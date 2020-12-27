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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 718 випадків, серед захворілих 54 дитини і 19 медиків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус, померли 15 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За словами Кличка, всього за період пандемії в столиці 1844 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день вже 107 204.

Так, захворіли: 398 жінок, у віці від 19 до 85 років, 266 чоловіків, у віці від 18 до 88 років, 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 1 до 17 років. Також захворіли 19 медиків.

У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано 65 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

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Одужали за добу 143 людини. Всього коронавірус подолали 37 273 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання було виявлено в Дарницькому районі - 272, у Дніпровському - 161 і в Деснянському - 57 випадків.

"Не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.

За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 718 випадків, серед захворілих 54 дитини і 19 медиків, - Кличко 01
За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 718 випадків, серед захворілих 54 дитини і 19 медиків, - Кличко 02

карантин (18172) Київ (19541) Кличко Віталій (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Наша власть показывает только 35% реальной смертности от COVID-19. А остальные 65% прячет, относя их к умершим по каким-то другим причинам.

https://www.dsnews.ua/politics/novye-antirekordy-naskolko-na-samom-dele-vyrosla-smertnost-ukraincev-iz-za-covid-19-23122020-410409 Без зеленых очков. На сколько на самом деле выросла смертность украинцев из-за COVID-19

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 9574
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27.12.2020 11:58
+1
"не идут на ПЦР тест", бо сімейні лікарі не дають направлення на тест, а платити 1 тис грн за тест не кожному дозволяє фінансовий стан та й не кожен хоче викидати ту тисячу, особливо якщо випадок легкий. А лікарі у кращому разі відправляють на рентген, який не показує ковід і ставлять бронхіт або ГРВІ.
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27.12.2020 12:28
+1
Тест на Covid-19 за 200 грн буває тільки у шахраїв.
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27.12.2020 13:59
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т.е. заболел каждый сороковый?
чего же Антиколорадос высрал шо среди знакомых уже > 50% болевших за Динамо вирусом и даже некоторые уже не отпразднуют новый кот или торжество дристова?
Бокс, либо у тя статистика как любит якутский скульптор, либо что-то одно из двух.
но кто-то из вас настолько нагло лжет, шо Янукович бы обосрался(- как он тогда - "Вы нагло лжете" - к Ющерице сказал))))
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27.12.2020 11:58 Відповісти
Наша власть показывает только 35% реальной смертности от COVID-19. А остальные 65% прячет, относя их к умершим по каким-то другим причинам.

https://www.dsnews.ua/politics/novye-antirekordy-naskolko-na-samom-dele-vyrosla-smertnost-ukraincev-iz-za-covid-19-23122020-410409 Без зеленых очков. На сколько на самом деле выросла смертность украинцев из-за COVID-19

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 9574
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27.12.2020 11:58 Відповісти
20 мая, Владимир Зеленский провел свой знаменитый пресс-марафон, в ходе которого назвал себя и премьера Дениса Шмыгаля «мастерами спорта по борьбе с коронавирусом». В подтверждение достигнутых успехов он предложил сравнить данные по смертности населения с прошлогодними цифрами. «https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029201-zelenskij-zaaviv-so-ne-mae-zauvazen-do-roboti-smigala.html Статистика одна есть очень интересная , - поведал Зеленский журналистам. - Возьмите, пожалуйста, март и апрель 2019 года и сравните с мартом и апрелем 2020 года. Количество летальных исходов в целом в стране. И что вы увидите? Меньше в 2020 году - что в марте, что в апреле - летальных исходов, меньше, чем в 2019 году в эти же месяцы, несмотря на COVID-19». Мы не смогли не уважить просьбу президента и стали отслеживать показатели смертности, которые ежемесячно приводит Госстат, в сравнении с прошлогодними цифрами. https://www.dsnews.ua/politics/o-chem-molchat-zelenskiy-i-stepanov-pochemu-smertnost-na-galichine-i-bukovine-vyrosla-na-tret-25112020-407376 в сентябре 2020 г. в Украине число умерших выросло на 15,4% по сравнению с сентябрем 2019 г. В октябре 2020-го число умерших выросло еще больше - на 17,5% по сравнению с октябрем 2019-го.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 6988
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27.12.2020 12:01 Відповісти
Большинство заболевших не идут на ПЦР тест.
Делаешь КТ, и так ясно, что ковид. Нахер тот тест.
Сидят все дома с термометром и оксиметром, колют гормоны и антибиотики.
ВОт вам и статистика.
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27.12.2020 12:18 Відповісти
"не идут на ПЦР тест", бо сімейні лікарі не дають направлення на тест, а платити 1 тис грн за тест не кожному дозволяє фінансовий стан та й не кожен хоче викидати ту тисячу, особливо якщо випадок легкий. А лікарі у кращому разі відправляють на рентген, який не показує ковід і ставлять бронхіт або ГРВІ.
показати весь коментар
27.12.2020 12:28 Відповісти
Нафиг то направление? 200 грн вот цена теста, хоть три раза в день делай его себе- https://fitodar.com.ua/uk/test-for-antibodies-to-coronavirus-8740057-1.html
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27.12.2020 13:02 Відповісти
Тест на Covid-19 за 200 грн буває тільки у шахраїв.
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27.12.2020 13:59 Відповісти
для вас тогда за 309 с маркетплейса гонтаревой - https://bt.rozetka.com.ua/ecotest_cov_w23m_1/p268697651/
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27.12.2020 14:34 Відповісти
Погрешность диагностики экспресс-тестами процентов так 50, поэтому их не используют для постановки диагноза от слова "совсем".
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27.12.2020 15:05 Відповісти
Краще залишіть для себе і не пишіть дурниць.

Перший і поки що єдиний в Україні ковідний центр "Сінево" тест-системи, якого пройшли клінічні дослідження і мають акредитацію ЄС та США. Дивіться ціни. https://covid19.synevo.ua/
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27.12.2020 19:00 Відповісти
Только заболевших медиков поголовно ЗАСТАВЛЯЮТ писать заяву, что заразились НЕ на рабочем месте...Гы...А например в распивочной. Гниды зеленые и иже с ними
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27.12.2020 19:11 Відповісти
 
 