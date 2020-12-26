На Донбасі найманці РФ один раз порушили перемир'я: вогонь був неприцільним, військові не стріляли у відповідь, - штаб ООС

На Донбасі упродовж суботи, 26 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню найманцями РФ. Постраждалих серед українських вояків немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

Ближче до вечора бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля населеного пункту Березове.

Оскільки вогонь був неприцільним, військові не стріляли у відповідь.

Крім цього, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували два гектари території на Донбасі та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

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