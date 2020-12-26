"За#бали!": 28 грудня під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!"
На понеділок, 28 грудня, в центрі Києва запланована акція, учасники якої хочуть домогтися справедливого покарання для заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці заходу в фейсбуці.
Організатори нагадують, що 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід, однак в ніч з 23 на 24 грудня Генпрокуратура Венедіктової передала справу Татарова від НАБУ до СБУ, керівник якого — давній друг Зеленського Баканов. НАБУ заявило про безпрецедентне втручання ГПУ у свою роботу.
Детективи НАБУ були готові вручити Татарову підозру ще 1 грудня. Генпрокурорка Венедіктова, дізнавшись про це, терміново змінила групу прокурорів у справі, перешкодивши врученню підозри. У відповідь на це 3 грудня НАБУ внесло провадження щодо втручання Венедіктової в роботу правоохоронних органів.
Такі дії генпрокурорки Венедіктової, її заступника Олексія Симоненка свідчать про регулярні спроби "відмазати" Татарова від відповідальності за розкрадання 81 мільйона гривень на квартирах для нацгвардійців.
28 грудня о 12:00 ми прийдемо до Вищого антикорупційного суду (вул. Хрещатик 42-А), аби домогтися справедливого покарання для Татарова.
Після цього ми відвідаємо Офіс Президента з вимогою відставки Венедіктової.
Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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30 гривень довбаний десяток яєць... Зате дешева радість зелених буратін - цибуля! Наїдайтесь..
29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський вніс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Раду , з позначкою як невідкладний, законопроєкт про Національну гвардії. Цей законопроєкт передбачає виведення структури з підпорядкування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства Внутрішніх Справ та підпорядкування її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України . Також він передбачає те, що безпосереднє керування Нацгвардією здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Командувач національної гвардії України , якого призначає президент.
Новые лица Зеленского...
"Все забебаные - подмывайтесь! Подмывайтесь! Подмывайтесь!"
А там тобі ***** і медальку дасть, за фотошопи на Порошенка, з кацапських сайтів.
Так и будет греметь? Сегодня венедиктовой завтра бенедиктова.. Какая разница..
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Сейчас необходимо объединяться и ставить на место Вову, пока он ещё президент, а не канючить и сопли пускать.
28 декабря необходимо не только всем кто может прийти, но ещё и сагитировать и привести с собой по десятку человек, которых тоже за@бало. Давайте заниматься спасением ситуации, а не скыглыты.)
https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0 https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0
Ладно 28-го посмотрим кто есть Ху....
Бєня піар не проплачує.
Забули про бабушку.
начинайте с отставки нелоха
благодаря ему чуть ли не впервые кнопка "отметить как спам" используется по назначению
Кто то же проплачивает эти акции. Активисты и титушки горло даром рвать не будут
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Проходил я по лесам, стрелу искал везде,
А это что за х-йня сидит на листе,
Вся зеленая, падла, и холодная вся,
И стрелу мою держит в лапах,
Словно косяк...
Завтра я бы эту арию Иванушки транслировал через усилитель во время митинга. Кто не в курсе - загуглите первую строчку.
Зеля усе чудово розуміє, він тупо клав хутіна на ці усі протести. Президент котрий забороняє війсковим стріляти в окупанта й залишається на посаді більше 48 годин це вирок суспільству.... немає, нажаль, достатньої кількості людей які готові змінювати країну. А Єрмак, а Вагнерівці, а операція по звільненню полонених, а чмо бужанскій та пи#дюк дубінскій у партії янєлоха ... список насправді великий "досягнень" янєлоха та його ЗЕкоМанди.
Виходити треба звісно але шансів що янєлохМінє42 щось "почує" дуУже мало.