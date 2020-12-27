Словаччина слідом за Німеччиною і Угорщиною почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше

Увечері 26 грудня першим в Словаччині вакцинувався інфекціоніст і член Урядової комісії боротьби з пандемією Володимир Крчмери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Це вже третя країна в Євросоюзі, яка прищеплює проти COVID-19, - після Німеччини та Угорщини.

У неділю, 27 грудня, вакцинують президента Зузану Чапутову, деяких міністрів і членів парламенту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 - не остання, треба зміцнювати медичні системи і шукати вирішення глобальних проблем, - Гебреєсус. ВIДЕО

Зазначається, що Словаччина вже отримала 10 тисяч доз вакцини. Всього у країни є угоди на закупівлю 18 мільйонів доз при населенні в 5,45 мільйона осіб. Очікується, що для усіх, хто не потрапляє до групи ризику, вакцина буде доступна до Великодня у квітні 2021 року

Вакцинація в Німеччині стартувала в будинку для людей похилого віку в місті Гальберштадт 26 грудня. Першою щеплення зробили 101-річній Едіт Квойцалла.

Загальний процес вакцинації проти коронавірусу в Євросоюзі буде запущений вранці 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Як вакцина буде використовуватися препарат компаній Pfizer і BioNTech, ухвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій з боку Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

Початкові поставки вакцини почали прибувати до Німеччини, Франції, Австрії та Італії з тим, щоб у неділю медики змогли розпочати вакцинацію. Пріоритет надається категоріям громадян з груп ризику, зокрема, літнім людям.

В Іспанії та Болгарії також запускають кампанії з вакцинації в неділю. У Бельгії і Люксембургу розраховують почати вакцинацію 28 грудня, в Нідерландах, як очікується, - з 8 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 72 людини, виявлено 6113 нових випадків, одужали - 6621

У Pfizer і BioNTech заявили, що готові поставити ЄС 12,5 млн доз вакцини до кінця року.