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Новини ДТП
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Audi та ВАЗ зіткнулися на Хмельниччині: двоє людей загинули, ще двоє зазнали травм

Audi та ВАЗ зіткнулися на Хмельниччині: двоє людей загинули, ще двоє зазнали травм

Вночі 27 грудня поблизу села Томашівка Ярмолинецького району Хмельницької області сталася ДТП, у якій дві людини загинули, ще двоє зазнали травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомляється, що зіткнулися два автомобілі - Audi A6 і ВАЗ 21099.

На місці події з'ясувалося, що унаслідок ДТП водій і пасажирка з автомобіля ВАЗ загинули на місці події, ще двоє людей з цієї ж машини зазнали травм. Водій Audi від госпіталізації відмовився.

Причини і обставини події встановлюють правоохоронці.

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Автор: 

ДТП (4473) Хмельниччина (914) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+22
Водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли - водитель Audi от госпитализации отказался. Все, що потрібно знати людителям кацапських авто.
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27.12.2020 15:54
+13
Российский автопром: изготовление капсул смерти, недорого.
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27.12.2020 15:54
+10
Путинское говно продолжает убивать украинцев,но мрази под куполом не разрешат ни за что растаможить десятилетний гольф без сдирания трех шкур с человека.
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27.12.2020 16:12
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Водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли - водитель Audi от госпитализации отказался. Все, що потрібно знати людителям кацапських авто.
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27.12.2020 15:54 Відповісти
.....это что надо мне купить 30ний "огурец" ????
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27.12.2020 17:27 Відповісти
Российский автопром: изготовление капсул смерти, недорого.
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27.12.2020 15:54 Відповісти
"Подарок" родным под Новый год.
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27.12.2020 16:01 Відповісти
Як що би їхав на Победі (Opel ) то результат був би інакшій..
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27.12.2020 16:08 Відповісти
Путинское говно продолжает убивать украинцев,но мрази под куполом не разрешат ни за что растаможить десятилетний гольф без сдирания трех шкур с человека.
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27.12.2020 16:12 Відповісти
Отмените растаможку. И помогите людям !!!! Они Украинцы- на Вазах!!! Но они Украинцы!!!
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27.12.2020 16:23 Відповісти
Вы совсем не думаете про автобарыг типа ВАСАДЗЕ , а вот депутаты про них думают .😀😀😀
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27.12.2020 16:36 Відповісти
ну,тут дело такое-если бы столкнулись 2 ауди-результат возможно был бы тот же...
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27.12.2020 18:02 Відповісти
Кожен день...
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27.12.2020 16:34 Відповісти
Все что надо знать про Закон про евробляхи :
«результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.Источник: https://censor.net/ru/n3239281»
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27.12.2020 16:35 Відповісти
Где то слышала
- БЫСТРО ЕЗДИШЬ = ТИХО ПОНЕСУТ
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27.12.2020 16:35 Відповісти
медленно несут
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27.12.2020 17:56 Відповісти
не в рифму...
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27.12.2020 19:37 Відповісти
та вы шо? В иномарках при лобом все живые остаются?
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27.12.2020 17:13 Відповісти
Думаєте на старій іномарці,у водія ваза був би шанс?
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27.12.2020 17:14 Відповісти
ауди 80-х годов-однозначно больше шансов
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27.12.2020 18:04 Відповісти
.....увы , 099 имеет САМЫЙ плохой результат из семейства "самар" на скрючивание (((( самый ЖЕСТКИЙ кузов имеет 08 мая , потом ДЕВЯТКА и потом вот это уё.....ще !!! совет ВСЕМ дублеводам : негоняйте на них , последствия ПЕЧАЛЬНЫЕ и СМЕРТЕЛЬНЫЕ !!!
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27.12.2020 17:23 Відповісти
.....евробляхеры от этой аварии ЗАБИЛИСЬ в экстазе , расслабтесь сегодня два ДЖИПА тоже с двумя 200 тыми (вольво и хюндэй ) так что ВЫДОХНИТЕ и езжайте со скоростью которая БЕЗОПАСНА для всех !!!
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27.12.2020 17:31 Відповісти
А по хорошему разработать схему- сдаешь СНГшный автомобиль на утилизацию- получаешь сертификат на бесплатную растаможку более свежего авто. И автопарк бы обновили, и безопасность повысили, и старье бы с улиц прибрали. Ну и автоматически запустили полноценную утилизацию автохлама- рано или поздно это начнут делать за бюджетные деньги.
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27.12.2020 21:19 Відповісти
Какая утилилизация, когда управление страной оккупировали ненавидящие Украину жжыды ?
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28.12.2020 12:00 Відповісти
 
 