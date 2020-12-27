Трамп закликав республіканців домагатися перегляду результату виборів: Цей період стане ще одним потворним розділом в історії США
Президент США Дональд Трамп звернувся із закликом до сенаторів - членів Республіканської партії долучитися до боротьби за підсумки виборів глави держави.
"Настав час сенаторам-республіканцям вступити в боротьбу за посаду президента, як це зробили б демократи, якби вони справді перемогли", – написав Трамп в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, є "незаперечні докази" шахрайства на виборах, які забезпечили перемогу демократа Джо Байдена.
До доказів він відніс масові вкидання виборчих бюлетенів, що надійшли поштою, в деяких штатах, появу в скриньках для голосування фальшивих бюлетенів, подвійне голосування, "голосування" померлих людей, фальшиві підписи нелегальних мігрантів, відсторонення спостерігачів-республіканців, більшу кількість голосів, ніж виборців.
Трамп звинуватив суди і ФБР в тому, що вони "не впоралися зі своєю роботою", заявивши, що "виборча система Сполучених Штатів на вигляд така сама, як у країнах третього світу".
Президент також зазначив, що "свобода преси давно зникла, це фальшиві новини".
"Але, коли все це закінчиться, цей період часу стане просто ще однією потворним розділом в історії нашої країни. Ми переможемо!!!" – наголосив Трамп.
Як повідомлялося, деякі сенатори-республіканці, зокрема лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, висловилися проти того, щоб оскаржувати результати виборів. Конгрес США на спільному засіданні обох палат 6 січня має затвердити результати голосування колегії вибірників, офіційно закріпивши перемогу Байдена.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но я их не показал и не покажу никому, даже суду! Ох и урод - единственная уродливая страница в истории Америки.
«Гений», скрывающий свои оценки.
«Бизнесмен», который обанкротил 5 казино и потерял более миллиарда долларов за десять лет.
«Плейбой», который платит за секс.
«Христианин», который не ходит в церковь и не читает Библию.
«Филантроп», обманывающий благотворительные организации; как фонд Трампа.
«Патриот», пять раз уклонявшийся от призыва и получивший пять отсрочек.
«Невинный человек», который отказывается давать показания и блокирует свидетелей от дачи показаний, игнорирует повестки от законодателей.
«Добропорядочный семьянин», который разведен дважды и имел амурные дела за спинами всех трех жен в том числе и нынешней, с порнозвездой Stormy Daniels.
«Лидер», не несущий ответственности.
«Доктор», который знает больше, чем директор Национального института аллергии и инфекционных болезней.
Расист, который не понимает или, скорее всего, не заботится о том, что слова имеют значение.
«Ученый», предлагающий ввести дезинфицирующее средство для очистки салона.
Это всё о Трампе пишут в комментариях американские пользователи.
6 декабря - не просто 25 декабря по Юлианскому календарю. Это дата окончательного политического решения по выборам.
Мы - наблюдаем...