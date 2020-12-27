У Польщі стартувала вакцинація проти COVID-19. Наше завтра тепер у наших руках, - глава МОЗ країни Недзельський

У Польщі в неділю вранці розпочалося щеплення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer і BioNTech.

Першою в країні вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVN24 повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шпиталь МВС Польщі отримав вакцину, що дозволить відразу вакцинувати 375 осіб. Друга порція вакцини потрапить до шпиталю 4 січня.

За інформацією, голови Агентства матеріальних резервів РП Міхала Кучмеровського, перша партія вакцини компанії Pfizer кількістю 10 тис. доз буде використана у неділі до 12-ї години дня. Вакцинація медперсоналу також відбувається в інших медзакладах по всій країні.

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До кінця грудня до Польщі будуть доставлені ще 300 тисяч доз, до кінця січня - 1,5 млн доз. Через 21 день повинна бути введена друга доза вакцини. Це дозволить посилити ефект від щеплення.

Друга партія вакцин повинна бути доставлена ​​в польські лікарні 4 січня. Всі пацієнти, які пройдуть вакцинацію сьогодні, будуть повторно щеплені.

"Від сьогоднішнього дня ми можемо почати змінювати наше майбутнє. У нас є дієвий інструмент боротьби з епідемією. Наше завтра тепер в наших руках. Важливо, щоб ми максимально використовували цей інструмент", - сказав міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельский.