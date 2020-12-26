УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11413 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
4 841 70

На Новий рік і Різдво окупанти обіцяють безперервно подавати воду жителям Ялти, в інші дні - за графіком

На Новий рік і Різдво окупанти обіцяють безперервно подавати воду жителям Ялти, в інші дні - за графіком

Ситуація з водопостачанням залишається напруженою. Запас у двох водосховищах становить 2 млн 33 тисячі кубометрів, а тому графік не скасовуватимуть.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, повідомив підконтрольний Кремлю т.в.о. директора "Водоканалу ПБК" Олексій Григор'єв.

Він також пояснив, із чим може бути пов'язана затримка в часі подачі води за графіком.

"З огляду на різницю в поверховості будинків і наш гірський рельєф доводиться відкривати воду набагато раніше, а це рутинна робота, адже загалом у нас понад 90 резервуарів із водою. І для того, щоб вода "підійшла" на 12 поверх, потрібно запресувати водовід, щоб рівень піднявся до певної позначки, але шляхом проходження теж є споживачі, які також забирають цей ресурс. Ось і відбувається затримка в часі", - повідомив Григор'єв.

Дивіться також: Російські війська припинили перекидання води з Тайганського водосховища на Сімферополь і покинули місце дислокації. ФОТО

Раніше глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко оприлюднила графіки подачі води на новорічні та різдвяні свята. Безперервне водопостачання буде організовано з 6:00 31 грудня до 22:00 1 січня та з 6:00 6 січня до 22:00 7 січня. В інші дні дотримуватимуться графіків подачі води (з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00).

Нагадаємо, з опівночі  24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

Читайте також: Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов

Автор: 

Крим (14176) Ялта (103) водопостачання (834) вода (1179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
это другой енот...для крысчан обидный )))))
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 9735

.
показати весь коментар
26.12.2020 20:34
+15
Вот так праздник и постираться смогуть и сами помиться, во руцки всё по понятиям
показати весь коментар
26.12.2020 20:22
+15
Вот это да)))
В один день и сраку помыть и картоху сварить!!!)))
показати весь коментар
26.12.2020 20:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот так праздник и постираться смогуть и сами помиться, во руцки всё по понятиям
показати весь коментар
26.12.2020 20:22 Відповісти
у русских в Ялте появилась традиция..
раз в год они могу помиться в бане..
показати весь коментар
26.12.2020 21:48 Відповісти
Где они ее возьмут?)))
показати весь коментар
26.12.2020 20:24 Відповісти
Можно пообещать, но не обязательно включать.
показати весь коментар
26.12.2020 20:27 Відповісти
Обіцяти не означає женитись !!!)))
показати весь коментар
26.12.2020 20:29 Відповісти
Муляки из дохлой рыбы, водорослей и ссак ранее там купающихся крысян.
Пусть качают)))
показати весь коментар
26.12.2020 20:31 Відповісти
Даже примитивный расчет (взять месячную норму потребления воды 7,8 куб м на человека и помножить на количество жителей Ялты 80 000 человек) показывает, что надолго ее не хватит.
показати весь коментар
26.12.2020 20:37 Відповісти
а батареи дрель на шо?
показати весь коментар
26.12.2020 20:31 Відповісти
особо умные делают дырку с краником, а не шо б все время хлестала...
показати весь коментар
26.12.2020 20:34 Відповісти
Сцыкли **************** Сцарька им будет за счастье
показати весь коментар
26.12.2020 20:31 Відповісти
Этот чемодан без ручки очень понадобился россиянам, точнее их олигархам, пускай радуются воде на праздники, иначе бы всю воду солдаты НАТО выпили бы
показати весь коментар
26.12.2020 20:24 Відповісти
Это чисто бизнес вложения, под этим приводом Пу снова засунут в президенты, все это окупится, так что не несите мне Ахинею, не зная где больше прибыль и траты))
показати весь коментар
26.12.2020 20:41 Відповісти
Морячка и енота в судию!
показати весь коментар
26.12.2020 20:25 Відповісти
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 3553

