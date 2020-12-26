Існує список пріоритетності, - глава BioNTech розповів, чому досі не зробив щеплення власною вакциною

Засновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін поки не прищепився проти коронавірусу, бо не має права цього робити.

Про це він заявивв інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".



Компанія Шахіна виробляє вакцину проти COVID-19 спільно з американською Pfizer, проте ні він, ні його дружина Озлем Тюречі (одна з творців вакцини) поки не робили щеплення.



"Ми не маємо права робити собі щеплення. Звичайно, ми думаємо про це. [...] Як ви знаєте, є список пріоритетності (черговість вакцинації соціальних груп у Німеччині. – Ред.) і вакцинуватися поза цим списком заборонено. Нам навіть не дозволено брати участь у клінічних дослідженнях. Адже закон забороняє участь у таких дослідженнях людям із компанії-розробника, і це нормально", – зазначив він.

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Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, до 24 грудня коронавірусом у світі заразилося майже 80 млн осіб, із них 1,75 млн померли, понад 45 млн одужало.



У кількох країнах уже почалася кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer – BioNTech (зокрема у США, Великій Британії, Канаді). У Німеччині кампанія з вакцинації має початися 27 грудня.