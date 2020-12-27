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Новини Коронавірус і карантин
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Працюємо над тим, щоб Україна мала вдосталь ресурсів для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Шмигаль

Працюємо над тим, щоб Україна мала вдосталь ресурсів для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Шмигаль

Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин. Уряд активно працює, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям. Крім того, Уряд уже цього року виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради", - зазначає Шмигаль.

Крім цього він підкреслює, що на поточному тижні обговорював закупівлю вакцин від COVID-19 з послами G7 і ЄС.

"Також це питання опрацьовується спільно зі Світовим банком та ЄІБ. Відповідна робота ведеться і на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин із ЄС", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль

вакцина (4419) карантин (18172) ЄІБанк (330) Шмигаль Денис (4608) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Не кипишуй, никто на зебилов тратить бабки не собирается.
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27.12.2020 13:03
+6
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2207
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27.12.2020 13:04
+5
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4360
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27.12.2020 13:20
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Шмыга, не трать бюджетные деньги на это дерьмо.
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27.12.2020 13:01 Відповісти
Не кипишуй, никто на зебилов тратить бабки не собирается.
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27.12.2020 13:03 Відповісти
Бюджет народный и тратить его на непонятно что - преступление. Вакцина эта от чего? Сейчас идет новый мутированный штамм с Великобритании и Франции. Эта вакцина на него не действует. И вообще действие любой противовирусной вакцины 3-4 мес. А дальше по новой вакцинация с консервантами и всякой онкологической дрянью и так до бесконечности? Нет от этого вируса ни лечения ни вакцины, так как он мутирует постоянно. И никогда не будет.
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27.12.2020 13:11 Відповісти
Ну декому ж "забашляти" то хочеться та і можеться.
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27.12.2020 13:15 Відповісти
...хочется взять и подарить...
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9002
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27.12.2020 13:23 Відповісти
ти вже готовий здохнути?????? чи може будемо щось пробувати????? таких вірусів за 2000 років було бзизько десяти, якось, щось знаходили, виліковувались......
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27.12.2020 13:36 Відповісти
Пробовать отраву на себе предлагаешь? Ну-ну, просмотрю сколько протянешь. От короны поправляются 99,9% людей, а от отравы сдохнешь гарантированно и 100%.
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27.12.2020 13:57 Відповісти
ето тебе шарий расказал или михалков ?
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27.12.2020 14:10 Відповісти
прикол в тому, що їй таки доведеться зробити собі щеплення, якщо зазбирається за кордон!!
в протилежному випадку буде розповсюджувати вселенську зраду сидячі в своїх іпенях
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27.12.2020 14:28 Відповісти
Ботам всем вакцинироваться и немедленно. Окончание испытания вакцин от короны официально в средине 2021 года. Но ботам сейчас, как предлагают фармкомпании, без результатов испытания, а зачем? Кому нужны боты? Всем ботам на укол без очереди. Естественный отбор пусть хоть на них работает.))
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27.12.2020 17:37 Відповісти
бот Лариса https://censor.net/ru/user/401376 решила таки вакцинироватся
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27.12.2020 19:51 Відповісти
таке враження, що тебе хтось примушує... а ти обісралася, зачепилася за двері зубами і скиглишь, що тебе відпустили...
Адміністрація - нах.ра ця потворя розповсюджує антивакцінну істерію?
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27.12.2020 20:27 Відповісти
Такое впечатление, что ты тут сидишь и тебе за трольчеством некогда по-рать сходить, прямо на горшке сидишь и троллишь за вакцинацию за хорошее бабло продал душу сатане, тварь.
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27.12.2020 21:39 Відповісти
істеридло, прибери за собою своє гівно! дивитись гидко
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27.12.2020 22:37 Відповісти
Хамло пнх.
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27.12.2020 22:39 Відповісти
я о нормальной, проверенной вакине которой будут привиты люди всех цивилизованных стран. а Вы о какой?
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27.12.2020 14:14 Відповісти
А ты вообще нормальный? Вакцины пройдут полное испытание только к средине 2021 года, а у тебя все уже готово? Ну давай, прививайся и не морочь народу голову. Марш на прививку. Сам чего бздишь? Еще не привит?
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27.12.2020 17:40 Відповісти
от оспы, испанки, малярии, чумы и тд, вакцину нашли. компьютеров небыло. теперь, почему то не найдут. Вы баришня, на своей волне, так что нальнейший спор бесполезен.
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27.12.2020 19:02 Відповісти
Олигофрен, не равняй те вакцины и современные от короны и гриппа. Это все равно, что сравнить хорошего врача, с нацистским доктором смерть. Если тебе надо вакцинируйся, я тебе не мешаю, я пишу свое мнение и имею на это право. А ботам желаю удачи в вакцинировании. И пусть тебя не колбасят чужие мнения, которые против твоей методички.
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27.12.2020 21:38 Відповісти
а до чого тут твоя істерія? не хочешь вакціонуватися - не вакціонуйся! тебе хтось примушує? на твоє схибливе ворожнече відношення до оточуючого світу всім насрати
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27.12.2020 20:29 Відповісти
Истерия у тебя и твоих дружков. Я пишу свое мнение отдельно и не лезу как вы в чужие комментарии. Задрали уже боты вакцинирования. Хотите сами вакцинируйтесь молча и не навязывайте людям хрень.
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27.12.2020 21:34 Відповісти
Ну и при чём тут новый штамм ? Старый-то штамм никуда не делся, - он, по-прежнему, опасен и созданная вакцина против него достаточно эффективна. Да, для длительного и стойкого иммунитета необходимо вакцинироваться дважды,- это всем известно. Непонятно только к чему этой твой дурацкий комментарий. Полагаю, что у тебя нет родственников, входящих в группу риска и отсюда этот твой подростковый нигилизм.
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27.12.2020 13:38 Відповісти
То есть, если штаммов будет миллион ( а вирус за год уже мутировался сотни раз) ты предлагаешь миллион раз принимать все новые и новые вакцины ( которых еще нет) с онкогенами, с консервантами, с клетками человеческого эмбриона? Ну-ну, посмотрю сколько протянешь, как это тебя защитит от смерти. Вижу что твой тупизм и зомбаж зашкаливает.
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27.12.2020 13:54 Відповісти
Это твоя инфантильная тупость зашкаливает, и яркое тому подтверждение - слова про миллион штаммов. Почему не миллиард ?

