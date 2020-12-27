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Новини Коронавірус і карантин
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У масках і без пісень: у ЦГЗ дали громадянам рекомендації, як святкувати Новий рік в умовах пандемії COVID-19

У масках і без пісень: у ЦГЗ дали громадянам рекомендації, як святкувати Новий рік в умовах пандемії COVID-19

У ЦГЗ МОЗ дали рекомендації, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ МОЗ у в фейсбуці.

"Ми всі завжди чекаємо на новорічно-різдвяні свята, адже це час зустрічей із друзями, близькими й рідними. Особливо це актуально в часи пандемії COVID-19, коли ми максимально обмежили всі контакти й довго могли залишатися в ізоляції. Та все ж, небезпека не минула. І найкращий спосіб провести зимові свята — це залишитися вдома в тісному родинному колі. Якщо ви все ж вирішили організувати вечірку або піти в гості, дотримуйтеся простих порад, аби зменшити ризики поширення вірусу", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ закликали громадян залишатися вдома при поганому самопочутті: "Якщо почуваєтеся зле — залишайтеся вдома. Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку.

"Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи, аби зробити вечірку безпечнішою й заздалегідь повідомте правила гостям.

-Обмежте кількість гостей, щоби створити можливості для фізичної дистанції. Як би це не звучало сумно, але постарайтесь уникати прямого контакту з іншими, як-то рукостискання та обійми.

-За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо ж вечірка відбуватиметься в приміщенні, не забувайте регулярно провітрювати.

-Просіть гостей носити маски, за винятком прийомів їжі й пиття. Слідкуйте, щоби маска закривала й ніс і рот. Спонукайте гостей мати запасні маски, або ж самі придбайте, аби за потреби дати їх гостям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми спостерігаємо за ситуацією щогодини. Навантаження на медицину залишається високим, - глава МОЗ Франції Веран про можливість введення чергового локдауну

-Подбайте, щоби гості ретельно та часто мили руки — покажіть де ванна, забезпечте достатню кількість мила й одноразових рушників, антисептиків з вмістом не менше 60% спирту.

-Закликайте гостей не співати й не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоби людям не доводилося голосно кричати або говорити, щоби їх почули.

-Вдягайте маску, коли готуєте. За можливості обмежте перебування і скупчення гостей у місцях, де готують їжу, наприклад, на кухні або біля грилю. Обмежте кількість людей, які будуть подавати страви, та слідкуйте, щоби при цьому вони були в масці.

-Дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються, і будь-які предмети спільного користування в перервах між використанням.

Чим більше профілактичних заходів ви вживатимете, тим безпечнішою буде ваша вечірка. Свята важливі, але ваше здоров’я і здоров’я ваших близьких, особливо найбільш вразливих, має бути на першому місці", - додали у відомстві.

