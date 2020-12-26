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Новини Коронавірус і карантин
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Існує список пріоритетності, - глава BioNTech розповів, чому досі не зробив щеплення власною вакциною

Існує список пріоритетності, - глава BioNTech розповів, чому досі не зробив щеплення власною вакциною

Засновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін поки не прищепився проти коронавірусу, бо не має права цього робити.

Про це він заявивв інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Компанія Шахіна виробляє вакцину проти COVID-19 спільно з американською Pfizer, проте ні він, ні його дружина Озлем Тюречі (одна з творців вакцини) поки не робили щеплення.

"Ми не маємо права робити собі щеплення. Звичайно, ми думаємо про це. [...] Як ви знаєте, є список пріоритетності (черговість вакцинації соціальних груп у Німеччині. – Ред.) і вакцинуватися поза цим списком заборонено. Нам навіть не дозволено брати участь у клінічних дослідженнях. Адже закон забороняє участь у таких дослідженнях людям із компанії-розробника, і це нормально", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киснем забезпечені понад 70% ліжок для хворих COVID-19, - МОЗ

Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, до 24 грудня коронавірусом у світі заразилося майже 80 млн осіб, із них 1,75 млн померли, понад 45 млн одужало.

У кількох країнах уже почалася кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer – BioNTech (зокрема у США, Великій Британії, Канаді). У Німеччині кампанія з вакцинації має початися 27 грудня.

вакцина (4419) Німеччина (7386) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Ресторанные повара готовят себе еду отдельно. Они не едят то чем кормят посетителей!
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26.12.2020 14:48
+6
и это правильно...истинный виновник отравления должен остаться в живых для дальнейших процессуальных действий
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26.12.2020 14:55
+5
І більшість присутніх навіть не може собі уявити що таке може реально бути - дотримання пріоритетності (навіть розробником і виробником продукту)
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26.12.2020 14:59
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ну так ***** тоже спутником не прививался...
но у него наверняка другой список приоритетности
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26.12.2020 14:46 Відповісти
А вот Вы и не правы! Куйло может прививаться запросто! Потому что Гинцбург,директор института Гамалея,уже десять лет работает над эликсиром бессмертности для окурка! А тому кто бессмертен не опасен какой-то коронавирус!
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26.12.2020 15:15 Відповісти
А куля страшна?
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26.12.2020 15:18 Відповісти
Какая куля? Он же бессмертен!
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26.12.2020 15:40 Відповісти
Так "работает" чи вже?
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26.12.2020 15:41 Відповісти
Конечно эликсир работает! До того момента,когда сдохнет.
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26.12.2020 15:52 Відповісти
він цього заслужив - жити вічно з хворобою Паркінсона
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26.12.2020 16:23 Відповісти
*****-разработчик? - нет.
а значит новичек ему в трусы никакой закон не запрещает
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26.12.2020 15:28 Відповісти
оно стесняется...у него трусы антибронебойные
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26.12.2020 15:36 Відповісти
«Нам даже не разрешено участвовать в клинических исследованиях. Ведь закон запрещает участие в таких исследованиях людям из компании-разработчика, и это нормально", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3239198»
Короче, тренируются на кошках ?😀😀😀
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26.12.2020 14:46 Відповісти
Вакцинация населения 😀😀😀
Существует список приоритетности, - глава BioNTech рассказал, почему до сих пор не привился собственной вакциной - Цензор.НЕТ 2086
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26.12.2020 14:50 Відповісти
На любителях "совка".
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26.12.2020 15:17 Відповісти
мой любимый прикол:
Существует список приоритетности, - глава BioNTech рассказал, почему до сих пор не привился собственной вакциной - Цензор.НЕТ 9126
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26.12.2020 15:23 Відповісти
Ресторанные повара готовят себе еду отдельно. Они не едят то чем кормят посетителей!
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26.12.2020 14:48 Відповісти
и это правильно...истинный виновник отравления должен остаться в живых для дальнейших процессуальных действий
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26.12.2020 14:55 Відповісти
Не, они запросто могут и из блюд клиентов отбирать часть с возмещением в кассу ресторана согласно прейскуранта. Правда, хватит ли их зарплаты на это?
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26.12.2020 15:41 Відповісти
Це ви про які ресторани, точніше де? )
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26.12.2020 15:50 Відповісти
Естессно не едят, никак не могу найти древний ролик, где камера зафиксировала 2 поварят в супер крутом ресторане парижа занимающихся подсолкой супа в кастрюле с помощью личных запасов жидкой соли.
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26.12.2020 15:55 Відповісти
Глава BioNTech рассказал, почему до сих пор не привился собственной вакциной.

