Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Від початку поточної доби, 27 грудня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Попри відносне затишшя в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Мар'їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї.
Також зазначається, що ворожу вогневу активність було помічено і поблизу Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БПЛА.
"Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БПЛА після перетину лінії розмежування", - підкреслюється у повідомленні.
"На численні обстріли противника українські воїни дали адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає", - додали в штабі.
"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 32 вибухонебезпечні предмети", - сказано в повідомленні.
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ну, откуда у террористов могут быть корректирующие огонь бпла?..
это оккупанты их имеют
«Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Киева» - штаб ООС» ?
-- ещё три раза Зеле не считается...
-- а на четвёртый -- мама не узнает. (с)
Сподіваюсь продажні військові штабні щури, які озвучують зелену брехню своє отримають за Законом. Коли скінчиться час цього хаосу.
Компанія "Трител" розширила можливості своєї відомої системи протидії безпілотникам "Нота", яка активно застосовується у зоні ООС та для захисту стратегічних об'єктів у тилу.
Новим компонентом системи стала багатофункціональна радіолокаційна станція з цифровою антеною решіткою від київського "Арсеналу".
Про нові можливості "Ноти" спеціально для Defense Express розповів заступник директора компанії "Трител" Ігор Сенчило."Радіолокаційна станція від "Арсеналу" дозволяє на значній відстані виявляти та супроводжувати цілі з малою ефективною площею розсіювання, як у БПЛА. Доповнення комплексу "Нота" цією РЛС тепер дозволяє значно розширити можливості комплексу", - повідомив Ігор Сенчило.
Мова йде про станцію, яка була продемонстрована на виставці "Зброя та Безпека-2019". Про яку Defense Express також зняв окреме відео.
https://defence-ua.com/video/tritel_predstavila_onovlenij_kompleks_protidiji_bpla_nota_scho_ne_pridushujetsja_znischujetsja_video-60.html