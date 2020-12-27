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Інформацію про Україну Путін отримує від Медведчука та деяких українських партій, а так "ніхто особливо і не дзвонить", - Пєсков

Інформацію про Україну Путін отримує від Медведчука та деяких українських партій, а так

Володимир Путін регулярно контактує з представниками різних українських партій і прекрасно обізнаний про те, що відбувається в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главное", заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков в ефірі "Росії 1".

"Путін чудово розуміє (що відбувається в Україні). У нього ж є контакти з представниками різних українських партій тощо, до нього приїжджає Медведчук, вони спілкуються, тому він має інформацію про те, що там відбувається", - сказав Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін".

Можливо, в Україні хтось "дійсно є ворогом вакцинації, виходячи з особистих міркувань" - і це їх право, зазначив Пєсков. Однак в Україні "величезна кількість людей, які хочуть врятувати своє життя, які хочуть врятувати здоров'я своїх рідних і близьких".

Ці люди "із задоволенням використовували б ту вакцину, яка буде в Україні, і вони б використовували, звичайно ж, ще й найефективнішу з цих вакцин, і тому, звичайно, якби була, то багато українців цим би користувалися і рятували б свої життя", підкреслив Пєсков.

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Що стосується відносин з нинішньою українською владою, зараз, за ​​його словами, "ніхто особливо і не дзвонить". При цьому слова президента України Володимира Зеленського, зроблені ним на початку року в Польщі - тоді він назвав  в тому числі  Радянський Союз відповідальним у розв'язанні Другої світової війни - "дуже різонули" не тільки слух і серце Путіна, а й величезної кількості ветеранів і взагалі всіх, хто живе на території колишнього СРСР і чиї предки брали участь у Великій Вітчизняній війні, зазначив Пєсков.

"Та й в самій Україні дуже багато таких", - додав він.

Пєсков Дмитро (1648) путін володимир (23889) росія (65415)


