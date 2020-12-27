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ДСНС попереджає водіїв про погіршення погодних умов: можливе порушення руху на окремих ділянках доріг

ДСНС попереджає водіїв про погіршення погодних умов: можливе порушення руху на окремих ділянках доріг

Завтра, 28 грудня, в низці областей України очікується погіршення погодних умов. Зокрема, на дорогах можлива ожеледиця. Автомобілістів закликають бути уважними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності). У Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у з повідомленні.

Також читайте: ДСНС попереджає водіїв про погіршення погодних умов: на дорогах ожеледиця, на Київщині - туман і обмежена видимість

ожеледиця (83) ДСНС (5127)


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зима как ни как...
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27.12.2020 14:44 Відповісти
ГСЧС предупреждает водителей об ухудшении погодных условий: возможно нарушение движения на отдельных участках дорог - Цензор.НЕТ 5583
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27.12.2020 15:00 Відповісти
тю, каазлабад и без гололеда - матюклива краiна.
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27.12.2020 19:38 Відповісти
а ВОДИТЕЛИ О ТОМ ЖЕ САМОМ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ КОМУНАЛЬЩИКОВ.
А комунальщики - ГСЧС
А ГСЧС опять водителей...
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27.12.2020 16:40 Відповісти
жаль, в одессу надо...
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27.12.2020 19:37 Відповісти
 
 