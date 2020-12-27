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Новини Коронавірус і карантин
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Словаччина слідом за Німеччиною і Угорщиною почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше

Словаччина слідом за Німеччиною і Угорщиною почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше

Увечері 26 грудня першим в Словаччині вакцинувався інфекціоніст і член Урядової комісії боротьби з пандемією Володимир Крчмери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Це вже третя країна в Євросоюзі, яка прищеплює проти COVID-19, - після Німеччини та Угорщини.

У неділю, 27 грудня, вакцинують президента Зузану Чапутову, деяких міністрів і членів парламенту.

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Зазначається, що Словаччина вже отримала 10 тисяч доз вакцини. Всього у країни є угоди на закупівлю 18 мільйонів доз при населенні в 5,45 мільйона осіб. Очікується, що для усіх, хто не потрапляє до групи ризику, вакцина буде доступна до Великодня у квітні 2021 року

Вакцинація в Німеччині стартувала в будинку для людей похилого віку в місті Гальберштадт 26 грудня. Першою щеплення зробили 101-річній Едіт Квойцалла.

Загальний процес вакцинації проти коронавірусу в Євросоюзі буде запущений вранці 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Як вакцина буде використовуватися препарат компаній Pfizer і BioNTech, ухвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій з боку Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

Початкові поставки вакцини почали прибувати до Німеччини, Франції, Австрії та Італії з тим, щоб у неділю медики змогли розпочати вакцинацію. Пріоритет надається категоріям громадян з груп ризику, зокрема, літнім людям.

В Іспанії та Болгарії також запускають кампанії з вакцинації в неділю. У Бельгії і Люксембургу розраховують почати вакцинацію 28 грудня, в Нідерландах, як очікується, - з 8 січня.

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У Pfizer і BioNTech заявили, що готові поставити ЄС 12,5 млн доз вакцини до кінця року.

вакцина (4419) карантин (18172) Словаччина (1106) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Первой прививку сделали 101-летней Эдит Квойцалли.Источник: https://censor.net/ru/n3239236

А могла ще пожити)
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27.12.2020 01:00 Відповісти
Мы за них рады, а у нас в Гадюкино, всё идут дожди.
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27.12.2020 01:10 Відповісти
В Италии вакцинацию начинают по годам - от самых старых и поочереди до молодых
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27.12.2020 01:14 Відповісти
В идеале, сначала медработников, а потом так, как Вы сказали.
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27.12.2020 03:07 Відповісти
клоун казав, що Україна перша отримає вакцину))
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27.12.2020 01:21 Відповісти
Вова збрехав.
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27.12.2020 11:23 Відповісти
Правительство Израиля рассчитывает, что вскоре удастся выйти на показатель в 150 тысяч вакцинированных от Covid-19 ежедневно.
Если власть достигнет таких показателей, то подавляющее большинство населения может быть привито до конца марта 2021 года.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/26/7278270/ Источник
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27.12.2020 01:21 Відповісти
Поки до України черга на вакцину дійде, то українці всі вже перехворіють.
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27.12.2020 01:35 Відповісти
Похоже, что все уже начали вакцинацию, кроме Украины, где она планируется на конец 2021 года. Нам ничего не говорят толком, от нас скрывают ключевую информацию. Рассчитывают на какуют-то тупую программу ВОЗ, которая покроет 5% населения страны. А все остальные обречены. Призываю руководство страны предпринять срочные необходимые действия для закупки сертифицированных вакцин из расчета на каждого гражданина Украины, а не только на руководство и врачей. Модерна получается по 15,5 евро, это не фантастические деньги. Вакцину уже получили даже Чили и Бразилия. Почему не закупили мы? Я считаю, что такое правительство, которое не справилось с главной, на сегодня задачей, должно немедленно уйти в отставку и дать возможность работать тем, кто способен решать вопросы на международном уровне. Политика популизма и клоунады, безответственных высказываний, публичных обвинений и скандалов потерпела крах во всем мире, пора и нам это исправлять.
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27.12.2020 10:31 Відповісти
 
 