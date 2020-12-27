Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 27 грудня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Попри відносне затишшя в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Мар'їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Також зазначається, що ворожу вогневу активність було помічено і поблизу Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БПЛА.

"Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БПЛА після перетину лінії розмежування", - підкреслюється у повідомленні.

"На численні обстріли противника українські воїни дали адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає", - додали в штабі.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 32 вибухонебезпечні предмети", - сказано в повідомленні.

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