карантин (18172) МОЗ (5398) Новий рік (551) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Спасибо за рекомендации, но люди сами решат как им праздновать Новый Год.
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27.12.2020 12:01
+5
Еще добивает фраза-« в тесном семейном кругу».
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27.12.2020 12:07
+5
основной разносчик вируса в новый год-снегурочка
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27.12.2020 12:38
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Спасибо за рекомендации, но люди сами решат как им праздновать Новый Год.
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27.12.2020 12:01 Відповісти
Еще добивает фраза-« в тесном семейном кругу».
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27.12.2020 12:07 Відповісти
Сатанячьи рекомендации. Рогатым низкочастотным сущностям не нравится, когда люди смеются, общаются и празднуют весело. Билл Гейтс недавно вообще сморозил, что признаки коронавируса - это смех и радость. Нелюди конченые.
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27.12.2020 13:05 Відповісти
думаете он сам не празднует и не смеётся?
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27.12.2020 13:11 Відповісти
Не знаю как рогатые празднуют и что у них вызывает смех.
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27.12.2020 13:15 Відповісти
От цікаво, чому люди так вороже сприймають корисні поради, а за некорисні навіть готові кловуна президентом зробити.
От в чому фішка цього феномену ?
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27.12.2020 12:35 Відповісти
Ніякий не феномен. Просто більшість людей ідіоти
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27.12.2020 13:17 Відповісти
фішка у природній вузколобості.
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27.12.2020 21:10 Відповісти
Очередной "Капитан Очевидность"... Конечно люди сами решают, что и как им делать в личной жизни. Поблагодарил за рекомендации и молодец. Нет же, - нужно зачем-то ещё своё дурацкое "но" вставить....
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27.12.2020 14:00 Відповісти
"....но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, как то рукопожатие и объятия" Источник: https://censor.net/ru/n3239260
Секс, само собой исключен априори!)))
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27.12.2020 12:03 Відповісти
основной разносчик вируса в новый год-снегурочка
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27.12.2020 12:38 Відповісти
то зачем тогда этот новый год без секса ?
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27.12.2020 13:09 Відповісти
а в вас секс буває лише в новорічну ніч? От лишенько.. )))
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27.12.2020 21:12 Відповісти
Вы бы попам еще такое сказали, а то в капищах все рабы и бизнесмены в платьях воют, беснуются, а потом ругаются шо так дорого платить за гроб и "отпевание"(где опять же несколько тушек получит билет к Харону )
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27.12.2020 12:06 Відповісти
На Софійській площі біля ялинки, коло Арки дружби і на мосту Кличка цими вихідними голці ніде впасти, всі без масок і навіть малих дітей з собою тягнуть. Поодинокі хто у масці виглядають як білі ворони.
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27.12.2020 12:13 Відповісти
Дык все дебилы, типо тебя, непонятно за каким хреном туда выдвинулись.
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27.12.2020 12:22 Відповісти
Дебіл типу тебе не вкурює, що можна проїжджати повз цих місць і бачити ситуацію, або чути від людей, які живуть поблизу і бачать з вікон своїх квартир.
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27.12.2020 12:33 Відповісти
Особенно много транспорта ходит по мосту Кличко и арке дружбы.
А высоток - так просто не меряно.
Около миллиона проживает.
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27.12.2020 12:35 Відповісти
Проїдь від Європейської площі до Поштової площі, побачиш і юрби у напрямку арки, і на мосту Кличка.
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27.12.2020 14:05 Відповісти
А як же "Каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдруг..."! Щось я не чув нічого про "Глухоніме шоу 95кв."!
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27.12.2020 12:16 Відповісти
А Ганька без карооке вапще новый год стречать не будет!
А Петро с Мотрей за 25 лет совместной жизни еще не наговорились и будут делиться своей мудростью через стол.
Не, не мешайте людям стретить новый год своими забобонами!
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27.12.2020 12:21 Відповісти
Український локдаун - як самурай. В нього немає цілі, є лише шлях.
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27.12.2020 12:25 Відповісти
Ага, бусидо по украински.. ))
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27.12.2020 15:09 Відповісти
В масках и без песен: в ЦОЗ дали гражданам рекомендации, как отметить Новый год в условиях пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 5271
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27.12.2020 12:34 Відповісти
а водочковую как хлестать через маску?
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27.12.2020 12:36 Відповісти
Можно через клизму, перегара изо рта не будет. При вспучивании - подальше от открытого огня.
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27.12.2020 12:57 Відповісти
...в Израиле все уже-таки придумали...
В масках и без песен: в ЦОЗ дали гражданам рекомендации, как отметить Новый год в условиях пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 8581
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27.12.2020 12:58 Відповісти
хм.. а танцевать хоть можно !?
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27.12.2020 13:13 Відповісти
Хто не скаче- тей москаль!!))
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27.12.2020 13:29 Відповісти
И шо теперь делать с поговоркой " Как Новый год встретишь, так и проведешь".
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27.12.2020 14:05 Відповісти
Что интересно, дети перестали ОРВИ болеть, в садах почти сто процентов посещаемость. Воспитатели говорят, никогда такого не было.
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27.12.2020 14:08 Відповісти
А "95 криворізький бикоквартал" співав без масок. Що тепер буде?
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27.12.2020 14:14 Відповісти
 
 