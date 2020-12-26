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Вчителям доручили заклеїти в підручниках із хімії інформацію про "цілющі властивості" соди. ДОКУМЕНТ

Інформацію в підручнику з хімії про те, що сода лікує рак, пропонують замінити іншим текстом. Це доведеться робити вчителям.

У розпорядженні ZN.UA є лист від Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали у школи, передає Цензор.НЕТ.

У документі йдеться про те, що видавництво "Грамота" підготувало вклейку з новим текстом, який рекомендують наклеїти на скандальний. Тепер замість соди учням розповідатимуть про йодовану сіль.

"Просимо донести цю інформацію до відома вчителів та організувати заклеювання попереднього тексту для використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника "Хімія. 9 клас", - йдеться в листі.

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Вчителям доручили заклеїти в підручниках із хімії інформацію про цілющі властивості соди 01

Нагадаємо, в підручнику з хімії для 9-го класу автори радять лікувати рак за допомогою соди. В одному з параграфів йдеться, що водний розчин соди потрібно пити для "профілактики і лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди" і у разі інших хвороб. Такі рекомендації обурили громадськість. Підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів міністра освіти Лілії Гриневич.

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Автор: 

рак (80) підручники (94) хімія (129) онкологія (134)


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Топ коментарі
+25
За 4000 баксов в месяц можно и заклеить!
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26.12.2020 23:45
+16
Можна навіть цими самими баксами
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26.12.2020 23:48
+10
Ну если учесть, что учебник был издан в 2017, то клоуны были как раз тогда )
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26.12.2020 23:55
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нашо окремий підручник? Супрун видала книжку "мочи манту", чим не нова біблія?
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27.12.2020 01:13 Відповісти
Христанутий, чи шо? Яким боком біблія до книги профессора?
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27.12.2020 04:51 Відповісти
ти совконутий, перефірійнутий. раз не знаєш, що таке порівняння.
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27.12.2020 11:47 Відповісти
подивися, як народ з тою книгою носиться, то ляпать не по темі більше не будеш.
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27.12.2020 11:49 Відповісти
хороший предмет химия, особенно мозги вые.... валентность. Это громкий ужас. Но вообщем знание химии определяет культурного человека
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26.12.2020 23:54 Відповісти
Химия действительно интересная наука. Если вам лично летом хотелось прочесть "Войну и мир", "Тихий Дон", вместо купания в речке, то это не означает, что ваша литература зае.... Всё хорошо в меру. А ваши знания по химии проверяются легко: речь в заглавии и тексте идёт о соде, а на самом деле, в циркуляре из минобразования шла речь о соли, одновалентный натрий хлор! Обычной поваренной соли с добавками иода.
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27.12.2020 14:57 Відповісти
Профілактику йододефіциту треба зробити тим імбецилам, що написали цей гівнопідручник та дегенератами з МОН, які схвалили його використання в закладах освіти.
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26.12.2020 23:56 Відповісти
ну 30 років поїли їжаків молоком у підручниках з укр.мови. якби їжаки могли за себе постоять, то вже давно б сказали.
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27.12.2020 01:15 Відповісти
Сода повышает PH организма , если он окислен, а при раке он очень сильно окислен и замедляет развитие рака, не все так плохо, почитайте работы Симончини....
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27.12.2020 00:08 Відповісти
А й не треба... живим не треба.
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27.12.2020 11:56 Відповісти
В Италии Симончини раскритиковали и запретили, его теория навредила больным легковерным людям. Не хочу повторять объяснения, их можно прочесть. А помогают больным дары природы, такие как капуста вообще и в частности брокколи, лук, чеснок, горчица, буряк, хрен. Это не лекарства, а еда, никому тысячелетиями не повредившая (кроме аллергиков).
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28.12.2020 04:26 Відповісти
я немного в теме, поэтому повторюсь, рак развивается быстрее в кислой среде, ее надо ощелачивать, чтоб замедлять его рост, плюс есть замечательная книга, называется Китайское исследование, почитайте на досуге, вобщем,надо веганить и рак еще сильнее затормозится, здоровья всем...
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30.12.2020 17:00 Відповісти
заносили значит хорошо и при Гриневич тоже. Подписывали не читая.
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27.12.2020 00:13 Відповісти
справа у тому, що ті, хто повинні читати і перевіряти, теж із минулого століття. а досвідом світу українці не користувалися до майдана 2014. вірніше, те старе кодло, що все ще сидить при владі і його зелені продукти, просто не пропускали *********, глушили своїм тупізмом і те мале, що намагалось протистояти совковому розуму. З 2015 появився шанс і розвинуті ним користуються і шерстять усі підручники.
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27.12.2020 01:20 Відповісти
Я за брата почти поступил в медучилище (спалили подмену), и закончил суворовское с похвальной грамотой по химии и как человек, изучивший биологию на уровне абитуриента медучилища, когда-то "болевший" и "живущий" химией, знавший её не хуже студента 4-го курса химического института, хочу сказать, что фраза насчёт соды и рака полностью соответствует законам химии, но только в случае, если появление опухоли является реакцией организма на закисление (отравление), а не на понижение частоты (обиды, зависть).
****
Посему мудрым учителям посоветовал бы поступить с вклейкой так, как нормальные юристы вклеивают изменения статей в кодексы: не ЗАклеивал бы мысль насчёт соды, а ПРИклеил бы возле этой мысли идею насчёт "пользы" от употребления йодистой "морской" соли и "каменной" в двойной дневной дозировке в дополнение к солям, растворённым в продуктах.
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27.12.2020 10:07 Відповісти
а чого тебе не хвилює питання, чи там це взагалі повинно бути про сіль і воду? це що медучилище? це діти, які не є спецілістами, окрім ширше тема не буде даватись, у голові все рівно будуть відсутні ті зв"язки, які є у вивченої на медика людини. це по суті породження міфів, бо знання пропонується приміняти на свій розсуд без міжпредметних зв"язків.
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27.12.2020 11:29 Відповісти
Повторю: уже доказали, что "мысль" насчёт полезности соды для лечения рака ошибочна и навредила больным, поверившим в неё.
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28.12.2020 04:31 Відповісти
А кто рецензии давал на этот учебник? Кто решение принимал? Не пора ли к ответу?
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27.12.2020 00:14 Відповісти
https://**********.com.ua/1394-himiya-savchin-10-klas.html Хімія Савчин підручник для 10 класу (**********.com.ua)

