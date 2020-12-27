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Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 27 грудня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Попри відносне затишшя в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Мар'їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Також зазначається, що ворожу вогневу активність було помічено і поблизу Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БПЛА.

"Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БПЛА після перетину лінії розмежування", - підкреслюється у повідомленні.

"На численні обстріли противника українські воїни дали адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає", - додали в штабі.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 32 вибухонебезпечні предмети", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Терористи обстрілювали з великокаліберних мінометів і гранатометів позиції ЗСУ і приватний сектор поблизу Водяного. За добу 4 порушення режиму тиші, - ООС
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Топ коментарі
+18
Зелене перемир"я триває!! Стріляют непріцільно і не рікошетними кулями !!))
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27.12.2020 18:15
+7
А в ответ - ністрілять!!!
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27.12.2020 18:17
+6
А что там пиздун зеленый, молчит? Кокс никак отряхнуть не может со шнобеля?
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27.12.2020 18:18
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Зелене перемир"я триває!! Стріляют непріцільно і не рікошетними кулями !!))
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27.12.2020 18:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
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27.12.2020 18:17 Відповісти
Та вивалюй, не стісняйся.
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27.12.2020 18:26 Відповісти
Ооооочень много, даже гугл устал их перечислять.
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27.12.2020 18:46 Відповісти
Соевых было много, факт. Но у Зеленского есть ноу-хау - разведение сторон. Поэтому Зеля более всратый полководец.
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27.12.2020 18:31 Відповісти
найбільш всратий полководец був такий лисий з маленьким ротиком, що Крима здав ху№лу і не наважився жодного наказу дать військовим для його оборони, я вже і забув як його звати, та то вже неважливо
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27.12.2020 18:37 Відповісти
Да, согласен, Кровавый Пластырь - это самый эпичный генералиссимус. Если ты его тут упомянешь, тебя сразу забанят. Ибо это его сайт.
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27.12.2020 18:41 Відповісти
мені такі бани пох, бо сидіти тут як чумою хворіти, краще пійти з собачкой погулять чи дружині чимсь допомогти
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27.12.2020 18:43 Відповісти
А де в той час була ти?
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27.12.2020 20:50 Відповісти
та й ще прикрився рішенням РНБО. Той РНБО був для того і створений, щоб особисто не приймати рішень і прикриватися за безвідповідальними спинами
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27.12.2020 21:27 Відповісти
Пора использовать ударные БПЛА для подавления огня сепаров. Твари кацапские будут стрелять, пока по рогам не получат.
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27.12.2020 18:16 Відповісти
как бутусов принял предложение на советника минобороны, так цензор упорно принялся писать - террористы...
ну, откуда у террористов могут быть корректирующие огонь бпла?..
это оккупанты их имеют
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27.12.2020 18:31 Відповісти
ударні безпілотники дуже дорогі, їх доцільно використовувать лише у випадку армійських операцій, але є і дешеві варіанти розвідувальних БПЛА, на них можно підчепити легку гранату чи постріл, ось такі зараз і використовують роїсяни. А от збивати їх потрібно будь де і будь якими засобами, це заборонити неможливо.
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27.12.2020 18:32 Відповісти
Найдорожча у розвідувальному і корегувальному ДРОНІ, саме апаратура. А для знищення Є, як наземні засоби враження так, хоч і дрожчі від мінометних пострілів, але порівняно дешеві, ДРОНи-камікадзе.
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27.12.2020 23:58 Відповісти
Одобряю! Ибо, пока сепаруSSким ублюдкам не настучат наши бойцы по рогам, они будут борзеть и далее. А получив НАСТОЯЩИЙ АДЕКВАТНЫЙ ОТПОР, они присмиреют и БУДУТ УВАЖАТЬ НАШУ АРМИЮ. Это уже было в истории руSSко-украинской войны, и это надо повторять, чтобы русня понимала, что мы не лошье, и не мясо, и способны так навалять, что на мацкве икать будут!
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27.12.2020 18:39 Відповісти
дуже войовничо і патріотично, але малозрозуміло, чим "навалять", як "навалять" ну і так далі
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27.12.2020 19:08 Відповісти
То нічого,що ВАМ - "нє панятна". Головне, щоб це знали хлопці і дівчата на передку.
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27.12.2020 23:50 Відповісти
А в ответ - ністрілять!!!
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27.12.2020 18:17 Відповісти
Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Авдеевки. С начала суток 3 нарушения режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6126
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27.12.2020 18:21 Відповісти
А что там ****** зеленый, молчит? Кокс никак отряхнуть не может со шнобеля?
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27.12.2020 18:18 Відповісти
Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9506
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27.12.2020 18:28 Відповісти
Маруся Звіробій пише... Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 268

Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 451
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27.12.2020 18:31 Відповісти
А в 2024 чи не прийдеться нам читати:
«Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Киева» - штаб ООС» ?
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27.12.2020 18:25 Відповісти
зачем разминировать то,что в скором времени придется минировать сплошной полосой мин?
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27.12.2020 18:26 Відповісти
Ну хотя бы что бы подгадить.
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27.12.2020 18:28 Відповісти
європейці не вітають мінування
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27.12.2020 18:34 Відповісти
але європейці (лоббісти і московські холуї)створюють, війни, відрізавжи для цього шмат українського Донбассу, під створення ордло,котре підконтрольне окупану України ,метою котрого і є ведення війни з Україною Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9733
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27.12.2020 18:41 Відповісти
ви думаєте, що я молюся на тих європейців чи якось захищаю їх? Як так, то ви помиляєтесь, я просто констатую факт
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27.12.2020 19:04 Відповісти
я теж констатую факт
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27.12.2020 19:24 Відповісти
3 нарушения режима тишины
-- ещё три раза Зеле не считается...
-- а на четвёртый -- мама не узнает. (с)
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27.12.2020 18:36 Відповісти
Только Мендель может это остановить. Смотрели ее твиттер сегодня?
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27.12.2020 18:42 Відповісти
Лише така цинічна потвора як лялька олігархів може виколупати із олів"є - агонь непріцєльний, коррєктіровался с БПЛА.
Сподіваюсь продажні військові штабні щури, які озвучують зелену брехню своє отримають за Законом. Коли скінчиться час цього хаосу.
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27.12.2020 19:09 Відповісти
Террористы использовали БПЛА/ БПЛА плохие и не правильные как бы российские . Израильские БПЛА хорошие и правильные-утверждают израильские комментаторы. Они растолковывают :ничего личного-только гешефт. Деньги РФ Израилю за БПЛА не пахнут.
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27.12.2020 20:17 Відповісти
Розширений комплекс протидії БПЛА "Нота": що не придушується - знищується

Компанія "Трител" розширила можливості своєї відомої системи протидії безпілотникам "Нота", яка активно застосовується у зоні ООС та для захисту стратегічних об'єктів у тилу.
Новим компонентом системи стала багатофункціональна радіолокаційна станція з цифровою антеною решіткою від київського "Арсеналу".
Про нові можливості "Ноти" спеціально для Defense Express розповів заступник директора компанії "Трител" Ігор Сенчило."Радіолокаційна станція від "Арсеналу" дозволяє на значній відстані виявляти та супроводжувати цілі з малою ефективною площею розсіювання, як у БПЛА. Доповнення комплексу "Нота" цією РЛС тепер дозволяє значно розширити можливості комплексу", - повідомив Ігор Сенчило.

Мова йде про станцію, яка була продемонстрована на виставці "Зброя та Безпека-2019". Про яку Defense Express також зняв окреме відео.
https://defence-ua.com/video/tritel_predstavila_onovlenij_kompleks_protidiji_bpla_nota_scho_ne_pridushujetsja_znischujetsja_video-60.html
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27.12.2020 21:36 Відповісти
 
 