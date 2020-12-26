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Новини
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У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль

У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль

Завершення бюджетного року, розвиток атомної енергетики, тренд на відновлення промисловості, зменшення безробіття, результати програми "5-7-9" - такими були основні економічні події цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, такі підсумки підбив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це останні повідомлення з рубрики "Економіка тижня" цього року. У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже 5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - написав прем'єр.

Глава уряду зазначив, що станом на 23 грудня загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. "До кінця року доходи бюджету будуть значно перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання за доходами становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі з боротьби зі схемами і скрутками цю цифру вдалося нівелювати. Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням мит на понад 60 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

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Також, зазначив прем'єр, попри маніпуляції окремих політиків держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема фінансування капітальних витрат.

"На Єдиному казначейському рахунку станом на 23 грудня було понад 60 млрд грн, і це абсолютний рекорд на цю дату. Всі борги із зарплат шахтарям виплачено, кошти на закупівлю вакцин виділено, доплати в розмірі 8 тис. грн українцям, діяльність яких буде припинено внаслідок "карантину зимових канікул", вже надаються", - додав Шмигаль.

Серед подій тижня прем'єр виокремив свій візит у Херсонську область, де завершилося будівництво повітряної лінії електропередачі Запорізька АЕС - підстанція "Каховська".

"За словами керівництва "Енергоатому", це дасть можливість Запорізькій атомній електростанції в січні наступного року вперше за всю історію роботи вийти на повну потужність. За 11 місяців цього року українські АЕС виробили 52% всієї електроенергії, що абсолютно співставно цифрам минулих років. Атомна енергетика та її розвиток були і залишаються одним із пріоритетів нашого уряду. Наступного року Україна вперше відмовиться від зберігання відпрацьованого ядерного палива в Росії. Це заощадить українським платникам податків сотні мільйонів доларів і зменшить нашу залежність від країни-агресора", - розповів прем'єр-міністр.

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Також минулого тижня стали відомі оптимістичні дані щодо зменшення рівня безробіття, створення і збереження робочих місць, зазначив глава уряду.

"Зменшення рівня безробіття, створення та збереження робочих місць - одні із найбільших викликів для уряду цьогоріч. У третьому кварталі цього року, порівняно з другим кварталом, загальна кількість безробітних зменшилася на 600 тисяч людей, а загальний рівень безробіття повернувся фактично до рівня кінця 2018 року. Уряд виділив мільярди гривень на підтримку бізнесу, завдяки чому вдалося зберегти близько 400 тисяч робочих місць", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також згадав Програму доступних кредитів для МСБ "5-7-9", яка цього року вийшла на позначку в 16 млрд грн. Такі показники виконання програми були оприлюднено минулого тижня.

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"У кризовий рік це є величезним успіхом. Вперше за останні 10 років невеликі підприємці отримали можливість брати дешеві гроші для розвитку та підтримки власної справи. І це не окремі обрані "друзі", а майже 7 тисяч різних бізнесів, де працюють сотні тисяч наших громадян. Наступного року держава виділяє на програми доступного кредитування 12 млрд грн, що дасть змогу забезпечити вже десятки мільярдів готівкових коштів для малих та середніх підприємців", - розповів Шмигаль.

Він також вказав на оприлюднені цього тижня дані щодо відновлення промислового виробництва в листопаді цього року до рівня листопада 2019-го.

"Якщо порівнювати з жовтнем, то промисловість зросла майже на 1,5%. Комплексні програми підтримки промисловості, зокрема машинобудування, дадуть поштовх до подальшого зростання наступного року. Для цього в бюджеті на 2021 рік так само передбачено мільярди гривень підтримки", - зазначив прем'єр.

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Серед новин тижня Шмигаль також назвав запуск Єдиного експортного вебпорталу.

