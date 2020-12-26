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Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Кремль запланував створення у Білорусі політичної партії, діяльність якої буде спрямована проти Олександра Лукашенка і водночас вона виступатиме за інтеграцію з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Insider із посиланням на документи, отримані з російського управління президента з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, яке очолює генерал СЗР Володимир Чернов.

За інформацією журналістів, робоча назва майбутньої партії "Право народу".

Перший із цих документів названо "Стратегія роботи в Республіці Білорусь" і підготовлений у вересні 2020 року. У стратегії, окрім іншого, стверджується, що "для збереження впливу в Білорусі необхідно:

1. Отримати вплив на максимальну кількість політичних сил у Білорусі, що формуються (увійти в керівні органи всіх опозиційних структур).

2. Створити ресурсну базу для формування майбутнього суспільно політичного руху, політичної партії, знайти і підготувати  до 1200 кандидатів для подальшої участі в парламентських виборах.

3. Сформувати інформаційну інфраструктуру для збереження суспільно-політичного впливу за будь-якого сценарію.

3.1. Свої канали поширення інформації (ЗМІ, соціальні мережі, мережа Telegram-каналів і мережа каналів YouTube).

3.2. Свої громадські організації та мережа місцевих лідерів громадської думки.

У стратегії також названо деякі ресурси, які вже контролюються Кремлем.

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 01

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 02

Читайте також: Білорусь маніпулює темою контрабанди зброї з України. Жодних підтверджень словам Лукашенка немає, - речник Держприкордонслужби Демченко

Крім того, журналісти посилаються на документ із жовтневим виступом генерала Чернова, де той наполягає на необхідності найближчим часом провести в РБ конституційну реформу і передачу влади парламенту, в якому до влади мають прийти лояльні Москві сили.

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 03
У жовтні Чернов також  пересилає список "активу", який залучається АП РФ для роботи щодо Білорусі:

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 04

Найсвіжіший документ, про який розповідає The Insider, - установча програма партії "Право народу". Судячи з програми, Кремль розраховує спрямувати невдоволення білорусів у бік "конституційних реформ", сподіваючись, що це відверне їх від боротьби проти вкрадених виборів.

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 05

З інформації, викладеної в програмі, журналісти роблять висновок, що Кремль планує перехід РБ до парламентсько-президентської республіки і масштабну приватизацію державного сектора.

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 06

Також програма пропонує масштабну приватизацію державного сектора.

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 07
Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 08

За даними журналістів, потенційний лідер партії - 28-річний Микита Логовий, випускник факультету міжнародних відносин БДУ, який у соцмережах активно підтримує опозиційні заходи, фотографується з біло-червоно-білим прапором.

Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ 09

Журналісти пишуть, що Микита Логовий - син Івана Логового, співвласника і голови ради директорів СП ТОВ "Фармленд", який перебуває  у списку "активу", залученого Росією до роботи в Білорусі.

Як зазначається, Логовий-старший підтримує поглиблення "білорусько-російської інтеграції" і відкрито дистанціюється від Лукашенка.

Журналісти не знають, коли саме планується установчий з'їзд нової партії, але припускають, що це має статися взимку.

Як зазначається, The Insider не вдалося отримати коментарі у жодної із зазначених вище осіб.

Читайте також: МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації"

Автор: 

