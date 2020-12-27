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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 грудня в світі зареєстрували 451 449 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 7 144 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 80 763 522 випадків інфікування, з них 451 449 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 765 629 осіб, з них 7 144 за минулу добу.

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 56,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина проти COVID-19 для державних і приватних клінік потрапить в Україну одночасно, - експертка МОЗ Колеснікова

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб 02

Україна на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою виявилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб 03
Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб 04

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На Новый Год хоч не пугайте.
Где они умирают?У меня и знакомых или друзей,или соседей таких нет.
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27.12.2020 11:05 Відповісти
И это еще только начало пути "коронавируса" по планете. ( который пришел к нам надолго если не навсегда) Но для значительной части людской популяции ( тут граждане Украины чуть ли не впереди планеты всей) - "ковид" это выдумка фармацевтов , медиков, теневого мирового правительства, Сороса, Билла Гейтца, Маска и дальше по списку. И официальная статистика, которая совсем не отражает действительность , ее нужно умножать в разы, этому не помеха. Вера она такая, вот верят что " ковида" нет или что он не опаснее ОРЗ и все тут. ( эту "веру" может только пошатнуть личное попадание в палату интенсивной терапии или в реанимацию ) Ну и еще в догонку, кроме этой группы " отрицаловки" есть еще одна агрессивная группа, группа " почитателей" фуфловакцины "спутник", эти как бы вроде в ковид верят, но при этом веруют что только путинская фуфловакцина на основе " новичка" и подмененной мочи олимпийцев и есть та панацея и спасительный эликсир не только от ковида , гриппа, ОРЗ но и от геморроя, сифилиса, СПИДа и диареи. ( тут вера конечно не при чем, здесь больше агит программа определенных рашен кругов)
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27.12.2020 11:14 Відповісти
Не вакцина: вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID
НЕДІЛЯ, 27 ГРУДНЯ 2020, 09:41

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 876516798

https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/ Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 8765 https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/ Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 8765 https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/#comments 3Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 8765 https://www.theguardian.com/world/2020/dec/25/uk-scientists-trial-drug-to-prevent-coronavirus-infection-leading-to-disease The Guardian
Деталі: Storm Chaser ( "Штормовий мисливець") розроблений UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше спільно з Оксфордським університетом випустила свою вакцину від коронавірусної інфекції.
Препарат є коктейлем з антитіл до SARS-CoV-2, він вводиться в організм у два етапи.
Вчені відзначають, що імунна відповідь на ін'єкцію такої суміші виникне вже протягом декількох днів, в той час, як уже схвалені вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця.
Розробники Storm Chaser очікують, що в разі успішних випробувань, ліки допоможуть пацієнтам лікарень і мешканцям будинків для літніх людей, щоб запобігти спалахам коронавірусу.
Вчені прогнозують, що препарат буде забезпечувати людям захист від зараження на період від 6 до 12 місяців.
На даний момент Storm Chaser знаходиться на першій фазі клінічних випробувань на людях, коктейль з антитіл ввели десяти добровольцям. У разі схвалення регуляторами, препарат може надійти в арсенал лікарів вже до весни наступного року.
Вірусолог Лондонського університетського коледжу доктор Кетрін *******, яка очолює дослідження препарату, зазначила, що Storm Chaser може стати хорошим доповненням до арсеналу вже наявних засобів для боротьби з коронавірусом.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/
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27.12.2020 11:21 Відповісти
 
 