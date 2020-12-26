Загальна вакцинація розпочнеться у Німеччині з середини 2021 року, - міністр охорони здоров'я Шпан

Німеччина планує почати загальну вакцинацію проти COVID у середині 2021 року. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною.

Про це сьогодні на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Міністр попередив, що спочатку не всі жителі будуть вакциновані. Однак він упевнений, що завдяки затвердженню інших вакцин із середини наступного року можна буде робити щеплення більшій кількості людей. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною, наголосив Шпан.

За його словами, з 27 грудня почнуть вакцинувати обмежену кількість громадян: людей віком від 80 років та тих, хто живе та працює в будинках для літніх людей. Також насамперед вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Тільки після охоплення цієї категорії людей почнеться поступова вакцинація інших груп населення. Спершу людей вакцинуватимуть у спеціальних центрах, пізніше вакцини проти коронавірусу будуть доступними у кабінетах лікарів.

"Нам знадобиться ще багато терпіння, щоб подолати цю пандемію", - додав Шпан і попередив, що початок вакцинації не означає остаточну перемогу.

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