"Слуга народу" Гетманцев: Я прихильник повного локдауну із зупиненням транспорту, половинчасті заборони можуть виявитися малоефективними
У країні варто було б запровадити повний локдаун із зупиненням транспорту, але затверджений урядом жорсткий карантин із 8 до 24 січня включно також є хорошим рішенням.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, немає іншого шляху стримування пандемії коронавірусу, ніж такі обмеження.
"Загалом моя точка зору така: я прихильник повного локдауну із зупиненням транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Бо будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо.
Водночас треба зауважити, що рішення уряду про карантин "вихідного дня" дозволило нам сьогодні спостерігати менші цифри інфікованих коронавірусом в Україні", - зазначив він.
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А кто это - ""Слуга народа" Гетманцев" ?
Варианты ответа:
1.Идиот.
2. Профессор медицины, специалист-эпидемиолог.
3. Ушлый мошенник, сумевший обвести вокруг пальца тупую часть общества на выборах, и теперь эта тупая часть общества, взяв в заложники остальных, доверила мошеннику всех нас лечить.
Кстати, инфа 146%, от КОВИДа хорошо помагает мумиё...
санитаркамедик?
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Медична комісія tZE inform
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 23 декабря 2020 года Количество заболевших 16300 + Умерших 257. С 28.11.2020 г. по 24.12 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
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Объясни лучше, почему полный локдаун с остановкой транспорта лучше, чем без остановки.
Можно всем людям на Земле головы поотрубать за сутки и эпидемия быстро закончится.