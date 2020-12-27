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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина проти COVID-19 для державних і приватних клінік потрапить в Україну одночасно, - експертка МОЗ Колеснікова

Вакцина проти COVID-19 для державних і приватних клінік потрапить в Україну одночасно, - експертка МОЗ Колеснікова

Вакцина проти коронавірусу COVID-19 і з'явиться в Україні в приватних клініках раніше, ніж в державних.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" експертка групи експертів МОЗ, завідувачка кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колеснікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вірю в те, що у приватників це може з’явитися раніше, ніж у держави. Тому що для будь-якого виробника навіть кількість у тисячу доз, яку може замовити приватна клініка, – для них це ніщо, їм це нецікаво", - сказала експертка.

На її думку, виробники навіть не вестимуть перемовини з приватними клініками. "Це можуть бути дистриб’ютори, але дистриб’ютори офіційні так само відповідають за якість препарату, як відповідає держава. І препарат – хоч для приватної, хоч для державної клініки – летітиме одним літаком, і він потрапить на один і той самий митний склад. І умови зберігання будуть абсолютно однакові. Далі доля препарату на совісті дистриб’ютора і на совісті того підприємця, який здійснює господарську діяльність з медичної практики, який отримуватиме від дистриб’ютора цю вакцину. Але це не буде раніше, ніж це буде в державі", - пояснила вона.

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Колеснікова додала, що Україна, щоб стежити за постачанням вакцин, має два національні органи контролю – експертний центр МОЗ і Державну службу лікарських засобів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту щодо проведення масової вакцинації проти COVID-19 в Україні в 2021-2022 роках. "У наших планах - охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зрушити на незначний час - це залежить від поставок вакцини", - зазначив міністр.

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Вакцина от COVID-19 для государственных и частных клиник попадет в Украину одновременно, - эксперт Минздрава Колесникова - Цензор.НЕТ 6452
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27.12.2020 04:37
+11
В сказки о частниках я не верю. Это просто часть из того, что поступит по гос линии, планируют подзаработать, для тех кто в график не попадает или в место него , а тем кому положено спишут что сделали якобы. Маски нам уже продавали.... В ЕС бесплатно, а у нас за деньги! Как с тестами! Конечно и частники наверно делают там, но за них им компенсирует Государство, а у нас частники делают быстро и за дорого, а чтобы вас загнать к частнику, за бесплатно 7 дней задержку организовали! И делает одна и та же лаборатория всем
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27.12.2020 03:12
+5
Вот сейчас в Украине мрази-барыги руки потирают. Хороший бизнес этот Ковид-19. Европейцам и другим народам свободного мира в этом смысле повезло. Хотя, разве только в этом?
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27.12.2020 02:51
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Вот сейчас в Украине мрази-барыги руки потирают. Хороший бизнес этот Ковид-19. Европейцам и другим народам свободного мира в этом смысле повезло. Хотя, разве только в этом?
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27.12.2020 02:51 Відповісти
разве только в этом?
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27.12.2020 07:10 Відповісти
Вакцина от COVID-19 для государственных и частных клиник попадет в Украину одновременно, - эксперт Минздрава Колесникова - Цензор.НЕТ 7215
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27.12.2020 09:37 Відповісти
Как сказал Невзоров, тот кто найдет вакцину , станет самым богатым человеком в мире, а тот кто сможет и дальше поддерживать истерию, станет ещё богаче.
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27.12.2020 08:13 Відповісти
"Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства" ---- а я верю..больше скажу, черный рынок вакцины появится раньше всех остальных. Хотя, не знаю, захочет ли кто вакцинироваться, если будут впаривать суррогат от Мадерны. Там еще надо две дозы привить...Пипец. Мы все попали по взрослому.
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27.12.2020 02:53 Відповісти
бездоказова брехня..
що вакцина від модерни не діє..

