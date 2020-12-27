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Новини Коронавірус і карантин
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Прем'єр Чехії Бабіш першим у країні вакцинувався проти коронавірусу в прямому ефірі: Цей рік став найгіршим у сучасній історії. ФОТО

Прем'єр Чехії Бабіш першим у країні вакцинувався проти коронавірусу в прямому ефірі: Цей рік став найгіршим у сучасній історії. ФОТО

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш першим в країні отримав вакцину проти COVID-19 вранці в неділю.

Кадри з Центрального військового госпіталю в Празі транслювалися вживу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей рік став найгіршим у сучасній історії. Багато наших співгромадян загинули через COVID. Вакцина - це надія на те, що ми повернемося до нормального життя", - сказав очільник уряду, який своїм прикладом вирішив заохотити співгромадян робити вакцинацію.

Разом із Бабішем було щеплено ветерана війни Емілію Ржепікову.

Чехія, як і решта країн Європейського Союзу, згідно з попередньою домовленістю, розпочали щеплення 27 грудня. Перша партія вакцини від BioNTech/Pfizer становить 9750 доз. Наразі в республіці вакцинацію роблять лише в 2 містах – у Празі та Брно.

Премєр Чехії Бабіш першим у країні вакцинувався проти коронавірусу в прямому ефірі: Цей рік став найгіршим у сучасній історії 01
Премєр Чехії Бабіш першим у країні вакцинувався проти коронавірусу в прямому ефірі: Цей рік став найгіршим у сучасній історії 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19: уряд Чехії запроваджує комендантську годину і закриває майже всі магазини

вакцина (4419) карантин (18172) Чехія (1639) Бабіш Андрій (39) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Премьер Чехии Бабиш первым в стране вакцинировался от коронавируса в прямом эфире: Этот год стал самым худшим в современной истории - Цензор.НЕТ 9754
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27.12.2020 15:45 Відповісти
А остальные шо-помрут?
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27.12.2020 16:40 Відповісти
А остальных не устроит вакцинация с помощью Твиттера - они используют более традиционные способы вакцинации.
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27.12.2020 21:44 Відповісти
А президента-коммуниста Земана нужно сруским Спутником вакцинировать. На другую вакцину не заслуживает
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27.12.2020 15:51 Відповісти
Прямо хуже чем в 91 году? От брехло.
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27.12.2020 16:47 Відповісти
Президент Словакии Чапутова тоже сегодня вакцинировалась
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27.12.2020 16:49 Відповісти
""Этот год стал самым худшим в современной истории."

"А вього лише треба було 21.04.2019, поставити позначку у графі «Порошенко.»"
(С) один местный порохобот.
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27.12.2020 20:43 Відповісти
 
 