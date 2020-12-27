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Новини
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З РФ в Україну намагалися ввезти кинджал, шаблі та партію ножів. На одному з лез - гравірування ФСБ РФ, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

З РФ в Україну намагалися ввезти кинджал, шаблі та партію ножів. На одному з лез - гравірування ФСБ РФ, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Двом спробам переміщення заборонених предметів через українсько-російський кордон в пункті пропуску "Сеньківка" запобігли минулої доби прикордонники Чернігівського загону.

Під час огляду автомобіля "SsangYong" російської реєстрації, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, прикордонники разом з митниками в багажному відділенні серед речей іноземця виявили дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

"А 47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі "Мерседес" російської реєстрації, теж прихопив з собою заборонені речі. В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см. На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.

До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи, яка й визначить чи належать вони до холодної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє харків'ян за $200 кожному погодилися незаконно вивезти до Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

З РФ в Україну намагалися ввезти кинджал, шаблі та партію ножів. На одному з лез - гравірування ФСБ РФ, - Держприкордонслужба 01
З РФ в Україну намагалися ввезти кинджал, шаблі та партію ножів. На одному з лез - гравірування ФСБ РФ, - Держприкордонслужба 02

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) росія (65394) ФСБ (1455)


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Топ коментарі
+25
ну вооот...кого-то наградить хотели именным оружием...и не довезли...ермак будет в гневе ))))
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27.12.2020 12:37
+23
я люблю оце фото - подивіться яка щаслива мордусічка ...щаслива тим, що гріє берці )))

Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4012

..
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27.12.2020 13:26
+20
а некоторые... и без огнеметов.... на передку с 2014 года )))
Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном из орудий - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4001

...(и без соплей зеленых ))))) и его пафосных спичей ))))
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27.12.2020 13:03
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А може то його нагороджували ?
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27.12.2020 12:37 Відповісти
Таможня не даёт добро, таможня берёт добро !!Це вислів знайомого митника !!)))
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27.12.2020 12:47 Відповісти
ФСБ (фекалии, сцаки, блевотина) ********** хотели отметитьхолодным оружием своих агентов: Дерьмака, Портянкина, *************, **************
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27.12.2020 12:51 Відповісти
сабли и кинжалы вези Рабиновичу.
Чтоб в плен Хунте живым не сдавался
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27.12.2020 13:20 Відповісти
ну вооот...кого-то наградить хотели именным оружием...и не довезли...ермак будет в гневе ))))
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27.12.2020 12:37 Відповісти
Гарні цяцькі ,однако!!!)))
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27.12.2020 12:45 Відповісти
Сабли да, хорошие)
А нож с гравировкой, дешевка китайская)))
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27.12.2020 12:57 Відповісти
Нехай везуть, зброя потрібна в Україні.
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27.12.2020 12:37 Відповісти
после зельонской котомобилизации

Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном из орудий - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 807
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27.12.2020 12:42 Відповісти
а некоторые... и без огнеметов.... на передку с 2014 года )))
Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном из орудий - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4001

...(и без соплей зеленых ))))) и его пафосных спичей ))))
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27.12.2020 13:03 Відповісти
Котик на бойовому чергуванні,гарна лапочка !!)))
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27.12.2020 13:07 Відповісти
я люблю оце фото - подивіться яка щаслива мордусічка ...щаслива тим, що гріє берці )))

Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4012

..
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27.12.2020 13:26 Відповісти
Добра світлинка...
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27.12.2020 13:46 Відповісти
а ця?
З РФ в Україну намагалися ввезти кинджал, шаблі та партію ножів. На одному з лез - гравірування ФСБ РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1936
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27.12.2020 17:44 Відповісти
А ця недобра.
Але справедлива.
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08.01.2021 06:29 Відповісти
Вот честно! Вот от души - спасибо! Ржал як конь! Спасибо!
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27.12.2020 13:42 Відповісти
перед Новим Роком нагороди для кротів з ОПи везли ? Козиру - кинджал а Ослу шашку руки рубати коррупціонерам...
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27.12.2020 12:43 Відповісти
Ищут пожарные, Ищет милиция,... "пограничники вместе с таможенниками"
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27.12.2020 12:45 Відповісти
Ось я бачив шаблю в Кутаісі. Там є магазинчик де продають шаблі, ножі, кинджали ручної роботи їхніх майстрів. Продавець показував шаблю звівши кінці до купи, а потім відпустив і вона вирівнялась наче нічого і не робив з нею.
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27.12.2020 12:46 Відповісти
То так, на Кавказі повсякчас ,на замовлення ,гарні цяцькі виробляли !!))
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27.12.2020 12:49 Відповісти
Да пусть ввозят всякие коллекционные вещи, картины, исторические ценности. А вот вывозить не надо.
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27.12.2020 12:55 Відповісти
Вот чем уроды занимаются. За что вообще этим погранцам платят?
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27.12.2020 13:01 Відповісти
Ермака нагородити хотіли?
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27.12.2020 13:02 Відповісти
Засунути б цей ФСБшний ножик в сраку тому малоросу.
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27.12.2020 14:16 Відповісти
Видно московити дійсно "едят куй без соли", антикваріат на розпродаж вивозять, як в 90 нагороди совка.
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27.12.2020 14:54 Відповісти
В им им книжки про Гарри Потера, а они вам сабли -ножи.
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27.12.2020 15:00 Відповісти
Це така середньовічна кооперація
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27.12.2020 15:57 Відповісти
икономіка пріздохла на всіх посіпак ***** нагород не вистачає пішла підкилимова боротьба
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27.12.2020 18:11 Відповісти
 
 