Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 27 грудня в світі зареєстрували 451 449 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 7 144 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 80 763 522 випадків інфікування, з них 451 449 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 765 629 осіб, з них 7 144 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 56,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою виявилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Італія та Нідерланди.
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Где они умирают?У меня и знакомых или друзей,или соседей таких нет.
НЕДІЛЯ, 27 ГРУДНЯ 2020, 09:41
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https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/#comments 3 https://www.theguardian.com/world/2020/dec/25/uk-scientists-trial-drug-to-prevent-coronavirus-infection-leading-to-disease The Guardian
Деталі: Storm Chaser ( "Штормовий мисливець") розроблений UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше спільно з Оксфордським університетом випустила свою вакцину від коронавірусної інфекції.
Препарат є коктейлем з антитіл до SARS-CoV-2, він вводиться в організм у два етапи.
Вчені відзначають, що імунна відповідь на ін'єкцію такої суміші виникне вже протягом декількох днів, в той час, як уже схвалені вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця.
Розробники Storm Chaser очікують, що в разі успішних випробувань, ліки допоможуть пацієнтам лікарень і мешканцям будинків для літніх людей, щоб запобігти спалахам коронавірусу.
Вчені прогнозують, що препарат буде забезпечувати людям захист від зараження на період від 6 до 12 місяців.
На даний момент Storm Chaser знаходиться на першій фазі клінічних випробувань на людях, коктейль з антитіл ввели десяти добровольцям. У разі схвалення регуляторами, препарат може надійти в арсенал лікарів вже до весни наступного року.
Вірусолог Лондонського університетського коледжу доктор Кетрін *******, яка очолює дослідження препарату, зазначила, що Storm Chaser може стати хорошим доповненням до арсеналу вже наявних засобів для боротьби з коронавірусом.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/