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Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки

Обраний президентом США Джо Байден розкритикував чинного гаранта Дональда Трампа через відмову підписувати ухвалений Конгресом закон про пакет економічних стимулів в умовах пандемії коронавірусу.

Байден виступив із заявою, в якій назвав небажання Трампа підписувати пакет стимулювання економіки безвідповідальним і таким, яке матиме "руйнівні наслідки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якщо Трамп негайно не підпише закон, близько десяти мільйонів американців втратять допомогу з безробіття", - застеріг Байден.

Пакет обсягом 900 млрд доларів передбачає, зокрема, виплату підвищеної допомоги із безробіття до березня наступного року. Крім того, більшість громадян мають отримати одноразову допомогу в розмірі $600.

Проєкт закону в Конгресі підтримали як республіканці, так і демократи. Однак Трамп хоче збільшити одноразовий платіж до 2 тисяч доларів, тому натякнув на те, що може ветувати документ.

У Трампа є час до січня: він має підписати законопроєкт або накласти на нього вето. Саме 28 грудня закінчується дія нинішньої пакету економічних стимулів. Якщо на той час він не підпише проєкт закону, буде оголошено  так званий шатдаун.

Під час шатдауну роботу федеральних органів буде автоматично припинено. З огляду на це Байден застеріг, що така ситуація поставить під загрозу "надання важливих послуг і ззарплати військових".

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Топ коментарі
+11
Зато у нас только рестораторам и ФОПам платят, основная масса людей им по)(
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27.12.2020 17:36
+11
Под предлогом улучшить законы американское хуіlo занимается саботажем на благо своего настоящего работодателя
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27.12.2020 17:38
+10
та й ще за рахунок пенсійного фонду, який завжди у дефіциті
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27.12.2020 17:40
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Зато у нас только рестораторам и ФОПам платят, основная масса людей им по)(
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27.12.2020 17:36 Відповісти
та й ще за рахунок пенсійного фонду, який завжди у дефіциті
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27.12.2020 17:40 Відповісти
Не за средства пенсионного фонда, а через фонд. Деньги на выплаты выделили с бюджета.
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27.12.2020 18:10 Відповісти
пенсійний фонд це не пенсійний банк, щоб через нього щось сплачувать. Пенсійний фонд сам отримує кошти з бюджету у разі їх нестачі і ніяким чином не відноситься до бюджетних установ. Для помочі фопам, підприємцям та безробітним потрібно використовувать фонд соціального страхування, це його пряме призначення. Значить є якась химія в тому рішенні, значить пенсійний фонд отримує з той допомоги якісь відрахування, тільки в таком випадку такий засіб виплат має якийсь зрозумілий сенс і є доцільним.
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27.12.2020 18:20 Відповісти
Та трампу пофіг за шо сідєть!)
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27.12.2020 17:38 Відповісти
в Ростоff сбежит


самопомилование уже себе подписал Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 8623 Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 8623
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27.12.2020 20:09 Відповісти
Адназначна!)))
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27.12.2020 20:17 Відповісти
Под предлогом улучшить законы американское хуіlo занимается саботажем на благо своего настоящего работодателя
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27.12.2020 17:38 Відповісти
Трампододон
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27.12.2020 17:41 Відповісти
очень рады с вами познакомиться, а меня Анатолием величают, можно просто Толыком ))
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27.12.2020 17:47 Відповісти
Эио он ткбя так назвал ! 😁
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27.12.2020 17:50 Відповісти
чё то ты спьяну в буквы на клаве не попадаешь ))))))))
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27.12.2020 17:52 Відповісти
Трамподолдон
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27.12.2020 21:31 Відповісти
Трампододон хітрозачьосаний!)))
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27.12.2020 17:49 Відповісти
русский, ты зачем копипастишь говнопропаганду из срусь.сру?
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27.12.2020 19:13 Відповісти
Байден - тормоз. Трумпу как раз разрушить США и НАТО и требуется.
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27.12.2020 17:42 Відповісти
Трамп не тільки лузер, а ще й саботажник, працює відкрито на фуйла.
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27.12.2020 18:06 Відповісти
С американской "страховой медициной" и безразмерными социальным прелестями -- там все лягут!

