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Новини Агресія Росії проти України
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Командир батальйону, що виконує завдання в районі ООС, отримав 30 діб гауптвахти за побиття військовослужбовця. На місце НП вирушила робоча група, - ОК "Південь"

Командир батальйону, що виконує завдання в районі ООС, отримав 30 діб гауптвахти за побиття військовослужбовця. На місце НП вирушила робоча група, - ОК

Командир одного з батальйонів, що виконують бойові завдання у районі операції Об'єднаних сил, побив військовослужбовця. На місце події попрямувала робоча група в складі представників Командування Сухопутних військ ЗСУ й Оперативного командування "Південь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"23 грудня 2020 року військовослужбовець однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі операції Об'єднаних сил, був доставлений у стабілізаційний центр, а пізніше, 24 грудня, у військовий госпіталь через погіршення стану здоров'я. Зі свідчень лікарів стало відомо, що військовослужбовець поскаржився на те, що зазнав травм унаслідок побиття командиром батальйону. Лікарі провели оперативне втручання і встановили діагноз: "закрита травма живота з розчавленням селезінки, хвоста підшлункової залози та кореня грижі товстої кишки, гемоперітонеум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомою речовиною", наголошується в повідомленні. Крім цього, зауважується, що, зі слів медиків, у військовослужбовця були зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння.

Водночас наголошується, що 25 грудня 2020 року щодо цього факту було призначено службове розслідування. У зв'язку з травмуванням внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

26 грудня 2020 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань (м. Краматорськ) кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 406 КК України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості), було перекваліфіковано на кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 426 - 1 КК України  (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Відповідно до постанови Краматорського міського суду 26 грудня 2020 року, командиру одного з батальйонів, що виконують завдання в районі операції Об'єднаних сил, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 30 діб із утриманням на гауптвахті Донецького ЗВ ВСП. За цим фактом поінформовано військову прокуратуру Маріупольського гарнізону та Територіальне управління Державного бюро розслідувань (м.Краматорськ).

"26 грудня 2020 року для з'ясування причин і обставин події на місце вирушили робочі групи представників Командування Сухопутних військ Збройних сил України та Оперативного командування "Південь" Збройних сил України. Вживаються заходи з метою забезпечення дотримання прав військовослужбовців, максимально прозорого, об'єктивного розслідування обставин події з дотриманням чинного законодавства України", - підкреслюється в повідомленні.

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Автор: 

побиття (939) військовослужбовці (4777) Лановенко Павло (12)


