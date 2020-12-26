У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль

Завершення бюджетного року, розвиток атомної енергетики, тренд на відновлення промисловості, зменшення безробіття, результати програми "5-7-9" - такими були основні економічні події цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, такі підсумки підбив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це останні повідомлення з рубрики "Економіка тижня" цього року. У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже 5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - написав прем'єр.

Глава уряду зазначив, що станом на 23 грудня загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. "До кінця року доходи бюджету будуть значно перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання за доходами становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі з боротьби зі схемами і скрутками цю цифру вдалося нівелювати. Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням мит на понад 60 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

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Також, зазначив прем'єр, попри маніпуляції окремих політиків держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема фінансування капітальних витрат.

"На Єдиному казначейському рахунку станом на 23 грудня було понад 60 млрд грн, і це абсолютний рекорд на цю дату. Всі борги із зарплат шахтарям виплачено, кошти на закупівлю вакцин виділено, доплати в розмірі 8 тис. грн українцям, діяльність яких буде припинено внаслідок "карантину зимових канікул", вже надаються", - додав Шмигаль.

Серед подій тижня прем'єр виокремив свій візит у Херсонську область, де завершилося будівництво повітряної лінії електропередачі Запорізька АЕС - підстанція "Каховська".

"За словами керівництва "Енергоатому", це дасть можливість Запорізькій атомній електростанції в січні наступного року вперше за всю історію роботи вийти на повну потужність. За 11 місяців цього року українські АЕС виробили 52% всієї електроенергії, що абсолютно співставно цифрам минулих років. Атомна енергетика та її розвиток були і залишаються одним із пріоритетів нашого уряду. Наступного року Україна вперше відмовиться від зберігання відпрацьованого ядерного палива в Росії. Це заощадить українським платникам податків сотні мільйонів доларів і зменшить нашу залежність від країни-агресора", - розповів прем'єр-міністр.

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Також минулого тижня стали відомі оптимістичні дані щодо зменшення рівня безробіття, створення і збереження робочих місць, зазначив глава уряду.

"Зменшення рівня безробіття, створення та збереження робочих місць - одні із найбільших викликів для уряду цьогоріч. У третьому кварталі цього року, порівняно з другим кварталом, загальна кількість безробітних зменшилася на 600 тисяч людей, а загальний рівень безробіття повернувся фактично до рівня кінця 2018 року. Уряд виділив мільярди гривень на підтримку бізнесу, завдяки чому вдалося зберегти близько 400 тисяч робочих місць", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також згадав Програму доступних кредитів для МСБ "5-7-9", яка цього року вийшла на позначку в 16 млрд грн. Такі показники виконання програми були оприлюднено минулого тижня.

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"У кризовий рік це є величезним успіхом. Вперше за останні 10 років невеликі підприємці отримали можливість брати дешеві гроші для розвитку та підтримки власної справи. І це не окремі обрані "друзі", а майже 7 тисяч різних бізнесів, де працюють сотні тисяч наших громадян. Наступного року держава виділяє на програми доступного кредитування 12 млрд грн, що дасть змогу забезпечити вже десятки мільярдів готівкових коштів для малих та середніх підприємців", - розповів Шмигаль.

Він також вказав на оприлюднені цього тижня дані щодо відновлення промислового виробництва в листопаді цього року до рівня листопада 2019-го.

"Якщо порівнювати з жовтнем, то промисловість зросла майже на 1,5%. Комплексні програми підтримки промисловості, зокрема машинобудування, дадуть поштовх до подальшого зростання наступного року. Для цього в бюджеті на 2021 рік так само передбачено мільярди гривень підтримки", - зазначив прем'єр.

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Серед новин тижня Шмигаль також назвав запуск Єдиного експортного вебпорталу.

"Це платформа для українського бізнесу, що допоможе йому вийти на нові ринки. Важливо, що проєкт налаштований також на підтримку малого та середнього бізнесу, який зацікавлений в експорті своєї продукції. За даними Світової організації торгівлі, загальний товарообіг цього року впаде на понад 9%. Водночас український експорт останніми місяцями демонструє зростання порівняно з аналогічними періодами попереднього року (у листопаді на неймовірні +9%). Тому підтримку наших експортерів у 2021 році буде розширено", - резюмував прем'єр-міністр.