"Це платформа для українського бізнесу, що допоможе йому вийти на нові ринки. Важливо, що проєкт налаштований також на підтримку малого та середнього бізнесу, який зацікавлений в експорті своєї продукції. За даними Світової організації торгівлі, загальний товарообіг цього року впаде на понад 9%. Водночас український експорт останніми місяцями демонструє зростання порівняно з аналогічними періодами попереднього року (у листопаді на неймовірні +9%). Тому підтримку наших експортерів у 2021 році буде розширено", - резюмував прем'єр-міністр.

Автор: 

ВВП (1368) економіка (931) Шмигаль Денис (4606)


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Топ коментарі
+36
В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2941
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26.12.2020 18:59
+30
шо,опять?
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26.12.2020 18:59
+27
В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль

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В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8732
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26.12.2020 19:11
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У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5982
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26.12.2020 21:17 Відповісти
Володимир Омелян: Те, що на цьому фото - це повністю ручне керування Урядом України з боку Банкової. Навіть за часів Кучми чи Януковича це було б недопустимо
26.12.2020, 19:10 • 1321 • https://uainfo.org/blognews/1609002191-volodimir-omelyan-te-shcho-na-tsomu-foto-tse-povnistyu-ruchne.html#mc-container 3

Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов похвалився новим фото в кабінеті заступника голови ОП Юлії Свириденко, на якому присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в очікуванні чиновниці. За словами ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, він не має права перебувати в цьому офісі.
У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4818

На знімку, який опублікував радник голови ОП Тимофій Милованов, зображені він, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заступниця міністра розвитку економіки Світлана Панаіотіді й радниця прем'єр-міністра Наталія Бойко. На фото видно, що всі вони сидять за одним столом у кабінеті заступниці голови Офісу президента Юлії Свириденко. Омелян заявив, що це підтверджує те, що урядом України керує Банкова.
Про це Омелян https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158271241353439 написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Коли Вам Зеленський буде розповідати, що він хороший, а проблема в Уряді чи парламенті - запам'ятайте це фото!
Прем'єр-міністр, глава виконавчої влади, сидить в кабінеті заступника керівника офісу Президента і смиренно чекає, коли вона з'явиться!
Соррі, але навіть за часів Кучми чи Януковича це було б недопустимо.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1608826509-vlada-vikoristovue-y-vikidae-profesionaliv-a-vidtak-skiglit.html Влада використовує й викидає професіоналів, а відтак скиглить про кадровий голод - Казанський
Рівень Прем'єр-міністр - це виключно Президент, міністри, керівники правоохоронних відомоств, керівництво НБУ.
Згідно з законом, він, як і всі інші держслужбовці, зобов'язаний зустрічатися з усіма народними депутатами, але, згідно з усталеною практикою, це керівництво парламенту, або голови комітетів чи фракцій.
Це, що на цьому фото - це ганьба і повністю ручне керування Урядом України з боку Банкової.
Який би контекст чи події цьому не передували, навіть твіт Мендель «Всі на Банкову!»", - написав Омелян.
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26.12.2020 21:21 Відповісти
Якщо дивитись з фото - то окрім Шмигаля - усі інші з дурки, масками закрито роти, щоб не було видко, як слина тече з вивалених язиків. Тож ручне управління цілком логічне.
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27.12.2020 18:30 Відповісти
мерзавец
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26.12.2020 21:30 Відповісти
это же может мундель двумя твитами, зачем нужен шмыгаль
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26.12.2020 21:35 Відповісти
У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5208
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26.12.2020 21:40 Відповісти
😂😂😂
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27.12.2020 00:31 Відповісти
Заходим на бреющем и плавно заваливаемся в штопор.
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26.12.2020 21:43 Відповісти
Як би ще добавив, що будуть зменшені ціни на газ, електроенергію, комунальні послуги та збільшенню реальнго прожиткового рівня, то можна було б аплодувати, атак лише проекти.....
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26.12.2020 22:09 Відповісти
Почему не 40? Пиз. еть не мешки ворочать. Почему-то гидрометцентр вспомнился, у нах прогноз солнце и +10, смотришь в окно, а там дождь, грязь, мразь. Кому я поверю?
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26.12.2020 22:10 Відповісти
Можно и 15%, у вас только врать легко выходит.
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26.12.2020 22:23 Відповісти
Таких скоморохов экономистов надо по березкам развешивать.
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26.12.2020 22:24 Відповісти
"...планов громаздье..." а у подальшому 3.14.
Робиться усе для того щоби паралізувати владні структури, щоби бидлу навішати тезу, що лише одна особа зможе вивести їх з опи - це "за Жопу".
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26.12.2020 22:34 Відповісти
МУДОЗВОН
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27.12.2020 09:15 Відповісти
Язык ,как известно без костей и бумага всё терпит и нашему телятку вовка зьисты як з горы посцяты! Все они шмыгнут и только их видели ,а долги кто отдавать будет ?
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26.12.2020 22:48 Відповісти
У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6837.
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26.12.2020 22:51 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZWQXL2mn6y6Foqd3tU1RpUIiy-**********************************************************************************-PJQMz3qhw0gedg_Lf2J3o&__tn__=-]C%2CP-R
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZWQXL2mn6y6Foqd3tU1RpUIiy-**********************************************************************************-PJQMz3qhw0gedg_Lf2J3o&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZWQXL2mn6y6Foqd3tU1RpUIiy-**********************************************************************************-PJQMz3qhw0gedg_Lf2J3o&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 1 ч ·

