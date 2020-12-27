Волонтери передали кисневі концентратори від Фонду Порошенка в лікарні та військовий шпиталь прифронтової зони. ФОТОрепортаж
Кисневі концентратори від Фода Порошенко отримали три медустанови на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".
Відомий серед військових стоматолог, засновник волонтерської радіостанції "Тризуб ФМ" Ігор Ященко та учасник війни проти російської агресії, блогер Гліб Бабіч доставили концентратори українцям, які живуть поблизу лінії розмежування і воїнам, які захищають державу.
Першим пунктом призначення став центр первинної медико-санітарної допомоги у місті Селидове на Донеччині. Тут опікуються здоров’ям 38 тисяч мешканців. Нині у громаді 68 пацієнтів із діагнозом "коронавірус". Усі лікуються амбулаторно, тож концентратори вкрай необхідні – розповідає директорка Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Марченко.
"Для нас дуже важливо, що нам благодійний Фонд Петра Порошенка надав ці апарати. Їх зручно використовувати. До того ж, вони дороговартісні, а населення, на жаль, не має змоги придбати такі медичні апарати", – говорить лікарка.
У Селидівській центральній міській лікарні для хворих на коронавірус облаштовані 50 ліжок. Але їх не вистачає, як і кисню для важких хворих.
Лікарка інфекційного відділення Ірина Перепелиця розповідає: "Враховуючи велике перевантаження у відділені, концентраторів нам не вистачає. І сьогодні нам подарували від Фонду Петра Порошенка два концентратори та пульсоксиметри для надання допомоги лікарні і хворим на ковід пацієнтам. Ми дуже вдячні за цю допомогу".
"Чому це так важливо саме тут, на Сході? Ці люди, можливо, ніколи не згадають Порошенка чи "Справу громад". Але для них це допомога, яку дала Україна. Це питання місцевого менталітету, і це дуже важливо. Це наші люди, і ми робимо ті кроки, які все більше переконують їх – тут про них турбуються", – говорить лікар-волонтер Ігор Ященко.
Ще два концентратори привезли до Покровська у військовий шпиталь. Зараз тут від ковіду лікуються більше 20 захисників.
Забезпечення медзакладів кисневим обладнанням – наразі у пріоритетах Фонду Порошенка та волонтерів з ГО "Справа громад". "Це перша маленька крапля. 52 концентратори. До Нового року їх буде 100. І все менше людей під час епідемії буде ризикувати на загибель від відсутності кисню", – говорить Гліб Бабіч.
"СьогоднІ вранці нам доповіли, що до апаратів, що ми привезли, вже підключено перших пацієнтів. Нічого важливішого за це не може бути", – повідомив волонтер .
Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У регіони України відправили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.
Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка – кисневе обладнання для хворих на коронавірус.
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Барыги, просто оставьте Украину в покое!
Касается всей шоблы. Петь, ахметов, каламойш , пинчуков и прочая воровская малина.
Подачки они носють для пиара. 0,0001 от наворованого, ха-ха)))) Цель одна таких "акций" - подольше поиметь с доведенной до ручки ими же страны! Еще осталось что? Не все растащили?
скупердягаскоромняга?
Секта дружно стала на молитву. "Петру Благодійному усім миром помолимся..."
Пи.Си
Згідно останнього опитування в другий тур вийшли би Зе і По. Думаю, що це діагноз. Гірко визнавати, але цю територію може врятувати лише Господь.
Вы поспешите, сажаки. Вступит байден в должность,вы сами чемоданы на Ростов в авральном порядке собирать будете, точно не до Пороха вам станет.
будівництво лікарні у Кременчуці;
будівництво відділення у дитячій лікарні «Охматдит»;
відділення трансплантації кісткового мозку в Інституті раку;
різна допомога більше 200 лікарням по всій Україні;
відремонтовано та закуплено 50 ШВЛ;
купили 157 000 захисних костюмів;
десятки тисяч захисних окулярів та тестів;
закуплено 60 кисневих концентраторів.
міжнародний інвестиційний банк надав майже безвідсотковий кредит (півтора відсотки) до 2025 - текстильній фабриці на запуск лінії із виробництва багаторазових захисних костюмів. Ідеться про підприємство ТК-Медзахист, що входить до складу групи кампаній «Текстиль-Контакт».
Останнє - особливо важливо. Бо у той час як структури Петра Порошенка сприяють виробництву захисних костюмів в Україні, МОЗ продовжує бюджетним коштом збагачувати виробника з Китаю та Південної Кореї.
А чим можуть похвалитися інші відомі политки? Особливо ті - гуморестичні концерти яких державним таки коштом охороняють так, що не снилося Еросу Рамаццотті та Джорджу Майклу?
Волонтери доставили кисневі концентратори від Фонду Порошенка в лікарні Львівської області, Прикарпаття та Буковини. Зокрема, кисневий апарат передали в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню, ще сім таких концентраторів поїдуть у лікарні області.
«Апарати штучної вентиляції - це вже апарати, які потрібні для вкрай важких хворих та реанімаційним відділенням. Але ми бачимо на практиці і на досвіді, що в основному в лікарню попадають пацієнти з середньої формою важкості. Звичайно, якщо є в наявності концентратори у відділенні, то у кожного конкретного пацієнта у разі потреби є можливість подихати, тобто отримати кисневу терапію», - пояснює заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Наталія Дьоміна.
