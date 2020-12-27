Прем'єр Чехії Бабіш першим у країні вакцинувався проти коронавірусу в прямому ефірі: Цей рік став найгіршим у сучасній історії. ФОТО
Прем'єр Чехії Андрій Бабіш першим в країні отримав вакцину проти COVID-19 вранці в неділю.
Кадри з Центрального військового госпіталю в Празі транслювалися вживу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей рік став найгіршим у сучасній історії. Багато наших співгромадян загинули через COVID. Вакцина - це надія на те, що ми повернемося до нормального життя", - сказав очільник уряду, який своїм прикладом вирішив заохотити співгромадян робити вакцинацію.
Разом із Бабішем було щеплено ветерана війни Емілію Ржепікову.
Чехія, як і решта країн Європейського Союзу, згідно з попередньою домовленістю, розпочали щеплення 27 грудня. Перша партія вакцини від BioNTech/Pfizer становить 9750 доз. Наразі в республіці вакцинацію роблять лише в 2 містах – у Празі та Брно.
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(С) один местный порохобот.