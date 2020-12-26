Угорщина почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше, аніж інші країни ЄС
У суботу, 26 грудня, Угорщина почала вакцинацію проти COVID-19. Країна-член Євросоюзу запустила процес на день раніше, аніж інші держави ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters,
Угорщина в суботу почала робити щеплення медикам, які працюють із хворими на COVID-19 у Будапешті. Першої партії препарату Pfizer достатньо для вакцинації 4 875 осіб.
Першою, кому зробили щеплення, була Адрієнна Кертес, лікарка центральної лікарні Дель-Пешта.
Угорщина повідомила про 315 362 випадки захворювання на COVID -19 із 8951 смертельним результатом. Понад 6 000 осіб все ще перебувають у лікарнях із COVID-19.
Нагадаємо, 27 грудня стартує вакцинація проти коронавірусу в країнах Євросоюзу.
Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні - з 27 до 29 грудня включно. Водночас Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.
Також у ЄС впевнені, що вакцини за домовленостями вистачить для щеплення всіх громадян країн-членів організації.
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Украина будет одной из первых с конца..😃...причем за деньги...а не бесплатно...
Итого - летальность почти 3%. Где там ипанутые безмасочники, которые бредят, что все это заговор и Ковид-19 - обычный грипп с летальностью 0, 0001%?
Ja tebe 100 raz uze pisu sto ja ne ruski,jesli ti ruski tak i pisi po ruski
-просто у них не было коммунистов в управлении страной