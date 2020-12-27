Командир батальйону, що виконує завдання в районі ООС, отримав 30 діб гауптвахти за побиття військовослужбовця. На місце НП вирушила робоча група, - ОК "Південь"

Командир одного з батальйонів, що виконують бойові завдання у районі операції Об'єднаних сил, побив військовослужбовця. На місце події попрямувала робоча група в складі представників Командування Сухопутних військ ЗСУ й Оперативного командування "Південь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"23 грудня 2020 року військовослужбовець однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі операції Об'єднаних сил, був доставлений у стабілізаційний центр, а пізніше, 24 грудня, у військовий госпіталь через погіршення стану здоров'я. Зі свідчень лікарів стало відомо, що військовослужбовець поскаржився на те, що зазнав травм унаслідок побиття командиром батальйону. Лікарі провели оперативне втручання і встановили діагноз: "закрита травма живота з розчавленням селезінки, хвоста підшлункової залози та кореня грижі товстої кишки, гемоперітонеум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомою речовиною", наголошується в повідомленні. Крім цього, зауважується, що, зі слів медиків, у військовослужбовця були зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння.

Водночас наголошується, що 25 грудня 2020 року щодо цього факту було призначено службове розслідування. У зв'язку з травмуванням внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

26 грудня 2020 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань (м. Краматорськ) кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 406 КК України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості), було перекваліфіковано на кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 426 - 1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Відповідно до постанови Краматорського міського суду 26 грудня 2020 року, командиру одного з батальйонів, що виконують завдання в районі операції Об'єднаних сил, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 30 діб із утриманням на гауптвахті Донецького ЗВ ВСП. За цим фактом поінформовано військову прокуратуру Маріупольського гарнізону та Територіальне управління Державного бюро розслідувань (м.Краматорськ).

"26 грудня 2020 року для з'ясування причин і обставин події на місце вирушили робочі групи представників Командування Сухопутних військ Збройних сил України та Оперативного командування "Південь" Збройних сил України. Вживаються заходи з метою забезпечення дотримання прав військовослужбовців, максимально прозорого, об'єктивного розслідування обставин події з дотриманням чинного законодавства України", - підкреслюється в повідомленні.

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