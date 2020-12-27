Звинуваченого в державній зраді журналіста Сафронова перевели в камеру до засудженого за "шпигунство на користь України" колишнього українського футболіста Василенка в "Лефортово"

Журналіста Івана Сафронова, звинуваченого в державній зраді, помістили в камеру з українцем Василем Василенком, засудженим за шпигунство.

Про це повідомила в неділю членкиня Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Марина Литвинович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"Тепер у нього новий сусід. Це хороший сусід, ми його неодноразово бачили. Це українець Василь Василенко", - сказала вона за підсумками відвідування СІЗО "Лефортово", де перебуває Сафронов і Василенко.

За словами Литвинович, "відносини у них (Сафронова і Василенка. - Ред.) хороші".

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Вона пояснила, що Сафронова повернули у "звичайну камеру" в четвер після двотижневого карантину, на якому він перебував через контакт із хворим на коронавірус.

Як розповіла Литвинович, на карантині Сафронова не виводити митися і на прогулянку, а також не змінювали білизну в камері, що, за її словами, є порушенням правил внутрішнього розпорядку СІЗО.

Членкиня ГСК додала, що Сафронов отримав "велику-превелику" сумку з 40 книгами і дякує тим, хто передав їх йому.

Зазначимо, що радника гендиректора "Роскосмосу", колишнього журналіста "Ведомостей" і "Коммерсанта" Івана Сафронова затримали 7 липня 2020 року. За версією ФСБ, у 2017 році Сафронов, який працював тоді у виданні "Коммерсант", передав секретну інформацію спецслужбам Чехії. Захист вважає, що переслідування пов'язане з його журналістською діяльністю. Слідство це заперечує, але пропонувало Сафронову укласти досудову угоду в обмін на розкриття журналістських джерел.

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Нагадаємо, Василь Василенко з 1992 року до 2001 року грав в українських футбольних командах, зокрема у "Таврії", "Торпедо" і "Дружбі". Ексфутболіст народився в 1967 році і є громадянином України.

Василенка заарештували в Москві в жовтні 2019 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 КК (незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів).

Навесні цього року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство (за даними слідства, шпигунство було на користь України). 7 грудня стало відомо, що Московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму колишнього професійного українського футболіста.