Запущено єдиний експортний вебпортал для підтримки виходу українських підприємств на нові ринки, - Шмигаль

Цього тижня за підтримки урядів України та Німеччини було запущено єдиний експортний вебпортал.

Він являє собою онлайн-платформу для компаній та експортерів, метою якої є підвищення рівня національного експорту та підтримка підприємств для виходу на нові ринки. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Експорт формує майже половину ВВП України, тому його розвиток у фокусі нашої уваги. Це один із пріоритетних напрямків роботи дипломатичних служб за кордоном", - зазначив прем'єр.

З роботою цього вебпорталу можна ознайомитися за посиланням.

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