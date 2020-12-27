Попереджено спробу переправлення 14 тис. пачок контрабандних сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники Чернівецького загону запобігли черговій спробі незаконно переправити цигарки до Румунії.
Здійснити контрабандне переправлення правопорушники намагалися через річку Прут, якою проходить українсько-румунський кордон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.
"Вчора увечері прикордонний наряд відділу "Мамалига" поблизу кордону затримав чоловіка без документів, з його слів місцевого жителя одного з прикордонних населених пунктів. Під час перевірки місцевості поряд, охоронці кордону виявили 29 пакунків, в яких були сигарети без акцизних марок.
Сигарети у кількості понад 14 тисяч пачок передані співробітникам ДФС. Затриманого притягнуто до адміністративної відповідальності. Заходи з встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності тривають.
В діях правопорушників вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".
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Кстати, уже второй день подряд какой-то трешняк на границах: то чувакам не дали экспортировать 300 книг в *********, а теперь вот украинские сигареты в румынию. Плять, какой-то предпринимательский геноцид в этой стране.
На немецких на румынок погляжу ,
Говорят шо . з совейских граждан не берут нишиша.