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Топ коментарі
+20
Т.е. причины не выяснены,обстоятельства не установлены,факт избиения не подтвержден,а комбата уже присадили?По такой логике Татарова уже четырнадцать раз расстрелять надо
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27.12.2020 16:56
+20
Кого вы военнослужащим назвали? Аватара?
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27.12.2020 16:57
+18
нарік наколовся, а комбат йому стусанів надавав, от і вся подія. Постраждали всі.
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27.12.2020 16:57
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Похоже, что аватар-наркоман решил свести счеты с нелюбимым комбатом.
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27.12.2020 19:37 Відповісти
Травми серйозні. Висновок медиків не заперечиш. Просто проблема визрівала не один день. Де командири взводу та роти?? Їх роль в цьому конфлікті? Жаль комбата але так руки розпускати не можна!! Вийде дорожче саме комбату!! .
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27.12.2020 19:42 Відповісти
Для умов війни,комбат ще м'яко вчинив,наслідки від обдовбиша могли бути фатальні для цілого підрозділу.
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27.12.2020 19:56 Відповісти
В якому Статуті це написано?
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27.12.2020 21:34 Відповісти
Друже,в бойовому статуті вказані дії підрозділів в різних умовах,в статуті гарнізонному порядок несення служби,та правила поводження військовослужбовців.І ні де не вказано,що тіло в якого на руках зброя,яке знаходиться на чатах на передовій чи в дозорі обдовбається і ложило воно на всіх.Ті засоби впливу командира на підлеглого що є,не відповідають реаліям війни,тому життя диктує свої правила.Я цілком на стороні комбата.Не виключаю,що серед командирів совкових самодурів вистачає,але вони до передка не потикаються.
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28.12.2020 00:19 Відповісти
Маячня. Скалічив військовослужбовця і тримав його в підрозділі. А коли зрозумів, що той вмирає - швиденько відвіз до лікарів. Це мінімум совковщина на 100%. Тут і близько немає "Україна йде до НАТО". Бо існують абсолютно чітко прописані вказівки, як командир має діяти в таких ситуаціях.
Але тут не тільки совковщина...
Із публікації відомо, що скаліченого військовослужбовця привезли в стані гострої інтоксикації невідомими речовинами, вірогідно, в стані гострого наркотичного сп'яніння...
Командир тяжко скалічив військовослужбовця і після цього тримав його в підрозділі більше доби. А потім побачив, що той вмирає, і повіз його до лікарів.
А тепер ще одне питання...
Гостре наркотичне сп'яніння не триває аж так довго...
Тобто, скаліченому дали наркотики вже ПІСЛЯ того, як він був скалічений?
Тепер треба чекати результатів дуже чіткого, безстороннього і прозорого розслідування, яке зобов'язане дати відповіді на всі питання.
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28.12.2020 18:44 Відповісти
Комбат повинен був зняти з чергування, закрити в ізольованому приміщенні і відіслати нах. Наслідки для комбата це одне. Навіть і якщо він не бив. Але нарколига отримав травми які тягнуть на групу інвалідності. А тепер виплата ОГД + пенсія як мінімум 6300 грн. Так що комбат правильно вчинив??? Навісив на бюджет нарколигу непотріба??
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28.12.2020 07:00 Відповісти
Так будем платити,так як цей наркоша травми отримав на війні,це наш обов'язок.Якби це сталося на території частини,безумовно комбат так і вчинив би як Ви написали.Але це сталося на передовій в умовах зближення з ворогом,міняється вся суть дій,там нема коли соплі жувати і гратися в білі комірці.
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28.12.2020 08:05 Відповісти
Причому тут соплі жувати?? Я знаю багатьох які отримали ушкодження в бою, осколки які і неоперабельні і які "не тягнуть" на групу, контузії та багато інших ушкоджень організму. Але в них групу не встановлено. І тут нарколизі група...
В першу чергу повинно бути усвідомлення про наслідки перебування таких " воїнів" в зоні. Ось дав йому комбат звіздюлини, без таких наслідків, завтра воно заступає на чергування з автоматом. Що йому в голову влізе нікому не відомо. І наслідки перебування таких на чергуванні дуже плачевні.
Повинен був здати ВСП, а не відбивати бажання заторчати.
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28.12.2020 08:42 Відповісти
Комбат так вчинив,бо так потрібно було,так вимагали обставини,це війна,там і не таке буває.
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28.12.2020 12:23 Відповісти
Я знаю як там буває. Провів там загалом 1.5 року. І тому пишу що довбень отримає інваліда війни ні за що, коли покалічені хлопці отримали нічого. А цьому допоміг комбат, чи хтось інший. А статус інваліда війни це пенсія і пільги. Це пожиттєве утримування довбня який і палець о палець не вдарив.
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28.12.2020 14:54 Відповісти
Вже писали, що Комбат наркошу і пальцем не трогав.
А якби і так - то наркоманів в армії не повинно бути. Це ж який ризик для інших.
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27.12.2020 21:22 Відповісти
Тут лахтинські і ********* розбились на дві групи і розігрують псевдодискусію:
«Правільнот лі, что комбат сдєлал із чєловєка інваліда? Да, ілі Нєт ?»
А де взагалі стверджується, що комбат його бив ?

Ну й, ще по темі:
Команда Зеленського - це ліквідатори української державності, - Ярош
https://patrioty.org.ua/all/2020-12-27.html неділя, 27 грудень 2020, 21:23

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Навколо чинного українського президента Володимира Зеленського згуртувалися постаті, що цілеспрямовано займаються ліквідацією української державності

Навколо чинного українського президента Володимира Зеленського згуртувалися постаті, що цілеспрямовано займаються ліквідацією української державності. Для цього вони використовують й самого президента

