Учені у Великій Британії випробовують нові ліки, які можуть дати миттєвий імунітет до COVID-19
У Великій Британії вчені з Університету коледжу Лондона (UCLH) випробовують новий препарат проти коронавірусу Storm Chaser. Ці ліки потенційно можуть дати миттєвий імунітет від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляєThe Guardian.
Цей препарат розроблений вченими UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше випустила свою вакцину від коронавірусу.
Вчені сподіваються, що препарат буде мати суміш антитіл і буде здатний захищати від COVID-19 від 6 до 12 місяців. Учасникам випробувань ліки вводиться у вигляді двох доз. У разі схвалення препарат зможе забезпечити імунітет до COVID-19 вже протягом восьми днів, тоді як нинішнім вакцинам для цього необхідно близько місяця.
У Британії сподіваються, що препарат стане доступним вже в березні або квітні 2021 року. Поки Storm Chaser перебуває на першій фазі клінічних випробувань на людях. Ліки ввели десяти добровольцям.
Нагадаємо, в Британії планують з 4 січня почати вакцинацію проти коронавірусу препаратом компанії Astrazeneca.
Також повідомлялося, що країни Євросоюзу в неділю приступають до масової вакцинації населення від COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
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какие же вы смешные со своим Вбоком то...
..."живу Я,говорит Господь ,предо Мною преклонится всякое колено,и всякий язык будет
исповедывать Бога ".
(Библия ,к Римлянам 14:11)
Рано или поздно преклонится и ваше ,не сомневайтесь.
тот же Хаспоть - затопил все живое, разрывал детей живьем - так КОГО ты славишь то?
хочешь такого "бога"? - барабан на шею.
это там же и написано! как и то из чего вычисляем шо планете(а то и Вселенной) - около 7000 лет.
знаешь, в любой психушке обитатели - на порядок(в 10 раз) адекватней вас.
вроде бы здоровые люди и несут такую чушь, а потом с удовольствием смотрят фотки скелетов динозавров и умиляются - Вау, надо же, целых 100млн. лет им, круто.
отвращение да и только
и кстати шо значит "не бобох*льствуй"? божков - миллионы - и только ваш, самый подлый, кровожадный, жестокий и лживый - и да, ТАМ же все о неМ написано ПРЯМО!!! ты в курсе шо такое ПРЯМО?? тьху!
хуже Путина лицемеры, рабы.
И как ученому, вам должно быть известно шо доказывать = бремя утверждающего.
Пример - я говорю: в этом доме живет розовая Годзилла!
Вы: А ну-ка, докажи-ка
Я: - вы просто
ненавидите все русскоееретик и не верите что тут написано(сует вам какие-то ветхие тексты, изобилующие сотнями и тысячами несостыковок)
Так и тут - кто блин верит шо "нет бока"? Просто не верим в людоедскую писанину и просим верунов собрать миллион попов, шоб воем своим заставили не гору даже, а маааленькую песчинку(за стеклом, а то знаем этих жрецов то ) сдвинуться на миллиметр.))
и что? а ничего - Попа Римский принял от Путина неплохо бабла и ..... "молится за мир в Украине" - да ептель - а как мир наступит то когда есть такие Попы?
но все равно - никому не легче шо его раздавил на джипе поп Василь, а не поп Алексей. хотя поп Василь может и даст семье пару тыщ евро, а поп Алексей - проклянет и сам попаст вна суд.
что значит среди ватикантропов есть плохие? да они прорву бабла, я же написал! - хранят путинского, и лицемерно камлают - хоспааадеее, дай мииир на днобааассссеееее.
хотя могли бы... не лобызаться с Гундяем и собственно с Плешивцем, нет?
или "вы" не видел фоточок - лижется с КирГуном и цепляет.... "ангелочка" на спинжак Пуйлу... хорош Попа, м?
уже война даже тут была, не говоря о Грузии уже и прочих подлянках.
все давай.
если тупо даже не задумался шо я возможно не за 20-летнюю давность говорю то.
и да - все кому надо на Западе знали и 20 лет назад что Пуйло с картелем Кали-юга, или как то так, гнал в Рашку, а потом в Европу кокаин, торговал гуманитаркой и состоял в ОПГ "Тамбовские"
Гугл? - ах оставьте, лучше напишу - "вывсеврети".
ну чо, я неправ шоле?
ладно, вопросов не имею.
Ибо твои права заканчиваются ровно там, где начинаются мои права.
А если не нравится историческая правда про твой кровавый религиозный культ - так и не лезь к людям с его упоминанием - и люди тебя в ответ трогать не будут.
Компренде?
тех кто верит в летающих меченосцев? нет уж увольте
Британские ученые в ходе многочисленных экспериментов выяснили, что обезьяны быстрее находят связь между аудио-кассетой и карандашом, нежели люди, рожденные после 2000 года....
так шо тут они на высоте - и посмешили, и нормально показали то что показали на сегодняшний день не все так исследуют, мало кто среди исследователей может так осваивать бюджет для исследований.)
мало кто может так делать.
кстати, в Киеве эстакаду вроде строят лет 5 какую-то. а японцы - мост строят за неделю. так что тут Кличко британских ученых засовывает за пояс чемпиона по трудолюбию)
или.... или вы хочешь сказать шо.... о б*же, готовят почву, мол - а это все вирус сделал(но почему-то только вакцинированным)??
надо всем дружно побормотать и Яхве возьмет взад вирус - это же так просто то
Но уже в 2022 году лафа у исследователей закончится - производители 3й волны завалят вакцинами всю планету, стоимость вакцин упадёт до пары баксов за пучок и финансирование "прорывных лекарств с мгновенным действием от короны" - станет совсем непростым делом...