Іншими словами - ми спочатку дослідимо, а потім і собі вколимо... колись.
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26.12.2020 14:51 Відповісти
І більшість присутніх навіть не може собі уявити що таке може реально бути - дотримання пріоритетності (навіть розробником і виробником продукту)
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26.12.2020 14:59 Відповісти
Не присутніх, а коментуючих.
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26.12.2020 15:19 Відповісти
Ok, sorry
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26.12.2020 15:26 Відповісти
Бо судять по собі та всюди вбачають змову та прихований підтекст)
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26.12.2020 17:48 Відповісти
с одной стороны да, а с другой мне лично было бы спокойнее, если б ее создатель привселюдно привился
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26.12.2020 15:05 Відповісти
Ти віриш рекламі? Даремно.
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26.12.2020 15:26 Відповісти
У Німеччині така система що ДЕРЖАВА відповідає за ВСЕ що дозволяє до продажу на території країни , тому думаю що ризики мінімальні
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26.12.2020 15:30 Відповісти
якщо хтось помре від анаф. шоку від цієї вакцини, йому легше не стане від відовідальності Німеччини
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26.12.2020 15:43 Відповісти
Нда, ну ти й тупий. Соррі.
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26.12.2020 17:43 Відповісти
Коли ви вже навчитеся дорогі земляки нормально спілкуватися, не по бидлячому ?? Як просто промимрити що небудь типу - ідіот, тупий, дебіл - а пояснити свою позицію віра не дозволяє ?? Те ж саме я можу і тобі сказати , ничого не пояснивши - Ти довбойоб! Сорри! - Тобі сподобалося ? Ти розумієш тільки такий дискус - по іншому ніяк? Так це не до мене. Я по іншому спілкуюся.А це не мйй жанр
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26.12.2020 18:54 Відповісти
Ну як же нормально спілкуватися, коли мудрагелі, не розуміючи, про що йдеться, починають ви*пуватися своїми підколками типу "я умний, а ти дурак".
Але ці мудрагелі не розуміють, що якщо вони чогось не розуміють або не знають, то це не значить, що цього нема.

