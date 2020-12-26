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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі найманці РФ один раз порушили перемир'я: вогонь був неприцільним, військові не стріляли у відповідь, - штаб ООС

На Донбасі найманці РФ один раз порушили перемир'я: вогонь був неприцільним, військові не стріляли у відповідь, - штаб ООС

На Донбасі упродовж суботи, 26 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню найманцями РФ. Постраждалих серед українських вояків немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

Ближче до вечора бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля населеного пункту Березове.

Оскільки вогонь був неприцільним, військові не стріляли у відповідь.

Крім цього, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували два гектари території на Донбасі та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: "Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Аферистоич вже й там ? Чи просто дає пісюльку й туди, як відчитуватись? А якби неприцільний попав у нашого воїна???
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26.12.2020 17:57
+3
Головне що вогонь був не пріцільним і кулі не рікошетні !!)))
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26.12.2020 17:58
+2
шах и мат
На Донбассе наемники РФ один раз нарушили перемирие: огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 96
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26.12.2020 17:58
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Аферистоич вже й там ? Чи просто дає пісюльку й туди, як відчитуватись? А якби неприцільний попав у нашого воїна???
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26.12.2020 17:57 Відповісти
Було б те саме як зеленський переміг бурштинову мафію - замовчуванням. Це саме зараз на фронті і відбувається. зеленський заборонив говорити про втрати. Лише в екстремальних випадках, коли вже нема куді дітися, признають втрати.
Саме погане, що ворог це знає і цим користується. А зебіл бреше громадянам України і світові про пєрєміріє.
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26.12.2020 18:09 Відповісти
Огонь был мирным, не прицельным, не вынужденным, случайным, учебным и холостыми патронами
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26.12.2020 18:13 Відповісти
шах и мат
На Донбассе наемники РФ один раз нарушили перемирие: огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 96
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26.12.2020 17:58 Відповісти
Чергове загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!))))
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26.12.2020 17:59 Відповісти
Завидуют штаты лаптестану, что не умеют строить из говна ракеты
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26.12.2020 18:16 Відповісти
Головне що вогонь був не пріцільним і кулі не рікошетні !!)))
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26.12.2020 17:58 Відповісти
не прицельный потому что стрелок пьяный.
- все в окопе разбежались по дыркам
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26.12.2020 18:04 Відповісти
На Донбассе наемники РФ один раз нарушили перемирие: огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1639
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26.12.2020 18:10 Відповісти
это вы так перед кацапами отчитываетесь чтоб не подумали чего-"Поскольку огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ. Источник: https://censor.net/ru/n3239209
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26.12.2020 18:22 Відповісти
Военные не стреляли в ответ, - штаб ООС.-В понимании четыреждыуклониста это и есть выполнение его обещания: Обещание Зеленского закончить войну на Донбассе истекает 9 декабря, - Резников .
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26.12.2020 18:28 Відповісти
«Ближе к вечеру боевики открыли огонь из стрелецкого оружия возле населенного пункта Березовое.Источник: https://censor.net/ru/n3239209»

Из самопалов?
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26.12.2020 18:29 Відповісти
правдивей уже сводка ОБСЕ
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26.12.2020 18:31 Відповісти
Если не прицельным огнём случайно попадут в Тарана или говнокома, радости будет больше чем скорби
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26.12.2020 18:31 Відповісти
Как можно называть военных, военными, если они не воюют! Ну, какие они военные? Им сегодня еще не придумали название, но оно должно быть непременно с использованием фамилии Зеленского, придумавшего такую тактику защиты Украины!
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26.12.2020 18:32 Відповісти
То что орки не попали, еще не значит что огонь был неприцельным. Почему ВСУ не ведет такой же "неприцельный" огонь. Оккупантов кошмарить надо, а не быть терпилами по приказу главуклониста
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26.12.2020 18:38 Відповісти
Тіпа при Пеці такого не було, кацапьонок
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26.12.2020 18:53 Відповісти
У Пети есть достижения - Армия, Безвиз, Томос. А что есть в активе у твоего зелебени? Стадо недоумков победившихна выборах благодаря таким лошарам как ты
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26.12.2020 19:18 Відповісти
А про Мир, Труд, Май що розкажеш? )))
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26.12.2020 20:13 Відповісти
Огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ, а надо было ответить неприцельно в голову.
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26.12.2020 18:41 Відповісти
Что за дурная привычка писать - "огонь был не прицельный", вы что совсем за идиотов держите народ? Это как тогда понимать, если никто не ранен и не убит - то это огонь не прицельный, а если есть раненые и есть потери , то тогда значит прицельный??? Самый настоящий дебилизм, иначе не сказать!
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26.12.2020 19:14 Відповісти
доклад штаба ООС - это доклад ОБОСРАВШИХСЯ отОБЖОРСТВА ССЫКУНОВ... ООС... солдат жалко... а толстожёпых хвысэров, которые якобы командуют, при этом отдавая приказ НЕ СТАРЕЛЯТЬ В ОТВЕТ - на площадь позора!
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27.12.2020 07:24 Відповісти
Неприцільний вогонь - це коли не влучили.
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27.12.2020 13:58 Відповісти
 
 