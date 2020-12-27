Audi та ВАЗ зіткнулися на Хмельниччині: двоє людей загинули, ще двоє зазнали травм
Вночі 27 грудня поблизу села Томашівка Ярмолинецького району Хмельницької області сталася ДТП, у якій дві людини загинули, ще двоє зазнали травм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Повідомляється, що зіткнулися два автомобілі - Audi A6 і ВАЗ 21099.
На місці події з'ясувалося, що унаслідок ДТП водій і пасажирка з автомобіля ВАЗ загинули на місці події, ще двоє людей з цієї ж машини зазнали травм. Водій Audi від госпіталізації відмовився.
Причини і обставини події встановлюють правоохоронці.
Топ коментарі
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«результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.Источник: https://censor.net/ru/n3239281»
- БЫСТРО ЕЗДИШЬ = ТИХО ПОНЕСУТ