«Якщо не покращиться і не зміниться вектор дії влади, то можемо сміливо називати це геноцидом. Особливо при тому, що виділені кошти спостерігаємо, а наслідки від виділених на ковід коштів - ні. Тому знову доводиться своїми машинами возити, їздити з допомогою», - зазначила громадська активістка, учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій.
До Чернівців і Чернівецької області волонтери «Європейської Солідарності» доставлять чотири кисневих концентратори, їх отримають опорні лікарні, які борються з ковід - 19 і найбільше потребують такої медичної апаратури.
«Коли дивишся на цей невеличкий прилад - розумієш, що він дуже схожий на бронежилет, тому що в 2014 році всім світом збирали гроші не бронежилети і шоломи для наших бійців, і цей бронежилет давав шанс жити. Так і зараз кисневий концентратор дає людині, яка не дай боже, попала на ковідне ліжко шанс дихати і відповідно шанс жити», - сказав волонтер, ветеран війни на Донбасі Олексій Петров.
До Львова Благодійний Фонд Порошенка та активісти «Європейської Солідарності» доставили вісім кисневих концентраторів, звідси їх доправлять до лікарень Перемишля, Жидачева та Старого Самбора.
«Ще навесні ми мали локдаун, ми мали карантин, але чомусь держава не підготувалася до цієї ситуації. Оскільки процес закупівлі і забезпечення лікарень триває дуже довго, незважаючи на надзвичайну ситуацію, то мусимо підключатися», - зауважила керівник Львівського осередку «Справи громад» Уляна Дідич.«Дякую, що Фонд Петра Порошенка і «Справа громад» відгукуються на нашу ініціативу. Сьогодні потрібна також така допомога і лікарням районного напрямку, тому що є сьогодні багато лікарень ковідних, які обслуговують мешканців районних територій і шість таких концентраторів поїдуть у райони, віддалені від міста Львів», - наголосила Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.
Загалом у лікарні Фонд Порошенка з волонтерами днями відправили 50 кисневих концентраторів. Зокрема, одну партію передали у лікарні та військовий шпиталь у прифронтовій зоні на Донеччині. Ще 20 концентраторів кисню очікують отримати і передати в медзаклади у найближчий час.
Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Рошен і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень. Понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди із вразливих категорій.
Зараз Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» опікуються закупівлею кисневого обладнання для хворих на ковід-19.
Кисневі концентратори є важливою частиною лікування COVID-19, і від їх наявності часто залежить життя хворого. Медики Костопільської лікарні переконуються в цьому чи не щодня.
- Буквально сьогодні ми приймали жінку з сатурацією 84 (норма - 93-95) та частотою дихання 26 при нормі 16. Тобто їй киснева підтримка потрібна була негайно. Cаме в таких випадках нам необхідні кисневі концентратори, - розповідає чергова лікарка приймального відділення КНП «Костопільська ЦРЛ» Дар'я Рахман.
У Костопільській ЦРЛ для лікування хворих з COVID-19 перепрофілювали хірургічне і травматологічне відділення. Пацієнтам із важкими симптомами надають допомогу у відділенні інтенсивної терапії. З 36 хворих на коронавірус, які тут наразі лікуються, 15 пацієнтів киснезалежні.
- Кисневі концентратори, які ми привезли, вироблять 10 літрів кисню за хвилину. Тож до одного такого апарату одночасно можуть бути підключені два пацієнти, - пояснює співзасновник громадської організації «Справа Громад» Віталій Гайдукевич. - Вони були придбані за кошти фонду родини Петра Порошенка та небайдужих людей, які допомагають ГО «Справа громад» закупити таке необхідне в нинішній час обладнання. Важить і те, що витрати з обслуговування та ремонту обладнання, переданого лікарням, бере на себе ГО «Справа Громад».
Активісти громадської організації щоденно моніторять ситуацію, а також зважають на запити, які їм надходять, аби розуміти, наскільки гострою і в яких медзакладах є потреба в кисневих концентраторах. Одним із тих, хто звернувся до фонду Порошенка з проханням надати кисневі концентратори Костопільській райлікарні, був Андрій Усач, легендарний кіборг, який після бойового поранення переніс близько двох десятків операцій, а після реабілітації повернувся до активного життя. Нині він продовжує боронити інтереси краян вже як депутат обласної ради.
- Я звернувся у фонд, там вивчили ситуацію із забезпеченням лікарні і вирішили надати нам два кисневі концентратори, за що я надзвичайно вдячний. Адже нині це те, що рятує життя людей, - каже Андрій Усач.Рівненщина вже отримала вісім кисневих концентраторів від фонду Порошенка та ГО «Справа громад». Загалом до кінця року медзакладам у всіх куточках України буде передано близько сотні таких апаратів.
Зелебобики очень не любят правды. Вся их суть - галимая брехня, начиная с манипуляции Голобородько-Зеленский.
Только так, Ан Мур, только фактами, только правдой по зеленым соплям! Чтобы аж до кровавых...
Ну, давай, иди "Слугу народа смотри", не велике катайся, на Голобородьку дрочи. Только помни, дядя, мы не в кино живем и клоун должен прыгать на сцене, а не рулить воюющей страной. Тем более, как на поверку оказалось, здорово тупой клоун...
всё на свете передал больницам только потужный.