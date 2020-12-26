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Блогерці з Росії на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Блогерці з Росії на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

У "Борисполі" прикордонники зупинили і заборонили в'їзд в Україну блогерці з РФ, яка порушила порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Сьогодні вночі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" заборонили в'їзд в Україну громадянці РФ. Під час оформлення пасажирів авіарейсу, який прибув із Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим", - сказано в повідомленні.

Порушницею виявилася блогерка з РФ. Іноземку прикордонники не пропустили в Україну і на три роки заборонили їй в'їзд до країни.

Дивіться також: Кримчанка Ісмаїлова в окупованому Сімферополі вийшла на пікет проти вироку її рідним: "Чоловікові - 13,5 років, братові - 13 років, батькові - 19 років. Зупиніть терор!" ФОТО

"Наразі росіянка чекає зворотного рейсу", - додали у відомстві.

Блогерці з Росії на три роки заборонили вїзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) Крим (14175) росія (65394) блогер (181)


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Топ коментарі
+16
Откуда вы лезете, бл....?
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26.12.2020 18:40
+12
Ну, і хто це така? Наскільки відома, щоб про неї окрему новину писати?
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26.12.2020 18:39
+10
Что за шмара?
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26.12.2020 18:42
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Ну, і хто це така? Наскільки відома, щоб про неї окрему новину писати?
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26.12.2020 18:39 Відповісти
Це з серії "Ми працюємо". Дальші серії: "Ми ловимо", "Виявляємо", "Знаходимо", "Захищаємо"... Але людям сподобався багаторічний серіал "Ми втікаємо в Польщу"
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26.12.2020 18:48 Відповісти
Теперь блогерша начнет размазывать сопли и слезы на своей прогрессивной морде и вещать о том, какие фашисты окопались в Украине.
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26.12.2020 18:39 Відповісти
Та нехай розмазує чи то шмаклі, чі то сперму по своїй пиці! Нам шо? Ми квартал бачили!),
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26.12.2020 19:34 Відповісти
Откуда вы лезете, бл....?
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26.12.2020 18:40 Відповісти
Что за шмара?
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26.12.2020 18:42 Відповісти
по нормальному так должно быть с каждым кацарылом посетившим Крым не через украинскую границу от тогда капоиды поменьше будут спорить о принадлежности Крыма
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26.12.2020 18:43 Відповісти
ні так має бути просто з кожним козломордим, був він чи ні в Криму, достатньо, що воно на підарасії живе.
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27.12.2020 10:40 Відповісти
по-нормальному было бы сажать в тюрьму такуих "русо туристо - облико аморале" (с) за нарушение закона Украины, и формировать обменный фонд с курятником, а не сопли жевать отправляя этих петухов и куриц в страну отбытия.
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27.12.2020 14:02 Відповісти
думаю это правильно что не озвучивают кто это.для удобства можно это называть т.п.
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26.12.2020 18:46 Відповісти
Потеря очередного туриста, которая могла бы оставить у нас штуку баксов - это не подвиг!
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26.12.2020 18:51 Відповісти
она прилетела заражать украинцев триппером и педикулезом.
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26.12.2020 18:56 Відповісти
Вы знакомы?
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26.12.2020 19:21 Відповісти
Нет. Но это типичная мокшанская практика. Лишняя хромосома, генетика, ногтем не раздавишь.
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26.12.2020 19:55 Відповісти
Ты готов за деньги свою жену/девушку на перепихон отдать? Заработаешь...
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26.12.2020 19:35 Відповісти
+
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27.12.2020 18:40 Відповісти
Прям усі кацапи приїжджають сюди баксами смітити. Звідки таке плазування перед кацапами? Та вони в Крим віджатий зі своєю мівіною, чи як вона там в них називається, їздять. А тут прямо за день - два штуку баксів лишать. А такі "блохери" часто їздять сюди ще якісь "майстер-класи" давати на запрошення місцевої вати. Так що ту штуку вона скоріше б вивезла звідси.
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27.12.2020 06:10 Відповісти
Некоторые регионы Украины уже "осчаливили" такими туристами, теперь те ноют "кормите и поите нас" на туристов не насчитывают токо в Украине что то выпрашивают.
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27.12.2020 08:34 Відповісти
хто турист, кацапка, звідки у неї гроші, тим більш нескрепні бакси?
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27.12.2020 10:42 Відповісти
Надеюсь это была Ксюша Собчак
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26.12.2020 18:51 Відповісти
яка різниця ?
москаль є москаль.
і його місцина за порєбріком.
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26.12.2020 18:53 Відповісти
Блогеру из России на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8577
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26.12.2020 18:54 Відповісти
Ну так озвучьте погремуху этой счастливицы!
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26.12.2020 18:55 Відповісти
Може десь-такі гепнецця між перельотами до рашкі ця потвора мєртвєччук?!))))
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26.12.2020 19:42 Відповісти
1. Закріпити в законодавстві кримінальну (3 роки) відповідальність за незаконне відвідування Криму.
2. В Борисполі чи інших місцях ловити кацапів як зайців для обмінного фонду.
Пфсля цього кількість бажаючих відвідувати Крим в незаконний спосіб значно зменшиться.
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26.12.2020 19:10 Відповісти
впринципі 3 роки увязнення це було би непогано, але де ту всю непотріб утримувати і ще й за наш рахунок, і їм же за щастя буде тут сидіти 3 роки, а не на підарасії, тому треба не три роки заборони, а довічно.
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27.12.2020 10:45 Відповісти
я думаю краще штраф величезний тисяч так 100 за відвідування і заборона ясне діло довічно на в]зд в Україну, але й виїхати тільки після сплати штрафу, а поки не сплатить примусові роботи
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27.12.2020 10:46 Відповісти
Ой, не впустили ... Лишенько яке
Треба було впустити ... і в обмінний фонд
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26.12.2020 19:23 Відповісти
Я за то , что бы москалям с московии вообще запретит приезжать в Украину .
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26.12.2020 19:46 Відповісти
Як у Ізраїлі, де визначені "країни-вороги", куди не можна їздити і чиїх громадян не впускають в Ізраїль.
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26.12.2020 20:58 Відповісти
Имя, сестRa??
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26.12.2020 20:07 Відповісти
Как её название? Или это не имеет назначения))) этих блоХеров как собак нерезаных(зачем резать собак, я тоже не понимаю!))))
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26.12.2020 22:19 Відповісти
Некоторых ватников-реперов преЗЕдент у себя принимает, а тут какую то ничем не отметившуюся молодуху не пускают
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26.12.2020 22:26 Відповісти
Вопрос "чей Крым?" развернет обратно 99% понаехавших кацапов.
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27.12.2020 00:50 Відповісти
Нужно ввести симметричный российскому закон о криминальной овтственности за неправильный публичный ответ на вопрос "чей Крым?" и кацапы сами перестнут переться в Украину. Пятая колонна тоже прикусят языки.
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27.12.2020 00:57 Відповісти
А ШО ТАМ СОФА РОТАРУ !!!??? ИМЕЕТ ПОГРАНИЧНИКОВ В РОТАРУ !?)
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27.12.2020 08:26 Відповісти
а що тотаке "блохєрка"? достатньо заборонили кацапці в'їзд в Україну і нєфіг.
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27.12.2020 10:38 Відповісти
 
 