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Топ коментарі
+40
Тобто аґентів, які інформацію заливають, пісків навіть не шифрує. Зате бакановське СБУ ганяється за добровольцями, волонтерами і патріотами.
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27.12.2020 15:18
+38
Информацию об Украине Путин получает от Медведчука и некоторых украинских партий, а так "никто особо и не звонит", - Песков - Цензор.НЕТ 2793
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27.12.2020 15:20
+32
Письков черкни телефончик, украинский народ вам кремляди позвонит.
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27.12.2020 15:17
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***** , в бункере, злобно и яростно оттягиваєт свой "конєц"...
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27.12.2020 15:58 Відповісти
Верно, не звонят, а "стучат".
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27.12.2020 16:03 Відповісти
Когда СБУ уже будет хоронить мертвечатину
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27.12.2020 16:09 Відповісти
Ага. Баканов похоронит. Он скорее штаны снимет и нагнется.
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27.12.2020 16:14 Відповісти
Ой,брешет !?! Звонарей хватает.....чего-чего, а лизоблюдов и предателей у нас в избытке. Но ,особенно порадовать фюрера нечем. Жива Украина и это надолго!
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27.12.2020 16:13 Відповісти
Песков- кто такой песков? Как надоело читать -про всю эту мерзоту Гулаговскую!!
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27.12.2020 16:26 Відповісти
Письков - це та ж мєндєль, тільки з вусами
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27.12.2020 18:18 Відповісти
Но Мендель тоже с усами. Тут другой ориентир нужен
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27.12.2020 23:57 Відповісти
Коли Порошенка вибрали, він міг це все прижати і пересадити, влаштувати дтп, як зробили з Чорноволом, та ін. засобами, і ніхто б у світі не ляпнув би нічого, тому що війна. А зараз відригуємо лояльність до всяких колаборантів та відвертих агентів
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27.12.2020 16:43 Відповісти
Мнтересно,а хто Кузьму завалив?
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27.12.2020 16:59 Відповісти
Медведчук ще є кумом Пороха між іншим. Він хрестив того Мішку, що в Лондоні тусив у футболці russia
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27.12.2020 18:05 Відповісти
Діставай новішу методичку,ця вже застаріла.
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27.12.2020 18:28 Відповісти
Порошенко вів Україну в Європу. Але ж бидлу Сраліна і Гулаг подавай.
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28.12.2020 07:11 Відповісти
Теперь ясно , кто пургу в уши дует , так сказать по-кумовски ?
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27.12.2020 16:55 Відповісти
а где патриоты которых боится и манипулирует мордор?не было так обидно если б они действительно чтото делеали так как Мертвечуки и другие слуги расслабились и знают что все сойдет с рук где Правый Сектор где Нацкорпус? не разу не пикетровал даже офис Мертвечука не разу не было даже усной реакции о поездках на поклон в Мордор
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27.12.2020 17:12 Відповісти
ПЕТЯ ТАКИЕ ПИКЕТЫ НЕОПЛАЧИВАЕТ. 😆😅🤣😂😝
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27.12.2020 18:55 Відповісти
В России официально запретили употреблять формулировку "в Украине": российская версия Википедии официально огласила собственные условия редактирования статей и заявила, что замена словосочетания "на Украине" на словосочетание "в Украине" в статьях Википедии запрещена и официально признана "неконструктивной"
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27.12.2020 17:31 Відповісти
"а так "никто особо и не звонит"... и не стучит...
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27.12.2020 17:33 Відповісти
тю а від "зєльоного" тьозкі - пачетатіля ні...?
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27.12.2020 17:58 Відповісти
Скільки ублюдків при владі,хай Бог милує...
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27.12.2020 18:52 Відповісти
Жопоблок-вороги.Зеление-полезние идиоти *****.
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27.12.2020 19:30 Відповісти
Кум Пеці і путєна - штатний стукач
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27.12.2020 19:31 Відповісти
Порошенко "білий і пухнастий" у 2016 році:
Розслідування «Схем» тоді виявило, що ринок «зачистили» під чотири фірми, одна з яких «Глуско Україна» Нісана Моїсеєва і ще три через менеджерів також із нею пов'язані. Усі вони безперебійно і у великих обсягах почали ввозити в Україну газ «Роснєфті».
«Під яку людину могли бути такі синхронні дії і з того і з цього боку? Ну крім як прізвище Медведчук у мене ніяких асоціацій не було», - зауважує президент «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.
Компанії Моїсеєва отримали практично монопольне право і можливість завозити в Україну не тільки російську нафту та російський скраплений газ, а й російське дизельне пальне. Так, за даними видання «Ліга бізнес», у березні 2016 року швейцарська компанія, яка пов'язана з оточенням Віктора Медведчука, отримала у власність актив, за який довгий час боролися Україна та Росія, - нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс».
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27.12.2020 21:27 Відповісти
У нас предателей в Украине хоть пруд пруди, а власти их поощряют. Путлер им премии выписывают, а шмаркля выплачивает, в виде коррупционных льгот.
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27.12.2020 19:38 Відповісти
Слабое государство. Это факт.
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27.12.2020 19:39 Відповісти
не просто "слабоє", а ще найбідніше в Європі і з втраченими територіями, і з найбільшим відсотковим спадом кількості населення! Україна на сьогодні найбільший провал в цілій Європі в 21-ому столітті!! АБСОЛЮТНА ЧОРНА ДІРА! І ніякі там Грузія чи Молдова і близько не стояли по рівню падіння України в цілому..... СУМ-ПЕЧАЛЬ! ну але чого ще можна було очікувати від жи дів і кац апів, які стабільно - ВЛАДА....
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28.12.2020 01:54 Відповісти
С таким президентом как шмаркля и об США уже Россия вытирала бы ноги.
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27.12.2020 19:59 Відповісти
ПРАВИЙ СЕКТОР ТА ІНШІ НАЦІОНАЛ-ПАТРІОТИ ТАК ЗНЕСИЛИЛИСЬ В БОРЬБІ ПРОТИ ПОРОХА ЩО ПРОТИ МЕРТВЕЧУКА -ПОВЗУЧОГО РУСЬКОГО МІРА- НЕ МАЮТЬ СИЛ НАВІТЬ ЩОСЬ СКАЗАТИ
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27.12.2020 20:22 Відповісти
У ***** путина.) же есть контакты с представителями разных украинских партий. Не удивил!
Никто же не арестовывает их, сидят в Раде., и все норм. Слабая власть, слабое государство, нет политической воли.

эти партии - Оппоблок, Опзж, Батькивщина, и Слуги не сколько персон. работают в интересах кремля.
Новинский, Деркач, Ермак, Демченко, Портнов, Бойко, Медведчук, кивалов, Добкин, Антон Киссе...- это предатели, стукачи, шестерки кремля... ну и так далее этот СПИСОК можно продолжать. Так же эта агентура российская находится в СБУ, прокуратуре и Судах, КС...
А где СБУ?? в глубокой Ж...Бакановское СБУ на помойку....и самого Баканова туда же, вместе с Зеленским !!!
Страна пропитана предателями, крысами и ворами...и так уже 29 лет. Работают не в интересах страны Украины, а чужого государства, на РФ либо на евреев.
Потому и нет никакого развития. Прогнило, и коррумпировано все.
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27.12.2020 20:50 Відповісти
спутник не пройдет... назло врагу отморозим уши...!
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27.12.2020 22:37 Відповісти
Володимир,залізничне сполучення з москвою є, хто вам заважає на зло ПОРОХОБОТАМ вакцинуватись НОВІЧКОМ? Бажаю успіху.
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28.12.2020 12:00 Відповісти
так! Сьогодні "особливо не дзвонять", а завтра вже і не буде ДО КОГО особливо дзвонити...
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28.12.2020 01:56 Відповісти
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