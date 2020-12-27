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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Причиною катастрофи літака МАУ можуть бути системні збої у гарантуванні безпеки польотів у небі Ірану, - Єнін

Причиною катастрофи літака МАУ можуть бути системні збої у гарантуванні безпеки польотів у небі Ірану, - Єнін

Коаліція держав, які постраждали унаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, має досить серйозні побоювання щодо заяв Тегерану про причини аварії.

Про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Ірані розповів заступник голови МЗС Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона представляє в переговорах з Іраном усю коаліцію постраждалих держав. Саме Україні довірено функцію спікера у цих переговорах. Серед найбільших успіхів за рік те, що саме під тиском українських експертів, які на місті катастрофи знайшли уламки ракети, іранська сторона була змушена визнати факт збиття українського літака своєю ракетою. Іранська сторона взяла відповідальність за збиття українського "Боїнга", що теж є певним прогресом. До того ж, нам вдалося об’єднати зусилля з усіма постраждалими державами, ми перебуваємо у тісній координації щодо кожного нашого кроку стосовно іранської сторони", - сказав він.

Однак, за словами Єніна, іранська сторона не поспішає виконувати домовленості, на які погодилася.

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"На словах іранська сторона підтверджує свою готовність розкрити деталі катастрофи, забезпечити компенсацію. Але останнім часом є таке відчуття, що наче іранська сторона не виконує домовленостей, а тягне кота за хвіст. Іранська сторона наполягає на тому, що катастрофа сталася унаслідок  людської помилки. Я не хотів би забігати наперед і тиснути на незалежне технічне розслідування, але ми маємо досить серйозні побоювання, що правда є дещо іншою. Але ми дочекаємося результатів офіційного розслідування. Якщо розслідування виявить, що ця катастрофа стала результатом системних збоїв у гарантуванні безпеки цивільних польотів у небі над Іраном, іранська сторона буде змушена усунути певні недоліки, а це коштує досить дорого", - сказав він.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: 

