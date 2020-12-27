Інформацію про Україну Путін отримує від Медведчука та деяких українських партій, а так "ніхто особливо і не дзвонить", - Пєсков
Володимир Путін регулярно контактує з представниками різних українських партій і прекрасно обізнаний про те, що відбувається в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главное", заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков в ефірі "Росії 1".
"Путін чудово розуміє (що відбувається в Україні). У нього ж є контакти з представниками різних українських партій тощо, до нього приїжджає Медведчук, вони спілкуються, тому він має інформацію про те, що там відбувається", - сказав Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін".
Можливо, в Україні хтось "дійсно є ворогом вакцинації, виходячи з особистих міркувань" - і це їх право, зазначив Пєсков. Однак в Україні "величезна кількість людей, які хочуть врятувати своє життя, які хочуть врятувати здоров'я своїх рідних і близьких".
Ці люди "із задоволенням використовували б ту вакцину, яка буде в Україні, і вони б використовували, звичайно ж, ще й найефективнішу з цих вакцин, і тому, звичайно, якби була, то багато українців цим би користувалися і рятували б свої життя", підкреслив Пєсков.
Що стосується відносин з нинішньою українською владою, зараз, за його словами, "ніхто особливо і не дзвонить". При цьому слова президента України Володимира Зеленського, зроблені ним на початку року в Польщі - тоді він назвав в тому числі Радянський Союз відповідальним у розв'язанні Другої світової війни - "дуже різонули" не тільки слух і серце Путіна, а й величезної кількості ветеранів і взагалі всіх, хто живе на території колишнього СРСР і чиї предки брали участь у Великій Вітчизняній війні, зазначив Пєсков.
"Та й в самій Україні дуже багато таких", - додав він.
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Розслідування «Схем» тоді виявило, що ринок «зачистили» під чотири фірми, одна з яких «Глуско Україна» Нісана Моїсеєва і ще три через менеджерів також із нею пов'язані. Усі вони безперебійно і у великих обсягах почали ввозити в Україну газ «Роснєфті».
«Під яку людину могли бути такі синхронні дії і з того і з цього боку? Ну крім як прізвище Медведчук у мене ніяких асоціацій не було», - зауважує президент «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.
Компанії Моїсеєва отримали практично монопольне право і можливість завозити в Україну не тільки російську нафту та російський скраплений газ, а й російське дизельне пальне. Так, за даними видання «Ліга бізнес», у березні 2016 року швейцарська компанія, яка пов'язана з оточенням Віктора Медведчука, отримала у власність актив, за який довгий час боролися Україна та Росія, - нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс».
Никто же не арестовывает их, сидят в Раде., и все норм. Слабая власть, слабое государство, нет политической воли.
эти партии - Оппоблок, Опзж, Батькивщина, и Слуги не сколько персон. работают в интересах кремля.
Новинский, Деркач, Ермак, Демченко, Портнов, Бойко, Медведчук, кивалов, Добкин, Антон Киссе...- это предатели, стукачи, шестерки кремля... ну и так далее этот СПИСОК можно продолжать. Так же эта агентура российская находится в СБУ, прокуратуре и Судах, КС...
А где СБУ?? в глубокой Ж...Бакановское СБУ на помойку....и самого Баканова туда же, вместе с Зеленским !!!
Страна пропитана предателями, крысами и ворами...и так уже 29 лет. Работают не в интересах страны Украины, а чужого государства, на РФ либо на евреев.
Потому и нет никакого развития. Прогнило, и коррумпировано все.