Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання"

Росія, Німеччина та Франція роблять все можливе, щоб допомогти Україні із ситуацією на Донбасі, заважає тільки пасивність Києва.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Йдеться про внутрішньоукраїнський конфлікт. Ні Росія, ні Франція, ні Німеччина не є учасниками чи сторонами в цьому конфлікті. І Росія, і Німеччина, і Франція роблять все можливе, щоб допомогти Україні врегулювати цей конфлікт", - сказав представник Кремля. Однак, на його думку, "чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання".

"Пасивність Києва в реалізації прийнятих рішень видно неозброєним оком і в Парижі, і в Берліні. І в Парижі, і в Берліні не приховують свого розчарування щодо багатьох моментів цієї ситуації", - констатував Пєсков.

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Він зауважив, що від української сторони в Москву не надходять пропозиції про контакти. "Зараз ніхто особливо і не телефонує", - сказав представник Кремля. За його словами, "процес виконання тих самих домовленостей, яких було досягнуто в Парижі, і виконання мінського комплексу заходів не те, що забуксувало, оскільки якісь поодинокі положення справді вдалося реалізувати, але загалом, найголовніше - ніхто за них навіть не брався".