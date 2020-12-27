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Новини Боротьба з коронавірусом
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Учені у Великій Британії випробовують нові ліки, які можуть дати миттєвий імунітет до COVID-19

Учені у Великій Британії випробовують нові ліки, які можуть дати миттєвий імунітет до COVID-19

У Великій Британії вчені з Університету коледжу Лондона (UCLH) випробовують новий препарат проти коронавірусу Storm Chaser. Ці ліки потенційно можуть дати миттєвий імунітет від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляєThe Guardian.

Цей препарат розроблений вченими UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше випустила свою вакцину від коронавірусу.

Вчені сподіваються, що препарат буде мати суміш антитіл і буде здатний захищати від COVID-19 від 6 до 12 місяців. Учасникам випробувань ліки вводиться у вигляді двох доз. У разі схвалення препарат зможе забезпечити імунітет до COVID-19 вже протягом восьми днів, тоді як нинішнім вакцинам для цього необхідно близько місяця.

У Британії сподіваються, що препарат стане доступним вже в березні або квітні 2021 року. Поки Storm Chaser перебуває на першій фазі клінічних випробувань на людях. Ліки ввели десяти добровольцям.

Нагадаємо, в Британії планують з 4 січня почати вакцинацію проти коронавірусу препаратом компанії Astrazeneca.

Також повідомлялося, що країни Євросоюзу в неділю приступають до масової вакцинації населення від COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені з'ясували, що у перехворілих на COVID-19 захист від коронавірусу тримається щонайменше 8 місяців

Велика Британія (5610) дослідження (609) ліки (1326) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+17
***
Британские ученые в ходе многочисленных экспериментов выяснили, что обезьяны быстрее находят связь между аудио-кассетой и карандашом, нежели люди, рожденные после 2000 года....
Учені у Великій Британії випробовують нові ліки, які можуть дати миттєвий імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 4917

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27.12.2020 11:42
+9
Дай Бог удачи !
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27.12.2020 11:15
+7
человечеству больше пользы,если кацапню нахрен послать
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27.12.2020 12:35
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Дай Бог удачи !
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27.12.2020 11:15 Відповісти
какой Бок? тот что вирус и наслал?

какие же вы смешные со своим Вбоком то...
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27.12.2020 11:21 Відповісти
Не богохульствуйте.
..."живу Я,говорит Господь ,предо Мною преклонится всякое колено,и всякий язык будет
исповедывать Бога ".
(Библия ,к Римлянам 14:11)
Рано или поздно преклонится и ваше ,не сомневайтесь.
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27.12.2020 12:57 Відповісти
ты эти бредни с забора прекращай читать.
тот же Хаспоть - затопил все живое, разрывал детей живьем - так КОГО ты славишь то?
хочешь такого "бога"? - барабан на шею.
это там же и написано! как и то из чего вычисляем шо планете(а то и Вселенной) - около 7000 лет.
знаешь, в любой психушке обитатели - на порядок(в 10 раз) адекватней вас.
вроде бы здоровые люди и несут такую чушь, а потом с удовольствием смотрят фотки скелетов динозавров и умиляются - Вау, надо же, целых 100млн. лет им, круто.
отвращение да и только
и кстати шо значит "не бобох*льствуй"? божков - миллионы - и только ваш, самый подлый, кровожадный, жестокий и лживый - и да, ТАМ же все о неМ написано ПРЯМО!!! ты в курсе шо такое ПРЯМО?? тьху!
хуже Путина лицемеры, рабы.
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27.12.2020 13:07 Відповісти
Если не нравится,то ты имеешь полное право,не жить в таком мире,а также не давать потомство!
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27.12.2020 13:13 Відповісти
а смеяться с тех кто смешнее Мистера Бина право имею? ну так вот же - что не так, я не понимаю?
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27.12.2020 13:22 Відповісти
Не так то,что ты накидываешься на человека верующего! Я например не верующий (специальность у меня -физик,инженер-физик),но считаю что любой человек имеет право высказывать свое мнение,в том числе и верующие! А вот когда ко мне в калитку,из-за одного кретина,начали звонить представители одной секты,то на третий раз я им сказал,-Еще один раз позвоните,и я вас буду гнать пинками под зад до ближайшей остановки троллейбуса! Больше не появились. А не верующий я,потому что считаю,что нам просто не дано узнать,-есть ли бог на свете или нет,чем некоторые и порывают пользоваться. Исходя из этого,я считаю,что никто из людей не имеет право категорично утверждать,что есть Бог на свете,и точно также,никто не может категорично утверждать,что бога на свете нет.
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27.12.2020 21:08 Відповісти
Друг мой, или чей-то другой, так никто и не утверждает что чего-то категорически нет. Утверждают те, ну, рабы, что визжат что - Есть(таки есть то есть).
И как ученому, вам должно быть известно шо доказывать = бремя утверждающего.

