Конституційний суд РФ у закритому режимі дозволив уряду не виплачувати $57 млрд акціонерам ЮКОСа

Конституційний суд (КС) Росії 24 грудня ухвалив постанову, за якою російська влада, незважаючи на рішення міжнародного арбітражу в Гаазі, може не платити колишнім акціонерам компанії ЮКОС 57 млрд доларів.

На відповідні документи звернула увагу російська служба ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Дозвіл не платити кошти колишнім акціонерам ЮКОСа випливає з роз'яснення постанови КС від 2012 року за № 8-П з перевірки федерального закону "Про міжнародні договори". Тоді суд дозволив владі Росії тимчасово застосовувати не ратифікованих і тих, що не набули чинності, міжнародних угод.

Арбітраж в Гаазі тоді встановив, що РФ на початку 2000-х років "зробила повномасштабну атаку на нафтову компанію і її бенефіціарів з метою довести до банкрутства і заволодіти активами", одночасно видаливши з політичної арени главу ЮКОСа - Михайла Ходорковського, пише "Новая Газета".

Російський уряд після цього рішення заявив, що акціонери компанії не мали права судитися в голландською юрисдикцією, оскільки Росія не ратифікувала договір до Енергетичної хартії, що захищає іноземні інвестиції в нафтогазовий сектор пострадянських країн.

Мова в постанові йшла про суперечку щодо договору щодо Митного союзу, але рішення КС поширювалося і на договір до Енергетичної хартії. За останнім договором міжнародний арбітраж в Гаазі в 2014 році стягнув з Росії за позовами ексакціонерів ЮКОСа 50 млрд доларів. Сума боргу зараз перевищує 57 млрд, відзначає ВВС.

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Роз'яснення закону "Про міжнародні договори РФ" за клопотанням російського уряду КС опублікував 25 грудня. Його винесли 24 грудня в закритому режимі без публічних слухань.

Конституційний суд РФ 19 січня 2017 року дозволив не платити колишнім акціонерам ЮКОСа € 1,9 млрд компенсації за рішенням арбітражу.

Апеляційний суд Амстердама 9 травня 2017 року виніс рішення, що влада Росії порушила російське податкове законодавство, пред'явивши до концерну ЮКОС надмірні вимоги з покриття заборгованості перед державою, що в підсумку призвело до початку процедури банкрутства нафтової компанії в березні 2006 року.

18 лютого 2020 року Апеляційний суд Гааги скасував вердикт голландського суду першої інстанції і залишив у силі рішення гаазького арбітражу, яке зобов'язувало Росію виплатити ексакціонерам нафтової компанії ЮКОС $50 млрд. За час тяжби через нарахування відсотків сума зросла до $57 млрд.

За інформацією Мін'юсту РФ, рішення суду оскаржили в травні 2020 року, а в жовтні, за даними "РИА Новости", Росія попросила призупинити виконання рішення.

Верховний суд Голландії 4 грудня відхилив клопотання Росії про призупинення виконання рішень за позовами колишніх акціонерів компанії, яким повинні виплатити $50 млрд.