Російське судно "Фортуна", що прокладало труби для "Північного потоку-2", покинуло місце будівництва газопроводу
Російське судно "Фортуна", з допомогою якого прокладають труби газопроводу "Північний потік-2", покинуло місце будівництва у виключній економічній зоні Німеччини і повертається в німецький порт Вісмар.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Marine Traffic, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці 26 грудня судно залишило місце будівництва і зараз прямує у Вісмар. Причини повернення корабля на стоянку невідомі, зазначає видання.
Водночас, за інформацією російського "Інтерфаксу", "Фортуна" здійснювала укладання трубопроводу у ВЕЗ ФРН з 11 грудня. Заплановано було побудувати 2,6 км труби кожної з ниток морської магістралі у водах на глибині менше 30 м (100 футів). Повідомлення про проведення робіт діяло з 5 до 31 грудня. Траєкторія пересування "Фортуни" з дуже невисокою швидкістю трасою газопроводу дійсно може свідчити про укладання труб.
Потім, із 15 січня, згідно з повідомленням Датського агентства з мореплавання, "Фортуна" може розпочати роботи з укладання "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії.
Нагадаємо, рік тому завдяки американським санкціям будівництво "Північного потоку-2" було припинено. Наразі очікуються нові санкції. Втім, російська сторона відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. Від минулої суботи і до кінця січня дозвіл здійснювати трубопрокладку отримало судно "Фортуна".
Наразі газопровід довжиною 1 200 км і вартістю майже 9,5 млрд євро побудовано на 94%.
Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2), запровадження яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.
Очікується, що нову хвилю обмежень запровадить чинна адміністрація Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.
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