Шмыгаль дал экономический прогноз на 2021 год.Рост экономики Украины 5 процентов.Рост состояния Ахметова 5 ТЫСЯЧ процентов..
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26.12.2020 22:58 Відповісти
Шмыгаль, пора тебе уже шмыгнуть куда-нибудь в норку и там спрятаться. НАДОЕЛ!
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26.12.2020 23:16 Відповісти
Безробіття і економіка явно зростуть - ще більше населення виїде за кордон та пересилатиме зароблене родинам, що залишилися дома.
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26.12.2020 23:30 Відповісти
За "Нептуном" вже шикується черга іноземних армій: першим імпортером РК-360МЦ стане Індонезія - СЗТФ "Прогрес"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/za_neptunom_vzhe_shikujetsja_cherga_inozemnih_armij_pershim_importerom_rk_360mts_stane_indonezija_sztf_progres-2415.html
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26.12.2020 23:37 Відповісти
А что каннабис уже разрешили , что он так обкурился?
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27.12.2020 00:18 Відповісти
Рост +5 был при Порошенко, сейчас -11% вроде бы ))
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27.12.2020 04:45 Відповісти
да не 5% роста, а палата №6...
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27.12.2020 06:41 Відповісти
Что-то я его раньше на сцене 95-квартала не видел
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27.12.2020 07:08 Відповісти
бухгалтера всегда в тени. пока не выйдут на гос-сцену))
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27.12.2020 09:50 Відповісти
Шмыг - туда, шмыг - сюда, да, какая разница. В реальности, надо ждать 5% падения. Так обленились, что заковыристую ложь придумать лень. Просто переворачивают наоборот. Оборотни, одним словом.
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27.12.2020 07:45 Відповісти
А ИНФЛЯЦИЯ 10 % !!!??? ДОЛБОДЯТЕЛ ТЫ ПЗДЛИВЫЙ !!! ЧТОБ ТВОИ ВСЕ ДЕТИ ПОГИБЛИ !!!
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27.12.2020 08:23 Відповісти
параллельно интересно было бы узнать - а на скоко %% вырастет прибыль у самого шмыргаля и у всей зе-банды?
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27.12.2020 09:49 Відповісти
Поверю только тогда когда увижу в Мендель в твитере
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27.12.2020 10:00 Відповісти
в новый год заходим с Главным прогнозом, ваЗЕлин, беня и весь малоПИД,,,роский, ваЗЕлиновский Сброд идут на Х,,,Й с полной конфискацией....
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27.12.2020 10:29 Відповісти
щойно від блогера https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/476684/sortby/date почув цікаву версію: оці всі побрехеньки від Шмигаля, Степанова (по пандемії короновірусу), Марченка, Мендель, тощо - це таким чином готують для ЗЕ-клована звіт-брехню під "привітання з шампанським" на Новий рік.
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27.12.2020 12:14 Відповісти
Він реально це говорить? Ти спочатку зарплатню закрий по бюджетникам до 31 грудня, я навіть не беру до уваги заморожені платежі по незахищених статтях у держ.установах, які ви не проводите по казні бо ні з чого платити. Кому ти "чешиш" про рост - ну хіба що зебілам, які точно повірять у "зелену-божу-росу"!
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27.12.2020 13:04 Відповісти
Экономика, в полный рост, войди!
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27.12.2020 16:52 Відповісти
Входит и выходит, замечательно выходит в - 5%. Безответственный трепач, а-ля трамп.
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27.12.2020 17:58 Відповісти
Больше твитов!
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27.12.2020 17:21 Відповісти
у дурака Пасха и Рождество в один день, что жадть от такого идиота!
У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 611
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27.12.2020 17:32 Відповісти
Чого це не 500% ? За давніми традиціями кварталу - зі сцени можна ляпати все, що завгодно.
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27.12.2020 18:32 Відповісти
почему Шмыгаль не говорит о том что при росте ВВП свыше 3% автоматом включается "счетчик".

Украина в 2014−15 годах оказалась на грани дефолта. В связи с этим Министерство финансов под руководством Натальи Яресько в августе 2015 года договорились с инвесторами о списании части внешнего долга, который составлял $15 млрд при золотовалютных резервах НБУ $12,6 млрд. Одновременно выплаты по другой его части были привязаны к экономическому росту Украины.
Во время реструктуризации были списаны 20% от суммы долга (около $3,6 млрд) и дана отсрочка погашения выпусков гособлигаций на четыре года - с 2015-2023 до 2019−2027. В то же время средневзвешенная купонная ставка была повышена с 7,22% до 7,75%. В качестве компенсации были выпущены дополнительные ценные бумаги - ВВП-варранты (VRI) на $3,2 млрд. Их получила часть кредиторов.
Выплаты по ВВП-варрантам начнутся, если ВВП Украины составит $125,4 млрд. Этот уровень был достигнут в 2018 году. Также, сумма выплат по VRI зависит от динамики роста ВВП Украины:3% - нулевые выплаты;от 3% до 4% - 15% от каждого процента прироста ВВП свыше этой планки;4% - 40% каждого следующего процента прироста.

https://nv.ua/biz/economics/rost-ekonomiki-skolko-ukraine-nuzhno-budet-zaplatit-po-vvp-varrantam-novosti-ukrainy-50054745.html
так что чем выше рост ВВП тем выше выплаты КРЕДИТОРАМ.

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27.12.2020 19:42 Відповісти
Уверенный негативный рост.
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27.12.2020 19:43 Відповісти
Ну так 500000 робочих місць створили, усе сходиться.
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27.12.2020 20:03 Відповісти
А чому Шмигаль не додає, що приріст в майже 5% йде зі знаком мінус?..
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27.12.2020 21:58 Відповісти
А нуж Шмарля, расскажи, какая область экономики даст прибыль аж 5% ВВП.
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27.12.2020 23:32 Відповісти
В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики на почти + 5%. Источник: https://censor.net/ru/n3239212

Ещё бы знать, с чем мы из него выйдем . . .
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28.12.2020 02:20 Відповісти
тобто шмиг признався, що навіть через рік економіка буде все ще в мінусі??? Бо ж -5% і потім +5% - це все ще МІНУС! ТОБТО ДВА РОКИ ОБВАЛУ ОЧІКУЄТЬСЯ? цей і наступний рік? нащо тоді така влада? У ВІДСТАВКУ ВСІХ! ВКЛЮЧНО З КЛОВАНОМ!
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28.12.2020 05:23 Відповісти
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