Во-первых, мутации далеко не всегда приводят к появлению более опасных форм инфекций, часто бывает совершенно иначе, во-вторых, вакцины будут модифицироваться не под каждую мутацию, а только под особо опасные формы штаммов, и в-третьих, - тебя насильно никто вакцинироваться не заставляет. Так что прибереги своё мнение для одноклассников, перед ними и покозыряешь "онкогенами" и "консервантами"... Они должны оценить.
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27.12.2020 14:29 Відповісти
Бот, я тебе тыкаю? На вы и шопотом и пшел вон со своей сатанячьей агитацией.
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27.12.2020 17:32 Відповісти
Заткни вже свій тупий рот. Ботяра. Ти і так здохнеш, без прививки, разом із своїм МНЄНІЕМ. Ущербна
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27.12.2020 16:50 Відповісти
Сатана , твои слова , да тебе в пасть.И пусть так и будет.
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27.12.2020 17:31 Відповісти
"Эта вакцина на него не действует. " Давайте ссылку. Антиваксеры врут как дышат.
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27.12.2020 13:58 Відповісти
Я не бот как ты и не работаю тут на пропаганду вакцинации, а пишу свои мысли и уверена, что вакцина не действует на новые штаммы вируса. А ее действие на старый штамм бесполезно, так как он уже уходит. А вот вредное действие того, что входит в вакцину очевидно. Там много вреднейших консервантов и клетки человеческих эмбрионов или клетов животных, на которых выращивается вирус. Кроме того, вакцинироваться предлагается 2 раза, а это накопление вредного действия. Потом предложат дальше вакцинироваться против других новых штаммов и это также будет невероятно вредно, что и приведет к сокращению численности населения от разных заболеваний, которые спровоцируются вредными веществами в вакцинах. Розовая мечта Билла Гейтса о сокращении жителей Земли осуществится.Только ты не думай, что тебя это не коснется.Хотя что я пишу, ты же думать вообще не привык и не можешь.
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27.12.2020 14:07 Відповісти
"Я не бот как ты" и Вы, при этом, переписываетесь с ботом?
"Там много вреднейших консервантов" и поэтому ее хранят при минус 78 градусах?
"клетки человеческих эмбрионов " Лариса, клетки от вирусов легко отделяются ультрафильтрацией. Но эта вакцина не вирус, это матричная РНК. Она еще намного меньше.
Это лишь малая толика Вашего вранья.
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27.12.2020 14:19 Відповісти
Если ты не бот и пишешь тут тупость просто по своей тупости и на навязывай ее людям.
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27.12.2020 17:33 Відповісти
В нормальных странах уже началась вакцинация, а в Украине охлос хавает видосики и пустые обещания.
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27.12.2020 13:02 Відповісти
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2207
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27.12.2020 13:04 Відповісти
ви забули встави між "КОМИТЕТА" і "ВИДОСИКОВ" - аббревіатуру "РФ"
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27.12.2020 14:30 Відповісти
Неужели асфальт сдираете, мастера спорта?
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27.12.2020 13:04 Відповісти
Ключевые слова трепла: "будет иметь"...
Про 40% рост мы уже слышали...
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27.12.2020 13:06 Відповісти
Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов. Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения. По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки. Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть..
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27.12.2020 13:07 Відповісти
Компания AstraZeneca имеет в паРаше свой завод и под видом AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) будет загонять в Украину российскую вакцину "Новичок" или как там её еще называют, не помню. Вы именно об этом хотели рассказать???
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27.12.2020 13:14 Відповісти
абсолютно genau..
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27.12.2020 13:22 Відповісти
небольшого % от украденных на большом строительстве хватит нам и еще молдованам вакцину купить
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27.12.2020 13:11 Відповісти
Хроника одного президента

