Завідувач інфекційної реанімації 5-ї міськлікарні Києва Олександр Артемов помер від COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

У Києві від COVID-19 помер відомий лікар, завідувач інфекційної реанімації 5-ї міськлікарні Олександр Артемов.

Про це написала у фейсбуці київська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Євгенович Артемов... Наш незмінний багаторічний завідувач інфекційної реанімації спочатку в Олександрівській лікарні, потім - у 9-й лікарні, останні роки - у 5-й лікарні міста Києва... Прекрасний лікар, прекрасний завідувач, чудова людина... Можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні... Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників... Коронавірус, 60 днів лише реанімації", - написала Голубовська.

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Нагадаємо, за минулу добу, 26 грудня, в Україні підтверджено 6 113 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 72 пацієнти.