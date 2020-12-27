Вакцина проти COVID-19 для державних і приватних клінік потрапить в Україну одночасно, - експертка МОЗ Колеснікова

Вакцина проти коронавірусу COVID-19 і з'явиться в Україні в приватних клініках раніше, ніж в державних.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" експертка групи експертів МОЗ, завідувачка кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колеснікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вірю в те, що у приватників це може з’явитися раніше, ніж у держави. Тому що для будь-якого виробника навіть кількість у тисячу доз, яку може замовити приватна клініка, – для них це ніщо, їм це нецікаво", - сказала експертка.

На її думку, виробники навіть не вестимуть перемовини з приватними клініками. "Це можуть бути дистриб’ютори, але дистриб’ютори офіційні так само відповідають за якість препарату, як відповідає держава. І препарат – хоч для приватної, хоч для державної клініки – летітиме одним літаком, і він потрапить на один і той самий митний склад. І умови зберігання будуть абсолютно однакові. Далі доля препарату на совісті дистриб’ютора і на совісті того підприємця, який здійснює господарську діяльність з медичної практики, який отримуватиме від дистриб’ютора цю вакцину. Але це не буде раніше, ніж це буде в державі", - пояснила вона.

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Колеснікова додала, що Україна, щоб стежити за постачанням вакцин, має два національні органи контролю – експертний центр МОЗ і Державну службу лікарських засобів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту щодо проведення масової вакцинації проти COVID-19 в Україні в 2021-2022 роках. "У наших планах - охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зрушити на незначний час - це залежить від поставок вакцини", - зазначив міністр.