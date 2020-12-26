Блогерці з Росії на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

У "Борисполі" прикордонники зупинили і заборонили в'їзд в Україну блогерці з РФ, яка порушила порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Сьогодні вночі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" заборонили в'їзд в Україну громадянці РФ. Під час оформлення пасажирів авіарейсу, який прибув із Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим", - сказано в повідомленні.

Порушницею виявилася блогерка з РФ. Іноземку прикордонники не пропустили в Україну і на три роки заборонили їй в'їзд до країни.

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"Наразі росіянка чекає зворотного рейсу", - додали у відомстві.