НЕ ПУТАЙТЕ З КАЦАПСЬКМ ГІВНОМ СПУТНІК 5 "ВІД ГАМАЛЄЇ"
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27.12.2020 11:14 Відповісти
А в чёи проблема? Бесплатная реализация для частника бессмысленна.
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27.12.2020 03:05 Відповісти
В сказки о частниках я не верю. Это просто часть из того, что поступит по гос линии, планируют подзаработать, для тех кто в график не попадает или в место него , а тем кому положено спишут что сделали якобы. Маски нам уже продавали.... В ЕС бесплатно, а у нас за деньги! Как с тестами! Конечно и частники наверно делают там, но за них им компенсирует Государство, а у нас частники делают быстро и за дорого, а чтобы вас загнать к частнику, за бесплатно 7 дней задержку организовали! И делает одна и та же лаборатория всем
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27.12.2020 03:12 Відповісти
Частные клиники и аптеки хорошо подняли на этой пандемии. Практически весь мир полностью переориентировал свои расходы , где в приоритете остались только лекарства: лечение: тестирование и на этом же уровне еда. Все остальное отошло на второй план и борется за выживание на потребительском рынке. Очень многих эта ситуацию устраивает. Паника, хаос, страх - хорошие инструменты для зарабатывания огромных денег, при этом риски протестных движений со стороны людей подавляются заботой о здоровье нации.
Я за вакцинацию, но полностью согласна с вами, что у каждого гражданина Украины должна быть возможность сделать это бесплатно., Очередность государством выбрана правильно - Медики, воины , учителя - все мы согласны : что эти группы находятся под первым ударом от ковид, многие уже переболели.
Но, тем не менее, все мы с удивлением наблюдаем живых и красивых белорусов, которые уже пять месяцев массово протестуют и ничего. Вот это питання. На которое у меня нет ответа.
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27.12.2020 08:59 Відповісти
Смертность от короны, по совковым меркам, мизреная. Даже меньше смертности от суррогатов спиртовых. Их всех просто вписывают в "сдох от пневмонии". Например, роскомнадзор, который в ********* "рулит" тестированием на корону, тупо запретил тестировать на неё умерших - т.е. сколько реально больных умерли от короны - никто там просто не знает. Привезли в морг, лёгкие схлопнуты - пневмония - зарывайте.

А "живых и красивых белорусов", я так понимаю, вы лично пересчитываете каждые 2 недели, если знаете, что "и ничего"?
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27.12.2020 18:05 Відповісти
У короны очень высокая контагиозность. Если бы там реально ковид побывал, то ходить на протесты после шести месяцев плотных митингов, по идее: уже бы было некому. Вот я о чем.
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28.12.2020 06:40 Відповісти
Мощности частников можно использовать, и все страны используют! Но им компенсируют за это государство! И задачу перед своим населением они выполняют! И нам должны выполнять, но у нас хотят нажиться, на этом высокопоставленные воры! И эти схемы наживы процветают и крышуются, никто не наказан и не будет!
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27.12.2020 03:20 Відповісти
.

маски тоже попали. Аж недотепа гарант встречал. Сча хоть не перепутает какой самолет встречать ?
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27.12.2020 03:23 Відповісти
Ну там сказано шо на одном самолете будут везти. И бесплатную и платную. Так ша Осел с Менделью будут встречать.
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27.12.2020 07:26 Відповісти
Не верю)
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27.12.2020 04:22 Відповісти
Вакцина от COVID-19 для государственных и частных клиник попадет в Украину одновременно, - эксперт Минздрава Колесникова - Цензор.НЕТ 6452
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27.12.2020 04:37 Відповісти
елки-палки, не стрелок а студент. Неужели 31-го?
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27.12.2020 05:15 Відповісти
Исходя из логики и опираясь на жизненный опыт, думаю что в частных клиниках вакцина появится (если уже не появилась) гораздо раньше и этот процесс никто контролировать и запрещать не будет. Неужели эта наивная и правду думает, что не будет желающих на этом заработать? Солнце светит для всех и материальные блага еще никто не отменял!
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27.12.2020 06:18 Відповісти
ЛОХИ НЕ МАМОНТИ..
НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ..

МОДЕРНА ,ПФАЙЗЕР ВИМАГАЮТЬ -70,ЯКЩО БІЛЬШЕ 5 ДНІВ.
ІНТЕРНЕТ І НОВА ПОШТА ЧИ НАВІТЬ КУР"ЄРОМ?
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27.12.2020 11:17 Відповісти
Модерна хранится в обычном холодильнике, при 2-8 градусах (наличествующем в каждой аптеке) - до месяца. Для логистики и так заведомо используются морозильные камеры стандартные с температурой -25-15 - и в них она хранится до 6 месяцев.

