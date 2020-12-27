УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14656 відвідувачів онлайн
Новини Українські заручники в РФ
5 665 18

Звинуваченого в державній зраді журналіста Сафронова перевели в камеру до засудженого за "шпигунство на користь України" колишнього українського футболіста Василенка в "Лефортово"

Звинуваченого в державній зраді журналіста Сафронова перевели в камеру до засудженого за

Журналіста Івана Сафронова, звинуваченого в державній зраді, помістили в камеру з українцем Василем Василенком, засудженим за шпигунство.

Про це повідомила в неділю членкиня Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Марина Литвинович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"Тепер у нього новий сусід. Це хороший сусід, ми його неодноразово бачили. Це українець Василь Василенко", - сказала вона за підсумками відвідування СІЗО "Лефортово", де перебуває Сафронов і Василенко.

За словами Литвинович, "відносини у них (Сафронова і Василенка. - Ред.) хороші".

Читайте також: У Росії незаконно утримують 475 громадян України, - прокуратура АРК

Вона пояснила, що Сафронова повернули у "звичайну камеру" в четвер після двотижневого карантину, на якому він перебував через контакт із хворим на коронавірус.

Як розповіла Литвинович, на карантині Сафронова не виводити митися і на прогулянку, а також не змінювали білизну в камері, що, за її словами, є порушенням правил внутрішнього розпорядку СІЗО.

Членкиня ГСК додала, що Сафронов отримав "велику-превелику" сумку з 40 книгами і дякує тим, хто передав їх йому.

Зазначимо, що радника гендиректора "Роскосмосу", колишнього журналіста "Ведомостей" і "Коммерсанта" Івана Сафронова затримали 7 липня 2020 року. За версією ФСБ, у 2017 році Сафронов, який працював тоді у виданні "Коммерсант", передав секретну інформацію спецслужбам Чехії. Захист вважає, що переслідування пов'язане з його журналістською діяльністю. Слідство це заперечує, але пропонувало Сафронову укласти досудову угоду в обмін на розкриття журналістських джерел.

Читайте також: Політв'язень Шумков, який відсидів 4 роки в російській в'язниці, повернувся в Україну, - Денісова

Нагадаємо, Василь Василенко з 1992 року до 2001 року грав в українських футбольних командах, зокрема у "Таврії", "Торпедо" і "Дружбі". Ексфутболіст народився в 1967 році і є громадянином України.

Василенка заарештували в Москві в жовтні 2019 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 КК (незаконне переміщення через кордон сильнодіючих,  отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів).

Навесні цього року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство (за даними слідства, шпигунство було на користь України). 7 грудня стало відомо, що Московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму колишнього професійного українського футболіста.

Автор: 

москва (1257) росія (65415) СІЗО (726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 1101
показати весь коментар
27.12.2020 21:07
+4
підсадили качку, тільки хто з них качка життя покаже
показати весь коментар
27.12.2020 21:01
+4
Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 4172
показати весь коментар
27.12.2020 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и комментировать нечего!!стандартная ФСБшная рутина!!посадить,издеваться,измываться хоть как лиж бы человеку плохо было.(служба которая ничё не имеющая с человечностью от слова ВООБЩЕ что не раз доказала и доказывает по сегодняшний день)
показати весь коментар
27.12.2020 20:54 Відповісти
ну да современность дает наглядное понимание КАК "делались Враги Родины" 2шпионы" Антанты украинские националисты и прочая галимая белебирда
показати весь коментар
27.12.2020 21:04 Відповісти
підсадили качку, тільки хто з них качка життя покаже
показати весь коментар
27.12.2020 21:01 Відповісти
Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 4172
показати весь коментар
27.12.2020 21:04 Відповісти
Когда говорят: Независимая Украина! -- хотелось бы, хотя бы пару адресов услышать -- от кого она не зависимая?
Где Национально-Освободительное Движение? -- ...а в Европе -- строго! -- все страны Национально ориентрованы. ...если хто не знал...
показати весь коментар
27.12.2020 21:06 Відповісти
..а в Европе -- строго! -- все страны Национально ориентрованы. ...если хто не знал... ------------------------ Ти певен в цьому ??)))
показати весь коментар
27.12.2020 21:23 Відповісти
Я не обязан доказывать свою невиновность!

-- заряжай свои обвинения в моей некомпетентности... -- оч. вн. слухаю тебя... *)
показати весь коментар
27.12.2020 21:26 Відповісти
Про нацорієнтацію Швейцаріі,Бельгіі ,подокладніше ,прошу пана !!))
показати весь коментар
27.12.2020 21:45 Відповісти
Швейцария и Бельгия -- хорошие страны -- для швейцарцев, бельгийцев и туристов... -- там шо, проблемы с гос. языком, религиеей и армией?
показати весь коментар
27.12.2020 21:48 Відповісти
То я не бачу нацорієнтаціі-німці,італійці,французи,фломандці ??)))
показати весь коментар
27.12.2020 21:57 Відповісти
Ну съезди тудой -- не перепутайся только в швейцарцах и бельгийцах -- это точно не німці,італійці,французи,фломандці... -- базарят, каждый на своих национальных языковых непонятках...

... ну и, если про кредиты -- то тебе тоже туда-же, а не в Украину...*)
показати весь коментар
27.12.2020 22:04 Відповісти
Ти про кацапський НОД?
показати весь коментар
28.12.2020 06:47 Відповісти
Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 1101
показати весь коментар
27.12.2020 21:07 Відповісти
по своему они правы...с кандалами далеко не убежишь,а значит стабильно ничего изменить нельзя
показати весь коментар
27.12.2020 21:26 Відповісти
Звинуваченого в державній зраді журналіста Сафронова перевели в камеру до засудженого за "шпигунство на користь України" колишнього українського футболіста Василенка в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 7205
показати весь коментар
27.12.2020 21:33 Відповісти
У меня вопрос после прочтения заголовка: есть ещё желающие посетить эту "прекрасную" страну?
показати весь коментар
27.12.2020 23:50 Відповісти
Типа внутрикамерная разработка без внедрения агента? Ржу не могу....
показати весь коментар
28.12.2020 04:09 Відповісти
Їдьте малороси у "свою столицю", вас чекають із розпростертими руками.
показати весь коментар
28.12.2020 06:20 Відповісти
 
 