У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху

Розробникам британської вакцини проти коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників. Зараз ефективність вакцини перевищує 90%.

Про це в інтерв'ю The Sunday Times заявив виконавчий директор компанії Паскаль Соріо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому подробиці у компанії не стали розкривати, заявивши, що незабаром буде оприлюднено детальну доповідь.

"Ми вважаємо, що нам вдалося знайти формулу успіху і спосіб вийти на настільки ж високі показники ефективності, як у всіх інших, після введення двох доз. Більше сказати вам не можу", - сказав Соріо.

Також він зазначив, що AstraZeneca хоче провести оцінку ефективності вакцини проти нового штаму коронавірусу, який був виявлений в Британії.

"Поки ми вважаємо, що вакцина буде залишатися ефективною (проти нового штаму. - Ред.). Однак ми не може бути в цьому впевнені, так що збираємося це перевірити", - додав Соріо.

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