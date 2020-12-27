Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки

Обраний президентом США Джо Байден розкритикував чинного гаранта Дональда Трампа через відмову підписувати ухвалений Конгресом закон про пакет економічних стимулів в умовах пандемії коронавірусу.

Байден виступив із заявою, в якій назвав небажання Трампа підписувати пакет стимулювання економіки безвідповідальним і таким, яке матиме "руйнівні наслідки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якщо Трамп негайно не підпише закон, близько десяти мільйонів американців втратять допомогу з безробіття", - застеріг Байден.

Пакет обсягом 900 млрд доларів передбачає, зокрема, виплату підвищеної допомоги із безробіття до березня наступного року. Крім того, більшість громадян мають отримати одноразову допомогу в розмірі $600.

Проєкт закону в Конгресі підтримали як республіканці, так і демократи. Однак Трамп хоче збільшити одноразовий платіж до 2 тисяч доларів, тому натякнув на те, що може ветувати документ.

У Трампа є час до січня: він має підписати законопроєкт або накласти на нього вето. Саме 28 грудня закінчується дія нинішньої пакету економічних стимулів. Якщо на той час він не підпише проєкт закону, буде оголошено так званий шатдаун.

Під час шатдауну роботу федеральних органів буде автоматично припинено. З огляду на це Байден застеріг, що така ситуація поставить під загрозу "надання важливих послуг і ззарплати військових".

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