Так что не нагнетайте.

Модерну в клиниках Борис, Медиком и т.д., думаю, можно будет купить уже через месяцок, если вообще появится приватный рынок. Потому что пока что 100% вакцин выкупается на корню государственными структурами для бесплатной вакцинации групп риска.
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27.12.2020 18:10 Відповісти
"Вакцина от COVID-19 для государственных и частных клиник попадет в Украину одновременно" - но точно достанется не всем
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27.12.2020 06:41 Відповісти
Учитывая, что на ближайшие минимум полгода, а то и год, наличествующие подтверждённые и разрешенные вакцины раскуплены на корню гос.структарми, то Колесникова косвенно подтверждает: конкретно Украине на самом деле нихрена не светит до тех пор 23-24 года), пока вакцина не начнёт продаваться в мелкий опт, по 1-2 тысячи доз, каждому, у кого в кармане хотя бы 10 баксов будет за всю партию - ибо государство Украина на текущий момент якобы "законтрактовала" всгео 2 миллиона доз. И больше НИХРЕНА.

Потому что зе-тварь ковидный фонд на дорожки потратила, а не на обеспечение предзаказов на вакцины.
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27.12.2020 18:14 Відповісти
Вакцина попадет, когда все уже переболеют.
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27.12.2020 06:47 Відповісти
Насторожує шо за Новачок мовчать, чи в останній момент скаже
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27.12.2020 07:01 Відповісти
ПРОБУЮТЬ В РОСІЇ сертифікувати.. як "вакцину для західних країн"
буде "NOVICHOK V"

вче четверта сертифікована буде
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27.12.2020 11:20 Відповісти
у часников по 200$?
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27.12.2020 07:13 Відповісти
Да хотя бы по $200, но чтобы была всем желающим. Но ещё годик нихуха не будет - ибо все нынешние разрешенные и проверенные уже на пару лет вперёд раскуплены гос.структурами мира для бесплатной вакцианации групп риска.

Ещё через 2-4 месяца появится следующая волна прошедших 3ю стадию клинических испытаний вакцин (AstraZeneca, Sanofi, Sinovac, Джонсон и Джонсон). Эти тоже фактически УЖЕ раскуплены на 1-2 года вперёд. А ещё через полгода - буквально десяток-полтора производителей. И вот тут, от этой третьей группы, - большая интрига и надежда Украины на то, что всё-таки к концу года появятся вакцины у частников.

Других надежд нет - от первой и второй групп производителей Украина получит не более 2 миллионов доз до 2023 года. Т.е. даже врачей и учителей всех не удастся вакцинировать. А о пенсах даже речи не идёт.

Всего, на середину декабря, по данным ВОЗ, тестировались 47 вакцин.
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27.12.2020 18:24 Відповісти
Будет у частников. Пузырьки на которых написано - вакцина. Она же не 100% помогает? Так вот и колитесь. Несите опять свои денежки в страну дураков.
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27.12.2020 07:29 Відповісти
шо там за добу ?
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27.12.2020 07:33 Відповісти
Шо! Знову через "Епіцентр"?!
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27.12.2020 08:01 Відповісти
В странах Европы вакцина уже есть. Вполне частные компании могут завезти ее оттуда, в то время пока государство ждёт очереди у производителя, тем более ещё если и за бесплатной.
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27.12.2020 08:18 Відповісти
Что за бред вы несёте? В старанах ЕС вакцина закупена государствами для срочной вакцинации небольших групп риска - высших чиновников, очень старых людей и т.д. Никто обычного половозрелого гражданина в возрасте от 12 до 60 там вакцинировать не собирается ещё минимум 6-10 месяцев. И в частной продаже этих вакцин там не будет минимум до 2022 года.

