Окупанти закликають кримчан "не чекати води з крана", а "змінити до неї ставлення"

Спікер російського парламенту Криму Володимир Константінов закликав жителів півострова "не чекати води з крана", а "змінити ставлення" до неї в своїй голові.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Для Криму вода - це цінність. Наше завдання, депутатського корпусу, для профільного комітету - це всю свою діяльність присвятити тому, щоб школи, дитячі садки, підприємства зрозуміли одну просту річ: не треба чекати води з крана, треба спочатку тут (в голові . - Ред.) змінити ставлення до води. Вода в Криму - цінність. Була, є і буде. Якщо ми це зрозуміємо, у нас ця проблема зникне дуже швидко. Не роби тих речей, без яких можна обійтися, особливо речі непродумані, речі неекономічні і в побутовому виразі просто дурні", - сказав Константінов в ефірі телеканалу "Крим 24".

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікували карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Новий рік і Різдво окупанти обіцяють безперервно подавати воду жителям Ялти, в інші дні - за графіком

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.