Угорщина почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше, аніж інші країни ЄС

У суботу, 26 грудня, Угорщина почала вакцинацію проти COVID-19. Країна-член Євросоюзу запустила процес на день раніше, аніж інші держави ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters,

Угорщина в суботу почала робити щеплення медикам, які працюють із хворими на COVID-19 у Будапешті. Першої партії препарату Pfizer достатньо для вакцинації 4 875 осіб.

Першою, кому зробили щеплення, була Адрієнна Кертес, лікарка центральної лікарні Дель-Пешта.

Угорщина повідомила про 315 362 випадки захворювання на COVID -19 із 8951 смертельним результатом. Понад 6 000 осіб все ще перебувають у лікарнях із COVID-19.

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Нагадаємо, 27 грудня стартує вакцинація проти коронавірусу в країнах Євросоюзу.

Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні - з 27 до 29 грудня включно. Водночас Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

Також у ЄС впевнені, що вакцини за домовленостями вистачить для щеплення всіх громадян країн-членів організації.