"Слуга народу" Гетманцев: Я прихильник повного локдауну із зупиненням транспорту, половинчасті заборони можуть виявитися малоефективними

У країні варто було б запровадити повний локдаун із зупиненням транспорту, але затверджений урядом жорсткий карантин із 8 до 24 січня включно також є хорошим рішенням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, немає іншого шляху стримування пандемії коронавірусу, ніж такі обмеження.

"Загалом моя точка зору така: я прихильник повного локдауну із зупиненням транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Бо будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо.

Водночас треба зауважити, що рішення уряду про карантин "вихідного дня" дозволило нам сьогодні спостерігати менші цифри інфікованих коронавірусом в Україні", - зазначив він.

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