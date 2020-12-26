Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Кремль запланував створення у Білорусі політичної партії, діяльність якої буде спрямована проти Олександра Лукашенка і водночас вона виступатиме за інтеграцію з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Insider із посиланням на документи, отримані з російського управління президента з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, яке очолює генерал СЗР Володимир Чернов.

За інформацією журналістів, робоча назва майбутньої партії "Право народу".

Перший із цих документів названо "Стратегія роботи в Республіці Білорусь" і підготовлений у вересні 2020 року. У стратегії, окрім іншого, стверджується, що "для збереження впливу в Білорусі необхідно:

1. Отримати вплив на максимальну кількість політичних сил у Білорусі, що формуються (увійти в керівні органи всіх опозиційних структур).

2. Створити ресурсну базу для формування майбутнього суспільно політичного руху, політичної партії, знайти і підготувати до 1200 кандидатів для подальшої участі в парламентських виборах.

3. Сформувати інформаційну інфраструктуру для збереження суспільно-політичного впливу за будь-якого сценарію.

3.1. Свої канали поширення інформації (ЗМІ, соціальні мережі, мережа Telegram-каналів і мережа каналів YouTube).

3.2. Свої громадські організації та мережа місцевих лідерів громадської думки.

У стратегії також названо деякі ресурси, які вже контролюються Кремлем.







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Крім того, журналісти посилаються на документ із жовтневим виступом генерала Чернова, де той наполягає на необхідності найближчим часом провести в РБ конституційну реформу і передачу влади парламенту, в якому до влади мають прийти лояльні Москві сили.



У жовтні Чернов також пересилає список "активу", який залучається АП РФ для роботи щодо Білорусі:

Найсвіжіший документ, про який розповідає The Insider, - установча програма партії "Право народу". Судячи з програми, Кремль розраховує спрямувати невдоволення білорусів у бік "конституційних реформ", сподіваючись, що це відверне їх від боротьби проти вкрадених виборів.

З інформації, викладеної в програмі, журналісти роблять висновок, що Кремль планує перехід РБ до парламентсько-президентської республіки і масштабну приватизацію державного сектора.

Також програма пропонує масштабну приватизацію державного сектора.





За даними журналістів, потенційний лідер партії - 28-річний Микита Логовий, випускник факультету міжнародних відносин БДУ, який у соцмережах активно підтримує опозиційні заходи, фотографується з біло-червоно-білим прапором.

Журналісти пишуть, що Микита Логовий - син Івана Логового, співвласника і голови ради директорів СП ТОВ "Фармленд", який перебуває у списку "активу", залученого Росією до роботи в Білорусі.

Як зазначається, Логовий-старший підтримує поглиблення "білорусько-російської інтеграції" і відкрито дистанціюється від Лукашенка.

Журналісти не знають, коли саме планується установчий з'їзд нової партії, але припускають, що це має статися взимку.

Як зазначається, The Insider не вдалося отримати коментарі у жодної із зазначених вище осіб.

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