В Україні за добу від COVID-19 померли 72 людини, виявлено 6113 нових випадків, одужали - 6621
За минулу добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 6113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 277 дітей і 153 медпрацівники.
Про це повідомив у соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Степанова, 6113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей і 153 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 674 особи;
летальних випадків – 72;
одужало – 6 621 особа;
здійснено тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 025 989 осіб;
одужало – 658 538 осіб;
летальних випадків – 17 774;
проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 107 204 випадки;
Вінницька область – 21 960 випадків;
Волинська область – 32 429 випадків;
Дніпропетровська область – 56 893 випадки;
Донецька область – 34 929 випадків;
Житомирська область – 38 494 випадки;
Закарпатська область – 27 828 випадків;
Запорізька область – 51 703 випадки;
Івано-Франківська область – 42 828 випадків;
Київська область – 57 331 випадок;
Кіровоградська область – 8 225 випадків;
Луганська область – 9 982 випадки;
Львівська область – 59 798 випадків;
Миколаївська область – 29 531 випадок;
Одеська область – 68 962 випадки;
Полтавська область – 34 600 випадків;
Рівненська область – 40 295 випадків;
Сумська область – 40 047 випадків;
Тернопільська область – 33 452 випадки;
Харківська область – 67 868 випадків;
Херсонська область – 17 067 випадків;
Хмельницька область – 38 378 випадків;
Черкаська область – 37 617 випадків;
Чернівецька область – 39 422 випадки;
Чернігівська область – 29 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Степанов нагадав, що є три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук, які рятують життя.
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24 грудня: 223 померлих
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Чи не занадто різко,пане Стєпанов ? З такими темпами поборимо пандемію першими в світі !
До нового року поставили задачу ?
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