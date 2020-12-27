У Польщі стартувала вакцинація проти COVID-19. Наше завтра тепер у наших руках, - глава МОЗ країни Недзельський
У Польщі в неділю вранці розпочалося щеплення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer і BioNTech.
Першою в країні вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVN24 повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Шпиталь МВС Польщі отримав вакцину, що дозволить відразу вакцинувати 375 осіб. Друга порція вакцини потрапить до шпиталю 4 січня.
За інформацією, голови Агентства матеріальних резервів РП Міхала Кучмеровського, перша партія вакцини компанії Pfizer кількістю 10 тис. доз буде використана у неділі до 12-ї години дня. Вакцинація медперсоналу також відбувається в інших медзакладах по всій країні.
До кінця грудня до Польщі будуть доставлені ще 300 тисяч доз, до кінця січня - 1,5 млн доз. Через 21 день повинна бути введена друга доза вакцини. Це дозволить посилити ефект від щеплення.
Друга партія вакцин повинна бути доставлена в польські лікарні 4 січня. Всі пацієнти, які пройдуть вакцинацію сьогодні, будуть повторно щеплені.
"Від сьогоднішнього дня ми можемо почати змінювати наше майбутнє. У нас є дієвий інструмент боротьби з епідемією. Наше завтра тепер в наших руках. Важливо, щоб ми максимально використовували цей інструмент", - сказав міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельский.
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а у некоторых последние в 2000 году были
першої каденції! Вони не стали терпіти комуняцьку наругу над собою! Народ
вийшов на такі протести що вся поліція розбігалася в різні сторони! Хлопці теж
добряче повоювали за свої права! А в нас розвелося комуняцьких шавок яких треба просто передавити, бо йнакше нам хана!
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос «Почему» - к «устойчивому» министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет).
До выполнения заключенных договоров в рамках прямых государственных заказов и профинансированных заказов в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, в целях предупреждения возможных злоупотреблений, компании BioNTech и Pfizer (вакцина прошла регистрацию в США и странах ЕС ) и компания Moderna (вакцина прошла регистрацию в США ) не будут поставлять партии вакцин для систем розничной продажи.
Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов.
Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения.
По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки.
Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть...
наше "светлое" будущее в ОПе Зеленского
Минздрав Турции объявил о начале вакцинации ещё 11 декабря.
Китайской вакциной Sinovac бесплатно будет сделано 50 млн. прививок.
-В декабре будет сделано 20 млн прививок,- заявил министр здравоохранения Турции.
-Еще 20 млн доз должно прийти в январе, и еще 10 млн. - в феврале.
Моліться Господу, і все буде добре.