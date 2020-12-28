Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Росія, Німеччина та Франція роблять все можливе, щоб допомогти Україні із ситуацією на Донбасі, заважає тільки пасивність Києва.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Йдеться про внутрішньоукраїнський конфлікт. Ні Росія, ні Франція, ні Німеччина не є учасниками чи сторонами в цьому конфлікті. І Росія, і Німеччина, і Франція роблять все можливе, щоб допомогти Україні врегулювати цей конфлікт", - сказав представник Кремля. Однак, на його думку, "чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання".
"Пасивність Києва в реалізації прийнятих рішень видно неозброєним оком і в Парижі, і в Берліні. І в Парижі, і в Берліні не приховують свого розчарування щодо багатьох моментів цієї ситуації", - констатував Пєсков.
Він зауважив, що від української сторони в Москву не надходять пропозиції про контакти. "Зараз ніхто особливо і не телефонує", - сказав представник Кремля. За його словами, "процес виконання тих самих домовленостей, яких було досягнуто в Парижі, і виконання мінського комплексу заходів не те, що забуксувало, оскільки якісь поодинокі положення справді вдалося реалізувати, але загалом, найголовніше - ніхто за них навіть не брався".
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В Госдуме назвали неадекватными антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского и сравнили градус враждебности его слов с заявлениями бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости.
«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал (экс-президента Украины Петра - прим. «Ленты.ру») Порошенко и приближается к (экс-спикеру Рады Александру - прим. «Ленты.ру») Турчинову, грозившемуся атомной бомбой», - отметила Панина.
Парламентарий посчитала циничным расчетом слова Зеленского о мобилизации, предположив, что украинский президент пытается убедить избранного президента США Джо Байдена, «что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник» Порошенко.
«За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко», - заключила Панина.
скоро договорится и до того,это ***** от плесени в бункер спрятался
или вернее бакс по тридцать-а уже по семьдесят.
и неопределенные перспективы для того бакса (а вернее *****)
никто не ведет переговоры с тараканами ! ну вот если алкаш из соседней квартиры отжимает мою ванну (крым))) и пол кухни и пол туалета (ну тут как бы))))...и все под предлогом помощи притесняемых мною тараканов...что я должен делать? созвать соседей и людей из соседних дворов и просить их уговорить алкаша покинуть мои квадратные метры? или отдать ванную и по-половине всего прочего, лишь бы он не захватил остальную мою квартиру??? а соседи хотят тишины и их задолбали уже эти склоки и им глубоко по фиг что там - лишь бы тараканы не разбежались по этажам а алкаш не ссал в подъезде и лифте...как вам такой пример??? ))))
опять пурга"
(С)
Но, 91% населения Украины считает иначе. А путан с этим не согласен?
второго Приднестровья вы в Донбассе не получите - это незаконные бандформирования и точка.
Донбасс и Крым - две удавки на шее России. Они думали нас подвесить, носами повисли в этих петлях
Санкции лечат
шконкойсанкциями сидим
А чего же тогда граждане Украины находятся в плену у мордора , а обмена всех на всех так и нет /это уже о пассивности именно московщины/