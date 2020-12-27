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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу один раз порушив "тишу" на Донбасі: стріляв по позиціях ЗСУ біля Березового, втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу один раз порушив

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ОС  у фейсбуці.

"Протягом минулої доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Постріли російсько-окупаційних військ не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

"Від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - підсумували в штабі ООС.

Ворог за добу один раз порушив тишу на Донбасі: стріляв по позиціях ЗСУ біля Березового, втрат немає, - штаб ОС 01

обстріл (28700) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Коли вже наркоша влаштує там мЬІр? Тріпло пустоголове.
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27.12.2020 08:22 Відповісти
поідь туди і влаштуй, в чому проблема?
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27.12.2020 09:57 Відповісти
Проблема в тому що пустоголовий наобіцяв ЗЕлохам припинити війну, а вона все продовжується.
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27.12.2020 10:32 Відповісти
Тут три чоловіка в положенії опинились.
https://uprom.info/news/vpk/v-********-vyprobovuyut-kompleks-rozvidky-vognevyh-pozyczij-vorozhoyi-artyleriyi-polozheniye-2/ В Україні випробовують комплекс розвідки вогневих позицій ворожої артилерії "Положеніє-2"
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27.12.2020 08:26 Відповісти
Нафіга? У нас говнокомандуючий каже ністрілять.
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27.12.2020 08:32 Відповісти
Зеля вже готує премію тим, хто не хоче воювати.
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27.12.2020 10:25 Відповісти
Раніше їх боягузами називали, а тепер з таких ослів вибудовують армію.
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27.12.2020 10:26 Відповісти
 
 