‎27.‎12.‎2020

Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов. Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения. По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки. Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть..

До выполнения заключенных договоров в рамках прямых государственных заказов и профинансированных заказов в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, в целях предупреждения возможных злоупотреблений, компании BioNTech и Pfizer (вакцина прошла регистрацию в США и странах ЕС ) и компания Moderna (вакцина прошла регистрацию в США ) не будут поставлять партии вакцин для систем розничной продажи. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) *

*Краткое разъяснение информации сообщения ГЗМ
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос "Почему" - к "устойчивому" министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет)
3. Если вы видите продажи вакцин этих фирм в рознице - это либо украдено, либо фальсификат.

Внутри властных структур Украины назревает еще один серьезный конфликт. Конфликт между премьер-министром Шмыгалем и министром здравоохранения Степановым. Конфликт этот вырвался уже на всеобщее обозрение при обсуждении вопроса о бюджете-2021, когда Степанов отказался голосовать за его принятие на заседании Кабмина. Тем не менее все симпатии Зеленского - на стороне Степанова. Причина очень проста - Шмыгаль по должности имеет источники информации позволяющие ему достаточно точно видеть реальну ситуацию с эпидемией и реальное состояние системы здравоохранения. Попытки донести ее до сведения Зеленского встречают яростное непринятие с его стороны и классифицируются как "психологическая неустойчивость в ситуации с ковид". Степанов, напротив, поставляет Зеленскому умиротворяющие данные о "спаде, стабилизации и скором завершении эпидемии" и получает метку "устойчивый министр". Есть еще одна причина - финансовая. переброс части вакцины через коммерческие структуры сулит огромный куш для ее участников. Скандал вообще уже вышел на уровень ВОЗ, которая откровенно обвиняет МОЗ в закупке неэффективных препаратов для лечения СОVID-19.
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27.12.2020 13:11 Відповісти
Компания AstraZeneca имеет в паРаше свой завод и под видом AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) будет загонять в Украину российскую вакцину "Новичок" или как там её еще называют, не помню.Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3856 Вы именно об этом хотели рассказать???
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27.12.2020 13:15 Відповісти
я думаю ,один кацапский заводик не справится с поставками в Украину.им надо вон в венесуэлу отправить в обмен на кокс,в африку опять же,да и своим чуток подкинуть,шоб не ныли...
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27.12.2020 13:18 Відповісти
и вообще,ты уже за жкх уплатил?а то там волнуются...

Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6851
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27.12.2020 13:21 Відповісти
Да все уже купили кроме страны где правит бестолковый офисный планктон.
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27.12.2020 13:16 Відповісти
Ну как же так? Ну мы же в очереди первыми стояли..
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27.12.2020 13:18 Відповісти
А не "закоткують" ті ресурси знову в асфальт?
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27.12.2020 13:17 Відповісти
Кажуть з асфальту Зеля вже робить зелену вакцину.
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27.12.2020 13:20 Відповісти
Він "наробить". І собака не перескоче. Антипод царя Мідаса.
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27.12.2020 13:39 Відповісти
ВОНО працюйе.
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27.12.2020 13:18 Відповісти
я теж написав як воно праює
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27.12.2020 13:31 Відповісти
Показатели летальности засекречены: врач рассказал, что не так со статистикой по COVID-19 в УкраинеВоскресенье, 27 декабря 2020, 11:38

https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
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27.12.2020 13:18 Відповісти
Влада завжди брехала, бреше і далі брехатиме.
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27.12.2020 13:21 Відповісти
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2784
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27.12.2020 13:23 Відповісти
Израиль начинает вакцинацию палестинских заключенных

Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4271

Как сообщил глава Управления по делам заключенных Палестинской администрации Кадри Абу Бакр, израильские власти известили палестинских заключенных, что уже в ближайшие дни начнется их вакцинация от коронавирусной инфекции.
Она будет носить добровольный характер. Прививать заключенных будут вакциной, изготовленной компанией Pfizer. Абу Бакр рассказал, что палестинская сторона попросила направить наблюдателей, чтобы следить за процессом.
26 декабря глава Клуба заключенных Кадура Фарес сообщил, что Израиль отказывается вакцинировать содержащихся в тюрьмах палестинцев, заявив, что ответственность за судьбу и здоровье заключенных будут нести "оккупанты".

