На Новий рік і Різдво окупанти обіцяють безперервно подавати воду жителям Ялти, в інші дні - за графіком

Ситуація з водопостачанням залишається напруженою. Запас у двох водосховищах становить 2 млн 33 тисячі кубометрів, а тому графік не скасовуватимуть.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, повідомив підконтрольний Кремлю т.в.о. директора "Водоканалу ПБК" Олексій Григор'єв.

Він також пояснив, із чим може бути пов'язана затримка в часі подачі води за графіком.

"З огляду на різницю в поверховості будинків і наш гірський рельєф доводиться відкривати воду набагато раніше, а це рутинна робота, адже загалом у нас понад 90 резервуарів із водою. І для того, щоб вода "підійшла" на 12 поверх, потрібно запресувати водовід, щоб рівень піднявся до певної позначки, але шляхом проходження теж є споживачі, які також забирають цей ресурс. Ось і відбувається затримка в часі", - повідомив Григор'єв.

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Раніше глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко оприлюднила графіки подачі води на новорічні та різдвяні свята. Безперервне водопостачання буде організовано з 6:00 31 грудня до 22:00 1 січня та з 6:00 6 січня до 22:00 7 січня. В інші дні дотримуватимуться графіків подачі води (з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00).

Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

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