Блогерці з Росії на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба
У "Борисполі" прикордонники зупинили і заборонили в'їзд в Україну блогерці з РФ, яка порушила порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Сьогодні вночі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" заборонили в'їзд в Україну громадянці РФ. Під час оформлення пасажирів авіарейсу, який прибув із Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим", - сказано в повідомленні.
Порушницею виявилася блогерка з РФ. Іноземку прикордонники не пропустили в Україну і на три роки заборонили їй в'їзд до країни.
"Наразі росіянка чекає зворотного рейсу", - додали у відомстві.
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москаль є москаль.
і його місцина за порєбріком.
2. В Борисполі чи інших місцях ловити кацапів як зайців для обмінного фонду.
Пфсля цього кількість бажаючих відвідувати Крим в незаконний спосіб значно зменшиться.
Треба було впустити ... і в обмінний фонд