...кто сам себе на жизнь не зарабатывает... -- ещё хуже, чем в Украине будет -- чисто количественно... ...а про "качественно" -- не хуже, чем в Украине...
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27.12.2020 17:59 Відповісти
Зараз наша влада підхопить нову фішку.. "Шатдаун"
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27.12.2020 18:03 Відповісти
у доні нєт пріказа куратора *****...
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27.12.2020 18:05 Відповісти
Шестьсот баксов - это кажись стандарт помощи по безработице в США . Ещё лет 10 -12 назад случайно разговаривал с эмигрантом ( он временно приезжал в Украину из США ) , так и тогда с его слов в Америке платили безработным 600 $ , и на те деньги можно было спокойно прожить .
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27.12.2020 18:12 Відповісти
Прожить на 600 конечно можно, только если под мостом спать.
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27.12.2020 18:56 Відповісти
Это вам Н . Носов с бессмертным творением про Незнайку нашептал ? ))
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27.12.2020 19:10 Відповісти
Ну да

У нас с женой только на еду 600-750 выходит и это без без фанатизма. И 2000 за двушку отдаём. Вот такие тут цены в пригороде и больших городах где есть работа.
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27.12.2020 19:35 Відповісти
Назад не собираетесь ? ))
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27.12.2020 19:59 Відповісти
Так он про свою жизнь в рфии и рассказывает! Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 9291
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27.12.2020 20:47 Відповісти
Я тут слава Богу только временно работаю. Живу в другой европейской стране и будь моя воля не ездил бы в Штаты.