Так що щодо жанрів - мене нервують ті, хто не знає і знає не хоче. Отож бо й воно.
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26.12.2020 21:46 Відповісти
Багато слiв i жодного пояснення цього бидлядства - бла бла бла . Ескузi, не маю далi приємності спілкуватися з тобою. Давайпака
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26.12.2020 22:24 Відповісти
ето было бы показательно как минимум.
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26.12.2020 15:30 Відповісти
Турки
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26.12.2020 15:14 Відповісти
И что с того? С того, что они турки?
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26.12.2020 15:43 Відповісти
Он уже забыл про Кара БАХ!
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26.12.2020 15:54 Відповісти
Молодцы
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26.12.2020 16:17 Відповісти
А ты что подумал?
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26.12.2020 16:19 Відповісти
Скорее всего, давно существует альтернативная вакцина для избранных.
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26.12.2020 15:28 Відповісти
Від рептилоїдів?)))
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26.12.2020 15:42 Відповісти
Якщо ти просто тупий і не розумієш, про що мова - то може краще закрити щелепу і не відсвічувати, не показувати своє рагульство? Як вважаєш, маленький українець?
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26.12.2020 17:42 Відповісти
Это типа VIP пользователя в одноглазниках или элитного аспирина?
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26.12.2020 17:10 Відповісти
Тіпа Гени крокодайла з мультфільму. Вічного терпіли.
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26.12.2020 17:43 Відповісти
_Положа руку на сердце, тут он кокетничает. Либо врёт. Из десятков миллионов произведённых вакцин одна для него самого уж всяко бы нашлась. И погоды бы не сделала.
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26.12.2020 15:31 Відповісти
А ти можеш припустити, що є чесні законослухняні люди?
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26.12.2020 15:44 Відповісти
_А то! Их есть, конечно. Но в верхах корпораций... да ещё немецких... Я не наивен, и память мне не отшибло. Оставьте этот воображаемый мир с единорогами для детского сада, ибо реальный - настоящий мир - отличается от идеалистических фантазий в гораздо худшую, увы, сторону.
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26.12.2020 16:04 Відповісти
Для наших людей з їхнім менталітетом - це фантастика. Хоча, насправді, там - це реальність)
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26.12.2020 17:50 Відповісти
Он не кокетничает, ему дорогА репутация. А она, репутация, там выше всего.
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26.12.2020 15:45 Відповісти
Шредер... сименс... Репутация!
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26.12.2020 16:19 Відповісти
Действительно, что ему стоит зайти на склад готовой продукции, сорвать пломбу, откупорить низкотоемпературный холодильник, вынуть из упаковки номерной флакон, отвезти в низкотемпературном контейнере врачу и уговорить его сделать инъекцию левой вакциной. Да все главы фирм и врачи в Германии так делают! Правда?
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26.12.2020 15:47 Відповісти
Ну да! Причем самый лучший горшок,тот,самый нижний!
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26.12.2020 15:56 Відповісти
_Из десятков миллионов произведённых вакцин одна для него самого уж всяко бы нашлась. И погоды бы не сделала.
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26.12.2020 15:58 Відповісти
Вы читали, как в ЕС министров в отставку отправляют за покупку в субботу служебной карточкой, несмотря на полное возмещение суммы покупки в понедельник? Или если многодентая министр завезет на служебном авто своих детей в школу по дороге на работу.
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26.12.2020 17:53 Відповісти
Ваше предположение - наглядная демонстрация отличий нашего менталитета от западного. Потому так и живем. Ничего личного к Вам, это среда обитания такая) Но важно это понимать.

Одна бы погоды не сделала, но если бы об этом стало известно (а там обязательно нашлись бы те, кто бы доложил об этом, куда следует), то это был бы дикий скандал, огромный экономический ущерб для компании и пожизненное позорное пятно на репутации. А у нас бы сказали, мол, ну а шо, каждый бы так поступил на его месте)
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26.12.2020 17:57 Відповісти
Пятно? На репутации? У немцев? У немецких корпораций?! А... ну ладно.
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26.12.2020 18:13 Відповісти
Сейчас не 45-й год, напоминаю
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26.12.2020 18:22 Відповісти
_Ладно. Вынуждаете меня самого кое о чём напомнить: шрёдер... меркеляка... сименс, турбины... СП-2. Список далеко не полон.
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26.12.2020 18:35 Відповісти
Это немножко другое. И у Шредера есть явные проблемы с репутацией в Германией, об этом открыто пишет их пресса.
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26.12.2020 18:50 Відповісти
Для главы не нашли лишней дозы?
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26.12.2020 15:45 Відповісти
Две трети людей в Украине не в состоянии это понять.
Иметь доступ к каким либо ресурсам и не воспользоваться ими, тк это нарушение закона, это выше понимания большинства людей!
У них сразу возникает мысль, что здесь что то не так...
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26.12.2020 16:34 Відповісти
Логично было бы предположить, что разработчики вакцины, по крайней мере, на данном этапе, - наиболее ценны /им еще разрабатывать и разрабатывать, в т.ч. усовершенствовать то, что создано/, даже по сравнению с теми, кто стоит в том списке первым. Так что в данном случае недоверие является обоснованным.
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26.12.2020 17:31 Відповісти
Логично предположить, что закон там один для всех.
И закон там работает.
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26.12.2020 17:41 Відповісти
Цікаво, який саме закон?
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26.12.2020 17:51 Відповісти
Что тихо взять, даже у себя на работе, нельзя. Хочешь что-то в личную собственность - покупай по официальной процедуре.
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26.12.2020 17:56 Відповісти
чого "тихо"? як ти і написав, придбав і зробив