Как сообщает агентство https://www.wafa.ps/Pages/Details/15234 Wafa , Фарес назвал расистским заявление министра внутренней безопасности Израиля Амира Оханы, согласно которому вакцинация палестинских заключенных не является приоритетной.
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27.12.2020 13:20 Відповісти
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4360
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27.12.2020 13:20 Відповісти
Шото Мне ПОПу напоминает..
🤑
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27.12.2020 13:21 Відповісти
на дороги витратили близько 120 млрд. ціна завищена на 91 %. не важко порахувати. бітум став дешевшим, щебінь теж, дт та бензин стоять на місі, тому і транспорт не подорожчав. висновок. хтось підписав кошторис на 60 млрд більший ніж є насправді. це означає що хтось отримав ці 60 ярдів просто так, за гарні очі. І ДЕЖ **** ВЗЯТИ ГРОШІ НА ВАКЦИНУ????????????? воно ночами не спить, водо думає, воно показує що працює на державу і для народу
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27.12.2020 13:29 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1909756-pandemiya-kitay-prizupiniv-pripiniv-priyom-reysiv-z-britaniyi-cherez-noviy-shtam-virusu Китай прекратил прием рейсов из Британии через новый штамм вируса
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27.12.2020 13:40 Відповісти
Так и вижу эту работу : сотрудники ОП и прочие высокие чиновники сидят и медитируют : " Мы должны меньше воровать, нам совершенно не хочется воровать..."
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27.12.2020 13:47 Відповісти
Да где завакцинироваться нормальной вакциной? Я б своим паре-тройке родичей в Украине оплатил бы. А кто-то сам сможет. Лучше хоть часть населения начнёт вакцинироваться раньше, чем позже.
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27.12.2020 13:55 Відповісти
А щас бубочка матнется кабанчиком в расейку, тет-а-тет перетрет с сцарем и привезет кацапсинскую вакцинку. Мертвечук на ура посодействует. Вколют ее зелебобикам (не порохоботам же!) и процент дурачков сильно поубавится...
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27.12.2020 14:04 Відповісти
Чего тут работать, взять из Пенсионного фонда и вся работа.
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27.12.2020 14:09 Відповісти
Соседняя Польша уже начала вакцинацию населения, а эти твари только думают деньги собирать. Зато "какие дароги"!
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27.12.2020 14:42 Відповісти
60 мільярдів ковідного фонду де? Ви тварини повинні сісти за грати.
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27.12.2020 14:45 Відповісти
Шмыгаль, ты что не понимаешь, что нужно секвестировать все статьи бюджета и обеспечить срочную закупку вакцин против ковида для всех граждан Украины? И это нужно было делать вчера.
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27.12.2020 15:04 Відповісти
Даже если сейчас найдутся деньги, то нужно еще контракты с производителями подписать, атам я так понимаю, очередь. Так что в ближайшее время никаких вакцин можно не ждать.
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27.12.2020 15:13 Відповісти
В Европе уже вакцинируют людей, а у нас до сих пор " активно" ищут ресурсы для закупки вакцин. Шулеры !!!
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27.12.2020 15:10 Відповісти
Більша частина українців, на мою думку вже перехворіла, кого скалічила, а кого закопали, на жаль.
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27.12.2020 15:30 Відповісти
Що ви там думаєте де взяти гроші, що ти дурня включаєш??? ЄС вже дав 600млн.євро на вакцину для України!!! А ти тут дурака вмикаєш, нібито шукаєте гроші!!!!!!!!!
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27.12.2020 15:55 Відповісти
МЕрзота! Вони, ніби то, починають працювати, що б мати кошти. В іньших країнах вже давно розпочали прививати. Навіть у бідній Славпкфї. Тварі
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27.12.2020 16:20 Відповісти
Вивертай свої кишені мутрий нарід.
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27.12.2020 18:02 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWVD7CZk8KuVogJc8J63gyWjGkieWtjk7L5QYYmCf3JClmlHLVCiSgKNH5l-yT_XNaQ1m5CWZoMdnIrgQk-ZFGqm8-v0KkeMoDTnLaMK5Sc12sIPCts-eQkngQb9QyPGak&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3629066070464502&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWVD7CZk8KuVogJc8J63gyWjGkieWtjk7L5QYYmCf3JClmlHLVCiSgKNH5l-yT_XNaQ1m5CWZoMdnIrgQk-ZFGqm8-v0KkeMoDTnLaMK5Sc12sIPCts-eQkngQb9QyPGak&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

І поки весь Європейський Союз розпочав масову вакцинацію від коронавірусу, Зеленський готує новий новорічний відосик.

