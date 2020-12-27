ДСНС попереджає водіїв про погіршення погодних умов: можливе порушення руху на окремих ділянках доріг
Завтра, 28 грудня, в низці областей України очікується погіршення погодних умов. Зокрема, на дорогах можлива ожеледиця. Автомобілістів закликають бути уважними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
"28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності). У Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у з повідомленні.
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А комунальщики - ГСЧС
А ГСЧС опять водителей...