Володимир Путін регулярно контактує з представниками різних українських партій і прекрасно обізнаний про те, що відбувається в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главное", заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков в ефірі "Росії 1".

"Путін чудово розуміє (що відбувається в Україні). У нього ж є контакти з представниками різних українських партій тощо, до нього приїжджає Медведчук, вони спілкуються, тому він має інформацію про те, що там відбувається", - сказав Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін".

Можливо, в Україні хтось "дійсно є ворогом вакцинації, виходячи з особистих міркувань" - і це їх право, зазначив Пєсков. Однак в Україні "величезна кількість людей, які хочуть врятувати своє життя, які хочуть врятувати здоров'я своїх рідних і близьких".

Ці люди "із задоволенням використовували б ту вакцину, яка буде в Україні, і вони б використовували, звичайно ж, ще й найефективнішу з цих вакцин, і тому, звичайно, якби була, то багато українців цим би користувалися і рятували б свої життя", підкреслив Пєсков.

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Що стосується відносин з нинішньою українською владою, зараз, за ​​його словами, "ніхто особливо і не дзвонить". При цьому слова президента України Володимира Зеленського, зроблені ним на початку року в Польщі - тоді він назвав в тому числі Радянський Союз відповідальним у розв'язанні Другої світової війни - "дуже різонули" не тільки слух і серце Путіна, а й величезної кількості ветеранів і взагалі всіх, хто живе на території колишнього СРСР і чиї предки брали участь у Великій Вітчизняній війні, зазначив Пєсков.

"Та й в самій Україні дуже багато таких", - додав він.