але ні, в 59 років він вважає себе молодим та здоровим
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26.12.2020 17:59 Відповісти
Таких ценных людей вроде как должны "сохранить" и вакцинировать из первых. Но - нет.
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26.12.2020 18:47 Відповісти
Щодо цінних людей. На Луїзітанії, що тонула, мультимільйонер Альфред Вандербільд, незважаючи на те, що не вмів плавати, віддав свій рятувальний жилет жінці з дитиною, прирікаючи себе на неминучу загибель.
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26.12.2020 21:46 Відповісти
На придбання вакцини там черга до кінця 2021 року (великі партії для різних країн та організацій). Він її швидше одержить через державну програму. Приватним особам її не продають.
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26.12.2020 21:52 Відповісти
Согласна, но я о другом. О том, что они, по идее, должны идти одним из первых номеров в этом законе. Но то - их дело.
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26.12.2020 18:08 Відповісти
И какие они по счету в этом списке, интересно?
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26.12.2020 16:43 Відповісти
На общих основаниях. Т.е. до них дойдет очередь, когда будут привиты все, у кого приоритет выше (сначала старики от 80 лет, и работники домов пристарелых или ухаживающие за стариками, потом от 70-ти лет и медработники, с ними же те полицейские, что работают непосредственно с большим количеством людей, затем от 60-ти лет и те, кто работает с людьми, вроде учителей...)
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26.12.2020 18:50 Відповісти
Вакцинация будет бесплатной и добровольной, подчеркнул Шпан.Источник: https://censor.net/ru/n3239203

Т.е., возможно, никогда не ширнутся.
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26.12.2020 18:55 Відповісти
Значит знает намного больше и про вирус и про вакцину...
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26.12.2020 18:14 Відповісти
Розумний хлопець. Вирішив срочатку подивитись наслідки вакцинації двоногих тварин.
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26.12.2020 18:54 Відповісти
першою в Германії отримала вакцину 101-річна бабуся, пише "Більд". твона живе в будинку для літніх людей, також вакцину отримали всі мешканці будинку та персонал....В країні вакцинація почнеться завтра.
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26.12.2020 19:04 Відповісти
вот она - суть менталитета рагулей- не ворует только потому, что нечего украсть, а не потому , что заповеди исполняет.
Будете жить в нищете и поделом!
Президент плохой, депутаты сволочи, а сами?
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26.12.2020 20:47 Відповісти
дєдушка вже налаштував сокиру. не з таким погонялом тобі читати мораль
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26.12.2020 21:58 Відповісти
Если начнутся осложнения у самих создателей это станет имиджевой катастрофой, это риск потерять миллиарды прибылей. Они же не дураки.
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26.12.2020 21:52 Відповісти
дураки. треба було б збрехати, що куплю у вільному продажі і вакцинуюся тією ж вакциною, тільки іншого виробника.
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26.12.2020 22:01 Відповісти
а премьер министр Израиля глюкозой укололся публично, чтобы братьев евреев насадить ?
Здесь на форуме вообще вменяемые есть?
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26.12.2020 21:59 Відповісти
хотя может оно и к лучшему.. европа собирается не пускать иностранцев без прививки сертифицированной вакциной- меньше быдлячих рыл будет
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26.12.2020 22:02 Відповісти
цікавий факт ген директор компаніїї pfizer яка розробила вакцину єврей . Бурла, Альберт
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27.12.2020 00:12 Відповісти
значит вакцина хорошая
Богом избранный народ как ни как
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27.12.2020 00:16 Відповісти
 
 