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Новини Коронавірус і карантин
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У Польщі стартувала вакцинація проти COVID-19. Наше завтра тепер у наших руках, - глава МОЗ країни Недзельський

У Польщі стартувала вакцинація проти COVID-19. Наше завтра тепер у наших руках, - глава МОЗ країни Недзельський

У Польщі в неділю вранці розпочалося щеплення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer і BioNTech.

Першою в країні вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVN24 повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Шпиталь МВС Польщі отримав вакцину, що дозволить відразу вакцинувати 375 осіб. Друга порція вакцини потрапить до шпиталю 4 січня.

За інформацією, голови Агентства матеріальних резервів РП Міхала Кучмеровського, перша партія вакцини компанії Pfizer кількістю 10 тис. доз буде використана у неділі до 12-ї години дня. Вакцинація медперсоналу також відбувається в інших медзакладах по всій країні.

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До кінця грудня до Польщі будуть доставлені ще 300 тисяч доз, до кінця січня - 1,5 млн доз. Через 21 день повинна бути введена друга доза вакцини. Це дозволить посилити ефект від щеплення.

Друга партія вакцин повинна бути доставлена ​​в польські лікарні 4 січня. Всі пацієнти, які пройдуть вакцинацію сьогодні, будуть повторно щеплені.

"Від сьогоднішнього дня ми можемо почати змінювати наше майбутнє. У нас є дієвий інструмент боротьби з епідемією. Наше завтра тепер в наших руках. Важливо, щоб ми максимально використовували цей інструмент", - сказав міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельский.

вакцина (4419) карантин (18172) Польща (8539) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Кстати, в детстве всегда хотел знать что же там было после того, как Иван-дурак все-таки стал царем. Теперь знаю хорошо и наглядно.
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27.12.2020 13:57
+11
А наше будущее как в сказке "Чем дальше, тем страшнее".
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27.12.2020 13:55
+10
В Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Наше завтра теперь в наших руках, - глава МОЗ страны Недзельски - Цензор.НЕТ 4840Вот это вакцина для 73 зебилов. Жрите
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27.12.2020 14:00
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Сначало странам побогаче потм отбросам((((
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27.12.2020 13:52 Відповісти
Зато нам еще есть время подумать нужна ли эта вакцина или она дает только вред. В Великобритании вакцинация привела неожиданно для многих к росту эпидемии.
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27.12.2020 14:00 Відповісти
https://www.vaccinecommongood.org/
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27.12.2020 14:05 Відповісти
наше "светлое" будущее в ОПе Зеленского
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27.12.2020 14:06 Відповісти
ну,это кто куда записался на последних выборах .
а у некоторых последние в 2000 году были
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27.12.2020 14:10 Відповісти
Скажи "спасибо" нариду. Если бы поляки выбирали коммуняк, урков и клоунов, то тоже были в числе отбросов. А так в ЕС и НАТО, и горя не знают.
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27.12.2020 14:11 Відповісти
Цілком Вас підтримую! Поляки розігнали свій парламент-Сейм відразу після
першої каденції! Вони не стали терпіти комуняцьку наругу над собою! Народ
вийшов на такі протести що вся поліція розбігалася в різні сторони! Хлопці теж
добряче повоювали за свої права! А в нас розвелося комуняцьких шавок яких треба просто передавити, бо йнакше нам хана!
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28.12.2020 15:14 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-27-12-20.html Краткое разъяснение информации сообщения ГЗМ.
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос «Почему» - к «устойчивому» министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет).
До выполнения заключенных договоров в рамках прямых государственных заказов и профинансированных заказов в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, в целях предупреждения возможных злоупотреблений, компании BioNTech и Pfizer (вакцина прошла регистрацию в США и странах ЕС ) и компания Moderna (вакцина прошла регистрацию в США ) не будут поставлять партии вакцин для систем розничной продажи.
Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов.
Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения.
По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки.
Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть...
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27.12.2020 14:19 Відповісти
AZ там до сих пор никак со своим тестированием с половинной дозой не разберется. Так что вариант так себе. Скорей всего она рабочая, но доверие к ней сильно подорвано.
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27.12.2020 14:58 Відповісти
Якщо зараз президеннтомУкраїни був биП.Порошенко- у нас би вже теж була б німецька вакцина Пфайзер, незважаючи на те, що Україна ще не в ЄС. Чим ми гірше Сербії врешті-решт?!
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27.12.2020 15:47 Відповісти
А наше будущее как в сказке "Чем дальше, тем страшнее".
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27.12.2020 13:55 Відповісти
Кстати, в детстве всегда хотел знать что же там было после того, как Иван-дурак все-таки стал царем. Теперь знаю хорошо и наглядно.
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27.12.2020 13:57 Відповісти


