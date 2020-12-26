На Донбасі найманці РФ один раз порушили перемир'я: вогонь був неприцільним, військові не стріляли у відповідь, - штаб ООС
На Донбасі упродовж суботи, 26 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню найманцями РФ. Постраждалих серед українських вояків немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.
Ближче до вечора бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля населеного пункту Березове.
Оскільки вогонь був неприцільним, військові не стріляли у відповідь.
Крім цього, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували два гектари території на Донбасі та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
Топ коментарі
+4 Nataliia Radchenko
показати весь коментар26.12.2020 17:57
+3 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар26.12.2020 17:58
+2 Phoenix Winner #471221
показати весь коментар26.12.2020 17:58
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Саме погане, що ворог це знає і цим користується. А зебіл бреше громадянам України і світові про пєрєміріє.
- все в окопе разбежались по дыркам
Из самопалов?