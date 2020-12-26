У січні вартість газу для побутових споживачів підвищиться до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" підвищує ціну газу для побутових споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

"Ціна на природний газ у січні для населення у межах тарифу "Місячний" становить 7,22 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - йдеться в повідомленні.

"Зміна цін на газ у січні обумовлена насамперед сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Водночас "Нафтогаз України", починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за однією з найнижчих цін серед постачальників", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, за грудень побутові споживачі платитимуть 6,33 грн за куб.м.

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