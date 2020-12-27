Олена Зеленська про можливий другий президентський термін чоловіка: Такої розмови не було... Намагаюся про це не думати

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що Володимир Зеленський поки не обговорював з нею ідею піти на другий президентський термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю НВ.

"Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему "як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?" — такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він прийме таке рішення", — пояснила Зеленська.

За її словами, якщо Володимир Зеленський все ж таки прийме рішення піти на другий президентський термін — "значить, він відчуватиме, що не завершив щось розпочате і треба завершувати".

"Я поки б це не коментувала — не хочу на це налаштовуватися", — додала перша леді України.

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У відповідь на запитання про те, чи готова вона до такого кроку Зеленського, його дружина сказала: "Я намагаюся про це не думати, живу сьогоднішнім днем і на кілька днів вперед. Звісно, за ці півтора року я змінила свій погляд на те, як це все працює. Зараз я хоча б розумію, що це таке. І мене це не так лякає".