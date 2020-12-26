Існує список пріоритетності, - глава BioNTech розповів, чому досі не зробив щеплення власною вакциною
Засновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін поки не прищепився проти коронавірусу, бо не має права цього робити.
Про це він заявивв інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Компанія Шахіна виробляє вакцину проти COVID-19 спільно з американською Pfizer, проте ні він, ні його дружина Озлем Тюречі (одна з творців вакцини) поки не робили щеплення.
"Ми не маємо права робити собі щеплення. Звичайно, ми думаємо про це. [...] Як ви знаєте, є список пріоритетності (черговість вакцинації соціальних груп у Німеччині. – Ред.) і вакцинуватися поза цим списком заборонено. Нам навіть не дозволено брати участь у клінічних дослідженнях. Адже закон забороняє участь у таких дослідженнях людям із компанії-розробника, і це нормально", – зазначив він.
Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, до 24 грудня коронавірусом у світі заразилося майже 80 млн осіб, із них 1,75 млн померли, понад 45 млн одужало.
У кількох країнах уже почалася кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer – BioNTech (зокрема у США, Великій Британії, Канаді). У Німеччині кампанія з вакцинації має початися 27 грудня.
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но у него наверняка другой список приоритетности
а значит новичек ему в трусы никакой закон не запрещает
Короче, тренируются на кошках ?😀😀😀
Іншими словами - ми спочатку дослідимо, а потім і собі вколимо... колись.
Але ці мудрагелі не розуміють, що якщо вони чогось не розуміють або не знають, то це не значить, що цього нема.
Так що щодо жанрів - мене нервують ті, хто не знає і знає не хоче. Отож бо й воно.
Одна бы погоды не сделала, но если бы об этом стало известно (а там обязательно нашлись бы те, кто бы доложил об этом, куда следует), то это был бы дикий скандал, огромный экономический ущерб для компании и пожизненное позорное пятно на репутации. А у нас бы сказали, мол, ну а шо, каждый бы так поступил на его месте)
Иметь доступ к каким либо ресурсам и не воспользоваться ими, тк это нарушение закона, это выше понимания большинства людей!
У них сразу возникает мысль, что здесь что то не так...
И закон там работает.
але ні, в 59 років він вважає себе молодим та здоровим
Т.е., возможно, никогда не ширнутся.
Будете жить в нищете и поделом!
Президент плохой, депутаты сволочи, а сами?
Здесь на форуме вообще вменяемые есть?
Богом избранный народ как ни как