Білорусь (7940) кремль (522) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+11
Така саме хрєнь відносно України теж мається в кремлівських сценаристів !!)))
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26.12.2020 18:31
+7
Хороший русский братишка/бастард - закопанный русский братишка/бастард.
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26.12.2020 18:35
+7
***
если не можешь поднять экономику своей страны - разхренячь соседние
(раша идеология)
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26.12.2020 18:36
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Ты из КАЗЛАМОРДИИ строчишь???
У нас тут тоже был толи ЗАДумчивый, толи ЗАДроченый и тоже балакал на разных мовах. А сейчаз оно исцезло. Видать не справился со своими обязанностями и его это....того.
Хочешь повторить подвих павлика отморозова?
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26.12.2020 19:14 Відповісти
Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 1938
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26.12.2020 18:51 Відповісти
хотят беспроигрышного варианта...
но лука уже многое сделал,шоб оба варианта могли стать проигрышными для раиськи
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26.12.2020 18:53 Відповісти
Ня падкажуць ці грамадзяне, практычна ўжо Федэральнага акругі Расійскай ********* "Беларусь", якую назву будзе ў вашага заўтрашняга шпацыру на свежым паветры? "За Расею облісею" ці "За адзіную і ня дзелім і вЯлікую і белую Русь укакаюсь"?
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26.12.2020 18:57 Відповісти
Всё как всегда закончится у русских кражей денег. Смешно звучит "Кремль рассчитывает направить недовольство беларусов в сторону "конституционных реформ", надеясь, что это отвлечет их от борьбы против украденных выборов".
С таким к беларусам лучше не подходить. Абсолютное непонимание россиян того, что происходит в Беларуси
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26.12.2020 19:02 Відповісти
Давненько не був в Беларусі, цікаво булоб подивитись на власні очі !!))
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26.12.2020 19:15 Відповісти
Ваша независимость,это игра рф в демократию и только они почувствуют угрозу потери контроля ,посмотрите,что с вами сделают братья.
Лукашенко слишком многого просит за решение каких-то проблем,пора менять на более лояльного,да и народ возрадуется.
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26.12.2020 19:29 Відповісти
Особо ничего и не происходит. Вечерние сэлфи(в кустах), постояшки на обочине, перебранка в соцсетях(ленивая).
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26.12.2020 19:58 Відповісти
Kreml dolzno ustrojit i lukosenka,ego politika sovsem sootvestvujet raske.Mozet eto kak bi rezervni variant nametili jesli sto
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26.12.2020 19:05 Відповісти
План "Б" !!!)))
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26.12.2020 19:14 Відповісти
Відасік, а ти тут помогал против Лукашенка. Хочеш рускіє танки на литовской границе -- помогайте дальше тіхановской.
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26.12.2020 19:36 Відповісти
Справа в тому що не лише танки , навіть "Іскандери" російські має Літва !! В Росєє є Кенінгсберщина !!))
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26.12.2020 19:44 Відповісти
Tak oni i tak jest ruskije,vot kogda tut manevri,tak ix texniki u nasej granici skolko xoces,vidimo razvetka smotrit za ucenijami,ne Belorus armiji a raski privozit im texniku i specialistov dlia ************.Tam netu granic mezdu nimi kak vam kazetsia.
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26.12.2020 20:31 Відповісти
Апазицийный блок За жицця))))
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26.12.2020 19:30 Відповісти
В Украине со слугой народа проканало. Почему бы не попробовать в Беларуси...
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26.12.2020 19:54 Відповісти


Карлик вообще свихнулся! Думает, что этих партийцев бацька лупить и мариновать , по тюрьмам, не станет...
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26.12.2020 20:15 Відповісти
Якраз оцих не буде.
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26.12.2020 21:47 Відповісти
Це чого? Так нехай усі протестувальники кажуть,
що вони з цієї партіі - їх лупцювати не стануть! .
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26.12.2020 22:52 Відповісти
интересное фото, это лукаш присел или путлер на табуретку залез?
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26.12.2020 20:31 Відповісти
типо когда медед влезал пыне на плечи, мог Юща в пупчик чмокнуть. А пыня на плечах у медеда мог только карамэльку...далее по тексту?
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26.12.2020 21:20 Відповісти
***** задрал Лукашенко, вечно торгуется.
Пора ставить своих.
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26.12.2020 23:01 Відповісти
азиатская красная Орда упорно хочет сожрать европейскую Белую Русь, однако, историческое время для заглота уже упущено: после того, как сдохла СССРань, уже выросли и стали взрослыми людьми 2 поколения беларусов.

Они не пойдут в СССРанское стойло, им намного ближе свободные демократически страны-соседи Польша и Литва, чем имперская Орда.
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27.12.2020 01:24 Відповісти
Кацапы заберут Беларусь по-любому. С этим ничего не поделать. Но нужно внимательно следить, чтоб нас вся эта квартальная нечисть туда же не сдала.
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27.12.2020 07:23 Відповісти
ИНТЕГРАЦИЯ В РОССИЮ ХОРОША ДЛЯ РАЗГРАБЛЕНИЯ РОССИИ !!! ТОЛЬКО У НИХ НИЧЕГО СВОЕГО НЕТ !!! ВСЕ НАГРАБЛЕННОЕ !!!
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27.12.2020 08:28 Відповісти
ВСЕ БОЛЬШИЕ СТРАНЫ ПАРАЗИТЫ !!!
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27.12.2020 08:30 Відповісти
Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1641
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27.12.2020 08:49 Відповісти
ЛЮДИ повстали проти сваволі це в інших провінціях паРафії німі скоти.
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27.12.2020 14:22 Відповісти
Учитесь, как системно работать!
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27.12.2020 14:30 Відповісти
Нічаго там расєї не треба саздаваць, білорасєяни народжуються аби бути підлабузниками расєян...
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27.12.2020 21:38 Відповісти
Беларусы захотели молодого президента. Вот им и молодой. Даже моложе нашего клоуна.
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27.12.2020 22:40 Відповісти
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