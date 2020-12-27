У масках і без пісень: у ЦГЗ дали громадянам рекомендації, як святкувати Новий рік в умовах пандемії COVID-19

У ЦГЗ МОЗ дали рекомендації, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ МОЗ у в фейсбуці.

"Ми всі завжди чекаємо на новорічно-різдвяні свята, адже це час зустрічей із друзями, близькими й рідними. Особливо це актуально в часи пандемії COVID-19, коли ми максимально обмежили всі контакти й довго могли залишатися в ізоляції. Та все ж, небезпека не минула. І найкращий спосіб провести зимові свята — це залишитися вдома в тісному родинному колі. Якщо ви все ж вирішили організувати вечірку або піти в гості, дотримуйтеся простих порад, аби зменшити ризики поширення вірусу", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ закликали громадян залишатися вдома при поганому самопочутті: "Якщо почуваєтеся зле — залишайтеся вдома. Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку.

"Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи, аби зробити вечірку безпечнішою й заздалегідь повідомте правила гостям.

-Обмежте кількість гостей, щоби створити можливості для фізичної дистанції. Як би це не звучало сумно, але постарайтесь уникати прямого контакту з іншими, як-то рукостискання та обійми.

-За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо ж вечірка відбуватиметься в приміщенні, не забувайте регулярно провітрювати.

-Просіть гостей носити маски, за винятком прийомів їжі й пиття. Слідкуйте, щоби маска закривала й ніс і рот. Спонукайте гостей мати запасні маски, або ж самі придбайте, аби за потреби дати їх гостям.

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-Подбайте, щоби гості ретельно та часто мили руки — покажіть де ванна, забезпечте достатню кількість мила й одноразових рушників, антисептиків з вмістом не менше 60% спирту.

-Закликайте гостей не співати й не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоби людям не доводилося голосно кричати або говорити, щоби їх почули.

-Вдягайте маску, коли готуєте. За можливості обмежте перебування і скупчення гостей у місцях, де готують їжу, наприклад, на кухні або біля грилю. Обмежте кількість людей, які будуть подавати страви, та слідкуйте, щоби при цьому вони були в масці.

-Дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються, і будь-які предмети спільного користування в перервах між використанням.

Чим більше профілактичних заходів ви вживатимете, тим безпечнішою буде ваша вечірка. Свята важливі, але ваше здоров’я і здоров’я ваших близьких, особливо найбільш вразливих, має бути на першому місці", - додали у відомстві.