Пример - я говорю: в этом доме живет розовая Годзилла!
Вы: А ну-ка, докажи-ка
Я: - вы просто ненавидите все русское еретик и не верите что тут написано(сует вам какие-то ветхие тексты, изобилующие сотнями и тысячами несостыковок)
Так и тут - кто блин верит шо "нет бока"? Просто не верим в людоедскую писанину и просим верунов собрать миллион попов, шоб воем своим заставили не гору даже, а маааленькую песчинку(за стеклом, а то знаем этих жрецов то ) сдвинуться на миллиметр.))
и что? а ничего - Попа Римский принял от Путина неплохо бабла и ..... "молится за мир в Украине" - да ептель - а как мир наступит то когда есть такие Попы?
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28.12.2020 10:27 Відповісти
Я знаю,что есть люди,которые боятся говорить слово "последний" и заменяют его словом "крайний",есть люди которые боятся говорить слово Навальный,-и говорят -"берлинский пациент" и др. Вы боитесь говорить слово "Бог" ? Вы ничего не сказали про РПЦ,хотя отметили,что среди служителей Ватикана есть плохие люди.Это случайно,или это потому,что не знаете,что РПЦ напичкано (по команде сралина начиная с 1943 года) гэбистами и *********** (не геями!) ?
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28.12.2020 14:27 Відповісти
я сказал шо в сортах этого.... разбираться не особо охота, хотя протестантов и католиков не сравнить с правослабными, а наших правослабных - не сравнить с ватными.
но все равно - никому не легче шо его раздавил на джипе поп Василь, а не поп Алексей. хотя поп Василь может и даст семье пару тыщ евро, а поп Алексей - проклянет и сам попаст вна суд.

что значит среди ватикантропов есть плохие? да они прорву бабла, я же написал! - хранят путинского, и лицемерно камлают - хоспааадеее, дай мииир на днобааассссеееее.
хотя могли бы... не лобызаться с Гундяем и собственно с Плешивцем, нет?
или "вы" не видел фоточок - лижется с КирГуном и цепляет.... "ангелочка" на спинжак Пуйлу... хорош Попа, м?
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28.12.2020 16:33 Відповісти
В начале с ху.киным обнимались очень многие,-а в Ватикане с ним встречались,потому что он держал свои деньги в Ватиканском банке, и которых,потом,он перетащи ,по слухам,в Гонконг..
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28.12.2020 16:49 Відповісти
в Каком начале???
уже война даже тут была, не говоря о Грузии уже и прочих подлянках.
все давай.
если тупо даже не задумался шо я возможно не за 20-летнюю давность говорю то.
и да - все кому надо на Западе знали и 20 лет назад что Пуйло с картелем Кали-юга, или как то так, гнал в Рашку, а потом в Европу кокаин, торговал гуманитаркой и состоял в ОПГ "Тамбовские"
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28.12.2020 17:03 Відповісти
Тебя тяжело понять, -без заглавных букв,обрывки фраз,перескоки с одной мысли на другую... Не спеши,формулируй четко свои мысли.
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28.12.2020 19:30 Відповісти
та бо я думал шо вы в курсе когда Гундяя облизывал Попа и потом Пусина - война уже шла давно. вот и возмутился - кстати, как может чел. с таким образованием настолько тупануть, сказав шо это мол было чуть ли не во времена Нибелунгеров с Негроморгенами?
Гугл? - ах оставьте, лучше напишу - "вывсеврети".
ну чо, я неправ шоле?
ладно, вопросов не имею.
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28.12.2020 19:58 Відповісти
Что куришь?
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28.12.2020 20:18 Відповісти
если ты имеешь право вякнуть что-то про своего кровавого божка, то и я имею право в ответ ткнуть тебя носом в историю твоего кровавого божка.

