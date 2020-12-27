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Попереджено спробу переправлення 14 тис. пачок контрабандних сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Попереджено спробу переправлення 14 тис. пачок контрабандних сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Чернівецького загону запобігли черговій спробі незаконно переправити цигарки до Румунії.

Здійснити контрабандне переправлення правопорушники намагалися через річку Прут, якою проходить українсько-румунський кордон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

"Вчора увечері прикордонний наряд відділу "Мамалига" поблизу кордону затримав чоловіка без документів, з його слів місцевого жителя одного з прикордонних населених пунктів. Під час перевірки місцевості поряд, охоронці кордону виявили 29 пакунків, в яких були сигарети без акцизних марок.

Сигарети у кількості понад 14 тисяч пачок передані співробітникам ДФС. Затриманого притягнуто до адміністративної відповідальності. Заходи з встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності тривають.

В діях правопорушників вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

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Попереджено спробу переправлення 14 тис. пачок контрабандних сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 01

Попереджено спробу переправлення 14 тис. пачок контрабандних сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 02
Попереджено спробу переправлення 14 тис. пачок контрабандних сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 03

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) контрабанда (1823) Румунія (1171) цигарки (975)


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Та шо робыться.Не дають бедным Румынам покурыть.
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27.12.2020 11:26 Відповісти
Та продовжують комедію грати і очі замилювати лохам нібито з боротьбою з контрабандою, але не в ту сторону борються- щоб так імпорт нелегальний затримували.
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27.12.2020 11:30 Відповісти
этакое фуфло еще и румыны курят? это Мордор!
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27.12.2020 11:32 Відповісти
А в чем состав преступления? В том, что сигареты произведены в Украине, заплачены местные налоги и чуваки просто не хотели отстегнуть денег погранцам?! Или в зебильной Украине, мелкие экспортеры должны платить еще и таможенные пошлины?э на вывоз продукции?!
Кстати, уже второй день подряд какой-то трешняк на границах: то чувакам не дали экспортировать 300 книг в *********, а теперь вот украинские сигареты в румынию. Плять, какой-то предпринимательский геноцид в этой стране.
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27.12.2020 11:34 Відповісти
По твоему пересечение государственной границы вне пограничного пункта пропуска да еще ночью должно считаться мелким хулиганством?
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27.12.2020 11:51 Відповісти
«А я в Венгрии на рынок похожу,
На немецких на румынок погляжу ,
Говорят шо . з совейских граждан не берут нишиша.
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27.12.2020 11:53 Відповісти
а его уже расстреляли?
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27.12.2020 12:00 Відповісти
А 'Гарри Поттер и дары смерти" на румынском там не было?
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27.12.2020 12:35 Відповісти
 
 