Надежда на это - только на 3ю группу производителей, который свои вакцины закончат тестировать как раз к осени 2021 года. А все вакцины пфайзера, модерны, Астры, санофи, Джонсона и т.д. - раскуплены государствами на 100% до 2022 года включительно.
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27.12.2020 18:29 Відповісти
Сборище тупых недразумений,даже венгры давно закупили вакцину а наши только думают как это сделать.
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27.12.2020 08:53 Відповісти
Впечатление, что власть не хочет, чтобы вакцина была в частных клиниках. Какой таможенный склад? Должна быть особая процедура завозки вакцин. Без таможни, но с проверкой МОЗ. Маленькие партии могут нам надавать Европейские страны. Что это за 50% в 2022? Израиль к апреля 2021 собирается 100% сделать вакцинацию. Какой 2022й?
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27.12.2020 09:06 Відповісти
ну, если бы кто-то (прямо говорю - зе-тварь - В.А.Зеленский) не видосики с гос.дачи снимал и своих дружбанов на должности назначал или от уголовки отмазывал, а реально занимался своей работой (в т.ч. международной политикой), то и деньги ковидного фонда пошли бы не на распил дружбанский, а на предоплаты контрактов на поставку вакцин.

Но Владимиру Андреевичу Зеленскому - НЕКОГДА заниматься вакцинами для украинцев. У него дружбана Татарова на шконку тянут. А ещё мост же ж в Запорожье без него не открыть!
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27.12.2020 18:33 Відповісти
Или александровичу?... Да похер - все понимают, о какой зе-твари идёт речь...
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27.12.2020 18:34 Відповісти
Для дебільних законів і всяких крадівництв у зЕлебобів є "турборежим" а для вакцинації його включити то розуму невистачає .
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27.12.2020 09:25 Відповісти
Намёк понят.
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27.12.2020 10:19 Відповісти
"Вакцина от COVID-19 для государственных и частных клиник попадет в Украину одновременно" в соотношении 1 к 10.
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27.12.2020 10:51 Відповісти
если бы это было про "пропорцию". Это, к сожалению, про сроки: где-то в 2023, а скорее в 2024 году...
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27.12.2020 18:35 Відповісти
Краткое разъяснение информации сообщения ГЗМ
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос "Почему" - к "устойчивому" министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет)
3. Если вы видите продажи вакцин этих фирм в рознице - это либо украдено, либо фальсификат.
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27.12.2020 12:53 Відповісти
Да вроде пфайзеровская и от модерны - раскуплены на 2 года вперёд на 100%. Откуда они в апреле в частной продаже появятся?

На самом деле речь идёт даже не о вакцинах 2й волны производителей (Астра, Санофи, Джонсон), которые, якобы, тоже уже до 22го года включительно раскуплены госорганами, а о вакцинах вообще 3й волны, по которым клинические испытания завершатся хорошо если к осени.

И 8 миллионов которых Украине якобы обещали по линии МОЗ-а в 2021 году, но "обіяцянки-цяцянки" - тех вакцин нет не то чтобы даже физически, а они даже 3ю стадию многие только начали...
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27.12.2020 18:39 Відповісти
Ця влад нездатна провести вакцинацію населення і не хочуть це визнати.Пройде рік і ви самі все побачите.Ще кілька місяців тому було відомо про температурні вимоги зберігання вакцин але зеурядом нічого зроблено не було і не буде.Наразі вони можуть прийняти 75 тис.доз саме стільки є де зберігати,не про які мільйони навіть мова не може йти .
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27.12.2020 17:06 Відповісти
зе-тварями ничего не делалось, потому что заведомо было понятно - для Украины вакцин пфайзер не достанется вообще никаких. Потому что главную зе-тварь вообще ни во что не ставят в местах, где нужно идти и договариваться.

Но при этом, конечно, рассказывались сказки о прямо 10 миллионах вакцин на 2021 год. Которых на самом деле тупо нет - никаких договоров на 8 миллионов из них просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. "Законтрактовано" 2 миллиона вакцин от производителей 2й волны, которые ещё не прошли 3ю стадию клинических испытаний. Это всё...

Одна надежда на 3ю волну производителей, которые долепят свои вакцины к осени. Тогда, может, появятся вакцины в частной прожаде, к зиме 2021-2022 года...
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27.12.2020 18:44 Відповісти
 
 