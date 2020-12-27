Причиною катастрофи літака МАУ можуть бути системні збої у гарантуванні безпеки польотів у небі Ірану, - Єнін

Коаліція держав, які постраждали унаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, має досить серйозні побоювання щодо заяв Тегерану про причини аварії.

Про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Ірані розповів заступник голови МЗС Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона представляє в переговорах з Іраном усю коаліцію постраждалих держав. Саме Україні довірено функцію спікера у цих переговорах. Серед найбільших успіхів за рік те, що саме під тиском українських експертів, які на місті катастрофи знайшли уламки ракети, іранська сторона була змушена визнати факт збиття українського літака своєю ракетою. Іранська сторона взяла відповідальність за збиття українського "Боїнга", що теж є певним прогресом. До того ж, нам вдалося об’єднати зусилля з усіма постраждалими державами, ми перебуваємо у тісній координації щодо кожного нашого кроку стосовно іранської сторони", - сказав він.

Однак, за словами Єніна, іранська сторона не поспішає виконувати домовленості, на які погодилася.

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"На словах іранська сторона підтверджує свою готовність розкрити деталі катастрофи, забезпечити компенсацію. Але останнім часом є таке відчуття, що наче іранська сторона не виконує домовленостей, а тягне кота за хвіст. Іранська сторона наполягає на тому, що катастрофа сталася унаслідок людської помилки. Я не хотів би забігати наперед і тиснути на незалежне технічне розслідування, але ми маємо досить серйозні побоювання, що правда є дещо іншою. Але ми дочекаємося результатів офіційного розслідування. Якщо розслідування виявить, що ця катастрофа стала результатом системних збоїв у гарантуванні безпеки цивільних польотів у небі над Іраном, іранська сторона буде змушена усунути певні недоліки, а це коштує досить дорого", - сказав він.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.