УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12954 відвідувача онлайн
Новини Політика України
18 549 158
Пєсков (1227) Росія (38673) Донбас (21483)

Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання"

Росія, Німеччина та Франція роблять все можливе, щоб допомогти Україні із ситуацією на Донбасі, заважає тільки пасивність Києва.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Йдеться про внутрішньоукраїнський конфлікт. Ні Росія, ні Франція, ні Німеччина не є учасниками чи сторонами в цьому конфлікті. І Росія, і Німеччина, і Франція роблять все можливе, щоб допомогти Україні врегулювати цей конфлікт", - сказав представник Кремля. Однак, на його думку, "чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання".

"Пасивність Києва в реалізації прийнятих рішень видно неозброєним оком і в Парижі, і в Берліні. І в Парижі, і в Берліні не приховують свого розчарування щодо багатьох моментів цієї ситуації", - констатував Пєсков.

Читайте також: Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС

Він зауважив, що від української сторони в Москву не надходять пропозиції про контакти. "Зараз ніхто особливо і не телефонує", - сказав представник Кремля. За його словами, "процес виконання тих самих домовленостей, яких було досягнуто в Парижі, і виконання мінського комплексу заходів не те, що забуксувало, оскільки якісь поодинокі положення справді вдалося реалізувати, але загалом, найголовніше - ніхто за них навіть не брався".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+64
Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование" - Цензор.НЕТ 9899
показати весь коментар
27.12.2020 18:31
+59
Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование" - Цензор.НЕТ 6860
показати весь коментар
27.12.2020 18:39
+54
Песков, урегулирование простое, вон из Крыма и Донбасса и не воняйте там. Кто пришел в Украину с оружием, тот от оружия должен сдохнуть.
показати весь коментар
27.12.2020 18:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Во как кацапов выворачивает Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 7156
===
В Госдуме назвали неадекватными антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского и сравнили градус враждебности его слов с заявлениями бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости.
«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал (экс-президента Украины Петра - прим. «Ленты.ру») Порошенко и приближается к (экс-спикеру Рады Александру - прим. «Ленты.ру») Турчинову, грозившемуся атомной бомбой», - отметила Панина.
Парламентарий посчитала циничным расчетом слова Зеленского о мобилизации, предположив, что украинский президент пытается убедить избранного президента США Джо Байдена, «что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник» Порошенко.
«За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко», - заключила Панина.
показати весь коментар
27.12.2020 18:53 Відповісти
а шо это она так гарно бубочке подспивует? Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 7562
скоро договорится и до того,это ***** от плесени в бункер спрятался
показати весь коментар
27.12.2020 19:17 Відповісти
Не только она, сегодня Писькин жаловался, что Зеля ***** страшно обидел - сказал , что ВМВ начал не сам Гитлер а на-пару с Йоськой Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 8511
показати весь коментар
27.12.2020 19:52 Відповісти
вона Бубочку боїться більше ніж Порошенка, бо у Бубочки симпатиків на роісі значно більше
показати весь коментар
27.12.2020 19:22 Відповісти
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 2249
показати весь коментар
27.12.2020 18:57 Відповісти
"И Россия, и Германия делают все возможное," - вот жеж мразь... Россия убивает, Германия принимает на лечение!
показати весь коментар
27.12.2020 18:59 Відповісти
В палате №5 ему прогулы ставят. Из валенок даже тапочки сварганили . А Пескова ну никак не доставят.
показати весь коментар
27.12.2020 21:49 Відповісти
Оракул письков потерял чутье...В ордынские сказки уже не верят. Понятно ,что даунбаское отребье свою роль сыграло и стало тормозом... Так не надо лепить горбатого, пора сваливать !
показати весь коментар
27.12.2020 18:59 Відповісти
Дімка нафка забагато пургі нєсьот... Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 7484
показати весь коментар
27.12.2020 19:02 Відповісти
митька жы... Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 4709
показати весь коментар
27.12.2020 19:14 Відповісти
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
показати весь коментар
27.12.2020 19:05 Відповісти
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 646
показати весь коментар
27.12.2020 19:06 Відповісти
Маскаляку на гиляку.
показати весь коментар
27.12.2020 23:02 Відповісти
"Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт", - сказал представитель Кремля. п,,,яди,сговорившись,и создавшие в Минске войну в Украине блеют,что они не есть соучастниками преступлений против украинского народа (если не есть рашист участником или стороной конфликта,тогда зачем "пометил" украинскую территорию выдавая около 300000 тысяч рашистских паспортов,что указывает на рашиста как прямого участника и заинтересованную сторону войны с Украиной
показати весь коментар
27.12.2020 19:07 Відповісти
Рашу населяют подонки, и из этого нужно исходить.
показати весь коментар
27.12.2020 19:15 Відповісти
Антилюди. Песиголові людожери.
показати весь коментар
27.12.2020 20:50 Відповісти
а оно всегда так для оккупанта...вход рупь-выход два.
или вернее бакс по тридцать-а уже по семьдесят.
и неопределенные перспективы для того бакса (а вернее *****) Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 1395
показати весь коментар
27.12.2020 19:13 Відповісти
піськов, гатіть більше грошей в даунбац і на апреснєніє Криму, поверніть ще сибірські реки в сторону Чорного моря, прокладіть ще додатково Північний потік-3, як ПП-2 зарубають кляті англи, запустить військову базу на Луну, щоб там вона іздохла з усіма вояками, можете додаткова ху№лу побудувати мавзолей в Єгипті заввишки за Хеопсу та прорити канал Волгодонєвфрат до Сирії . За це вам нарід роісі воздасть пошану в сраку
показати весь коментар
27.12.2020 19:18 Відповісти
Этот путлеровский бред, петух галантерейный озвучивает для тупых москалей, для внутреннего пользовария, но все адекватные политики это понимвют, но воспитание не позволяет плюнуть ему в морду.
показати весь коментар
27.12.2020 19:27 Відповісти
почему если речь идет о внутреннем конфликте... Украина не может сама решить - что делать ей с ошметками Донецкой и Луганской области - разбомбить или отделить стеной ???
никто не ведет переговоры с тараканами ! ну вот если алкаш из соседней квартиры отжимает мою ванну (крым))) и пол кухни и пол туалета (ну тут как бы))))...и все под предлогом помощи притесняемых мною тараканов...что я должен делать? созвать соседей и людей из соседних дворов и просить их уговорить алкаша покинуть мои квадратные метры? или отдать ванную и по-половине всего прочего, лишь бы он не захватил остальную мою квартиру??? а соседи хотят тишины и их задолбали уже эти склоки и им глубоко по фиг что там - лишь бы тараканы не разбежались по этажам а алкаш не ссал в подъезде и лифте...как вам такой пример??? ))))
показати весь коментар
27.12.2020 19:27 Відповісти
Этот путлеровский бред, петух галантерейный озвучивает для тупых москалей, для внутреннего пользовария, но все адекватные политики это понимвют, но воспитание не позволяет плюнуть ему в морду.
показати весь коментар
27.12.2020 19:29 Відповісти
Немцы дольше ждали ГДР и ФРГ, а пока стена , нах нам разграбленные города нужны,пусть рашка там и дальше убогость эту финансирует. Сдохнет парашка, заберем назад с контрибуцией.
показати весь коментар
27.12.2020 19:36 Відповісти
"опять зима,
опять пурга"
(С)
показати весь коментар
27.12.2020 19:36 Відповісти
Надо было думать головой в 2014 году, халявщики!
показати весь коментар
27.12.2020 19:37 Відповісти
Явно не дружні посили секретаря.... А дії агресорів носять ознаки вандалів і недоумків. Але нам багато ТРЕБА працювати (науку піднять, за гроші з конфіскації ОБІЦЯНОЇ), бо пішов я в магазини вибирати побутову техніку, а там російської в десяток разів БІЛЬШЕ чим української!? Повернути отримані не за власну працю і працювати, щоб жили тріщали!
показати весь коментар
27.12.2020 19:38 Відповісти
всё верно, чем больше песок пиндит, тем больше цивилизованный мир ненавидит каSSапов !
показати весь коментар
27.12.2020 19:39 Відповісти
Пассивность Киева, а санкции наложены на балалайню... Лапти-логика куле...
показати весь коментар
27.12.2020 19:41 Відповісти
Дерьмо из нижней части тела Пескова добралось до черепушки. а там же тоже самое вот и начала бродить эта смесь из за отсутствия сдерживающих антидотов в организме пациента Пескова Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 155
показати весь коментар
27.12.2020 19:41 Відповісти
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 8425
показати весь коментар
27.12.2020 19:42 Відповісти
Ну ти то сховаєся 100%.
показати весь коментар
27.12.2020 22:40 Відповісти
бубочка . походу, недоперезаглянул в очи пыни.
показати весь коментар
27.12.2020 19:43 Відповісти
НА роССии считают так, что Украина, это не гоударство, а колония, так называемой роССии.
Но, 91% населения Украины считает иначе. А путан с этим не согласен?
показати весь коментар
27.12.2020 19:50 Відповісти
Зе залишилось заглянути хлу в дупу🤣
показати весь коментар
27.12.2020 19:50 Відповісти
"не так сталось, як гадалось"