Велика Британія - 600,000 вакцинованих громадян за тиждень. Це лікарі, люди похилого віку, працівники об'єктів критичної інфраструктури. Вакцинація триває.

Польща, Чехія, Туреччина, США, Канада, всі країни ЄС вже мають доступ до вакцини. Вони заздалегідь уклали договори на поставку та оплатили вакцину.

А що у нас? А у нас «всі чекають посадки Порошенка». А у нас просто знизили кількість тестувань вдвічі. А у нас всякі степанови і ляшки тільки на словах «планують» щось там закупляти. Зате буде створений новий «вакцинний фонд». Ковідний вже освоїли на дорогах. Час переходити до вакцинного.

Одним словом країна на порозі 2021 року отримує одну велику дулю кожному.

До речі, з 1 січня газ буде коштувати на 14% більше, і це без транспортування. Тобто 1 кубометр, в залежності від регіону,вартуватиме до 10 тисяч гривень.

Із Зеленським ЗДОБУЛИ. «Покращення» кожному під ялинку у вигляді чергового відосика за яким порожня казна та брехня на кожному кроці.
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27.12.2020 21:27 Відповісти
Зе-власть будет грабить народ с вакцинами так же, как с масками и тестами 27 декабря, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd.html#respond Комментарии: 0
Працюємо над тим, щоб Україна мала вдосталь ресурсів для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9798Зе - это наш приговор, заслуженный на выборах 2019 года…
Ну, что? Спрогнозируем, что мы увидим с вакциной в следующем году?
Такое https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk предложение сегодня озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
А будет все банально. Зеленский понял, что хороший гешефт на закупке вакцины не поднять, поскольку слишком прозрачные мировые цены. Поэтому на Банковой придумали другой вариант набить себе карманы.
Какой? Специально не закупать централизованно вакцину за бюджетные деньги, чтобы бесплатно люди не могли ее получить. Вместо этого медлобби, входящее в ближайшее окружение Зеленского, будет завозить вакцину и продавать в своих клиниках. В разы дороже, чем ее официальная цена у производителя.
Естественно, Голобородько с этого будет иметь свой гешефт. Как за легализацию игорного бизнеса или закон о продаже земли.
Кстати, схема с вакцинами ничем не отличается от того, что Голобородько и его меддружки провернули с масками и тестами. Поэтому и нет у нас никаких бесплатных масок или бесплатного тестирования, как во всем мире.
Зе - это наш приговор, заслуженный на выборах 2019 года…

Когда мне рассказывают байки про внешнее управление, то сразу хочется сказать: это Байден или Трамп заставили Зеленского проводить тарифный геноцид, сделав газ по 12 грн за куб?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8.html Зеленский к Новому году продемонстрировал, как он ненавидит украинцев - политолог
Отож.
Нам не надо внешнее управление. Тут свои, сидя на Банковой, радостно народ гробят…
***
Прогноз насчет схемы с вакцинами политолог сделал, скорее всего, прочитав такую свежую новость:
Вакцина против коронавируса COVID-19 не появится в Украине в частных клиниках раньше, чем в государственных.
Об этом рассказала в эфире телеканала https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/6811-postavki-vakcin-ot-koronavirusa-v-ukrainu-v-minzdrave-raskryli-podrobnosti «Украина 24» эксперт группы экспертов Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова.
«Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, - для них это ничто, им это неинтересно», - сказала эксперт.
По ее мнению, производители даже не будут вести переговоры с частными клиниками.
«Это могут быть дистрибьюторы, но дистрибьюторы официальные так же отвечают за качество продукта, как отвечает государство. И препарат - хоть для частной, хоть для государственной клиники - будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковы.
Далее судьба препарата на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину.
Но это не будет раньше, чем это будет в государстве», - пояснила она.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB.html Украина получит вакцину одной из последних, вместе с африканскими странами
То есть, судя по этим словам чиновницы Минздрава, вакцина появится у государства и в частных руках одновременно…
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27.12.2020 21:28 Відповісти
 
 