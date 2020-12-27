Олена Зеленська про можливий другий президентський термін чоловіка: Такої розмови не було... Намагаюся про це не думати
Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що Володимир Зеленський поки не обговорював з нею ідею піти на другий президентський термін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю НВ.
"Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему "як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?" — такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він прийме таке рішення", — пояснила Зеленська.
За її словами, якщо Володимир Зеленський все ж таки прийме рішення піти на другий президентський термін — "значить, він відчуватиме, що не завершив щось розпочате і треба завершувати".
"Я поки б це не коментувала — не хочу на це налаштовуватися", — додала перша леді України.
У відповідь на запитання про те, чи готова вона до такого кроку Зеленського, його дружина сказала: "Я намагаюся про це не думати, живу сьогоднішнім днем і на кілька днів вперед. Звісно, за ці півтора року я змінила свій погляд на те, як це все працює. Зараз я хоча б розумію, що це таке. І мене це не так лякає".
Будь ласка, зачекайте...
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Как с помощью нескольких элементов, из уютного европейского дворика сделать типичный украинский ландшафт.
Эпизод . « После двух твитов пресс секретаря Пендель, рейтинг Президента не вырос, но несколько поднялся. Надо в следующий раз сделать пять твитов и еще один, чтобы остановить войну с агрессивным соседом, решил он. Скажу завхозу, пусть ей установят ежемесячную премию «за интенсивную работу по поднятию рейтинга». Однако с таким рейтингом к народу не выйдешь, подумал он, и грустно посмотрел на стоящий в углу рояль. Рояль, не открывая крышку, грустно сыграл до-ре-ми-до-ре-до. «Да не буду я тебя мучить», сказал он вслух, пойду лучше к Еньке помогать отдирать позолоту. На «черный день» может и пригодиться. И, вдруг, откуда ни возьмись, появился Порох, с недавно снятой люстрой в руках. Коварно улыбаясь, со словами «вот тебе на рейтинг», повесил люстру. Люстра не удержалась, упала, больно ударила по ногам и разбилась. Порох ехидно захохотал и с криком: «теперь будешь отвечать за порчу госимущества», исчез. Как же я теперь с больной ногой пойду на второй срок, подумал Янелох. Надо будет посоветоваться с ребе. Мысли о сроке, последнее время, часто одолевали его. Надо будет приказать Пелюстке построить, на всякий случай, супервип камеру, со сценой и небольшим залом для друзей. Посторонний шум разбудил его. За окном были слышны крики фоповцев - «апарати на гілляку». Это словосочетание всегда у него вызывало страх но, вспомнив, что скоро Новый год, он понял, что имеется в виду вешать на ветки игрушки. Надо будет снять видосик со словами : « Придет Новый год - будем вешать, а через паузу, ИГРУШКИ» . Прикольно должно получиться.
Настроение не улучшалось, в голове было пусто, ни одной мысли. Неожиданно болевой импульс от ноги, дойдя до седалищного нерва, сгенерировал идею. Надо будет сказать своей Генирине, чтобы возбудила против Пороха дело по статье «умышленное опускание рейтинга президента, совершенное Порохом и группой неустановленных лиц, путем причинения телесных повреждений». Эх, недаром у меня юридическое образование, подумал он. Теперь на сегодня есть чем заниматься. Настроение резко улучшилось. Эй, охрана, машину к подъезду! Едем в офис».
Это сказка и автор не имел в виду кого-то конкретно.
Тим більше що .у Пу з Мертвичуком не клеїться, не тягне - і канали ЗМІ скупив і цілодобово лиє з каналів мантри про манну небесну , а н - ні.... так і залишається катом Стуса.
Твою ж дивізію.
Лєна, ви шо, під кайфом з уклоністом-енурезником були, коли декларацію заповнювали?
Чи її Мандель писала?
Ну, що ж. Будемо освіжати пам'ять.
Відкриваємо декларацію ЗЕленого ублюдка, і… о, диво:
✅ Житловий будинок: 353,5 м², Іванковичі. Васильківський район. Київська область.
✅ Земельна ділянка: 1200 м², Іванковичі. Васильківський район. Київська область.
✅ Квартира: 131,9 м², Київ.
✅ Квартира: 198,6 м², Київ.
✅ Квартира: 129,8 м², Лівадія. Ялта. Автономна Республіка Крим [окупована територія].
✅ Квартира: 284 м², Київ.
✅ Квартира: 91,9 м², Велика Британія.
✅ Квартира: 269,7 м², Київ.
✅ Житловий будинок: 413 м², Італія.
✅ Готельний номер: 70 м², Грузія.
✅ Готельний номер: 32 м², Грузія.
✅ Готельний номер: 38 м², Грузія.
✅ Готельний номер: 50 м², Грузія.
✅ Готельний номер: 28 м², Грузія.
Лєнка! Так про яке «своє житло» можна ще мріяти? Невже про хатинку в Ростові? 😄😏
Тим більше що .у Пу з Мертвичуком не клеїться, не тягне - і канали ЗМІ скупив і цілодобово лиє з каналів мантри про манну небесну , а н - ні.... так і залишається катом Стуса.
" нам би день пережить,да ночь продержатся.."
Какая разница,правда?)))
Голосую за другий варіант! )))
Мнения / Общество 27-дек, 18:319 499 0
Тут сейчас пол фейсбука ржут, как кони со слов Зеленского про мобилизацию. А пол фейсбука не понимают с чего ржет первая половина. И небольшая часть холуев доказывает с пеной у рта, что Зеленский очень патриотично и правильно все сказал.