Якщо є бажання, можете дослідити.
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27.12.2020 00:21 Відповісти
https://pick.net.ua/uk/10-class/2387-khimiia-14 Тут дослідити зручніше
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27.12.2020 00:35 Відповісти
Там цей текст про соду, наведено з посиланням на якийсь сайт.
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27.12.2020 00:46 Відповісти
Рертилоиды совсем оборзели.
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27.12.2020 08:35 Відповісти
9 клас! а не 10й.
https://**********.com.ua/972-himiya-9-klas-savchyn.html
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27.12.2020 01:21 Відповісти
+
З якого дива безвинні вчителі повинні спокутувати гріх Савчина М.М., рецензентів, МОН, яке рекомендувало підручник до друку та наукових редакторів видавництва!?
Це їм треба доручити у вільний від основної роботи час попрацювати з папірцями та клеєм.
А допомогти цій групі товаришів мають виконавець листа МОН Николюк О.В. та його підписант Євген Баженков. Хоча б, з огляду на те, що у згаданому листі назва хімічного елементу у середині речення починається з великої літери.
Або я щось прогавив у змінах української граматики.
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27.12.2020 05:33 Відповісти
і так ВСЮДИ.

РІВЕНЬ ОСВІТИ ПАДАЄ..
НАСТУПАЄ ЧАС НЕДОУЧОК,ВІЧНИХ ДВИГУНІВ ТА ВОРОЖОК..


є більш капітальні про..оби,Виражені у мільйонах.


у Львові,наприклад ,при реконструкції Привокзальної(Двірцевої) площі недоуки забули,що буває не лише дощ,але й зливи..
тепер треба ще 70 млн на "реконструкцію зреконстуйованого"
Вчителям доручили заклеїти в підручниках із хімії інформацію про "цілющі властивості" соди - Цензор.НЕТ 6717
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27.12.2020 11:04 Відповісти
Гриневич.
з уряду постмайданних дегенератів часів Порошенко.
також це соросята..
котрі в підручниках хвилювалися лише про "гендер"

