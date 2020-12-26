"За#бали!": 28 грудня під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!"

На понеділок, 28 грудня, в центрі Києва запланована акція, учасники якої хочуть домогтися справедливого покарання для заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці заходу в фейсбуці.

Організатори нагадують, що 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід, однак в ніч з 23 на 24 грудня Генпрокуратура Венедіктової передала справу Татарова від НАБУ до СБУ, керівник якого — давній друг Зеленського Баканов. НАБУ заявило про безпрецедентне втручання ГПУ у свою роботу.

Детективи НАБУ були готові вручити Татарову підозру ще 1 грудня. Генпрокурорка Венедіктова, дізнавшись про це, терміново змінила групу прокурорів у справі, перешкодивши врученню підозри. У відповідь на це 3 грудня НАБУ внесло провадження щодо втручання Венедіктової в роботу правоохоронних органів.

Такі дії генпрокурорки Венедіктової, її заступника Олексія Симоненка свідчать про регулярні спроби "відмазати" Татарова від відповідальності за розкрадання 81 мільйона гривень на квартирах для нацгвардійців.

28 грудня о 12:00 ми прийдемо до Вищого антикорупційного суду (вул. Хрещатик 42-А), аби домогтися справедливого покарання для Татарова.

Після цього ми відвідаємо Офіс Президента з вимогою відставки Венедіктової.

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Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".