Попереджено спробу переправлення 14 тис. пачок контрабандних сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Чернівецького загону запобігли черговій спробі незаконно переправити цигарки до Румунії.

Здійснити контрабандне переправлення правопорушники намагалися через річку Прут, якою проходить українсько-румунський кордон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

"Вчора увечері прикордонний наряд відділу "Мамалига" поблизу кордону затримав чоловіка без документів, з його слів місцевого жителя одного з прикордонних населених пунктів. Під час перевірки місцевості поряд, охоронці кордону виявили 29 пакунків, в яких були сигарети без акцизних марок.

Сигарети у кількості понад 14 тисяч пачок передані співробітникам ДФС. Затриманого притягнуто до адміністративної відповідальності. Заходи з встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності тривають.

В діях правопорушників вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

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