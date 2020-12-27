Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 грудня в світі зареєстрували 451 449 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 7 144 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 80 763 522 випадків інфікування, з них 451 449 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 765 629 осіб, з них 7 144 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 56,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

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Україна на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою виявилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Італія та Нідерланди.



