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Новини Агресія Росії проти України
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"Найкращий подарунок, коли вони вдома!" До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора ввечері, 26 грудня, із зони Операції Об'єднаних Сил на Донбасі повернулися бійці 79-ї миколаївської окремої десантно-штурмової бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, фотографії та відео зустрічі розмістила в фейсбуці мешканка Миколаєва Julia Vynnyk.

Десантників за традицією зустріли близькі і друзі біля частини в Соляних.

"Найкращий подарунок, коли вони вдома. Замість тисячі слів. Усіх, хто чекав, також вітаю! Хлопці, ви для нас завжди перші. Слава Україні!" – написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу один раз порушив "тишу" на Донбасі: стріляв по позиціях ЗСУ біля Березового, втрат немає, - штаб ОС

Найкращий подарунок, коли вони вдома! До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр 01
Найкращий подарунок, коли вони вдома! До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр 02
Найкращий подарунок, коли вони вдома! До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр 03
Найкращий подарунок, коли вони вдома! До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр 04

Фото: Винник/ Facebook

Найкращий подарунок, коли вони вдома! До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр 05

Миколаїв (1810) Ян Осока (1495) 79 окрема десантно-штурмова бригада (201) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+45
З поверненням, рідненькі !!! Героям слава !!!
"Лучший подарок, когда они дома!": в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр - Цензор.НЕТ 9297
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27.12.2020 13:21
+36
З поверненням !
Гарних вам свят, захисники !
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27.12.2020 13:26
+24
Слезы радости, слезы гордости!!! У меня даже нет слов, насколько я горжусь этими женщинами и мужчинами.
Кланяюсь в ноги каждому.
СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!
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27.12.2020 13:48
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З поверненням, рідненькі !!! Героям слава !!!
"Лучший подарок, когда они дома!": в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр - Цензор.НЕТ 9297
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27.12.2020 13:21 Відповісти
Досі бойову техніку женуть марш-бросками на сотні кілометрів своїм ходом, а потім ремонтують за мільярди гривень!!!! Це безголовість! Бойова техніка має їхати на тралах та на залізничних платформах!
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28.12.2020 12:54 Відповісти
З поверненням !
Гарних вам свят, захисники !
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27.12.2020 13:26 Відповісти
З поверненням,козарлюги!!! Слава Україні!! Героям слава!! Смерть ворогам !!
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27.12.2020 13:26 Відповісти
Героям СЛАВА!!! (смерть ворогам )
***

Виткані ночі зажурою.
Очі сивіють у зір.
Я у розмові здаюся похмурою?
Ти в тім не винен, повір…

Хочеться в ночі замріяні
Наше кохання вплести.
Але у серці, де болі посіяні,
Радість не може рости.

Стежу завжди за подіями
Сходу і роти, де ти…
Зустріч я нашу змальовую мріями…
Рідний, єдиний… Живи!

Там випробовують «Градами»
Наше кохання й життя.
Тільки я знаю: не можна снарядами
Вбити моє почуття.

Ми ж бо повінчані! Пара ми.
Нас не розлучить ніхто.
Вдвох ми забудемо ночі з кошмарами,
Піде в минуле АТО.

Милий, коханий мій, соколе!
Разом дійдемо до мрій
І замилуємось мирними зорями
В рідній Вкраїні своїй.

В. (дружина) 2015р.
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27.12.2020 13:35 Відповісти
Слезы радости, слезы гордости!!! У меня даже нет слов, насколько я горжусь этими женщинами и мужчинами.
Кланяюсь в ноги каждому.
СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!
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27.12.2020 13:48 Відповісти
З поверненням вас, хлопці.......
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27.12.2020 13:57 Відповісти
Не понятно почему ночью - днём и по Центральному проспекту, шоб всей вате николаевской на неделю настроение было испорчено.
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27.12.2020 14:11 Відповісти
Ваті треба не настрій псувати а життя.... назавжди.
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27.12.2020 14:32 Відповісти
450
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27.12.2020 14:12 Відповісти
Вот так было в 19 - https://inshe.tv/nikolaev/2019-12-04/490259/
Ребята отдохните и в Новый год маршем по Соборной. Ждём.
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27.12.2020 14:17 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
"Найкращий подарунок, коли вони вдома!" До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр - Цензор.НЕТ 1337 "Найкращий подарунок, коли вони вдома!" До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр - Цензор.НЕТ 1373
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27.12.2020 14:37 Відповісти
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
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27.12.2020 14:43 Відповісти
С возвращением, ребятки!!! Мы все у вас в долгу. Низкий поклон Вам, защитники Украины!!! Героям слава! Смерть ворогам!
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27.12.2020 18:28 Відповісти
Відпочивайте, Воїни.
Шана вам за захист нашої землі.
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27.12.2020 20:41 Відповісти
 
 