https://ua.boell.org/sites/default/files/gender_dlya_medii_2017.pdf
Підручник складається з трьох частин. Перша частина присвячена розгляду теоретичних положень гендерної теорії та її Вступ 6 Вступ 8 розвитку за останнє півстоліття. У другій частині об'єднано розділи, у яких застосовано гендерний аналіз до різних аспектів соціального життя - науки, медій, мови, освіти, ринку праці, насильства, спорту. Третю частину підручника присвячено гендерній політиці - новому напряму ******** політичної думки, що активно розвивається в Україні та у світі.
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27.12.2020 11:11 Відповісти
гендер - это гранты.
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27.12.2020 18:53 Відповісти
От плять! Исправить нормально не могли. Вот что значит 5-6 г з їжею? За раз? За сутки? За месяц? Можно нормально написать, что солью приправляют пищу, в сутки для взрослого человека норма до 5-6 грамм?
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27.12.2020 00:39 Відповісти
Каменноугольный кокс имеет забавное свойство исчезать из Украины. В этом виноваты.... кто-то
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27.12.2020 00:52 Відповісти
це лише наново рукувати треба. і 8 сторінку вже пройшли.
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27.12.2020 01:23 Відповісти
Если вы кушаете раз в месяц, то и 5-6 грамм означенного вещества вам также рекомендуется раз в месяц.
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27.12.2020 01:53 Відповісти
а если кушаете три раза в день, тогда принимать по 5-6 грамм с каждым приемом пищи?
- Л логично.
Суточная доза до 6 грамм, если что. Но дети об этом могут не знать, как и ИГОрь Яковлевич
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29.12.2020 23:00 Відповісти
Натали, есть такое понятие: читать в контексте: йодовану сіль вживають у тій самій кількості, що і звичайну - 5-6 г разом з їжею. Из контекста понятно, что речь идет об обычном приеме пищи (завтрак, обед, ужин) и обычной норме соли. Это не инструкция к лекарственному препарату, а общая рекомендация, поэтому жесткий алгоритм тут невозможен и неуместен. Если вам нужна инструкция на прием йодированной соли, обратитесь к своему семейному врачу: после обследования доктор распишет вам порядок приема этого препарата, исходя из ваших индивидуальных особенностей.
PS Прошу прощения за резкость - я никоим образом никого не хотел обидеть.
Вчителям доручили заклеїти в підручниках із хімії інформацію про "цілющі властивості" соди - Цензор.НЕТ 2791
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30.12.2020 01:38 Відповісти
от уже дупорукий МОН: навіть не можуть чітко кординати підручника надати, наче ніхто там список літератури до курсової не складав, ну що того не робив Шкарлет, то ясно, але всі інші усі такі самі? Підручників з хімії точно не один, тому і рік і видавництво писати треба, щоб без сумнівів, а то написали у рознарядці практично "отой, із-за якого срач". Отак должно бути у наказах: Хімія. Підручник для 9 класу. Савчин М.М. 2017 рік. Видавництво "Грамота". ISBN: 978-955-349-623-8.
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27.12.2020 01:10 Відповісти
.