...
показати весь коментар
26.12.2020 20:33 Відповісти
это другой енот...для крысчан обидный )))))
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 9735

.
показати весь коментар
26.12.2020 20:34 Відповісти
а вот крымский енот с нестираной сракой))))
показати весь коментар
26.12.2020 20:37 Відповісти
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 3556
показати весь коментар
26.12.2020 20:38 Відповісти
Написали,что сбылась мечта этого морячка. Помер на расее в 2018. От счастья наверное.
показати весь коментар
26.12.2020 22:18 Відповісти
Прикольный какой!!
показати весь коментар
26.12.2020 20:58 Відповісти
Писали помер морячок,в 2018,, как мечтал. На расее.
показати весь коментар
26.12.2020 22:20 Відповісти
Морскую?
показати весь коментар
26.12.2020 20:26 Відповісти
а еще вот...тоже к новому году

На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 3136
показати весь коментар
26.12.2020 20:26 Відповісти
Вот только ***** возьмется за яйца и масло пропадет.Лука не даст соврать.
показати весь коментар
26.12.2020 20:36 Відповісти
Вот это да)))
В один день и сраку помыть и картоху сварить!!!)))
показати весь коментар
26.12.2020 20:32 Відповісти
главное очередность не перепутать )))))
показати весь коментар
26.12.2020 20:35 Відповісти
бесполезно - все равно начнут со сраки...
показати весь коментар
26.12.2020 20:38 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2020 20:38 Відповісти
А руцке мир....со сраки и начинается)))
ей кстати и заканчивается!))))
показати весь коментар
26.12.2020 20:42 Відповісти
поетому и просто все - с чего не начни все равно ето будет срака и с начала и на выхлопе
показати весь коментар
26.12.2020 20:45 Відповісти
В остальные дни - по графику..
Пусть на радуются. "По графику" у лаптеногих означает - по бороде
показати весь коментар
26.12.2020 20:45 Відповісти
Ну вот. Вместо того, чтобы праздновать, крысчане будут драить жопы под бой курантов, потому что завтра воды уже не будет.
показати весь коментар
26.12.2020 20:35 Відповісти
Оце Здобуток!
https://www.youtube.com/watch?v=9Z-mSCTpWho Да,да,да,да,да..!
показати весь коментар
26.12.2020 20:35 Відповісти
Так и до светлого дня пабедобесия воды может и не хватить .
показати весь коментар
26.12.2020 20:36 Відповісти
Вот это подарок!Вот это размах!путин,он покруче Санты и Дедмароза вместе взятых!Завидуйте,хохлы:целый день в году скрепные смогут подмываться,умывать обрыганое хавало и разводить "бояру" без ограничений!
показати весь коментар
26.12.2020 20:37 Відповісти
таки праздник!
показати весь коментар
26.12.2020 20:37 Відповісти
РОССИЙСКИЕ оккупанты. Треба кожен день повторювати саме це словосполучення. І не радянський період, а РОСІЙСЬКА окупація.
показати весь коментар
26.12.2020 20:41 Відповісти
Оце буде свято. Нарешті хоч помиються.
показати весь коментар
26.12.2020 20:41 Відповісти
чувствуете масштаб раша подарков крысчанам под елочку-туечку ? ))))
показати весь коментар
26.12.2020 20:44 Відповісти
мдааа, на росииской правление всегда так, с начало сделай дефицит и потом у стада будет гордость что достали что то дефицитное - и так к всем отраслям, продуктам или свободам.
показати весь коментар
26.12.2020 20:51 Відповісти
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - новичек
показати весь коментар
26.12.2020 20:45 Відповісти
Что бы давать воду ее надо сначала имеет
показати весь коментар
26.12.2020 20:47 Відповісти
да и срать тоже по графику пусть преспосабливаются
показати весь коментар
26.12.2020 20:48 Відповісти
Раз на рік. Державне свято "Дєнь Сранья".
показати весь коментар
26.12.2020 21:27 Відповісти
- Ооооо...тёпленькая пошла (с)
показати весь коментар
26.12.2020 20:56 Відповісти
Счастье то какое!!!
показати весь коментар
26.12.2020 21:11 Відповісти
Ото дійсно подарунок до свята. Хоч помиються на новий рік, біля святкового столу смердіти не будуть крисчани...та й труси з шкарпетками випруть
показати весь коментар
26.12.2020 21:23 Відповісти
На Новий рік і Різдво окупанти обіцяють безперервно подавати воду жителям Ялти, в інші дні - за графіком - Цензор.НЕТ 3288
показати весь коментар
26.12.2020 21:25 Відповісти
Зверніться до Достоєвського, є злочин (зрада, про яку ви написали) - є покарання. Це не Україна кримчан карає, а Бог (не тільки по Достоєвському, а ще згідно зведень держметеоцентру, відсутністю дощів). Але Бог милостивий, Він поверне Крим Україні і так само повернуться дощі і дніпровська вода.
показати весь коментар
26.12.2020 21:43 Відповісти
Зверніть увагу на графік: три години вранці і три години ввечері. І це все, і так
кожний день, крім двох святкових днів. І ще не кожний раз вода вчасно встигає піднятись на якийсь поверх.
Тепер перенесіть на власні реалії і легко зрозуміти хід думок місцевих жителів. Це ще в Ялті, найголовнішому курорті півострова. І це ще зимою, коли немає відпочиваючих, а головне - спеки і поливу на городах. Жити в такому режимі, не так і весело,а перспектив ніяких.
Думаю,в Криму все тільки починається. Якщо Україна зможе втримати дніпровську воду в своїх руках, Крим змушений буде плисти сам в ці руки, якби там не впирався окупант і зрадники.
показати весь коментар
26.12.2020 21:35 Відповісти
А ви в курсі, що від ненависті до любові - один крок? Ви робіть там, що хочте, відділилися та й годі. Дякуйте Богу, що не шле вам камні з неба, як просили. Але Бог милостивий, Він почує кожного, кримчан також - значить будуть вам і камні. Замовляли ж?
показати весь коментар
26.12.2020 21:49 Відповісти
Что ты тут забыло?Поговорить пришло?
показати весь коментар
26.12.2020 21:51 Відповісти
косяпен.. українцям давно похір ваша ненависть..
радимо просто не демонструвати на відстані удару.
Або пострілу..
показати весь коментар
26.12.2020 21:55 Відповісти
з 6:00 31 грудня до 22:00 1 січня

