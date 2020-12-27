За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 718 випадків, серед захворілих 54 дитини і 19 медиків, - Кличко. КАРТА
У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус, померли 15 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
За словами Кличка, всього за період пандемії в столиці 1844 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день вже 107 204.
Так, захворіли: 398 жінок, у віці від 19 до 85 років, 266 чоловіків, у віці від 18 до 88 років, 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 1 до 17 років. Також захворіли 19 медиків.
У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано 65 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за добу 143 людини. Всього коронавірус подолали 37 273 жителі столиці.
Найбільше випадків захворювання було виявлено в Дарницькому районі - 272, у Дніпровському - 161 і в Деснянському - 57 випадків.
"Не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чего же Антиколорадос высрал шо среди знакомых уже > 50% болевших
за Динамовирусом и даже некоторые уже не отпразднуют новый кот или торжество дристова?
Бокс, либо у тя статистика как любит якутский скульптор, либо что-то одно из двух.
но кто-то из вас настолько нагло лжет, шо Янукович бы обосрался(- как он тогда - "Вы нагло лжете" - к Ющерице сказал))))
https://www.dsnews.ua/politics/novye-antirekordy-naskolko-na-samom-dele-vyrosla-smertnost-ukraincev-iz-za-covid-19-23122020-410409 Без зеленых очков. На сколько на самом деле выросла смертность украинцев из-за COVID-19
Делаешь КТ, и так ясно, что ковид. Нахер тот тест.
Сидят все дома с термометром и оксиметром, колют гормоны и антибиотики.
ВОт вам и статистика.
Перший і поки що єдиний в Україні ковідний центр "Сінево" тест-системи, якого пройшли клінічні дослідження і мають акредитацію ЄС та США. Дивіться ціни. https://covid19.synevo.ua/