второго Приднестровья вы в Донбассе не получите - это незаконные бандформирования и точка.

Донбасс и Крым - две удавки на шее России. Они думали нас подвесить, носами повисли в этих петлях
Санкции лечат Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 6324
показати весь коментар
27.12.2020 19:59 Відповісти
Каждый приличный и уважающий себя человек должен ненавидить московию и её ******** народец!
показати весь коментар
27.12.2020 20:05 Відповісти
сложнее уйти от ответственности кремлёвским стервятникам и дороже быдло стаду это нести, но, и это важно. Ответит стервятники с полна и стадо быдлонародика заплатит до последнего цента плюс проценты, дада, лишая внуков цукореки.
показати весь коментар
27.12.2020 20:11 Відповісти
Брехливая кацапская ****.
показати весь коментар
27.12.2020 20:17 Відповісти
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 9416
показати весь коментар
27.12.2020 20:20 Відповісти
Так повесьтесь, с шефом своим разом
показати весь коментар
27.12.2020 20:24 Відповісти
А нам спешить некуда, это не мы под шконкой санкциями сидим
показати весь коментар
27.12.2020 20:37 Відповісти
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 3580 Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 4327
показати весь коментар
27.12.2020 21:57 Відповісти
письков оправдался сразу за три страны - что ни росия, ни Германия, ни Франция не есть участниками конфликта./притча о псковских и бурятских трактористах/
А чего же тогда граждане Украины находятся в плену у мордора , а обмена всех на всех так и нет /это уже о пассивности именно московщины/
показати весь коментар
27.12.2020 21:43 Відповісти
судя по такой риторике кацабов -они начинают понимать какую гирю в виде Ордло они себе нацепили...и им надо от неё избавлятся...а способ один-вернуть Украине-но всё же на своих условиях... Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 244 кто бы сомневался..."асобый статус,амнистия,администрация"...а не пошли бы кацапы в "ду_у"...?! а за Крым они будут держатся до последнего...
показати весь коментар
27.12.2020 21:56 Відповісти
для чего российскую пропаганду здесь цитируют? Если все время человеку говорить, что он «свинья», то он действительно в конце концов захрюкает. На это расчет?
показати весь коментар
27.12.2020 23:03 Відповісти
писькофа можно панять, чем дольше тем для Рачки дороже, а куле ани думали в сказку папали))))))))))
показати весь коментар
28.12.2020 00:06 Відповісти
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 9815
показати весь коментар
28.12.2020 02:12 Відповісти
Заявление чиновника обслуживающего кремлёвского карлика свидетельствует, что Донбасс им не удержать, нет ресурсов. Санкции достали! Московия огромная, но бессильная, историческая роль Украины-дезинтеграция московии, точка.
показати весь коментар
28.12.2020 04:53 Відповісти
Донбасс не влияет на Украину, Донбасс санкции против РФ держит. Все нормально!
показати весь коментар
28.12.2020 08:43 Відповісти
Чим далі заходить? Може правильніше було б сказати - "чим далі ми (рфія) заводимо ситуацію? Й далі за текстом?
показати весь коментар
28.12.2020 08:49 Відповісти
надо подождать. Через 10 лет население лугандона будет составлять макс 30-40 тыс тн. Вот тогда и поговорим.
показати весь коментар
28.12.2020 10:00 Відповісти
черговий висер від "Туалєтного Йоршика"... бреше, ушльопок, й не кривиться...
показати весь коментар
28.12.2020 10:39 Відповісти
"Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование" Это он правду сказал, чем дольше сидит у власти нарасее ***** тем хуже.
показати весь коментар
28.12.2020 17:28 Відповісти
а так всегда в сср еше поговорка была чем дальше в лес тем толще партизаны вобшем или наступление на логово или нас задавят
показати весь коментар
29.12.2020 15:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 