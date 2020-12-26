Кравчук про слова Зеленського щодо масової мобілізації у разі нападу РФ: "Це нормальна відповідь патріота України"

Заява президента Володимира Зеленського про імовірний напад Росії на Україну та можливість масової мобілізації українців є нормальною реакцією патріота на загрозу для рідної землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це перший президент Леонід Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Журналіст поставив запитання: "Якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна?" Президент відповів: "Якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б усі". І запитання було "якби", і відповідь була у тому ж ракурсі", - зазначив Кравчук.

За його словами, "президент не міг відповісти інакше".

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"І коли ми зараз із вами почнемо робити спробу перевести це в суто практичну площину, як я чую, кажуть деякі наші, зокрема посадовці, то до цього ще дуже далеко. Коли я був уже не президентом, мене також запитали: "Якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили?" Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв у кожного ворога, який став на мою землю, поки зброю тримають руки та поки дивляться очі. Я битиму ворога, а не житиму за принципом "підставляти другу щоку". Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", - наголосив перший президент.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Фокусу" заявив, що в разі нового нападу Росії з іншого напрямку "буде велика війна, ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всіх буде мобілізовано - і чоловіків, і жінок".