Про це командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив у щотижневій програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.
"На мій погляд, ця влада чудово розуміє, що вона робить. Якщо спочатку я теж міг собі думати про те, що це незнання, некомпетентність, непрофесіоналізм і т.д., то зараз вже видно, що це доволі системна робота і я все більше і більше говорю своїм побратимам про те, що ця влада - це ліквідатори нашої державності. Тобто це ті люди, які мають дуже чітку ціль і діють вони різними способами, використовуючи, можливо, цього нашого недолугого, на жаль, президента Зеленського. Я не виключаю, що він справді там щось не розуміє, але він несе за це все персональну відповідальність. Безумовно. Бо саме він очолює владу, саме він, незважаючи на попередження, вирішив балотуватись і переміг на тих президентських виборах", - зазначив Ярош.
На його думку, йдеться саме про "системну роботу", яка курується "безпосередньо Москвою".
Й відповідних підтверджень, як вважає командир УДА, не бракує.
"Вони кожного дня все нові і нові зашквари роблять. І найголовніше, що знищується сама державна система, інституції державні знищуються, знищуються принципи, на яких може будуватися держава. Тут вони дуже послідовні", - наголосив Дмитро Ярош.
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27.12.2020 21:55 Відповісти
Таких синяків можна виховати тільки штрафротою і на кулемети із саперною лопаткою!
Оця жалісливість до порушників дисципліни і загубить українську армію!
А комбата жаль, якщо правдиво все подано в писанині, видно переживав за справи в батальйоні.
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27.12.2020 22:04 Відповісти
Негарна історія. Комбата посадять, скоріш за все, і може надовго. Комісія накопає, як зазвичай, ще купу недоліків.
Судячи з написаного, солдат зловживав регулярно. Отож вже комбат і інші офіцери винні, що не виявили раніше. Як правило, як є один такий, то є й інші. Значить, є канали доставки наркоти в підрозділ, а може, і торгівлі. Це, звичайно, не наркотрафік, але хто його знає, що там можуть розкрутити. Не виключено, що якимось боком можуть бути причетні місцеві, добре, аби не з того боку. Офіцери точно будуть дисциплінарно покарані, якщо тільки самі до цієі біди не причетні.
Словом, будуть цей підрозділ трясти довго і нудно.
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27.12.2020 22:26 Відповісти
Краще, щоб трясли швидко і якнайшвидше витрясли все лайно, яке розвів в підрозділі цей "командир".
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27.12.2020 22:57 Відповісти
Вы о чем-то конкретном или имеете факты ?
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27.12.2020 23:53 Відповісти
А ви знадвору забіг?
В публікації написано достатньо. Крім того, активні бойові дії зараз не ведуться, і в командира достатньо часу, щоб тримати дисципліну. Накази і статути чітко вказують, якими засобами це робиться. Серед них немає таких, які дозволяють калічити солдата.
І зараз цей "командир", сидячи в клітці, має молитися про чудо, щоб солдат вижив. Бо з роздавленою селезінкою, підшлунковою залозою та кишківником - це буде дійсно чудо.
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28.12.2020 18:53 Відповісти
не торопитесь зажать комбата - слов пострадавшего для этого очень недостаточно
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27.12.2020 23:57 Відповісти
Слов нет, а медэксперта и тяжкие телесные - более чем достаточно.
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28.12.2020 01:45 Відповісти
Станеш комбатом,розповіси ще раз всю оцю свою маячню і нісенітниці.
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28.12.2020 05:55 Відповісти
Це припущення, судячи з написаного. Не буває, щоб був у пірозділі наркоман і про це ніхто не знав, хоча б та ж військова контррозвідка. Значить, кругова порука, або зацікавленність.Неможливо завідомого наркомана відправляти на бойове завдання. Не може зимою наркоман самотужки здобути наркоту, літом коноплі десь нарве, а зимою хтось має йому дати чи продати.
Ну і багато чого ще мутного і незрозумілого в цій історії. Навіть якщо хтось інший наніс ці побої, все рівно комбат відповідає, але вже не сяде.А от з наркотою, якщо це правда, справа серйозна.
Це все оціночні судження, дочекаємось фактури, але досвід підказує, де наркота (наркоша) - там біда для всіх.
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28.12.2020 00:12 Відповісти
Это армия и на все есть Закон и соответствующие процедуры. Если идиот думает применять совковые методы и лупить нариков, то пожизненое он уже заслужил, потому что это нарушает все мыслимые и не мыслимые процедуры.
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28.12.2020 01:44 Відповісти
В Краматорске командир 37-го отдельного мотопехотного батальона Павел Лановенко, позывной Морпех, был арестован по обвинению в якобы избиении бойца, находившегося в состоянии наркотического опьянения.
Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила журналистка Виолетта Киртока на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел четыре дня назад.

