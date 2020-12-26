Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Кремль запланував створення у Білорусі політичної партії, діяльність якої буде спрямована проти Олександра Лукашенка і водночас вона виступатиме за інтеграцію з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Insider із посиланням на документи, отримані з російського управління президента з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, яке очолює генерал СЗР Володимир Чернов.
За інформацією журналістів, робоча назва майбутньої партії "Право народу".
Перший із цих документів названо "Стратегія роботи в Республіці Білорусь" і підготовлений у вересні 2020 року. У стратегії, окрім іншого, стверджується, що "для збереження впливу в Білорусі необхідно:
1. Отримати вплив на максимальну кількість політичних сил у Білорусі, що формуються (увійти в керівні органи всіх опозиційних структур).
2. Створити ресурсну базу для формування майбутнього суспільно політичного руху, політичної партії, знайти і підготувати до 1200 кандидатів для подальшої участі в парламентських виборах.
3. Сформувати інформаційну інфраструктуру для збереження суспільно-політичного впливу за будь-якого сценарію.
3.1. Свої канали поширення інформації (ЗМІ, соціальні мережі, мережа Telegram-каналів і мережа каналів YouTube).
3.2. Свої громадські організації та мережа місцевих лідерів громадської думки.
У стратегії також названо деякі ресурси, які вже контролюються Кремлем.
Крім того, журналісти посилаються на документ із жовтневим виступом генерала Чернова, де той наполягає на необхідності найближчим часом провести в РБ конституційну реформу і передачу влади парламенту, в якому до влади мають прийти лояльні Москві сили.
У жовтні Чернов також пересилає список "активу", який залучається АП РФ для роботи щодо Білорусі:
Найсвіжіший документ, про який розповідає The Insider, - установча програма партії "Право народу". Судячи з програми, Кремль розраховує спрямувати невдоволення білорусів у бік "конституційних реформ", сподіваючись, що це відверне їх від боротьби проти вкрадених виборів.
З інформації, викладеної в програмі, журналісти роблять висновок, що Кремль планує перехід РБ до парламентсько-президентської республіки і масштабну приватизацію державного сектора.
Також програма пропонує масштабну приватизацію державного сектора.
За даними журналістів, потенційний лідер партії - 28-річний Микита Логовий, випускник факультету міжнародних відносин БДУ, який у соцмережах активно підтримує опозиційні заходи, фотографується з біло-червоно-білим прапором.
Журналісти пишуть, що Микита Логовий - син Івана Логового, співвласника і голови ради директорів СП ТОВ "Фармленд", який перебуває у списку "активу", залученого Росією до роботи в Білорусі.
Як зазначається, Логовий-старший підтримує поглиблення "білорусько-російської інтеграції" і відкрито дистанціюється від Лукашенка.
Журналісти не знають, коли саме планується установчий з'їзд нової партії, але припускають, що це має статися взимку.
Як зазначається, The Insider не вдалося отримати коментарі у жодної із зазначених вище осіб.
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У нас тут тоже был толи ЗАДумчивый, толи ЗАДроченый и тоже балакал на разных мовах. А сейчаз оно исцезло. Видать не справился со своими обязанностями и его это....того.
Хочешь повторить подвих павлика отморозова?
но лука уже многое сделал,шоб оба варианта могли стать проигрышными для раиськи
С таким к беларусам лучше не подходить. Абсолютное непонимание россиян того, что происходит в Беларуси
Лукашенко слишком многого просит за решение каких-то проблем,пора менять на более лояльного,да и народ возрадуется.
Карлик вообще свихнулся! Думает, что этих партийцев бацька лупить и мариновать , по тюрьмам, не станет...
що вони з цієї партіі - їх лупцювати не стануть! .
Пора ставить своих.
Они не пойдут в СССРанское стойло, им намного ближе свободные демократически страны-соседи Польша и Литва, чем имперская Орда.