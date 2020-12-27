Audi та ВАЗ зіткнулися на Хмельниччині: двоє людей загинули, ще двоє зазнали травм

Вночі 27 грудня поблизу села Томашівка Ярмолинецького району Хмельницької області сталася ДТП, у якій дві людини загинули, ще двоє зазнали травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомляється, що зіткнулися два автомобілі - Audi A6 і ВАЗ 21099.

На місці події з'ясувалося, що унаслідок ДТП водій і пасажирка з автомобіля ВАЗ загинули на місці події, ще двоє людей з цієї ж машини зазнали травм. Водій Audi від госпіталізації відмовився.

Причини і обставини події встановлюють правоохоронці.

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