Попробую объяснить не понимающей половине фейсбука, что ж смешного и глупого в сказанном.
Сказал Зеленский правильные вещи. Те, которые должен говорить и выполнять глава государства. Безотносительно личности.
Но между словом и делом, есть пропасть. Особенно у Зеленского. Во время мобилизации, дети многих чиновников, худо-бедно прикинули военную форму и послужили. Некоторые даже повоевали. Некоторые даже с риском для жизни. Поэтому, когда Порошенко что-то говорил о войне, то не было искривлений в сознании.
А вот когда Зеленский, продубасивший на корпоративах и концертах, проснимавший на российские деньги сериалы в самые горячие времена на фронте, говорит это, тут, как бы, рвутся шаблоны.
Вот как сейчас я вижу мобилизованную Елену, подтаскивающую пулеметчику короб с набитыми лентами. Или маму Римму с папой Сашей, поблескивающим цепью на шее, плетущих маскировочные сети и вяжущих долгими вечерами шерстяные носки бойцам на фронт. У вас же тоже такая картина перед глазами, когда он сказал про мобилизацию всех?
Теперь по поводу ржущей части общества. Они ржут потому что знают, что такое война. И знают, что их в отличии от «громкоговорителей» мобилизовать не надо.
У них, до сих пор, «тревожные» рюкзаки на балконах и в кладовках. Они сами пойдут. Хотя они не погибали на Донбассе, как брат Ермака, чтобы воскреснуть для торговли посадами. Они пойдут.
Но, к сожалению, они пойдут не туда, куда их позовет Зеленский. Потому что воевать под руководством человека у которого в активе планирование и руководство всего одной операции - Иловайской, сомнительное удовольствие.
Потому что не известно, хотелки какого олигарха в следующий раз начнет исполнять Хомчак и бросит ЗСУ в безнадежное мероприятие. А если еще учесть, что реформирование ЗСУ Хомчак начал с улучшения жилищного вопроса для себя любимого и привлечения на службу преданных ему людей, ни дня не воевавших, то становится еще веселее.
Понимаете, о Муженко можно много говорить, разного, но в тяжелые времена, при необходимости, он с автоматом в руках становился обычным пехотинцем не боясь умереть. И таких же людей он ценит. Которые не боятся воевать и могут поднять людей и организовать, как оборону, так и наступление в первых рядах.
У Хомчака другой подход. Он перетащил в ГШ и к себе поближе всех преданных ему ГИМОшников ни дня не воевавших.
Понимаете, когда Муженко читает про обстрелы, он вспоминает пакет РСЗО, который лег в сотне метров от него на "Зените" под ДАП зимой 14-15 года.
Когда Хомчак читает, то он вспоминает далекие звуки разрывов за спиной, когда он сбежал и бросил колону, которую расстреливали российские танки. Зеленский, вообще думает, судя по всему, что это так же весело, как петарды и фейерверки, просто кому-то "не повезло" во время запуска.
А Нынешний НГШ ничего не думает. Потому что он вообще на фронте не был ни дня. Просидел в инспекции в Киеве. Как и его замы, которых он подтянул с пенсии.
В случае агрессии России, очень много пойдет воевать, не дожидаясь приказа Зеленского. Так же, как пошли в 14-15 годах. Кто не мог пойти служить в ЗСУ, пошли в добробаты или ездили волонтерами. Кстати, тоже, в отличии от великих "военных экспертов" и писак, ездили в самые горячие и опасные времена. Когда нужны были больше всего, тогда и ездили, а не выбирали безопасные для себя времена перемирия.
Репутация и доверие, очень хрупкие вещи, тесно связанные между собой.
Желудки, для которых пишет ролики Зеленский, не пойдут воевать, как ты их не мобилизуй. И Аваковские орлы не пойдут, которых закармливают подачками и плюшками. Потому что они на "это не подписывались". А те, которые пойдут, то среди них нет доверия к военно- политическому руководству страны.
Военные могут и будут выполнять приказы. Потому что это система и субординация. Но если выполнять все четко по правилам, то это будет "итальянская забастовка". А "рвать жопу" никто не будет. Потому что репутация. И потому что доверия нет.
Потому что Назарову срок светит. Присужденный гражданским судом. Потому что возбуждают уголовные дела против военных, которых будут судить подконтрольные ОП суды.
Потому что в результате реформы Хомчака из армии технично вынуждают уходить офицеров с бесценным боевым опытом, создавая условия, при которых они или уходят на пенсию или теряют на своих посадах в зарплате и потом соответственно в пенсиях. Хотя гражданским чиновникам продлили возможность работать после срока выхода на пенсию на пять лет.
Потому что "реформирование" проводится, как будто не для воюющей армии, а так, словно армия в состоянии глубокого мира. И руководить теми, кого Зеленский собирается мобилизовать, будут те, кто не имеет боевого опыта, но преданы Хомчаку. Который, в свою очередь, не имеет доверия среди военных, но имеет хреновую репутацию.
Именно поэтому все эти заявления Зеленского шутившего про отодвигаемые войсками РФ границы, а теперь заговорившем о всеобщей мобилизации, так нелепы и выглядят, как очередная шутка 95 квартала.
А шутки шутят для того, чтобы можно было поржать.
Роман Доник
Відомий всім, без натяків на змови:
Коли, такий невдалий перший акт,
Про другий, не веде ніхто і мови.
Так, для умишка и назидания было бы полезно где-нибудь, но обязательно на виду, держать портретик, например, Елены Чаушеску - вот только-только (22.XII) минул 31 годочек, как вместе с благоверным шлёпнули.