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Новини
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Російське судно "Фортуна", що прокладало труби для "Північного потоку-2", покинуло місце будівництва газопроводу

Російське судно

Російське судно "Фортуна", з допомогою якого прокладають труби газопроводу "Північний потік-2", покинуло місце будівництва у виключній економічній зоні Німеччини і повертається в німецький порт Вісмар.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Marine Traffic, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці 26 грудня судно залишило місце будівництва і зараз прямує у Вісмар. Причини повернення корабля на стоянку невідомі, зазначає видання.

Водночас, за інформацією російського "Інтерфаксу", "Фортуна" здійснювала укладання трубопроводу у ВЕЗ ФРН з 11 грудня. Заплановано було побудувати 2,6 км труби кожної з ниток морської магістралі у водах на глибині менше 30 м (100 футів). Повідомлення про проведення робіт діяло з 5 до 31 грудня. Траєкторія пересування "Фортуни" з дуже невисокою швидкістю трасою газопроводу дійсно може свідчити про укладання труб.

Читайте також: США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters

Потім, із 15 січня, згідно з повідомленням Датського агентства з мореплавання, "Фортуна" може розпочати роботи з укладання "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії.

Нагадаємо, рік тому завдяки американським санкціям будівництво "Північного потоку-2" було припинено. Наразі очікуються нові санкції. Втім, російська сторона відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. Від минулої суботи і до кінця січня дозвіл здійснювати трубопрокладку отримало судно "Фортуна".

Наразі газопровід довжиною 1 200 км і вартістю майже 9,5 млрд євро побудовано на 94%.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2), запровадження яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Читайте також: У водах Данії можуть відновити прокладання "Північного потоку-2" із 15 січня

Очікується, що нову хвилю обмежень запровадить чинна адміністрація Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.

Автор: 

росія (65394) Північний потік (2465)


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Топ коментарі
+28
дрова закончились - от и все причины...
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26.12.2020 20:53
+23
судно "Фортуна" спалило за год соляры больше чем стоит вест СП 2,туда сюда плавает как говно в проруби
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26.12.2020 20:54
+19
9,5 миллиардов выбросили в море цапы лишь бы поднасрать Украине. Там нарид еще мудрее нашего
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26.12.2020 20:58
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Навіть якщо "трубу" вдасться прокласти/завершити, перед її запуском необхідно отримати страховку та сертифікати. США вже анонсували, що під санкції можуть потрапити і ті компанії, які будуть брати у цьому участь або допоможуть з цим.
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27.12.2020 00:54 Відповісти
таки кацапское суднО возвращается в домашнюю гОвень... это хорошо...
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27.12.2020 07:07 Відповісти
ПУЛЯ ДУРА А БОМБА ПЗДА ИХ ПОТОКУ НЕДРОВ ЗЕМЛИ !!!
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27.12.2020 08:20 Відповісти
"Всё,кина не будет! Электричество кончилось!" (с)
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27.12.2020 09:39 Відповісти
Фейкостройка вышла на новый этап)
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27.12.2020 10:16 Відповісти
Погода мешает, там осталось достроить менее 3%.
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27.12.2020 11:15 Відповісти
Свинособака, тебе кто с бутылки вставать разрешил?
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28.12.2020 13:41 Відповісти
один проложил пару километров, другой проложил еще пару-другую, третий проложит еще пару -так по чуть-чуть и достроят
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27.12.2020 12:34 Відповісти
потихоньку, но свинособакам по самые гланды🍌
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28.12.2020 13:43 Відповісти
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