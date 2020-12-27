Ворог за добу один раз порушив "тишу" на Донбасі: стріляв по позиціях ЗСУ біля Березового, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ОС у фейсбуці.

"Протягом минулої доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Постріли російсько-окупаційних військ не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

"Від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - підсумували в штабі ООС.