Жить конечно можно, но без вышки будет трудно и не так сладко как это описывают некоторые иммигранты. Это как в пословице "что имеем не храним, потерявши плачем"
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27.12.2020 20:54 Відповісти
И в какой,если не секрет,европейской стране живешь? Спрашиваю,потому что у нас тоже полно таких,которые хвалят рфию,а дети у этих прокремлевских холопов в Европе США,Канаде ...
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27.12.2020 21:20 Відповісти
Да чего он парится, меньше месяца до инагурации осталось, после чего Байден будет раздавать электорату ништяков сколько ему влезет, хоть всю казну разорит
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27.12.2020 18:14 Відповісти
На эти деньги люди купят товары и услуги , т. е. в бизнес. Или вы думаете, что они их положат в банки, яхты и особняки?
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27.12.2020 20:23 Відповісти
Трамп нарушает присягу, конституцию и злоупотребляет властью. За все это можно сесть на электрошокер в виде железного стула!
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27.12.2020 18:30 Відповісти
А безмозглые боты на форуме не знают, вот и пишут всякую хрень про Трампа, они даже не знают почему он не подписал ни военный бюджет ни документ по выплатам.
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27.12.2020 18:42 Відповісти
рыжий рыжий конопатый убил дедушку лопатой
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27.12.2020 19:16 Відповісти
Трамп напоминает ПОПу..
В агонии награды раздавал и на должности назначал..
В ПОПуредником стал, мля..
🤣
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27.12.2020 18:45 Відповісти
урод рыжий , Новый Год и Рождество испортил людям
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27.12.2020 19:15 Відповісти
Байден, ожидаю от вас, что вы спасете Республиканскую Партию от проходимца.
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27.12.2020 20:18 Відповісти
почему Гугл на слово "Идиот" выдает Фото Трампа ?
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27.12.2020 20:33 Відповісти
Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 1364
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27.12.2020 21:04 Відповісти
Тремпушка не республиканец, а обичний мошенник и кацапский агент.
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27.12.2020 23:12 Відповісти
Трамп - редіска, не підписує пакет у якому 1.3 млрд. допомоги Єгипту на покупку зброї, яку він завжди купує в Росії.
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27.12.2020 21:36 Відповісти
Не нужно пользоваться тем,что нашли в посольстве россии в Аргентине!
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27.12.2020 21:41 Відповісти
А сотні мільйонів на розвиток гей-демократії в Бангладеші це теж КОВІд-допомога?
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27.12.2020 21:43 Відповісти
Вот,видишь,меня не слушаешь,и все ухудшается...
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27.12.2020 21:52 Відповісти
Ти спочатку прочитай, що входить в той пакет, чи з англійською туго?
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27.12.2020 21:54 Відповісти
В каком пакете,-который нашли в посольстве рфии в Аргентине?
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27.12.2020 22:34 Відповісти
А ти тільки нюхати вмієш, а читати ні?
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28.12.2020 04:04 Відповісти
Когда пишешь комментарии не смотри в зеркало!
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28.12.2020 06:55 Відповісти
Все. Пошел леммингов собирать...
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28.12.2020 07:56 Відповісти
На войне как на войне... Украли у Трампа выборы - Трамп присылает ответку...
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27.12.2020 22:41 Відповісти
Кацапом засмерділо.
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27.12.2020 23:06 Відповісти
Сколько же дураков у вас, думающих что Байден ради вас ядерный махач с Москвой устроит.
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27.12.2020 23:19 Відповісти
На Цензорі лише один дурень акваріус, який про цей ядерний махач постійно каже. Ніхто, окрім цього дурня про ядерний махач навіть не згадує.
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27.12.2020 23:41 Відповісти
Расскажи нам, девочка, как Байден будет воевать за вас. А то здесь у местной тусовки радости полные штаны от результатов выборов.
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27.12.2020 23:53 Відповісти
Головне, що у кремлівської тусовки повні штани страху від результатів виборів. А як буде Байден захищати нас від московії згодом самі побачите.
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28.12.2020 00:04 Відповісти
1) Вы действительно считаете что кремлёвская тусовка чем-то напугана ? Они выдали пенделя под зад Лёхе, даже не поперхнулись, хотя Лёху рептилоиды планировали на место двойника тройника.
2) Да, расскажите нам, ну пожалуйста: как Байден будет вас защищать. Ну хоть приблизительно. Обама вам летального оружия не дал. Трамп дал Джавелины. Байден - это Обама-2.0. Заберёт Джавелины обратно.
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28.12.2020 00:10 Відповісти
Кумедний ви хлопчик. Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 7414
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28.12.2020 00:12 Відповісти
Шо, не пройшов номер? Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 9749
Йди штани суши та лапті.
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28.12.2020 00:28 Відповісти
О-о,парень,-да у тебя с каждым днем все хуже и хуже...
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28.12.2020 06:57 Відповісти
Возрази по делу. Или ты психиатр-самоучка ?
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28.12.2020 14:02 Відповісти
Ну как вам оппоненты?) А помнится, вы мне довольно жестко отвечали в поддержку сиих отписантов, если можно так выразится) Просто я прекрасно знаю эту категорию организмов Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 1315
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28.12.2020 16:59 Відповісти
Переход на личности участников форума обычно является свидетельством отсутствия реальных аргументов. Именно на это я и указал DEDALiu
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28.12.2020 21:45 Відповісти
У кацапів крім сказки про ядерну зброю нічого нема, ось пистять всім про неї. В рай за путлером поспішають.
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28.12.2020 14:21 Відповісти
Так, це кремлівський елітний троль, з більш розгорнутою методичкою.
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27.12.2020 23:47 Відповісти
Електричний стілець чекає.
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27.12.2020 23:07 Відповісти
Донні хоче остаточно увійти в історію Сполучених штатів як саме чмошне створіння, яке окрім своєї старої дупи ні про що більше не може думати. Він мстить та мстя його дурна.
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27.12.2020 23:44 Відповісти
Цей блаженний за місяць ще щось учудить і можливо не раз.
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28.12.2020 06:47 Відповісти
оранжевая макака с автобронзантом наперевес в свои последние дни гадит изо всех сил.
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28.12.2020 07:51 Відповісти
Молодец Байден! А какой юношеский задор в глазах Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 3536

Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 2480
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28.12.2020 17:10 Відповісти
 
 