наше "светлое" будущее в ОПе Зеленского
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27.12.2020 14:05 Відповісти
В Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Наше завтра теперь в наших руках, - глава МОЗ страны Недзельски - Цензор.НЕТ 4840Вот это вакцина для 73 зебилов. Жрите
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27.12.2020 14:00 Відповісти
Рада за поляків. Їх влада піклується про них.
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27.12.2020 14:03 Відповісти
Нет...еще не в ваших. Поторопились....
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27.12.2020 14:04 Відповісти
А наш "чемпіон" що зробив? Рівно нічого, тільки піариться своїми тупими відосиками. І вся надія тільки на *******, яка одним повідомленням у "твіті" вилікує націю. А якщо попросити, то можливо із "чемпіоном" по боротьбі з КОВІД врятують світ?
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27.12.2020 14:06 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Минздрав Турции объявил о начале вакцинации ещё 11 декабря.
Китайской вакциной Sinovac бесплатно будет сделано 50 млн. прививок.
-В декабре будет сделано 20 млн прививок,- заявил министр здравоохранения Турции.
-Еще 20 млн доз должно прийти в январе, и еще 10 млн. - в феврале.
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27.12.2020 14:12 Відповісти
ого, як турки себе травлять; що поганого турки зробили Ердогану?
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27.12.2020 15:36 Відповісти
Приезжает бубочка в Европу и говорит: Дайте нам вакцину, срочно, а то я просрал тестирование подчистую. Кислорода нет, лекарств нет, медики разбегаются, люди умирают. А ему европейцы такие: А ты сыграй нам на рояле без рук, у нас настроение поднимется и мы, возможно, дадим тебе вакцину. А бубочка такой гордо отвечает: Та вы що?! Я с Крывова Роха, я величайший президент всех времен и народов! Как вы смеете??? А ему в ответ: ну тогда иди нахер. В очереди будешь стоять за Буркина-Фасо и Берегом Слоновой Кости.
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27.12.2020 14:15 Відповісти
Есть на РАБссии такой блогер Дмитрий Иванов,он же Камикадзе...,сообщил сногсшибательную новость...на РАБссии на одного жителя приходится 93 видеокамеры наблюдения....тотальный ГУЛАГ за каждым....
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27.12.2020 14:26 Відповісти
Ну...не верится, если честно. Это же 11 миллиардов видеокамер - откуда? Там и по 1 туалету на одного жителя не приходится, а вы о видеокамерах...
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27.12.2020 14:34 Відповісти
Дюже затратно это по содержанию, так что с трудом верится.
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27.12.2020 22:23 Відповісти
На РАБссии меньше 90 миллионов насэлэния,так что вполне возможно...
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27.12.2020 14:46 Відповісти
У Польщі стартувала вакцинація проти COVID-19. Наше завтра тепер унаших руках, - глава МОЗ країни Недзельський - Цензор.НЕТ 1386
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27.12.2020 14:48 Відповісти
За все своє притомне життя, спожив одну пігулку в дитинстві, дякуючи батькам.

Моліться Господу, і все буде добре.
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27.12.2020 15:23 Відповісти
Щире співчуття нашим слов'янським побратимам-полякам...
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27.12.2020 15:34 Відповісти
Вчора подав петицію про неприпустимість використання в Україні російських вакцин СпутнікВ і АстраЗенека. Як тільки петиції присвоять номер - одразу викладу тут посилання для голосування
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27.12.2020 15:48 Відповісти
 
 