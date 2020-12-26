Кравчук про слова Зеленського щодо масової мобілізації у разі нападу РФ: "Це нормальна відповідь патріота України"
Заява президента Володимира Зеленського про імовірний напад Росії на Україну та можливість масової мобілізації українців є нормальною реакцією патріота на загрозу для рідної землі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це перший президент Леонід Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
Журналіст поставив запитання: "Якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна?" Президент відповів: "Якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б усі". І запитання було "якби", і відповідь була у тому ж ракурсі", - зазначив Кравчук.
За його словами, "президент не міг відповісти інакше".
"І коли ми зараз із вами почнемо робити спробу перевести це в суто практичну площину, як я чую, кажуть деякі наші, зокрема посадовці, то до цього ще дуже далеко. Коли я був уже не президентом, мене також запитали: "Якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили?" Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв у кожного ворога, який став на мою землю, поки зброю тримають руки та поки дивляться очі. Я битиму ворога, а не житиму за принципом "підставляти другу щоку". Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", - наголосив перший президент.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Фокусу" заявив, що в разі нового нападу Росії з іншого напрямку "буде велика війна, ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всіх буде мобілізовано - і чоловіків, і жінок".
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Если враг нападёт, местная ботоферма встанет во весь рост
и победит супостата кретинскими комментами и олигофренскими фотожабами.
Призовут, значит надо идти защищать Украину!
Бабы еще нарожают.
Что кравчук- старый дебил комуняка, что вислюк - савок беспросветный, воевать не будут. И дети их, и внуки не будут воевать. Воевать будут Украинцы, а не эти *****...сы
Мнения / Общество 26-дек, 06:209 1 292 0
Отмечаете Христов деньрик? Вот вам хорошо… Они там бухают, кушают, а я тут в мусоре роюсь….Потому что это не новости, а треш.
«Ну что за день без дрожжей в канализацию?» - подумали в офисе *********** и подкинули очередную залипуху. Говорят, согласно опросам КМИС, главным клёвым до описюнительности событием года 93% респондентов назвали «Велике будівництво» имени Бубочки.
И вот всё бы ничего, да только это событие в принципе отметили всего 11,3% опрошенных, и вот уже из них - 93% описюнели от радости.
Вот и с президентом у нас тоже самое: 93% Бубочку страшно любят до потери пульса. Т.е. почти все любят, из тех 11-ти процентов, кто его вообще считает президентом. Интересно, они сами долбоёбы или нас всех за ********* держат?
Подоляк сидел сидел и брызнул мудростью, как перезревший прыщ. Грит, Зеленский должен обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук и Порошенко.
И тут я просто процитирую Митця: «От бач, злякався ******* сцикун!?» Прям косяком пошли, страдальцы, что Порох может вернуться. И шо вы так убиваетесь? Вы так не убьётесь. Он никуда и не уходил ваще, так просто перекурить вышел.
НАБУ и САП продолжают прессовать Татарова, замглаву ОПы. Чиновника МВД времен Захарченко и адвоката Новинского и Портнова.
Напомню, что ранее гепрокуратутка Венедиктова повелела дело Татарова передать в СБУ, сорвала вручение ему підозри и отстранила от дела процессуальных руководителей САП.
Теперь НАБУ и САП упираются, говорят - пройдите, пожалуйста, нафуй, нет такого закона, чтоб прокуратура забирала дела у НАБУ и САП в приказном порядке. Татаров между тем до сих пор не отстранен от должности, продолжает работать в ОП и пищит про злые происки Госдепа.
А я оцениваю размер медведчуковских пассатижей, которым держат яйца Бубочки, как критический. Раз уж он олицетворяет камикадзе, закрывая пушистым торсом Татарова, и в очередной раз кидает МВФ, который настаивает на НЕЗАВИСИМОСТИ антикоррупционных органов.
Владимир Зеленский подписал Закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование! Перемога! Закон ВОЗВРАЩАЕТ ответственность, которую отменил предыдущий закон. Ну это когда Бубочка решил упростить жизнь своим корефанам, чьи мамы любят быструю езду.
А потом его отшлёпали папопе злые европейцы и закон был отменен решением КСУ.
«Сделали з дитини наркомана - без дрючка не функціонірує!»
Не буду больше ничего писать, у меня от этого бесконечного отвратного ноября, постоянно в голове шото бумкает и чешется внутри черепа, вот чётенько помеж ушей. И это предельно неприятно. Так что я на сегодня пас. С Рождеством всех, кто празднует. И попросите там снега, позязя. Ну задолбала эта серая мряка…
А, да. Там ещё Голос, оказываецца, отстоял интересы киевлян, когда бюджет принимали в горсовете. Сама, всё сама… Это вот к доктору не ходи, им Мендель заветные два твитта подсказала. Я ж говорю - теперь всё у нас хорошо будет!
Таня Адамс
Підготовка патріотичних сил до військових дій йде повним ходом. /У фільмі бачимо як Зе, позивний Льоня, вміло керує військом, а старійший і мудрійший Кравчук, позивний Абрам Моісєйович, бачимо на 8:15 хвилині, готує ворогові свій фірмовий сюрприз. Навчання під кодовою назвою https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 "ЗОО ЄВРЕЙЦЕВ".
Про це повідомляє офіційний сайт компанії https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7 Нафтогаз України .
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).
https://espreso.tv/news/2020/12/26/naftogaz_pidvyschyv_cinu_na_gaz_dlya_naselennya
за счет жизни других Кравчук иди и не только иди или заткнись
Раніше з біди сміючись заробив
Погодився стати проектом Кремля
уХйлу щоб дісталась країна моя…
Та і не піде Росія війною на Україну. Тому що в очах великого ПУ ( )(уйла) дуже чітко відображається мир і велика любов до України. Величезна любов )(уйла особливо до суверенних українським територіям Криму і Донбасу. Хриплячи істерично додав ...резидент ЗЕбіл - капітулянт.
Ролик прокрутят на паре каналов в прайм-тайм и мудрый нарид угомонится. И вы не рвите душу. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Беспокоит другое: эти двое, бубочка с Макарычем (чуть не написал шерочка с машерочкой) не вывозят вопроса о восстановлении нормандского формата и привлечения к нему США.
Я бы вообще в ТКГ пригласил не Кравчука, а Пороха. Вот бы в кремле пердаки рвануло!!! А содействие США и Европы было бы гарантировано. Клована же нигде всерьез вообще не воспринимают. Когда он появляется на людях, все ждут шуток про эбонитовые палочки и писькой по роялю, а оно начинает гундосить про "мир в глазу путина". Народ скучнеет, дает бубочке пожрать и отправляет назад, в ОПу.
Но Пороху некогда, он тырит кислородные концентраторы у больных зелебобиков и отдает их порохоботам. Что, такой новости еще не было? Ждите, скоро будет, рука Бени все еще в ...опе бубочки.