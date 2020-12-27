За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 718 випадків, серед захворілих 54 дитини і 19 медиків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус, померли 15 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За словами Кличка, всього за період пандемії в столиці 1844 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день вже 107 204.

Так, захворіли: 398 жінок, у віці від 19 до 85 років, 266 чоловіків, у віці від 18 до 88 років, 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 1 до 17 років. Також захворіли 19 медиків.

У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано 65 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

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Одужали за добу 143 людини. Всього коронавірус подолали 37 273 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання було виявлено в Дарницькому районі - 272, у Дніпровському - 161 і в Деснянському - 57 випадків.

"Не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.



