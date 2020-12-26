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У січні вартість газу для побутових споживачів підвищиться до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"
НАК "Нафтогаз України" підвищує ціну газу для побутових споживачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.
"Ціна на природний газ у січні для населення у межах тарифу "Місячний" становить 7,22 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - йдеться в повідомленні.
"Зміна цін на газ у січні обумовлена насамперед сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Водночас "Нафтогаз України", починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за однією з найнижчих цін серед постачальників", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за грудень побутові споживачі платитимуть 6,33 грн за куб.м.
Топ коментарі
+42 Fish Man
показати весь коментар26.12.2020 23:17
+35 Shu Shu
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+35 fedjka - fedjka
показати весь коментар26.12.2020 23:22
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Ціна на газ
8.81грн/м³
Тарифний план
Стабільний
і ти тварь участі в революції не брало, але одразу було вороже налаштоване до будь яких демократичних змін
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Тож, не мели дурниць. І гугли сам, це ж ти стверджуєш що обіцяв, то і надай доказову базу своїм верещанням. В іншому випадку ти трепло.
Якщо влітку не гнати самогон з ранку до ночі - то виходить десь 12-18 м3./місяць...