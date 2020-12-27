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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 72 людини, виявлено 6113 нових випадків, одужали - 6621

В Україні за добу від COVID-19 померли 72 людини, виявлено 6113 нових випадків, одужали - 6621

За минулу добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 6113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 277 дітей і 153 медпрацівники.

Про це повідомив у соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, 6113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей і 153 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 674 особи;

летальних випадків – 72;

одужало – 6 621 особа;

здійснено тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 025 989 осіб;

одужало – 658 538 осіб;

летальних випадків – 17 774;

проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 107 204 випадки;

Вінницька область – 21 960 випадків;

Волинська область – 32 429 випадків;

Дніпропетровська область – 56 893 випадки;

Донецька область – 34 929 випадків;

Житомирська область – 38 494 випадки;

Закарпатська область – 27 828 випадків;

Запорізька область – 51 703 випадки;

Івано-Франківська область – 42 828 випадків;

Київська область – 57 331 випадок;

Кіровоградська область – 8 225 випадків;

Луганська область – 9 982 випадки;

Львівська область – 59 798 випадків;

Миколаївська область – 29 531 випадок;

Одеська область – 68 962 випадки;

Полтавська область – 34 600 випадків;

Рівненська область – 40 295 випадків;

Сумська область – 40 047 випадків;

Тернопільська область – 33 452 випадки;

Харківська область – 67 868 випадків;

Херсонська область – 17 067 випадків;

Хмельницька область – 38 378 випадків;

Черкаська область – 37 617 випадків;

Чернівецька область – 39 422 випадки;

Чернігівська область – 29 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов нагадав, що є три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук, які рятують життя.

В Україні за добу від COVID-19 померли 72 людини, виявлено 6113 нових випадків, одужали - 6621 01

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Цікаві цифри.Смертність від ковідки:
24 грудня: 223 померлих
25-----------186
26-----------121
27-----------72...
Чи не занадто різко,пане Стєпанов ? З такими темпами поборимо пандемію першими в світі !
До нового року поставили задачу ?
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27.12.2020 08:42
+5
Ситуация стабилизировалась. Зачем нужен локдаун? Чтобы добить последних предпринимателей ? Не понимаю. Почему похороны тушки Кернеса можно, а работать магазинам и кафешках, в которые и так уже 6икто не ходит - нельзя,
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27.12.2020 09:03
+5
Сделай тест за свои, а лучше несколько, шоб наверняка, помоги степашке.
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27.12.2020 09:11
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на бумаге ?
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27.12.2020 08:40 Відповісти
Цікаві цифри.Смертність від ковідки:
24 грудня: 223 померлих
25-----------186
26-----------121
27-----------72...
Чи не занадто різко,пане Стєпанов ? З такими темпами поборимо пандемію першими в світі !
До нового року поставили задачу ?
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27.12.2020 08:42 Відповісти
Нет денег от коронобесов нет и эпидемии совсем как у Лукашенко. Там - то в Беларуси давно с этим разобрались. Факты упрямая вещь.
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27.12.2020 08:55 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1609073419-pokazniki-letalnosti-zasekrecheni-likar-rozpoviv-shcho-ne.html
Показники летальності засекречені: лікар розповів, що не так зі статистикою по COVID-19 в Україні
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27.12.2020 17:06 Відповісти
Сттепан опять куда-то баллотируется шоле? То высрал шо позор некоторым депутатам в пандемию решать какие-то свои вопросы, а сам тихонько стал депутатом в Одессе. Судя по цинизму - ему шо 100 в день окочурится от вируса, шо 100500 = индифферентно(до ср*ки)
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27.12.2020 08:52 Відповісти
УРА! Стебанов "переміг" ковід без вакцинаціі! Пожиттєвим його міністром як і Зеленського президентом!
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27.12.2020 08:52 Відповісти
Ситуация стабилизировалась. Зачем нужен локдаун? Чтобы добить последних предпринимателей ? Не понимаю. Почему похороны тушки Кернеса можно, а работать магазинам и кафешках, в которые и так уже 6икто не ходит - нельзя,
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27.12.2020 09:03 Відповісти
Ты смотри....Ковидным ботам пришла новая вказивка - "ситуация стабилизировалась".
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27.12.2020 10:03 Відповісти
Я каждый день вижу статистику по Украине. Заболевших меньше и : главное, умерших. То есть очевидна положительная динамика. Государству нужно просчитывать все риски. А выплатить всем по 8000 предпринимателям - это огромные расходы, вместо этого лучше эти миллиарды , по сути пущенные на проедание, пустить на закупку бесплатной вакцины / на оборудование мест в больницах , соответствующего назначения. На бесплатное кт для получивших положительный тест на ковид - то есть деньги есть куда девать. А предпринимателям нужно дать возможность зарабатывать, ковид - наша перспектива на многие годы, нужно научиться с ним жить параллельно, Живем же мы рядом с больными вич , гепатитами, туберкулезом- не трясёмся от мысли заболеть и умереть. Нужно трезво оценивать ситуацию. Конечно, все закрыто проще, чем не закрыть
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27.12.2020 15:46 Відповісти
"Я каждый день вижу статистику " - прям Ванга какаето . Все эти тупые отмазки в стиле "Вы не понимаете, это другое" веселят не меньше чем сам Ковид.
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27.12.2020 23:04 Відповісти
Дураков и показанный палец смешит, что уж там ковид- вообще обхохочешься . За время пандемии в Украине умерли почти 18 000 человек, даже больше, чем за семь лет войны с рашкой- чем не повод 'повеселиться'
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28.12.2020 06:07 Відповісти
Пару месяцев назад каждый день ахали-охали "а в кацапии низкий уровень тестирования..ах какое безобразие!", а в итоге и сами стали так же делать..охренеть!!! Браво, зеленожопые..
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27.12.2020 09:04 Відповісти
Какая наглость, занижают более чем в два раза!
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27.12.2020 09:05 Відповісти
Сделай тест за свои, а лучше несколько, шоб наверняка, помоги степашке.
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27.12.2020 09:11 Відповісти
Якщо перестати робити тести то у нас взагалі ковідників не буде.
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27.12.2020 09:11 Відповісти
Около месяца назад смотрел на youtube "Адвокат Сергій Гула", он сказал, что эта пандемия закончится к Новому году, в крайнем случае весной.
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27.12.2020 09:44 Відповісти
Адвокаты теперь специалистами-вирусологами заделались, или вангователями? Хотя это в природе юристов, лезть во все дыры и делать вид, что они самые информированные.
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27.12.2020 13:09 Відповісти
Неужели кто-то продолжает верить в эту Ковид-брехню? Какая Пандемия? Где?
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27.12.2020 10:02 Відповісти
И кто возглвляет борьбу с ковидом. Министры санитары - шарлатаны. Проплаченые ведущие с експертами по вызову на олигархических каналах. Где 120 тыс трупов которые обещал зеля к новому году если не будем соблюдать карантин. Пусть отчитается о своих успехах.
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27.12.2020 11:36 Відповісти
 
 