Как объяснила журналистка, по телефону Павел Лановенко успел ей рассказать о произошедшем: о том, как он увидел на позиции (батальон сейчас базируется под Донецким аэропортом) бойца в неадекватном состоянии, который не скрывал, что принимает наркотики.
На следующий день Морпеху доложили, что парень плохо себя чувствует: у него оказалась отбита селезенка. При этом больной обвинил в избиении Лановенко.
В результате командира батальона вызвали в отделение ГБР в Краматорске. И хотя на последующем за этим заседании суда никто из свидетелей не подтвердил факта избиения, Лановенко присудили 30 суток ареста.
"Все, кто знают Морпеха, очень возмущены ситуацией. Друзья уже нашли ему адвоката, с которым завтра Павел Лановенко подпишет контракт, передаст копию дела. И он подаст апелляцию", - сообщила журналистка.
Она также напомнила, что 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины Лановенко получил орден Даниила Галицкого: "Так, может, определитесь: он герой, которого ценит государство, или неудобный воин, которого срочно нужно закрыть под стражу?"
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28.12.2020 02:00 Відповісти
Твій художній свист загальновідомий.
А посвисти-но на тему того, як солдата-"наркомана" скалічили, потім тримали в підрозділі ЧОТИРИ ДОБИ, потім доставили до лікарів, а він ВСІ ЦІ ДНІ був в стані гострого наркотичного сп'яніння.
Хто давав покаліченому наркотики і з якою метою?
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28.12.2020 18:58 Відповісти
Дело имеет три аспекта.
Во-первых, мера пресечения кажется неадекватно жесткой. Комбат сам прибыл в суд по первому вызову, сотрудничает со следствием, уверен в своей правоте, утверждает, что пальцем не трогал пострадавшего. Обвинение Морпеха выглядит не таким уж обоснованным: свидетели видели, как он выгнал (приказал убираться) с передовых позиций в Песках под Донецком подчиненного в наркотическом опьянении, но никто не подтверждает, что комбат бил подчиненного.

Во-вторых, Морпех - боевой командир, недавно получил орден Даниила Галицкого. В армии идут слухи, что его травля является частью общей политики изгнания патриотов из ВСУ.
В-третьих, и это самое главное. Надо что-то делать с наркоманами в армии. Высока вероятность того, что в декабре на Бахмутке двое бойцов пришли на позиции террористов именно под воздействием наркотиков - одного вернули мертвым, другого живым, опозорив ВСУ на весь мир. Если сейчас еще запретить командирам наводить порядок в частях, армия может вообще рассыпаться.
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28.12.2020 02:03 Відповісти
как наводить??- как комбат (бывший), или по уставу???!
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28.12.2020 20:49 Відповісти
ты ба, ёптыть... когда 4 (ЧЕТВЕРО СУТОК) ПОГИБАЛ СОЛДАТ никто никого никуда не посылал... а здесь командир немного отп*здил (и скорее всего по делу, чтобы те поменьше **********) чисто для порядка и очищения воздуха и комиссия едет... так пусть бы главномкомандующий сам приехал, а не посылал подчиненных...
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28.12.2020 06:17 Відповісти
так прямо и говорим= БАРДАК СОВДЕПОВСКИЙ ПРАЗДНУЕТ И НЕ МЕНЯЕТСЯ,,,,,,,,,,,,,,,
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28.12.2020 20:50 Відповісти
Били сердешного наркошу ануннаки с планеты Нибиру. Сказал бы уж , что его отметелили лично Зеленский с Ермаком
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28.12.2020 07:30 Відповісти
Ну а шо вы хотели...
Командир батальйону, що виконує завдання в районі ООС, отримав 30 діб гауптвахти за побиття військовослужбовця. На місце НП вирушила робоча група, - ОК "Південь" - Цензор.НЕТ 133
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28.12.2020 08:55 Відповісти
мабуть, слова вже не діяли...
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28.12.2020 10:10 Відповісти
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