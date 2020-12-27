Трамп закликав республіканців домагатися перегляду результату виборів: Цей період стане ще одним потворним розділом в історії США

Президент США Дональд Трамп звернувся із закликом до сенаторів - членів Республіканської партії долучитися до боротьби за підсумки виборів глави держави.

"Настав час сенаторам-республіканцям вступити в боротьбу за посаду президента, як це зробили б демократи, якби вони справді перемогли", – написав Трамп в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, є "незаперечні докази" шахрайства на виборах, які забезпечили перемогу демократа Джо Байдена.

До доказів він відніс масові вкидання виборчих бюлетенів, що надійшли поштою, в деяких штатах, появу в скриньках для голосування фальшивих бюлетенів, подвійне голосування, "голосування" померлих людей, фальшиві підписи нелегальних мігрантів, відсторонення спостерігачів-республіканців, більшу кількість голосів, ніж виборців.

Трамп звинуватив суди і ФБР в тому, що вони "не впоралися зі своєю роботою", заявивши, що "виборча система Сполучених Штатів на вигляд така сама, як у країнах третього світу".

Президент також зазначив, що "свобода преси давно зникла, це фальшиві новини".

"Але, коли все це закінчиться, цей період часу стане просто ще однією потворним розділом в історії нашої країни. Ми переможемо!!!" – наголосив Трамп.

Як повідомлялося, деякі сенатори-республіканці, зокрема лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, висловилися проти того, щоб оскаржувати результати виборів. Конгрес США на спільному засіданні обох палат 6 січня має затвердити результати голосування колегії вибірників, офіційно закріпивши перемогу Байдена.

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