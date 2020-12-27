Конституційний суд РФ у закритому режимі дозволив уряду не виплачувати $57 млрд акціонерам ЮКОСа
Конституційний суд (КС) Росії 24 грудня ухвалив постанову, за якою російська влада, незважаючи на рішення міжнародного арбітражу в Гаазі, може не платити колишнім акціонерам компанії ЮКОС 57 млрд доларів.
На відповідні документи звернула увагу російська служба ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Дозвіл не платити кошти колишнім акціонерам ЮКОСа випливає з роз'яснення постанови КС від 2012 року за № 8-П з перевірки федерального закону "Про міжнародні договори". Тоді суд дозволив владі Росії тимчасово застосовувати не ратифікованих і тих, що не набули чинності, міжнародних угод.
Арбітраж в Гаазі тоді встановив, що РФ на початку 2000-х років "зробила повномасштабну атаку на нафтову компанію і її бенефіціарів з метою довести до банкрутства і заволодіти активами", одночасно видаливши з політичної арени главу ЮКОСа - Михайла Ходорковського, пише "Новая Газета".
Російський уряд після цього рішення заявив, що акціонери компанії не мали права судитися в голландською юрисдикцією, оскільки Росія не ратифікувала договір до Енергетичної хартії, що захищає іноземні інвестиції в нафтогазовий сектор пострадянських країн.
Мова в постанові йшла про суперечку щодо договору щодо Митного союзу, але рішення КС поширювалося і на договір до Енергетичної хартії. За останнім договором міжнародний арбітраж в Гаазі в 2014 році стягнув з Росії за позовами ексакціонерів ЮКОСа 50 млрд доларів. Сума боргу зараз перевищує 57 млрд, відзначає ВВС.
Роз'яснення закону "Про міжнародні договори РФ" за клопотанням російського уряду КС опублікував 25 грудня. Його винесли 24 грудня в закритому режимі без публічних слухань.
Конституційний суд РФ 19 січня 2017 року дозволив не платити колишнім акціонерам ЮКОСа € 1,9 млрд компенсації за рішенням арбітражу.
Апеляційний суд Амстердама 9 травня 2017 року виніс рішення, що влада Росії порушила російське податкове законодавство, пред'явивши до концерну ЮКОС надмірні вимоги з покриття заборгованості перед державою, що в підсумку призвело до початку процедури банкрутства нафтової компанії в березні 2006 року.
18 лютого 2020 року Апеляційний суд Гааги скасував вердикт голландського суду першої інстанції і залишив у силі рішення гаазького арбітражу, яке зобов'язувало Росію виплатити ексакціонерам нафтової компанії ЮКОС $50 млрд. За час тяжби через нарахування відсотків сума зросла до $57 млрд.
За інформацією Мін'юсту РФ, рішення суду оскаржили в травні 2020 року, а в жовтні, за даними "РИА Новости", Росія попросила призупинити виконання рішення.
Верховний суд Голландії 4 грудня відхилив клопотання Росії про призупинення виконання рішень за позовами колишніх акціонерів компанії, яким повинні виплатити $50 млрд.
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