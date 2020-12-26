Вчителям доручили заклеїти в підручниках із хімії інформацію про "цілющі властивості" соди. ДОКУМЕНТ

Інформацію в підручнику з хімії про те, що сода лікує рак, пропонують замінити іншим текстом. Це доведеться робити вчителям.

У розпорядженні ZN.UA є лист від Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали у школи, передає Цензор.НЕТ.

У документі йдеться про те, що видавництво "Грамота" підготувало вклейку з новим текстом, який рекомендують наклеїти на скандальний. Тепер замість соди учням розповідатимуть про йодовану сіль.

"Просимо донести цю інформацію до відома вчителів та організувати заклеювання попереднього тексту для використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника "Хімія. 9 клас", - йдеться в листі.

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Нагадаємо, в підручнику з хімії для 9-го класу автори радять лікувати рак за допомогою соди. В одному з параграфів йдеться, що водний розчин соди потрібно пити для "профілактики і лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди" і у разі інших хвороб. Такі рекомендації обурили громадськість. Підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів міністра освіти Лілії Гриневич.

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