Ибо твои права заканчиваются ровно там, где начинаются мои права.

А если не нравится историческая правда про твой кровавый религиозный культ - так и не лезь к людям с его упоминанием - и люди тебя в ответ трогать не будут.

Компренде?
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27.12.2020 19:01 Відповісти
Это ты мне,Орджоникизде? А мозги у тебя есть?
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27.12.2020 20:53 Відповісти
А ты,про права и свободы,прям философ... А в слове "компренде",ударение на какой букве?
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27.12.2020 21:14 Відповісти
Будешь опять ржать с этих любителей цитат еврейских сказок - зови. Посмеемся вместе
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27.12.2020 16:51 Відповісти
ну вон, немного срача нарисовалось, причем чувак ся назвал образованным, а выглядит как не особо.
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28.12.2020 20:01 Відповісти
Вам треба до розумних людей, хай щастить.
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27.12.2020 17:42 Відповісти
в смысле "разумных"?
тех кто верит в летающих меченосцев? нет уж увольте
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28.12.2020 10:47 Відповісти
А злые же люди и обманщики будут упорствовать во зле заблуждаясь и вводя в заблуждение других(2 Тимофею.3.13)
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27.12.2020 14:00 Відповісти
опять на заборе кто-то написал и рабы "цитируют"
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28.12.2020 10:46 Відповісти
Британські вчені.
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27.12.2020 11:17 Відповісти
А на ком они испытывают,на Боре Джонсоне шо ли?
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27.12.2020 11:23 Відповісти
***
Британские ученые в ходе многочисленных экспериментов выяснили, что обезьяны быстрее находят связь между аудио-кассетой и карандашом, нежели люди, рожденные после 2000 года....
Учені у Великій Британії випробовують нові ліки, які можуть дати миттєвий імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 4917

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27.12.2020 11:42 Відповісти
ахах, а ведь классное исследование!
так шо тут они на высоте - и посмешили, и нормально показали то что показали на сегодняшний день не все так исследуют, мало кто среди исследователей может так осваивать бюджет для исследований.)
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27.12.2020 11:51 Відповісти
ну Вы батенька и закрутили сюжет ))))
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27.12.2020 11:55 Відповісти
так ведь реально - не только лишь все с таким аппетитом поглощают деньги на исследования)
мало кто может так делать.
кстати, в Киеве эстакаду вроде строят лет 5 какую-то. а японцы - мост строят за неделю. так что тут Кличко британских ученых засовывает за пояс чемпиона по трудолюбию)
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27.12.2020 12:01 Відповісти
А Гинцбург разрабатывает эликсир бессмертия для ху.кина уже десять лет, -он чемпион?
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27.12.2020 12:28 Відповісти
В третьем слове,вместо "а" -"о"
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27.12.2020 13:10 Відповісти
в "батенька" ? ))))) да ну ! ))))
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27.12.2020 13:20 Відповісти
Это было не утверждение,-просто я вопросительный знак не поставил...
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27.12.2020 21:11 Відповісти
той, хто швидко знайшов звязок між кассетою і олівцем - поздоровляємо - ви мавпа
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27.12.2020 14:22 Відповісти
Ньютон теж британський вчений.
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27.12.2020 12:21 Відповісти
Это был бы конечно прорыв. А если бы вдобавок для хранения не нужно были бы условия минус 75-90 градусов то вообще б цены не было. Но есть одно немаловажное условие, должны быть проведены серьезные клинические испытания о побочных последствиях ( все хорошее и быстрое имеет свою цену и это не о деньгах ) , а это означает что окончательно об этой модификации вакцины ( как и о других) можно будет судить не раньше чем через год а то и два после их массового применения. Но конечно же успехов в создании более совершенных вакцин, дорогу осилит только идущий. Тут главное что бы мутации вируса не опережали научные достижения в борьбе с ним.
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27.12.2020 11:21 Відповісти
Невзоров грит шо обозвался какой-то супер-вирусолог шо все время молчал - высрал шо вирусок чет там творит с ДНК, так шо все шо было до этого может показаться насморком против того шо грузовик переехал(10 раз, а потом еще и с пробуксовкой размял)
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27.12.2020 11:53 Відповісти
Обычно на Шредера ссылаются...
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27.12.2020 12:30 Відповісти
Не вирус творит с ДНК, а вакцина
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27.12.2020 23:13 Відповісти
так еще до вакцинации это было сказано, с 3 нед. взад.
или.... или вы хочешь сказать шо.... о б*же, готовят почву, мол - а это все вирус сделал(но почему-то только вакцинированным)??

надо всем дружно побормотать и Яхве возьмет взад вирус - это же так просто то
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28.12.2020 10:17 Відповісти
Окно возможностей для тестирования на людях чего угодно с подписью "от короны" - ещё не закрылось. Ещё около года вакцин будет не хватать и дефицита подопытных, готовых вколоть себе что угодно - будет достаточно.

Но уже в 2022 году лафа у исследователей закончится - производители 3й волны завалят вакцинами всю планету, стоимость вакцин упадёт до пары баксов за пучок и финансирование "прорывных лекарств с мгновенным действием от короны" - станет совсем непростым делом...
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27.12.2020 19:05 Відповісти
кому польза?
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27.12.2020 12:09 Відповісти
В чем состоит польза?
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27.12.2020 12:28 Відповісти
человечеству больше пользы,если кацапню нахрен послать
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27.12.2020 12:35 Відповісти
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27.12.2020 12:38 Відповісти
Думаю, що краще вже кацапню натягнуть "нахрен" один раз і назавжди бо скільки кацапню не посилай лізуть як таракани із всіх щілин "втіхаря"!
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27.12.2020 13:20 Відповісти
патаму ша ани защищают "руССкий мир". Ы не "таракани", а "таргани". Тараканы, то на "вяликам м магучам"
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27.12.2020 14:54 Відповісти
москалі вже так обісралися, що поруч знаходитися неможливо
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27.12.2020 14:24 Відповісти
Ага, молниеносный прям эффект. Всего лишь недельку подожди. Давай по новой, текст как-то по-дебильному написан...
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27.12.2020 11:48 Відповісти
я так розумію, що вони спробують комбінувати свою з кацапським "спутнік-v"...і вже зовсім якось оптимістично звучить про 4 січня...імхо звісно ж, але в Oxford/AstraZeneca якийсь повний хаос з 3-тьою фазою та реєстрацією...
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27.12.2020 11:54 Відповісти
Бритты таки украли секрет роССийской вакцины Sputnik V. А я думал, было наоборот, что более вероятно. Но вот незадача, почему сцарь, до сих пор, в отличие от глав других государств, не привился своим гавном? Наверно патаму ша "халопав многа, а сцарь - то адин"
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27.12.2020 14:52 Відповісти
так тебе вСССе и сказали. мож*д ваще какой то заговор или как назвать то шо рашка терроризирует веСССь мир, а ей только чуть чуть СССанкций отложили на отцепиСССь
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27.12.2020 17:10 Відповісти
Учені у Великій Британії випробовують нові ліки, які можуть дати миттєвий імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 6532
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27.12.2020 15:56 Відповісти
Це не про цих писали, що =висновки= і =відкриття= зробили на групі 25 пацієнтів ?
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27.12.2020 20:43 Відповісти
 
 