ну и если в учебнике попадется гарант-недотепа - пусть заодно тоже заклеят
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27.12.2020 03:24 Відповісти
Еще надо ликвидировать соль и ее лечебные свойства и будет вам счастье... а содовая ванна то таке...сказки Венского леса...
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27.12.2020 04:31 Відповісти
разве что полоскать простудное горлышко - и не более того.
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27.12.2020 05:12 Відповісти
На без рыбье и рак рыба и если у населения нет денег на нормальные лекарства, то сойдет и сода. А еще говорят моча помогает от некоторых болезней, называется процедура уринотерапия - дешево и доступно в любой местности, а панацея от всякой хвори по утверждению некоторых депутатов, так это сало с чесноком и горилка с перцем.
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27.12.2020 06:09 Відповісти
Ну и ересь пишешь! Сойдёт и сода? Уринотерапия, говоришь? (давно доказанная глупость). Ну так ещё дешевле сразу повеситься и не мучиться зря. Острый перец (чили) очень даже полезен, как и чеснок -только без горилки и если нет противопоказаний.
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28.12.2020 04:45 Відповісти
так о чем базар - о СОДЕ или СОЛИ?
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27.12.2020 07:03 Відповісти
А че марганец в аптеках по рецепту?
Рептилоиды вообще оборзели.
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27.12.2020 08:37 Відповісти
Очередное опускание преподавателя???? Дядя Вова был прав -когда писал что народный учитель у нас должен быть поставлен------!!!! Вот он стоит!!! А быдлота изголяется--- то 4000американских гривен -обещает - то реальную работу по заклейке кем -то допущенного дебилизма!! Перевернутый МИР!!!!!!
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27.12.2020 07:11 Відповісти
Прям как мне мой дед рассказывал. Дед в школу пошел при немцах. Так вот учились тогда по старым советским учебникам, только портреты Ленина-Ствлина повырезали-позаклеивали, тексты кое-где повычеркивали. Так и учились, правда совсем недолго, один год и тот не весь. После оккупации пришлось снова идти в первый класс.
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27.12.2020 07:59 Відповісти
Тупые корреспонденты! Вы хоть читали выдержку? НЕТ! Там речь идёт не о СОДЕ, а о иодированной СОЛИ! И это же у Гордона. Это говорит о том, что вы все в школе химию НЕ ИЗУЧАЛИ! Двойка вам всем!
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27.12.2020 08:08 Відповісти
Совок живий?
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27.12.2020 08:20 Відповісти
А куда ж без совка.?Та некуда.
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27.12.2020 08:40 Відповісти
БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГО РЕСУРСОВ, А ЛЮДЕЙ МАЛО !!! КОНЕЦ )))
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27.12.2020 08:50 Відповісти
А как же Китай?
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27.12.2020 09:02 Відповісти
КИТАЙ ЖДЕТ СМЕРТИ РОССИИ !)
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27.12.2020 14:53 Відповісти
заклеить, можно еще корректором замазюкать или вообще этот лист вырвать. прогресс, однако
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27.12.2020 09:05 Відповісти
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27.12.2020 10:17 Відповісти
Шо за дурдом??? Какая еще польза или вред от CaCO3 или CaхHCO3 дважды пищевой????
У них гастрит или шо?
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27.12.2020 09:12 Відповісти
Так хто несе відповідальність за зміст підручника автор чи видавництво!?
Якщо видавництво самовільно змінило зміст підручника або помилилось то при чому автор.
А якщо автор накалякав дурню про соду, то які претензії до видавництва?
І в посадові обов,язки вчителя не входить обов,язок заклеювать сторінки в підручнику, хай автор розїзджає по Україні і клеїть, або представник видавництва "Грамота", або скоріше безграмотність.
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27.12.2020 09:26 Відповісти
Сода лечит рак?
А йодированная соль всё остальное.
Йоддефицит серьезно сказывается на умственных способностях украинцев. Есть даже карта по регионам.
Однако есть соль ложками не поможет!
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27.12.2020 09:37 Відповісти
А шо за йододефицитные олигофрены выпускали учебник в использование? А можно сейчас посадить их на йододефицитную диету - на хлеб и воду? Потрачены миллионы бюджетных - наших с вами - гривен на бред сивой кобылы, на абсолютно недопустимые, вредные советы. В учебнике! Для ребенка учебник - истина в первой инстанции. Кто виноват в этой ситуации? Я могу узнать конкретные фамилии? Я хочу быть уверенным, что эти идиоты больше никогда не приблизятся к детям и образовательному процессу.
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27.12.2020 12:03 Відповісти
Не доя кого не секрет,что лекарства от рака существуют давно,но они яростно блокируються магнатами фармацевтики и не только.На больных делаеться огромный бизнес,и никому не выгодно,чтоб люди быстро излечивались.О соде пишут давно,и в некоторых случаях она помогает,при сильном закислении организма.Попытка убрать эту инфу из учебников кем то продвигаеться в своих интересах.
Население должно меньше знать и покупать то,что навяжут.
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27.12.2020 13:37 Відповісти
Что тормозятся лекарства для выгоды фармпромышл. -согласна; не собирается никто рубить сук, на котором сидит. Но и сода как лек-во от рака не действует! Вредит в бол. количествах, затягивает время и люди в ожидании чуда теряют шанс на излечение.Не было чудесных исцелений, лишь теории, предположения и вредные обманчивые советы.
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28.12.2020 05:23 Відповісти
Це направлено проти Порошенка, нашого кумира та володаря. Ганьба Зеленському, який спотворює содову воду.
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27.12.2020 18:26 Відповісти
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