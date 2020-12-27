З РФ в Україну намагалися ввезти кинджал, шаблі та партію ножів. На одному з лез - гравірування ФСБ РФ, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Двом спробам переміщення заборонених предметів через українсько-російський кордон в пункті пропуску "Сеньківка" запобігли минулої доби прикордонники Чернігівського загону.

Під час огляду автомобіля "SsangYong" російської реєстрації, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, прикордонники разом з митниками в багажному відділенні серед речей іноземця виявили дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

"А 47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі "Мерседес" російської реєстрації, теж прихопив з собою заборонені речі. В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см. На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.

До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи, яка й визначить чи належать вони до холодної зброї.

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