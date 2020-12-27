Вакцина проти COVID-19 для державних і приватних клінік потрапить в Україну одночасно, - експертка МОЗ Колеснікова
Вакцина проти коронавірусу COVID-19 і з'явиться в Україні в приватних клініках раніше, ніж в державних.
Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" експертка групи експертів МОЗ, завідувачка кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колеснікова, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не вірю в те, що у приватників це може з’явитися раніше, ніж у держави. Тому що для будь-якого виробника навіть кількість у тисячу доз, яку може замовити приватна клініка, – для них це ніщо, їм це нецікаво", - сказала експертка.
На її думку, виробники навіть не вестимуть перемовини з приватними клініками. "Це можуть бути дистриб’ютори, але дистриб’ютори офіційні так само відповідають за якість препарату, як відповідає держава. І препарат – хоч для приватної, хоч для державної клініки – летітиме одним літаком, і він потрапить на один і той самий митний склад. І умови зберігання будуть абсолютно однакові. Далі доля препарату на совісті дистриб’ютора і на совісті того підприємця, який здійснює господарську діяльність з медичної практики, який отримуватиме від дистриб’ютора цю вакцину. Але це не буде раніше, ніж це буде в державі", - пояснила вона.
Колеснікова додала, що Україна, щоб стежити за постачанням вакцин, має два національні органи контролю – експертний центр МОЗ і Державну службу лікарських засобів.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту щодо проведення масової вакцинації проти COVID-19 в Україні в 2021-2022 роках. "У наших планах - охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зрушити на незначний час - це залежить від поставок вакцини", - зазначив міністр.
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що вакцина від модерни не діє..
НЕ ПУТАЙТЕ З КАЦАПСЬКМ ГІВНОМ СПУТНІК 5 "ВІД ГАМАЛЄЇ"
Я за вакцинацию, но полностью согласна с вами, что у каждого гражданина Украины должна быть возможность сделать это бесплатно., Очередность государством выбрана правильно - Медики, воины , учителя - все мы согласны : что эти группы находятся под первым ударом от ковид, многие уже переболели.
Но, тем не менее, все мы с удивлением наблюдаем живых и красивых белорусов, которые уже пять месяцев массово протестуют и ничего. Вот это питання. На которое у меня нет ответа.
А "живых и красивых белорусов", я так понимаю, вы лично пересчитываете каждые 2 недели, если знаете, что "и ничего"?
маски тоже попали. Аж недотепа гарант встречал. Сча хоть не перепутает какой самолет встречать ?
НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ..
МОДЕРНА ,ПФАЙЗЕР ВИМАГАЮТЬ -70,ЯКЩО БІЛЬШЕ 5 ДНІВ.
ІНТЕРНЕТ І НОВА ПОШТА ЧИ НАВІТЬ КУР"ЄРОМ?
Так что не нагнетайте.
Модерну в клиниках Борис, Медиком и т.д., думаю, можно будет купить уже через месяцок, если вообще появится приватный рынок. Потому что пока что 100% вакцин выкупается на корню государственными структурами для бесплатной вакцинации групп риска.
Потому что зе-тварь ковидный фонд на дорожки потратила, а не на обеспечение предзаказов на вакцины.
буде "NOVICHOK V"
вче четверта сертифікована буде
Ещё через 2-4 месяца появится следующая волна прошедших 3ю стадию клинических испытаний вакцин (AstraZeneca, Sanofi, Sinovac, Джонсон и Джонсон). Эти тоже фактически УЖЕ раскуплены на 1-2 года вперёд. А ещё через полгода - буквально десяток-полтора производителей. И вот тут, от этой третьей группы, - большая интрига и надежда Украины на то, что всё-таки к концу года появятся вакцины у частников.
Других надежд нет - от первой и второй групп производителей Украина получит не более 2 миллионов доз до 2023 года. Т.е. даже врачей и учителей всех не удастся вакцинировать. А о пенсах даже речи не идёт.
Всего, на середину декабря, по данным ВОЗ, тестировались 47 вакцин.
Надежда на это - только на 3ю группу производителей, который свои вакцины закончат тестировать как раз к осени 2021 года. А все вакцины пфайзера, модерны, Астры, санофи, Джонсона и т.д. - раскуплены государствами на 100% до 2022 года включительно.
Но Владимиру Андреевичу Зеленскому - НЕКОГДА заниматься вакцинами для украинцев. У него дружбана Татарова на шконку тянут. А ещё мост же ж в Запорожье без него не открыть!
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос "Почему" - к "устойчивому" министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет)
3. Если вы видите продажи вакцин этих фирм в рознице - это либо украдено, либо фальсификат.
На самом деле речь идёт даже не о вакцинах 2й волны производителей (Астра, Санофи, Джонсон), которые, якобы, тоже уже до 22го года включительно раскуплены госорганами, а о вакцинах вообще 3й волны, по которым клинические испытания завершатся хорошо если к осени.
И 8 миллионов которых Украине якобы обещали по линии МОЗ-а в 2021 году, но "обіяцянки-цяцянки" - тех вакцин нет не то чтобы даже физически, а они даже 3ю стадию многие только начали...
Но при этом, конечно, рассказывались сказки о прямо 10 миллионах вакцин на 2021 год. Которых на самом деле тупо нет - никаких договоров на 8 миллионов из них просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. "Законтрактовано" 2 миллиона вакцин от производителей 2й волны, которые ещё не прошли 3ю стадию клинических испытаний. Это всё...
Одна надежда на 3ю волну производителей, которые долепят свои вакцины к осени. Тогда, может, появятся вакцины в частной прожаде, к зиме 2021-2022 года...