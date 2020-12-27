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Новини Боротьба з коронавірусом
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Європол попереджає про шахрайство: з'явилися фіктивні оголошення про продаж вакцини проти COVID-19

Європол попереджає про шахрайство: з'явилися фіктивні оголошення про продаж вакцини проти COVID-19

У зв'язку з початком масової вакцинації проти коронавірусу в ЄС Європол попереджає про шахрайство. Існує реальна небезпека, що злочинці спробують скористатися величезним попитом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, заявила глава Європолу Катрін де Болль в неділю, 27 грудня.

За її словами, на можливе шахрайство вказують пропозиції продажу вакцини, які почали з'являтися у соціальних мережах. Ті, хто вирішать купити вакцину у шахраїв, ризикують втратити свої гроші чи, у гіршому разі, отримати за них фальшивку, каже директорка Європолу.

"Якщо людина стане жертвою подібного шахрайства, це, авжеж, може мати серйозну шкоду для здоров'я", - попередила де Болль. Вона додала, що Європол вже повідомив про ці підозри державам-членам Євросоюзу та закликав їхні поліцейські відомства бути пильними.

Де Болль також зазначила, що державні відомства, які займаються зберіганням та транспортуванням вакцини, мають бути готові до спроб викрадення нової вакцини проти коронавірусу. "Під час першого локдауну банди полювали на транспорт із захисними масками", - нагадала вона.

Директорка Єврполу зазначила, що її відомство вже визначило можливі "гарячі точки", в яких подібні злочини мають особливо високий ризик бути здійсненими. "Окрім цього у ЄС здійснюється спеціальне співробітництво, аби захистити такий транспорт", - додала де Болль.

Також читайте: Словаччина слідом за Німеччиною і Угорщиною почала вакцинацію проти COVID-19 на день раніше

Напередодні у Німеччині вперше застосували затверджену нещодавно у Євросоюзі вакцину компаній BioNTech та Pfizer. Щеплення цієї вакциною зробили мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла.

вакцина (4419) підробка (439) Європол (39) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Для твоей сраки, новичек лучше подойдет!!!
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27.12.2020 09:38
+1
Ну это давно было,еще до всемирного лохотрона
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27.12.2020 09:54
+1
Кабмин оживился и с интересом начал эту идею обсуждать. На доске стали появляться стрелочки, прямоугольники и кружочки.
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27.12.2020 09:55
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в Европе проблем не будет: всю липовую вакцину скупит Ишак Оманский.

И потом будет активно вкалывать ее в сраки зебилов - под видосики, какой он великий и могучий.
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27.12.2020 09:05 Відповісти
Для твоей сраки, новичек лучше подойдет!!!
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27.12.2020 09:38 Відповісти
Шахраї вбивають в рази більше людей,чим всі вбивці разом взяті..
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27.12.2020 09:58 Відповісти
- Як називається варення без смаку і запаху?
- Ко-відло!
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27.12.2020 10:54 Відповісти
-ЗЕ замовив на з'їзд СН кожному делегату по пачці морозива
-Для чого?
-Бажає подивився хто як смокче і лиже.
-А що, передбачаються кадрові перестановки?.
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27.12.2020 10:56 Відповісти
ЕвроПол как раз вовремя сообщил. Еще бы ЕвроМаккарт тоже сообщил, но уже трампистам, которые жрали моющие средства, бо Дон Тру(м)п пошутил - А че бы вирус не убить этими средствАми внутри тушки, раз он убивается ими снаружи оной?))
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27.12.2020 09:06 Відповісти
Когда то в США делали экспиримент.Взяли 50 больных,половине давали таблетки,а другой половине простой мел-вылечились все. Внушение!
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27.12.2020 09:07 Відповісти
Не говори глупости! Как раз при испытании вакцины Пфайзер некоторым давали вакцину,а другим вакцину-пустышку,то есть плацебо.Поищи и узнай результаты испытаний,чтобы глупости не писать!
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27.12.2020 09:22 Відповісти
Ну это давно было,еще до всемирного лохотрона
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27.12.2020 09:54 Відповісти
Что было давно? Нынешние испытания вакцины от коронавируса были проведены с частичным использованием плацебо. Ты лучше расскажи тролляка,как в твоей парашке люди дохнут от коронавируса,в таких количествах,что их не успевают хоронить!
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27.12.2020 12:06 Відповісти
В Италии ж успевали хоронить.
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27.12.2020 12:12 Відповісти
Значит у тебя в рашке больше мрут! Еще вы,рукожопые,даже хоронить себя не в состоянии
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27.12.2020 12:34 Відповісти
это делается при всех клинических испытаниях всех препаратов.
и сравнивается результат для двух групп.

если результата нет, то нет и препарата.
есть фуфломицины, которые продают без доказанного клинического эффекта, но то идет либо как БАД, либо его выпускают уже 100 лет, и выпускают не в США и ЕС и не для США и ЕС (типа валидола или гепабене)
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27.12.2020 09:25 Відповісти
А мне нравился «Гемоглобин» и «аскорбинки».
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27.12.2020 09:36 Відповісти
"Гемоглобин" ? Вот что значит нехватка витаминов в детстве! Ты даже не помнишь,что тебе нравилось тогда! Поищи -"батончик из бычьей крови",дуралей! Это -"Гематоген" !
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27.12.2020 13:06 Відповісти
юзик уже расправил булки?
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27.12.2020 09:09 Відповісти
Європол попереджає про шахрайство: з'явилися фіктивні оголошення про продаж вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4891
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27.12.2020 09:33 Відповісти
Вспомнил анекдот,как два кума шли по лесу ночью.
-Кум за шо ти мене ударив?
-Куме пойми-лис,темно,ти ззади.Хрен его знае шо в тебе в голови.
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27.12.2020 10:00 Відповісти
Кабмин оживился и с интересом начал эту идею обсуждать. На доске стали появляться стрелочки, прямоугольники и кружочки.
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27.12.2020 09:55 Відповісти
Sovsem nebolni ukol tak govoriat komu delali prilivki segodnia.Posle 3 nedel ecio raz povtorit ukol.S oxranoj zavezli vakcinu mesto gde derzit toze nesoobcajetsia.Prodovat mozet tolko tam vsiakyje sputniki u kotorix efekt 5%
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27.12.2020 10:33 Відповісти
"уже появились объявления о продаже вакцины. Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола".Источник: https://censor.net/ru/n3239246 в наших краях про продаж поки що говорили лише Радуцький та Зеленський... але не зараз.... в перспективі...
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27.12.2020 10:34 Відповісти
 
 