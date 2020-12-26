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Новини Коронавірус і карантин
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Угорщина почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше, аніж інші країни ЄС

Угорщина почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше, аніж інші країни ЄС

У суботу, 26 грудня, Угорщина почала вакцинацію проти COVID-19. Країна-член Євросоюзу запустила процес на день раніше, аніж інші держави ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters,

Угорщина в суботу почала робити щеплення медикам, які працюють із хворими на COVID-19 у Будапешті. Першої партії препарату Pfizer достатньо для вакцинації 4 875 осіб.

Першою, кому зробили щеплення, була Адрієнна Кертес, лікарка центральної лікарні Дель-Пешта.

Угорщина повідомила про 315 362 випадки захворювання на COVID -19 із 8951 смертельним результатом. Понад 6 000 осіб все ще перебувають у лікарнях із COVID-19.

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Нагадаємо, 27 грудня стартує вакцинація проти коронавірусу в країнах Євросоюзу.

Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні - з 27 до 29 грудня включно. Водночас Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

Також у ЄС впевнені, що вакцини за домовленостями вистачить для щеплення всіх громадян країн-членів організації.

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2295) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
А зеленое стадо обещало что и Украина в плане вакцинации будет одной из первых...и как оказалось не сбрехало...
Украина будет одной из первых с конца..😃...причем за деньги...а не бесплатно...
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26.12.2020 16:41
+8
Я убежден, что в Украине нужно проводить вакцинацию двумя вакцинами: первая - американская и вторая - кацапская. Все кто ненавидет гейропу и омерику, любит скрепы и духовность русского мира, а также смотрит видосики петушария - нужно привить "спутником". Всех остальных, кроме зебилов, можно вколоть американской.
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26.12.2020 16:53
+6
Мадьяры подкацапская рюцькими помоями не захотела вакцинироваться? А чё так?
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26.12.2020 16:47
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А зеленое стадо обещало что и Украина в плане вакцинации будет одной из первых...и как оказалось не сбрехало...
Украина будет одной из первых с конца..😃...причем за деньги...а не бесплатно...
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26.12.2020 16:41 Відповісти
там Бабченко все розклав по полицям , читав?
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26.12.2020 16:46 Відповісти
мадяри! будьте обережні, вам то щеплення може не туди зайти, бо в вас досі присутня надлишкова кацапсько-комуняцька хромосома, що ви поки ще ніяк не позбудетесь
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26.12.2020 16:46 Відповісти
Мадьяры подкацапская рюцькими помоями не захотела вакцинироваться? А чё так?
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26.12.2020 16:47 Відповісти
"315 362 случая заболевания COVID -19 с 8951 смертельным исходом"

Итого - летальность почти 3%. Где там ипанутые безмасочники, которые бредят, что все это заговор и Ковид-19 - обычный грипп с летальностью 0, 0001%?
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26.12.2020 16:48 Відповісти
Забрехался..от обычного грипа как раз и есть 2-3% смертность во все времена, а во время пандемий и появления нового штамма типа синного грипа или птичьего..то смертность была и 5%..Ох уж эти брехуны манипуляторы цифрами..
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26.12.2020 17:02 Відповісти
Смертность от сезонного гриппа - меньше 1%, так что это еще большой вопрос, кто тут забрехался)
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26.12.2020 18:19 Відповісти
Странно, я думал спутником будут. А если в правду, то лучше новичком
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26.12.2020 16:50 Відповісти
таки да! а начать, ес-но с орбанов-хуёрбанов...
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26.12.2020 18:28 Відповісти
Это не смешно.
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26.12.2020 16:53 Відповісти
Я убежден, что в Украине нужно проводить вакцинацию двумя вакцинами: первая - американская и вторая - кацапская. Все кто ненавидет гейропу и омерику, любит скрепы и духовность русского мира, а также смотрит видосики петушария - нужно привить "спутником". Всех остальных, кроме зебилов, можно вколоть американской.
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26.12.2020 16:53 Відповісти
Погано, що від дебілізма вакцин не існує !!))
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26.12.2020 17:11 Відповісти
Tut dva ukola nado budet delat.Posle pervojo ukola za 3 nedeli povtorit i tolko potom za nedeliu celovek polucit imunitet.
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26.12.2020 16:54 Відповісти
ti na svoj nik sperva posmotri kakim bukvariom napisal.
Ja tebe 100 raz uze pisu sto ja ne ruski,jesli ti ruski tak i pisi po ruski
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26.12.2020 17:06 Відповісти
Kak umeju tak i pisu.Neponimajes necytaj
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26.12.2020 17:19 Відповісти
чув шо імунітет 3- 4 міс. а далі як повезе.
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26.12.2020 19:00 Відповісти
живут же люди!!!

-просто у них не было коммунистов в управлении страной
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26.12.2020 17:34 Відповісти
Так вроде сам читал новость на той неделе, что мадьяры купили Спутник вакцину. А как же так же?
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26.12.2020 18:25 Відповісти
Они купили 8 ампул..Путин втюхал..
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26.12.2020 21:02 Відповісти
Молодцы!Быстрее всех выздоровеют.
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26.12.2020 18:34 Відповісти
надеюсь Спутником? Венгры всю Европу уже поддастали.
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26.12.2020 18:59 Відповісти
Вроде ж ***** кацапской отравой собирались колоться? Шо ж вы так подвели...
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26.12.2020 19:24 Відповісти
Они ж собирались закупать российскую вакцину
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26.12.2020 19:28 Відповісти
 
 