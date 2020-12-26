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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Гетманцев: Я прихильник повного локдауну із зупиненням транспорту, половинчасті заборони можуть виявитися малоефективними

У країні варто було б запровадити повний локдаун із зупиненням транспорту, але затверджений урядом жорсткий карантин із 8 до 24 січня включно також є хорошим рішенням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, немає іншого шляху стримування пандемії коронавірусу, ніж такі обмеження.

"Загалом моя точка зору така: я прихильник повного локдауну із зупиненням транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Бо будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо.

Водночас треба зауважити, що рішення уряду про карантин "вихідного дня" дозволило нам сьогодні спостерігати менші цифри інфікованих коронавірусом в Україні", - зазначив він.

Читайте також: Січневий локдаун не переноситимуть, необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Гетманцев Данило (890) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+30
Гетманцев: Мой путь от дауна к локдауну.
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26.12.2020 19:34
+20
А цей локданутий прихильник усвідомлює, за які кошти знедолений люд буде виживати? Чи він думає, що у громадян грошей стільки, як у неадекватних "слуг народу". Туди його в качель.
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26.12.2020 19:35
+16
"Слуга народа" Гетманцев: Я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта, половинчатые ограничения малоэффективны - Цензор.НЕТ 6670
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26.12.2020 19:47
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Гетманцев: Мой путь от дауна к локдауну.
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26.12.2020 19:34 Відповісти
А цей локданутий прихильник усвідомлює, за які кошти знедолений люд буде виживати? Чи він думає, що у громадян грошей стільки, як у неадекватних "слуг народу". Туди його в качель.
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26.12.2020 19:35 Відповісти
Так ему пофик на счёт этого, у него бабла миллионы.
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26.12.2020 19:43 Відповісти
А я прихильник напалму у кожному чиновницькому кабінеті. Бо при владі, за три десятики років незалежності, засіли одні злодії і хабарники з корупціонерами.
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26.12.2020 19:38 Відповісти
Яких обрав мудрий нарід !!)))
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26.12.2020 19:48 Відповісти
Маленько продолжу мысль:
А кто это - ""Слуга народа" Гетманцев" ?
Варианты ответа:
1.Идиот.
2. Профессор медицины, специалист-эпидемиолог.
3. Ушлый мошенник, сумевший обвести вокруг пальца тупую часть общества на выборах, и теперь эта тупая часть общества, взяв в заложники остальных, доверила мошеннику всех нас лечить.
Кстати, инфа 146%, от КОВИДа хорошо помагает мумиё...
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26.12.2020 22:01 Відповісти
Цей персонаж на наступних виборах буде в партії регіонів, або в новому проекті коломойського-фірташа
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26.12.2020 19:45 Відповісти
Швидше в ОПЗЖ ,головне як найближче до державної годівниці !!)))
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26.12.2020 19:49 Відповісти
це соросовська шлюха тому воно буде в проекті соросовських шлюх ЕС Голос залишки зеленої зелупені , серед торгівців українською землею...десь там
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26.12.2020 19:54 Відповісти
Колишній помічник народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича
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27.12.2020 06:21 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев: Я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта, половинчатые ограничения малоэффективны - Цензор.НЕТ 6670
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26.12.2020 19:47 Відповісти
у останньому реченні... у останньому слові...перед четвертою літерою (ц) випала (помилково) літера "с"... )))
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26.12.2020 20:22 Відповісти
Через пару-тройку дней Новый год. Концерты и корпоративы квартала будут завершены, поэтому можно будет вводить лохдаун. зеленский с друганами заработали бабла, а на остальных начхать.
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26.12.2020 19:47 Відповісти
Сума грошових активів (розділ 12) декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів (розділ 11) декларанта і родини.
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26.12.2020 19:49 Відповісти
Гетманцев я не хочу пахать на тебя. набери рабов на другой территории но не в Украине......и лижи дупу за мандат не так откровенно
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26.12.2020 19:51 Відповісти
Я сторонник полного локдауна/ Ныряй, Украина, в полный локдаун. Там не глубоко. Локдаун на исторической родине правителей Украины: Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей./Доказательств того что евреи-правители Украины умнее евреев-правителей Израиля пока нет.
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26.12.2020 19:53 Відповісти
Я сторонник полного локдауна для Гетьманцева-деревянный макинтош, 2 метра вниз и сверху слой бетона для надежности.
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26.12.2020 19:53 Відповісти
Хорошо так рассуждать, кто в деньгах купается, им пофик, есть работа или нету, а вот работяге деньги нужны, а чтоб они были эти самые деньги, надо работать, а не сидеть и ждать, когда пройдёт этот карантин. Платите людям за вынужденный простой, тогда совсем другое дело.
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26.12.2020 19:54 Відповісти
Эта вонючая лубянская крыса возомнила себя экспертом по всем вопросам,заткни пасть,специалист ты только в одном деле - развешивании лапши на ушки главного клоуна.
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26.12.2020 20:00 Відповісти
ця українофобна тварюка ще й до--бом опинилась-
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26.12.2020 20:03 Відповісти
ты слуга народа, людей хоть чем нибудь обеспечил? или думаеш у всех как у тебя, матраци баксами набиты
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26.12.2020 20:04 Відповісти
А я сторонник забрать у гетьманцева транспорт и пусть ходит на работу пешком
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26.12.2020 20:04 Відповісти
думаю...у него хватит сбережений пережить лохдаун питаясь в велюре всей семьей (если она у него есть)
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26.12.2020 20:23 Відповісти
Это животное уже санитарка медик?
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26.12.2020 20:13 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Медична комісія tZE inform

Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 23 декабря 2020 года Количество заболевших 16300 + Умерших 257. С 28.11.2020 г. по 24.12 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
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26.12.2020 20:16 Відповісти
Еще один зебил заблеял. Локдаун мозга активно развивающийся. Помогите ему ктонибудь.
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26.12.2020 20:16 Відповісти
какой смешной ))) его что не пригласили на концерт 95-квартала? или плохо обслуживают в "велюре" (или вообще не обслуживают? )))))
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26.12.2020 20:20 Відповісти
Согласен, только поздновато будет . Нужно было вводить с 14-20 декабря по 15-20 января. При строгом соблюдении всех требований с четырехзначными штрафами и жестким контролем.
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26.12.2020 20:20 Відповісти
Залокдаунься сам себе персонально и живи спокойно, Ковид тебя не достанет. Памперсы только меняй почаще.
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26.12.2020 20:49 Відповісти
Я высказываю свое мнение. Кстати весь мир почему то так и делает. А если ТЫ специалист по памперсам, то это ТВОИ проблемы. ( можешь даже не менять, потому что вонь от тебя все равно будет исходить, тебе бы в рашу что ли, где только одно мнение имеет право на жизнь) Обсуждай тему, высказывай свое мнение и не лезь к людям с другим мнением отличным от него. ( не забудь на ночь сменить свое "оборудование".)
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26.12.2020 20:59 Відповісти
Миллионы мух не могут ошибаться. (С)
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26.12.2020 21:14 Відповісти
Извините, но моё личное мнение состоит в том, что все кто топят за локдаун обязаны сами полностью залокдаунится и не лезть к норм людям со своими идиотскими хотелками. А еще правильнее было бы отаких "локданутых" помещать в отдельные глухо запаяные бочки для тотальной "самоизоляции" навсегда.
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26.12.2020 21:22 Відповісти
Это вы расскажите правительствам Германии, Франции, Великобритании, Китая, Японии да чего уж там практически всем странам мира, вы то естественно " умнее". Не боитесь что " запаянных бочек" не хватит. Конечно вас бы в Китай где за нарушения до высшей меры или в Америку или ЕС где штрафы по 1,5 -2 тысячи евро или баксов. а то и выше. А в наших анархистких условиях можно конечно и поумничать бесплатно. В наших условиях ( я не столь радикален к лицам поддерживающих ваши мысли, и бочки в отличии от вас не предлагаю, есть метод проще это послать на пару недель работать санитарами в ковид палату или морги ( желательно без средств защиты) ну брать с подобных подписку об отказе от лечения, а за заражение окружающих уголовная статья. Ну где то так. Как раз и мухи слетятся.
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26.12.2020 21:42 Відповісти
"Санитаром в ковид - палату" - я уже согласен! И где найти эту палату и этих ковидных? А нигде их не найти, для полных даунов поясняю - доступ в больницы категорически запрещен всем и никто эти палаты и ковидных днем с огнем найти не может нигде в Мире.
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26.12.2020 21:44 Відповісти
Блажен кто верует. Видимо к сожалению для вас вы еще там не побывали.. что бы хотя бы увидеть это собственными глазами, не то что бы еще и ощутить это на собственной шкуре. К сожалению болезнь не делает отбор, а как бы было классно что бы эту заразу подхватывали только " фомы неверующие", но увы. ( знавал я таких вот говорунов, пока они не попали в палату интенсивной терапии или реанимацию.. потом на них неожиданно приходило " просветление", ну для тех кто все таки выжил конечно.
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26.12.2020 21:50 Відповісти
Ответа на вопрос где искать "ковидных" нету, ну да ладно. Скрипт он такой скрипт.....Ну а ты это, помоги Ковиду осознать себя Пандемией - умри. От кКовида естественно. А то цифры смертей никак не радуют никого из верующих в Ковид...
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26.12.2020 23:25 Відповісти
Ну если у вас такие "добрые пожелания" то готовьтесь, оно ж как бумеранг. Когда к вам и вашим близким постучится в дверь "женщина с ковидной косой" то возможно вы все это вспомните. Ждите стука. , уже скоро. Доброго сна.
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26.12.2020 23:46 Відповісти
Жаль, очень жаль что ты не хочешь помочь Ковиду почувствовать себя Пандемией.... Но тебя ничего не спасет....сидишь в трех намордниках и памперсе (Вирус коварен!)? Не поможет, если веришь в Ковид искренне то он тебя живым на небо заберет....
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27.12.2020 00:06 Відповісти
Знакомые переболели этим короновирусом , знакомый заразился и через неделю выздоровел , а его жену вирус не взял во время болезни жена ни куда не выезжала были вместе . По моему мнению с этим вирусом больше паники нагнали в СМИ чем он является на самом деле , возможно большинство им переболели даже не поняли по симптомам обычная простуда
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27.12.2020 08:39 Відповісти
Николай. Где то соглашусь с вами что часть людей болеют в сравнительно легкой форме ( хотя как говорят специалисты, " легкая форма" несет с собой тоже риски поражения органов которые проявятся позже. Я с женой тоже только что переболели в сравнительно легкой форме ( ни с кем не общались, поэтому ни кого не заразили). Но в тоже время ряд знакомых и родственников перенесли очень тяжело с поражением легких до 60% и после выписки из палат интенсивной терапии уже месяца полтора дома и ни как не могут полностью одужать. Есть несколько смертей среди знакомых. Были родственники когда три члена семьи переболели в тяжелой форме а двое отделались только трехдневной головной болью ( но анализы показали ковид, а у некоторых при тяжелом течении не показали) Такая это зараза непонятная до сих пор. Теперь вот пошла мутация в добавок. Так что статистика ту что нам показывают не отражает полной картины течения заболевания в стране. Думаю что реально переболевших по факту в разы больше и это факт. Люди то у нас медицине не верят и обращаются только в самом крайнем случае ( сам такой). На счет паники тоже могу где то согласиться, но проблема то и правда существует и серьезная , достаточно посмотреть хотя бы приблизительную статистику по всему миру, с этим трудно спорить. Думаю и вы с этим согласитесь, ну разве вы верите что весь мир, все страны впали одновременно в неоправданную панику, а ковид это просто " обычная форма гриппа" и все это проделки Билла Гейтца и Маска.
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27.12.2020 09:59 Відповісти
От обычного гриппа тоже часто серьезные осложнения есть и смертность но никто в таких масштабах карантин не вводит заганяя экономику у дупу , столько времени прошло , а больницы толком не подготовили к короновирусу кислорода не хватает , дыхательных аппаратов мало , деньги выделенные на борьбу с короновирусом тупо пилят на дороги вместо обеспечения больниц всем необходимым , почему спрашивается чтоб сдать тест на короновирус этот тест платный 1000-1500грн. давно могли бы сделать тест по направлению врача бесплатным тем более что деньги в бюджете выделены только пиляться куда угодно только не по назначению , карантин ни чего не решает он только оттягивает проблему , вакцина если появиться скоро то скорее всего большинству будет не покарману у нас как всегда будут зарабатывать на проблеме продавая в тридорого
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27.12.2020 10:40 Відповісти
Такое может ляпать только тот, кто думает, шо при власти навсегда.
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26.12.2020 20:52 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1909682-u-nimechchini-pilot-namalyuvav-u-nebi-shprits-z-vaktsinoyu В Германии пилот пролетел по маршруту, который на карте получил форму шприца.
"Слуга народу" Гетманцев: Я прихильник повного локдауну із зупиненням транспорту, половинчасті заборони можуть виявитися малоефективними - Цензор.НЕТ 1614
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26.12.2020 21:22 Відповісти
И шо??
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26.12.2020 23:42 Відповісти

