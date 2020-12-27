"Найкращий подарунок, коли вони вдома!" До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора ввечері, 26 грудня, із зони Операції Об'єднаних Сил на Донбасі повернулися бійці 79-ї миколаївської окремої десантно-штурмової бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, фотографії та відео зустрічі розмістила в фейсбуці мешканка Миколаєва Julia Vynnyk.

Десантників за традицією зустріли близькі і друзі біля частини в Соляних.

"Найкращий подарунок, коли вони вдома. Замість тисячі слів. Усіх, хто чекав, також вітаю! Хлопці, ви для нас завжди перші. Слава Україні!" – написала вона.

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Фото: Винник/ Facebook