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Новини
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Автоцистерна з газом перекинулася в Житомирі. Евакуйовано жителів двох прилеглих будинків, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні, 26 грудня, в Житомирі в результаті дорожньо-транспортної пригоди перекинулася автоцистерна з газом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За інформацією рятувальників, 26 грудня о 13:58 у м. Житомир на вул. Чуднівська водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік. Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Працівниками Нацполіції перекрито рух та евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки", - додали в ДСНС.

Автоцистерна з газом перекинулася в Житомирі. Евакуйовано жителів двох прилеглих будинків, - ДСНС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль влетів у зупинку після зіткнення у Харкові, водія госпіталізували. ФОТО

ДТП (4473) Житомир (578) ДСНС (5123)


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Топ коментарі
+6
Ты рядом с ним в машине сидел, ассссс?
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26.12.2020 16:02
+4
Раніше за кермо таких автіков садили найдосвідченіших. А цей водій- шлепарь!
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26.12.2020 15:09
+4
Так само, як і вчорашній на автоцистерні, в якого лопнуло колесо і він кермо з переляку відпустив - тим самим дав машині перекинутись.
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26.12.2020 15:15
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Раніше за кермо таких автіков садили найдосвідченіших. А цей водій- шлепарь!
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26.12.2020 15:09 Відповісти
Так само, як і вчорашній на автоцистерні, в якого лопнуло колесо і він кермо з переляку відпустив - тим самим дав машині перекинутись.
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26.12.2020 15:15 Відповісти
Ты рядом с ним в машине сидел, ассссс?
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26.12.2020 16:02 Відповісти
Ас, такі авто мають підсилювач керма. І саме така опція свого часу спасла мене, коли розрубав навпіл шину правого переднього колеса. Головне кермом ніяких "вліво-вправо".
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26.12.2020 16:53 Відповісти
Швидкість була 130км/година на втошляху "Київ-Одеса".
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26.12.2020 16:54 Відповісти
Не неси х..ни там стоят отсекатели 90 км
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26.12.2020 17:12 Відповісти
Люто плюсую. В понедельник специально посмотрю в DAF но по-моему там даже спидометр до 120.
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26.12.2020 18:49 Відповісти
Де" стоят отсєкатєлі", коли я про свій конкретний випадок веду мову? Я живий завдяки тому, що зхватив кермо і держав виключно прямо
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26.12.2020 19:54 Відповісти
на вантажних авто підсилювач керма, то не опція...а невід'ємний елемент системи керування. ТИ їхав не на вантажному авто тож не доречно порівнювати *ер с олівцем
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26.12.2020 17:55 Відповісти
Шаблонов на дороге не бывает.
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26.12.2020 17:13 Відповісти
до жопы тот ГУР в таких случаях.
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26.12.2020 18:02 Відповісти
Думаю там выстрел покрышки под водителем эквивалентен взрыву гранаты, испуг тормознул бочка толкнула сзади и сложила машину.
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26.12.2020 17:46 Відповісти
Єдине, що тішить-ці двоє живі! Після сплати збитків, навіть онуки, надіюсь будуть їздити обережно.
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26.12.2020 18:28 Відповісти
Після слова "Шлепарь" (Шлёпер) треба ставити копірайт Овоча
А так да, згоден.
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26.12.2020 15:26 Відповісти
Дуже дивно, що сталося це на рівній дорозі.
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26.12.2020 15:18 Відповісти
Там дальше мост с крутым поворотом.
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26.12.2020 15:36 Відповісти
Фіри не виннуваті, що їх водії дурнуваті!!!
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26.12.2020 15:24 Відповісти
Розкачало
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26.12.2020 15:50 Відповісти
ЗЭЧКИ ЖИТОМИРСКИЕ ПРОКГБЭШНЫЕ МРАЗИ !!!
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27.12.2020 08:34 Відповісти
 
 