Словаччина слідом за Німеччиною і Угорщиною почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше
Увечері 26 грудня першим в Словаччині вакцинувався інфекціоніст і член Урядової комісії боротьби з пандемією Володимир Крчмери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Це вже третя країна в Євросоюзі, яка прищеплює проти COVID-19, - після Німеччини та Угорщини.
У неділю, 27 грудня, вакцинують президента Зузану Чапутову, деяких міністрів і членів парламенту.
Зазначається, що Словаччина вже отримала 10 тисяч доз вакцини. Всього у країни є угоди на закупівлю 18 мільйонів доз при населенні в 5,45 мільйона осіб. Очікується, що для усіх, хто не потрапляє до групи ризику, вакцина буде доступна до Великодня у квітні 2021 року
Вакцинація в Німеччині стартувала в будинку для людей похилого віку в місті Гальберштадт 26 грудня. Першою щеплення зробили 101-річній Едіт Квойцалла.
Загальний процес вакцинації проти коронавірусу в Євросоюзі буде запущений вранці 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.
Як вакцина буде використовуватися препарат компаній Pfizer і BioNTech, ухвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій з боку Європейського агентства лікарських засобів (EMA).
Початкові поставки вакцини почали прибувати до Німеччини, Франції, Австрії та Італії з тим, щоб у неділю медики змогли розпочати вакцинацію. Пріоритет надається категоріям громадян з груп ризику, зокрема, літнім людям.
В Іспанії та Болгарії також запускають кампанії з вакцинації в неділю. У Бельгії і Люксембургу розраховують почати вакцинацію 28 грудня, в Нідерландах, як очікується, - з 8 січня.
У Pfizer і BioNTech заявили, що готові поставити ЄС 12,5 млн доз вакцини до кінця року.
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А могла ще пожити)
Если власть достигнет таких показателей, то подавляющее большинство населения может быть привито до конца марта 2021 года.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/26/7278270/ Источник