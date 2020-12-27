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Новини Коронавірус і карантин
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У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху

У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху

Розробникам британської вакцини проти коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників. Зараз ефективність вакцини перевищує 90%.

Про це в інтерв'ю The Sunday Times заявив виконавчий директор компанії Паскаль Соріо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому подробиці у компанії не стали розкривати, заявивши, що незабаром буде оприлюднено детальну доповідь.

"Ми вважаємо, що нам вдалося знайти формулу успіху і спосіб вийти на настільки ж високі показники ефективності, як у всіх інших, після введення двох доз. Більше сказати вам не можу", - сказав Соріо.

Також він зазначив, що AstraZeneca хоче провести оцінку ефективності вакцини проти нового штаму коронавірусу, який був виявлений в Британії.

"Поки ми вважаємо, що вакцина буде залишатися ефективною (проти нового штаму. - Ред.). Однак ми не може бути в цьому впевнені, так що збираємося це перевірити", - додав Соріо.

Також читайте: Путін вирішив вакцинуватися проти COVID-19, - Пєсков

вакцина (4419) Велика Британія (5611) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
В AstraZeneca заявили, что максимально повысили эффективность своей вакцины от COVID-19: Нам удалось найти формулу успеха - Цензор.НЕТ 1032
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27.12.2020 16:18
+9
При таких побочных эффектах от вакцины Спутник 5 в ********** можно снижать стадо крупного рогатого и скота и молочно товарных ферм.
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27.12.2020 16:24
+7
Нормальным людям нормальные вакцини, а нищей Украине астро зенеку смешанную со руснявым спутником
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27.12.2020 16:38
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В AstraZeneca заявили, что максимально повысили эффективность своей вакцины от COVID-19: Нам удалось найти формулу успеха - Цензор.НЕТ 1032
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27.12.2020 16:18 Відповісти
При таких побочных эффектах от вакцины Спутник 5 в ********** можно снижать стадо крупного рогатого и скота и молочно товарных ферм.
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27.12.2020 16:24 Відповісти
У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху - Цензор.НЕТ 2125
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27.12.2020 16:29 Відповісти
Меркель уже купила страпон.
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27.12.2020 16:36 Відповісти
Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским.

Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить
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27.12.2020 18:30 Відповісти
Я теж- 5 кг цукєру і 0,5 кг дріжжів..
🤑
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27.12.2020 16:19 Відповісти
на 0,5 кг. дріжжів можна и 7 кг. цукеру
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27.12.2020 16:26 Відповісти
Таки може й так, поважний коллега, залежить від
ємкості аппаратусу..
З Повагою!!
))
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27.12.2020 16:31 Відповісти
Хлебные корочки нужно жобавлять.
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27.12.2020 16:38 Відповісти
Спробую..
Дякую..))
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27.12.2020 16:42 Відповісти
В Киевской области это обычная практика, когда делают для себя
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27.12.2020 16:55 Відповісти
Апаратус бажано два раза пергнати, і не жлобимося, перші 100-200 гр не вживаємо, відставляемо, там метилус ядовитий.
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27.12.2020 16:55 Відповісти
Извините коллега, но тут нужна точность не 100-200гр. а 50мл. с 1 кг. сахара в браге.
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27.12.2020 16:59 Відповісти
Істину глаголиш.
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27.12.2020 17:03 Відповісти
А можно яблочко на тёрке натереть, крупы ячневой, пшеничной, кукурузной, солод ржаной, виноград помять.... и тд. и тп.
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27.12.2020 16:56 Відповісти
Можно. Видно, что вы не гнали. Лучше получается когда базовый напиток (брага) включает только сахар, воду и сок, получается самогон яблочный, грушевый, сливовый, абрикосовый, смородиновый и т.д. Такие ситуации возникают когда случается очень большой урожай или стихийное бедствие типа града и фрукты девать некуда.
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27.12.2020 17:28 Відповісти
Тема о вакцине... Но я вам отвечу. С чего я только не гнал ( в следующем году будет 20 летний стаж) Когда делаю вино с винограда алиготе и мне не нравиться конечный результат, то это вино заливаю в нержавеющий перегонный куб, аппарат колонного типа с дефлегматором нержа. AISI 304. В результате получается виноградный дистиллят который заливается в дубовый бочёнок. А крупа ячневая, виноград, тёртое яблоко.....это подкормка для обычного сахарного самогона, что бы уменьшить количество дрожжей которые отрицательно влияют на органолептику конечного продукта
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27.12.2020 18:00 Відповісти
имунитет развиваеца только на пол года..дальше опять бесконечно что ли прививаца?
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27.12.2020 16:20 Відповісти
А ты думал ра укололсо и усё? Нее-а. Фармацевтам оченя кушать хотца.
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27.12.2020 16:25 Відповісти
Цьому дебілу думати нічим.
Він тут вже майже півроку дупу рвав за вакцинації та лохдауни, і от тільки зараз в нього почали з'являтися перші вдалі спроби задіяти свою єдину звивину. )))
Де таких дебілів знаходять? ХЗ. Мабуть таки в капусті..
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27.12.2020 16:47 Відповісти
Дебил ты это про себя чучело ..тоже расказываешь всем шо это Бил Гейтс всех вакцинирует...и нет никакого коронавируса??
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27.12.2020 17:00 Відповісти
Дятел, не гай часу: ширнись Спутніком та й замовкни
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27.12.2020 17:03 Відповісти
От гриппа каждый год прививаться надо. Хотела сделать прививку пораньше, позвонила врачу (см.флажок) в конце сентября. Мне в ответ: приходите в середине ноября. Я: а что, вакцины еще нет? Врач: есть, но если сейчас сделать, её действия не хватит до марта, т.е. чем позже, тем лучше.
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27.12.2020 22:46 Відповісти
Если доктор Комаровский её не рекламирует значит ваша вакцина фуфло! .
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27.12.2020 16:30 Відповісти
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27.12.2020 16:43 Відповісти
Каллиостро,тот формулу любви хотел найти.
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27.12.2020 17:32 Відповісти
- как потенция восстановилась искать перестал... .
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27.12.2020 19:14 Відповісти
не заплатили ще цьому бізнесмену,тому не рекламує
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28.12.2020 10:09 Відповісти
Поєднавши її з ;спутніком-5;.
У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху - Цензор.НЕТ 995
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27.12.2020 16:34 Відповісти
Нормальным людям нормальные вакцини, а нищей Украине астро зенеку смешанную со руснявым спутником
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27.12.2020 16:38 Відповісти
Заявлять --не мешки ворочать.
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27.12.2020 16:41 Відповісти
Никто нормальной гарантии не даст не время большее, чем применялась вакцина (т.е.сейчас - полгода)
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27.12.2020 17:03 Відповісти
зелебобов лечить зеленкой...и не фиг рекламировать закордонные прелести )))
ну или на худой конец (хорошо сказано))))) мертвечук притарит фуфломицин (для тоскующих по сэсэсэру и рашке)...
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27.12.2020 17:06 Відповісти
У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху - Цензор.НЕТ 5504
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27.12.2020 17:09 Відповісти
помню-помню...она тогда такого страху нагнала - сводки об умерших...как совинформбюро ...каждый день по нескольку раз...(э-эх...не знали мы тогда какая бяка будет в 2020 году)
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27.12.2020 18:22 Відповісти
Вони знайшли формулу успіху і більше їм нічого сказати...Але дебілам як правило цього досить...
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27.12.2020 17:11 Відповісти
Чувствуется рука кацапов.
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27.12.2020 17:16 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3?__cft__[0]=AZWS9wlBLKRwX91dT4grTxttDUZ1mZW46EgTuXdhPMJEY2-E4Q0z2BLvi-nq7eKWSoNh2pSI1Qr7-Sy2X8ad2oQSG2b9f29QyhG3YmIeOLawEKmZdiiYtO73QZZVgHewha8&__tn__=-UC%2CP-R Oleksandr Ruzhanskyi https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3# 2 год · НАВІЩО ВАКЦИНА ВСІМ ЗА ТАКИХ ОБСТАВИН???В цьому дописі я беру за точку відліку і погоджуюся (тільки в цьому дописі!), з офіційною ве
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27.12.2020 17:31 Відповісти
НАВІЩО ВАКЦИНА ВСІМ ЗА ТАКИХ ОБСТАВИН???
В цьому дописі я беру за точку відліку і погоджуюся (тільки в цьому дописі!), з офіційною версією, що COVID-19 є реальною, смертельною хворобою, яка викликала страшну пандемію по всьому світу.А тепер трохи останньої, не менш офіційної, статистики. Іспанської, яка, мені здається, найбільш показова, для найбільш постраждалих від ковіду країн. Так ось. Згідно даних МОЗ Іспанії, з 10 травня по 22 грудня в країні було зафіксовано 1 596 222 випадки зараження ковідом. З них, у віці до 60 років померло 977 осіб. У віці до 50 років з ковідом померло 329 осіб. Див. скрін. Померлі - крайній, правий стовпчик.Таким чином, летальність ковіду для всіх віків до 60 років склала 0,06%. Або, живими залишилися 99,94 відсотка заражених. У віці до 50 років летальність склала 0,02%. Або, зі всіх заражених ковідом у віці до 50 років живими залишилися 99,98%.Просто, заради інтересу, порахуємо таке. З урахуванням того, що серед всіх померлих з ковідом 95 відсотків мали основні важкі хвороби, виходить, що число померлих виключно і чисто від ковіду у віці до 60 років приблизно 49 осіб, а у віці до 50 років приблизно 16 осіб. Але, ми цей абзац опустимо. Отже. Я людина, яка вірить у ту всю офіційну *****, яку нам впарюють про ковідьку. Мені 55 років. Я дивлюся на ці дані, що летальність ковіду у моєму віці 0,06 відсотка, що десь в 4-5 разів менше, ніж від грипу, який косить всі віки без розбору, але мені кажуть, що я повинен вколотися вакциною, ефективність якої від Пфайзер - 97 відсотків, а від Модерни - 95 відсотків. Упс! А є ще побочки, реальна кількість і тяжкість яких наразі невідома. А, якщо порахувати не летальність, а смертність, тобто, кількість померлих з ковідом на все населення країни, то для людини до 60 років більшою загрозою загинути, ніж померти з ковідом, є поїздка на автівці. І тут, якщо я вірю у всю цю ковідо*****, але не остаточний довбойоб, я повинен поставити собі логічне питання: А НА КУЯ МЕНІ ЦЯ ВАКЦИНА?! А ТИМ БІЛЬШЕ, МОЇМ ДІТЯМ?Втім, оскільки я не відношусь до віруючих у святий і смертельний ковід, в мене є ще купа питань, які унеможливлюють мою згоду на вакцинування. Наприклад. Яка кількість померлих з ковідом померла не в результаті хвороби, а від її лікування? Навіщо мені вакцина, яка вперше в історії щеплень втручається в діяльність організму на генному рівні? Про відсутність ГМО в продуктах, значить, повідомляємо, а ГМО-вакцину нав'язуємо?Навіщо мені вакцина, яку, всупереч всім відомим стандартам на терміни у 5 і більше років випробування її безпечності, розробили і "перевірили на безпечність" менше ніж за рік? Хоча, таких запитань не два, не три, а набагато більше. В мене поки все на сьогодні про ковідощеплення.
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27.12.2020 17:34 Відповісти
"летальність ковіду у моєму віці 0,06 відсотка, що десь в 4-5 разів менше, ніж від грипу"
довгий текст покриває пересмикування у ключовому кількісному показнику
летальність грипу (середня, суттєво відрізняється між групами ризику: 0.01-0.2%)

