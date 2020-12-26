Автоцистерна з газом перекинулася в Житомирі. Евакуйовано жителів двох прилеглих будинків, - ДСНС. ФОТО
Сьогодні, 26 грудня, в Житомирі в результаті дорожньо-транспортної пригоди перекинулася автоцистерна з газом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
За інформацією рятувальників, 26 грудня о 13:58 у м. Житомир на вул. Чуднівська водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік. Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).
Працівниками Нацполіції перекрито рух та евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки", - додали в ДСНС.
Топ коментарі
+6 против всех до единого
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+4 Євгенович Евгеньевич
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+4 бостууга
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