"Найкращий подарунок, коли вони вдома!" До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вчора ввечері, 26 грудня, із зони Операції Об'єднаних Сил на Донбасі повернулися бійці 79-ї миколаївської окремої десантно-штурмової бригади.
Як інформує Цензор.НЕТ, фотографії та відео зустрічі розмістила в фейсбуці мешканка Миколаєва Julia Vynnyk.
Десантників за традицією зустріли близькі і друзі біля частини в Соляних.
"Найкращий подарунок, коли вони вдома. Замість тисячі слів. Усіх, хто чекав, також вітаю! Хлопці, ви для нас завжди перші. Слава Україні!" – написала вона.
Фото: Винник/ Facebook
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Гарних вам свят, захисники !
***
Виткані ночі зажурою.
Очі сивіють у зір.
Я у розмові здаюся похмурою?
Ти в тім не винен, повір…
Хочеться в ночі замріяні
Наше кохання вплести.
Але у серці, де болі посіяні,
Радість не може рости.
Стежу завжди за подіями
Сходу і роти, де ти…
Зустріч я нашу змальовую мріями…
Рідний, єдиний… Живи!
Там випробовують «Градами»
Наше кохання й життя.
Тільки я знаю: не можна снарядами
Вбити моє почуття.
Ми ж бо повінчані! Пара ми.
Нас не розлучить ніхто.
Вдвох ми забудемо ночі з кошмарами,
Піде в минуле АТО.
Милий, коханий мій, соколе!
Разом дійдемо до мрій
І замилуємось мирними зорями
В рідній Вкраїні своїй.
В. (дружина) 2015р.
Кланяюсь в ноги каждому.
СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!
Ребята отдохните и в Новый год маршем по Соборной. Ждём.
Шана вам за захист нашої землі.