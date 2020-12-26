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Новини Коронавірус і карантин
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Загальна вакцинація розпочнеться у Німеччині з середини 2021 року, - міністр охорони здоров'я Шпан

Загальна вакцинація розпочнеться у Німеччині з середини 2021 року, - міністр охорони здоров'я Шпан

Німеччина планує почати загальну вакцинацію проти COVID у середині 2021 року. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною.

Про це сьогодні на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Міністр попередив, що спочатку не всі жителі будуть вакциновані. Однак він упевнений, що завдяки затвердженню інших вакцин із середини наступного року можна буде робити щеплення більшій кількості людей. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною, наголосив Шпан.

За його словами, з 27 грудня почнуть вакцинувати обмежену кількість громадян: людей віком від 80 років та тих, хто живе та працює в будинках для літніх людей. Також насамперед вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Тільки після охоплення цієї категорії людей почнеться поступова вакцинація інших груп населення. Спершу людей вакцинуватимуть у спеціальних центрах, пізніше вакцини проти коронавірусу будуть доступними у кабінетах лікарів.

"Нам знадобиться ще багато терпіння, щоб подолати цю пандемію", - додав Шпан і попередив, що початок вакцинації не означає остаточну перемогу.

Читайте також: Вакцини проти COVID-19 доставлено в усі країни ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7386) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
они и начнут, здесь же речь про "всеобщую"
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26.12.2020 16:05
+2
Мало еще вакцины и первые месяцы приоритет будет только для стариков и врачей.
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26.12.2020 16:05
+1
За свой счет, по многократно завышенной цене будет проходить вакцинацию и каждый украинец, кто сможет ее оплатить.
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26.12.2020 16:42
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Запаздывают немцы. Наши уже их опередили, да еще и больницу собрались строить, правда без бюджета. Но то уже нюансы. Немцам не понять, зебилам тоже. Но если обещано "самим", значит так оно и будет. Наверное.
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26.12.2020 15:51 Відповісти
а им то что мешает начать вакцинацию сразу после нового года?
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26.12.2020 15:56 Відповісти
Мало еще вакцины и первые месяцы приоритет будет только для стариков и врачей.
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26.12.2020 16:05 Відповісти
они и начнут, здесь же речь про "всеобщую"
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26.12.2020 16:05 Відповісти
Там же написано- "ДОБРОВОЛЬНО"
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26.12.2020 16:43 Відповісти
А я буду. Понятное дело, что какой-то, риск есть, но вопрос в том, что более опасно, привиться от ковида или заболеть им
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26.12.2020 20:02 Відповісти
Хороший в Германии министр. Мало того, что католик - гей, так еще и совсем без высшего образования. . Ваше здоровье в надежных руках.
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26.12.2020 20:17 Відповісти
Та главное, что не гомофоб. Гомофобы - это обычно самая ватная мразь.
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31.12.2020 10:53 Відповісти
так. це основне. Для того, щоб довести що ти не гомофоб невдовзі німцям треба буде підставити сраку чорному брату.
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31.12.2020 17:53 Відповісти
Это кому как,обобщать не стоит .но не время для срачей и мерянья х---и. З новим роком! Пусть украинской системе здравоохранения станут завидовать немцы и всякие другие. А тебе лично толлерантности и поменьше жёстких концепций!
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31.12.2020 19:00 Відповісти
Дякую. Нехай заздрять. З Новим роком.
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31.12.2020 19:13 Відповісти
людина - сама собі творить майбутнє
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26.12.2020 21:47 Відповісти
Ну если уж в Германии только летом 2021 то в Украине не раньше осени.
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26.12.2020 16:03 Відповісти
Какого года?
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26.12.2020 16:28 Відповісти
Украина получит вакцину в начале 2022г наряду с Конго, Зимбабве и пр.
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26.12.2020 16:40 Відповісти
"Германия планирует начать всеобщую вакцинацию от COVID в середине 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной." - https://nv.ua/ukraine/events/budet-li-vakcina-ot-koronavirusa-platnoy-v-ukraine-zelenskiy-novosti-ukrainy-50132471.html Президент Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины от COVID-19 и он лично пройдет вакцинацию за свой счет.
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26.12.2020 16:14 Відповісти
За свой счет, по многократно завышенной цене будет проходить вакцинацию и каждый украинец, кто сможет ее оплатить.
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26.12.2020 16:42 Відповісти
Вакцинацию будут делать по годам рождения по старшинству и медикам
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26.12.2020 16:29 Відповісти
Мої щирі співчуття німецькому народові...
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26.12.2020 18:25 Відповісти
Взаимно , сочувствую вашей безисходности … с вашим мегаворюгой - порношутом и придурковатом Степанове
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27.12.2020 01:33 Відповісти
немец не дурак .зря рисковать собой не будет )))
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26.12.2020 20:31 Відповісти
 
 