питається,н..уя москалям вода 1 січня

їм россол потрібніший
показати весь коментар
26.12.2020 21:52 Відповісти
А де його візьмеш?
показати весь коментар
26.12.2020 22:13 Відповісти
Харашо что у нас все на высшем уровне
показати весь коментар
26.12.2020 21:45 Відповісти
оккупанты обещают непрерывно подавать воду

Похоже, приказали своей солдатне в это время не стирать портянки...
показати весь коментар
26.12.2020 21:46 Відповісти
В дурдомі ниряльникам в сухий басейн обіцяють воду на Новий год та Рождєство.
показати весь коментар
26.12.2020 22:11 Відповісти
Вот это подарок!
О таком при Украине и мечтать не могли!
показати весь коментар
26.12.2020 22:13 Відповісти
Коли в Україні всюди вимикали світло, навіть у Києві, рашкопереселенці у Криму верещали, що Украіна атключала нам свєт.
Зараз в них все добре зі світлом.
показати весь коментар
26.12.2020 22:37 Відповісти
Ва-ДА, вада - на праздники напюсь вады

На Новий рік і Різдво окупанти обіцяють безперервно подавати воду жителям Ялти, в інші дні - за графіком - Цензор.НЕТ 2384
показати весь коментар
27.12.2020 02:47 Відповісти
А всё равно не помоются. Рузкие свою грязь не бросают.
показати весь коментар
27.12.2020 06:52 Відповісти
На новый год кацапня будет мыться. С легким паром.
показати весь коментар
27.12.2020 10:39 Відповісти
 
 