯРВОЮ ?
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26.12.2020 18:25 Відповісти
Уважно відстежую російских ********** з соловйовим - у них табу на прізвища МЕДВЕДЧУК й ЄРМАК , хоча як би вони не обливали гівном й не смакували усі новини й теми про Україну , осб вони покажуть акцію у Києві - там будуть теми Ермак- Медведчук?
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26.12.2020 18:37 Відповісти
опять хороводы
начинайте с отставки нелоха
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26.12.2020 18:33 Відповісти
про нелоха кремль говорить ... й Медведчуківські кнали - ви звідти?
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26.12.2020 18:38 Відповісти
Непогана ідея. Але якщо унеможливити заміну зеленського на порошенко, ригів чи інших представників російсько-українського олігархату. Потрібно вибрати ЄДИНОГО кандидата від українського народу, який буде захищати інтереси держави, а не олігархів та Ху#ла! Кремль через своїх емісарів зробить все, для того, щоби розпорошити наші зусилля на сотні кандидатів та забезпечити перемогу опзж з медведчуком.
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28.12.2020 14:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0 Ярош говорит, что Зеленский ликвидатор Украины.
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26.12.2020 18:34 Відповісти
Хтось зрозумів, хто організатор акції? А ніхто й не підпишеться, бо сказати , що їх «за * бали» - це зізнатись у пасивному під*расизмі... Третій майдан? Та ви ********
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26.12.2020 19:15 Відповісти
А при чем здесь ВАКС? Это по моему один из немногих органов которые боятся наши можновладцi.
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26.12.2020 19:55 Відповісти
Эти псы будут на коленях молить о пощаде...Бесполезно...
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26.12.2020 20:28 Відповісти
Гниле дерево яке не приносить плоди потрібно знищувати з корінням, а не відрубувати гілки. Замість венедіктової буде ще якийсь кишеньковий генпрокурор з компанії блазня, а толку?
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26.12.2020 21:35 Відповісти
неправильное требование акции, нужно " Татарова за решётку и Венедиктову рядом'
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26.12.2020 23:12 Відповісти
#ТатаровВенедиктоваБакановНаНариЗеленскийНаРастов
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26.12.2020 23:40 Відповісти
"За#бали!": 28 грудня під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 4126
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27.12.2020 00:51 Відповісти
Сереш на сайтах вірусними посиланнями?
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27.12.2020 02:21 Відповісти
милейший шо ви таки злитесь на спамбота?
благодаря ему чуть ли не впервые кнопка "отметить как спам" используется по назначению
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27.12.2020 04:35 Відповісти
А почему вся Ху.....ня творится ночью ,днём у бенедиктовой времени не хватает
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27.12.2020 07:01 Відповісти
А у шмаркли было желание похерить? Его это устраивало.Он ещё больше ухудшил положение в стране.
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27.12.2020 12:06 Відповісти
...и при это не забыть перекрыть все основные каналы связи, чтобы ни одна падла не успела предупредить такую же антиукраинскую падлу типа синьора-голодомора, сбежать из Украины... каждому должно воздаться!
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27.12.2020 07:28 Відповісти
а главный клоун конечно нирпичём......... оно в тёплой ванне плавает (по арестовичу если шо).
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27.12.2020 09:00 Відповісти
с этим рЫговским Петухом все понятно как и с ватноголовой венидиктовой, а садить нужно малоПИД,,,роское, бенин, нарко-Ничтожество с его половым партнером, кремлевской Крысой ермаком и всем ваЗЕлиновским сбродом с полной конфискацией!!!!
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27.12.2020 09:28 Відповісти
Татарово-Венедиктовскую рыготу-на шконки!
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27.12.2020 10:23 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3239197/zabali_28_dekabrya_pod_vaks_i_op_proyidet_aktsiya_s_trebovaniyami_tatarova_za_reshetku_i_venediktovu

Кто то же проплачивает эти акции. Активисты и титушки горло даром рвать не будут
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27.12.2020 13:12 Відповісти
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Проходил я по лесам, стрелу искал везде,
А это что за х-йня сидит на листе,
Вся зеленая, падла, и холодная вся,
И стрелу мою держит в лапах,
Словно косяк...
Завтра я бы эту арию Иванушки транслировал через усилитель во время митинга. Кто не в курсе - загуглите первую строчку.
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27.12.2020 13:18 Відповісти
"За#бали!": 28 грудня під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 8970
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27.12.2020 15:28 Відповісти
Вкрав 80 млн., застава 10 млн., 70 млн., у плюсі.
Зеля усе чудово розуміє, він тупо клав хутіна на ці усі протести. Президент котрий забороняє війсковим стріляти в окупанта й залишається на посаді більше 48 годин це вирок суспільству.... немає, нажаль, достатньої кількості людей які готові змінювати країну. А Єрмак, а Вагнерівці, а операція по звільненню полонених, а чмо бужанскій та пи#дюк дубінскій у партії янєлоха ... список насправді великий "досягнень" янєлоха та його ЗЕкоМанди.
Виходити треба звісно але шансів що янєлохМінє42 щось "почує" дуУже мало.
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27.12.2020 19:57 Відповісти
Може досить вже кричати 'гантба' і прапорами махати? Це шапіто проросійське просто нищить нашу державність і всі інституції.
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27.12.2020 21:51 Відповісти
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