летальність COVID в Україні 40-49 років 0.4% https://www.liga.net/health/articles/million-ukraintsev-zaboleli-koronavirusom-a-skolko-jizney-v-realnosti-unes-covid-19
ні, COVID далеко не чума, але у зрілому віці ризик в рази більше ніж у вразливих щодо грипу категорій
НАВІЩО ВАКЦИНА ВСІМ ЗА ТАКИХ ОБСТАВИН?
всім - дійсно не потрібна, але багатьом, років з 50 однозначно і тим, у кого є обтяжуючі супутні хвороби
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27.12.2020 18:28 Відповісти
Специально для мудозвонского.Представьте,что завтра в результате мутации появится вирус действущий не не обоняние,а на зрение.Я думаю, тогда вы не сможете такие большие и никому не нужные посты писать.Можете не вакцинироваться,но тогда пишите отказ от лечения,если оно понадобится.
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27.12.2020 19:44 Відповісти
Кажется, вакцинация- единственный способ уменьшить распространение инфекции, хотя хотелось бы вообще её уничтожить. Сейчас ты радуешься, что не находишься в возрастной группе наибольшнго риска. Полагаю, что надеешься дожить хотя бы до средней цифры продолж. жизни по Украине? И уже через 5 лет твой взгляд на проблему изменится на противоположное, вот увидишь, вспомнишь мои слова.
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27.12.2020 19:51 Відповісти
У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху - Цензор.НЕТ 7601
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27.12.2020 17:34 Відповісти
У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху - Цензор.НЕТ 8568
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27.12.2020 18:12 Відповісти
Некоторые пишущие не понимают,что чем дольше вирус будет "гулять" тем больше он будет приспосабливаться,тоесть мутировать и куда это может завести никто даже себе и предположить не может.В чём отличее новых вакцин,это то,что их моделируют прямо в лаборатории ,есть возможность быстро нарастить производство и возможно ( я не медик)походу изменять её,а не ждут живого материала годами.
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27.12.2020 20:14 Відповісти
Почему Украине хотят втюхать это дерьмо вакцину AstraZeneca ?! Зачем? кому это выгодно?

Купите же нормальную проверенyую эффективную вакцину Pfizer либо Moderna....как это делают страны ЕС.
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27.12.2020 21:19 Відповісти
А что, уже есть проверенные эффективные вакцины? Вся их "эффективность" пока что базируется на "отчетах" их разработчиков - будь то пфайзер, будь то зенека. Что та, что та только разработаны и никогда ранее не применялись. Поэтому говорить об эффективности какой-либо можно будет говорить лишь спустя минимум год-два
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28.12.2020 06:43 Відповісти
 
 