Іран (2047) МАУ (823) розбиття (296) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+31
причина- системная поездка зеосла в оман на встречу с москалями
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27.12.2020 20:03
+20
Енин пробует оправдать в угоду России Иран в Тегеранском теракте. Украинский МИД так далеко ещё не заходил.
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27.12.2020 20:04
+19
Россия продемонстрировала Зебилу на что она способна. Красоту игры на сутки после поездки в Оман мог оценить только Зебил.
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27.12.2020 20:08
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причина- системная поездка зеосла в оман на встречу с москалями
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27.12.2020 20:03 Відповісти
Тебил, самолет Иранцы сбили, а не Зебил.
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27.12.2020 20:06 Відповісти
Россия продемонстрировала Зебилу на что она способна. Красоту игры на сутки после поездки в Оман мог оценить только Зебил.
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27.12.2020 20:08 Відповісти
Там в основном иранцы летели из наших только экипаж.
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27.12.2020 20:34 Відповісти
Вы "забыли" самую малость. Самолет.
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27.12.2020 20:37 Відповісти
Почему бы не сбить наш самолет с нашими же туристами? В Шри-Ланку например через Иран летают.
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27.12.2020 20:58 Відповісти
Почему бы не сбить наш самолет с нашими же туристами?
А пачєму ви аб етом спрашиваєтє?
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28.12.2020 10:49 Відповісти
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Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
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28.12.2020 10:23 Відповісти
а может то кацапский расчет по указке сверху решил припугнуть каломойского,а заодно и бубочку?
это шо,фантастично,шо средства пво ,проданное туземцам обслуживает кацапокоманда?
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27.12.2020 20:09 Відповісти
Ни что не обходится без кацапов, они везде свое итпало сунут.
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27.12.2020 20:13 Відповісти
там ещё была инфа что ФСБ-нику, который должен был лететь на этом самолёте, поступила команда не лететь. и много других "совпадений"...
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27.12.2020 20:13 Відповісти
сбитие самолета сделано для запугивания главного осла зэбилов, с омана его обоссаного везли в русском самолете на рашку
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27.12.2020 20:20 Відповісти
Ты очень хорошо проинформирован, не ты ли был одной из тех ракет которыми сбили самолет.
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27.12.2020 20:26 Відповісти
зе агент ездил на стрелку с пу резидентом
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27.12.2020 20:33 Відповісти
Про це весь світ знає....бо вовка(бєнін синок теж був) не хотів повертатись через кремль.....тому так попередили: або -або (Помпео звонив і питав у вовки-ти в полоні?)...а загинули люди (тепер розбірки в мафій не АК а збитими літаками....обстріл градами з Ростова)..чи сумніваєтесь ,що чечено-кремлівська мафія має свої країни і народ але ще хоче володіти світом...та не долуга...
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27.12.2020 20:56 Відповісти
А почему ни до ни после не сбивают? А только, когда бедоносец в Омане на лыжах катался.
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27.12.2020 20:26 Відповісти
Енин пробует оправдать в угоду России Иран в Тегеранском теракте. Украинский МИД так далеко ещё не заходил.
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27.12.2020 20:04 Відповісти
Енин, придурок, какое крушение? Его же сбили!! Расстрелять тебя, и только!
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27.12.2020 20:12 Відповісти
Надо записывать фамилии предателей Украины. Этот Енин потом вынырнет в другом месте где будет иметь дело с гос.тайной страны.
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27.12.2020 20:23 Відповісти
Очевидно системный сбой произошел в чурбане енина. Самолет был сбит на взлете и сбит специально. Привоз ЗЕнелоха в Оман, одновременное прибытие в Оман руководителя спецслужб московии Патрушева и циничное уничтожение пассажирского украинского самолета - все это звенья одной спецоперации кремлевских спецслужб.
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27.12.2020 20:25 Відповісти
Какая разница? Уже год прошёл, как погибли люди, а воз и ныне там. Положили на Украину по полной программе.
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27.12.2020 20:25 Відповісти
мировое сообщество слушает о чем блеет это "деятель" и блеет это он явно по сценарию рашиста-" Если расследование выявит, что эта катастрофа стала результатом системных сбоев в обеспечении безопасности гражданских полетов в небе над Ираном, иранская сторона будет вынуждена устранить определенные недостатки, а это стоит достаточно дорого", - сказал он.,а если аналогичное .пришьют к малайзийскому борту,которого рашист сбил в украинском небе, тогда он "не виноватая"?
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27.12.2020 20:28 Відповісти
Сидел бы Зеля дома -- целей бы были самолёты!
...не находите взаимосвязи?
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27.12.2020 20:28 Відповісти
Интересно,иранская система безопасности полетов гражданкими самолтами управляет ракетами,очень интересно.Дело идет к тому что наш гражданский самолет обвинят в сбое иранской системы и не удивлюсь если Украину заставят оплачивать компенсации погибшим.
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27.12.2020 20:31 Відповісти
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27.12.2020 20:35 Відповісти
ГРУ/ФСБ заглушило связь иранскому оператору говноПВО для сбития борта.
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27.12.2020 20:39 Відповісти
Начинаем отмазывать, авось проконает... а если поднимется большой шухер - не так поняли, слова вырвали из контекста, зрады нет...
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27.12.2020 20:41 Відповісти
Кацапские ракеты настроены на все борты , где есть английская речь .
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27.12.2020 21:05 Відповісти
Иран и росию уже давно нужно внести в списки стран - террористов .
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27.12.2020 21:08 Відповісти
Не уважают в мире Украину! Мы сами в этом виноваты!
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27.12.2020 21:15 Відповісти
кто МЫ? быдло73 виновато!
Причиною катастрофи літака МАУ можуть бути системні збої у гарантуванні безпеки польотів у небі Ірану, - Єнін - Цензор.НЕТ 3811
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27.12.2020 22:18 Відповісти
Ага. Т.е. теперь это уже не преднамеренное уничтожение украинского самолета, а досадная ошибка.

Ну ЗЕляди и ублюдки...
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27.12.2020 22:47 Відповісти
Гендиректор МАУ пойдет под суд за то что создали регулярный рейс в такую страну?
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27.12.2020 22:59 Відповісти
Пан Єнін, САМЕ збиття засобами ППО Ірану літака призвело до його катастрофи. Правильно формулюйте свої "дипломатичні" думки, шановний. А то можна втратити причинно-наслідковий зв'язок.
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27.12.2020 23:15 Відповісти
Пургу несе Єнін, стражі збили літак після наводки на ціль московітським інструктором.
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28.12.2020 00:29 Відповісти
ну я так думаю логічно, що якщо би збої були системними, то і літаки би там збивали СИСТЕМНО! А там і до нашого, і після нашого літака і злітали, і сідали, А ЗБИЛИ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ НАШ ЛІТАК!!!!
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28.12.2020 09:17 Відповісти
А все через оманського осла, його до чогось примушували, а воно так і не зрозуміло.
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28.12.2020 09:30 Відповісти
Крушение? Это все равно, если назвать террористическую атаку 9/11 назвать разрушением зданий.
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28.12.2020 10:02 Відповісти
Сбой произошел у 73% населения, выбравших зеленую плесень. Сбой в головах у торчка Зеленского и его окружения, умышленно переставших говорить о сбитом самолете и передавшим эту тему в МИД.
Сбой в голове у чекиста Енина, несущего дичь целый год. Прочтите комментарии в темах по Ирану - там все четко и внятно расписано было что надо делать. Трусы и позорники.
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28.12.2020 11:19 Відповісти
 
 