"Слуга народу" Гетманцев: Я прихильник повного локдауну із зупиненням транспорту, половинчасті заборони можуть виявитися малоефективними - Цензор.НЕТ 9783 .
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26.12.2020 21:45 Відповісти
Это говорит мразь Гетманцев который сидит на бюджетной и олигархической з\плате в конверте. А как людям выживать ? Когда тебя тварь уже повесят...
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26.12.2020 21:46 Відповісти
тут подходит фраза героя из кинофильма "Дайте мне подержаться за горло"
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26.12.2020 23:32 Відповісти
УРОД!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.12.2020 22:22 Відповісти
Я сторонник того, чтобы люди научились общаться с обществом аргументированно и логично, а не тупыми лозунгами.
Объясни лучше, почему полный локдаун с остановкой транспорта лучше, чем без остановки.
Можно всем людям на Земле головы поотрубать за сутки и эпидемия быстро закончится.
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26.12.2020 22:43 Відповісти
Полный локдаун значит полный локдаун Отключите Гетманцеву кислород
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26.12.2020 23:30 Відповісти
А Я ЗА ЗАПРЕТ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВСЕГО ТОПЛИВНОГО ТРАНСПОРТА !!!
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27.12.2020 08:25 Відповісти
Дебіли при владі.Тьфу!
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27.12.2020 09:16 Відповісти
А я сторонник ударов лопатой по *балу слугам народа. Надо вводить срочно, хоть раз в неделю 🙂
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27.12.2020 09:18 Відповісти
 
 