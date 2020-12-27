Європол попереджає про шахрайство: з'явилися фіктивні оголошення про продаж вакцини проти COVID-19

У зв'язку з початком масової вакцинації проти коронавірусу в ЄС Європол попереджає про шахрайство. Існує реальна небезпека, що злочинці спробують скористатися величезним попитом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, заявила глава Європолу Катрін де Болль в неділю, 27 грудня.

За її словами, на можливе шахрайство вказують пропозиції продажу вакцини, які почали з'являтися у соціальних мережах. Ті, хто вирішать купити вакцину у шахраїв, ризикують втратити свої гроші чи, у гіршому разі, отримати за них фальшивку, каже директорка Європолу.

"Якщо людина стане жертвою подібного шахрайства, це, авжеж, може мати серйозну шкоду для здоров'я", - попередила де Болль. Вона додала, що Європол вже повідомив про ці підозри державам-членам Євросоюзу та закликав їхні поліцейські відомства бути пильними.

Де Болль також зазначила, що державні відомства, які займаються зберіганням та транспортуванням вакцини, мають бути готові до спроб викрадення нової вакцини проти коронавірусу. "Під час першого локдауну банди полювали на транспорт із захисними масками", - нагадала вона.

Директорка Єврполу зазначила, що її відомство вже визначило можливі "гарячі точки", в яких подібні злочини мають особливо високий ризик бути здійсненими. "Окрім цього у ЄС здійснюється спеціальне співробітництво, аби захистити такий транспорт", - додала де Болль.

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Напередодні у Німеччині вперше застосували затверджену нещодавно у Євросоюзі вакцину компаній BioNTech та Pfizer. Щеплення цієї вакциною зробили мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла.